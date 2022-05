Here are the Grand Jury true bills:

True Bills:

313596 1 BALLARD, DEANGELO DEMOND FIRST DEGREE MURDER 05/25/2022

313596 2 BALLARD, DEANGELO DEMOND POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

05/25/2022

313597 1 BARNETT, JIANA A AGGRAVATED BURGLARY 05/25/2022

313597 2 BARNETT, JIANA A THEFT OF PROPERTY 05/25/2022

313597 3 BARNETT, JIANA A THEFT OF PROPERTY 05/25/2022

313597 4 BARNETT, JIANA A IDENTITY THEFT 05/25/2022

313598 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE THEFT OF PROPERTY 05/25/2022

313599 1 CHASE, CHRISTOPHER WILLIAM THEFT OF PROPERTY 05/25/2022

313600 1 CHILDS, STEVEN COTY THEFT OF PROPERTY 05/25/2022

313600 2 CHILDS, STEVEN COTY DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/25/2022

313601 1 CLOWDUS, CHARLES WAYNE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 05/25/2022

313601 2 CLOWDUS, CHARLES WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/25/2022

313601 3 CLOWDUS, CHARLES WAYNE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 05/25/2022

313602 1 COOPER III, DAN EDWARD RAPE 05/25/2022

313602 2 COOPER III, DAN EDWARD FALSE IMPRISONMENT 05/25/2022

313603 1 COURTNEY, ANTHONY DEWAYNE ASSAULT 05/25/2022

313604 1 COY, AUSTIN J CAR JACKING 05/25/2022

313604 2 COY, AUSTIN J ATTEMPTED AGGRAVATED KIDNAPPING 05/25/2022

313605 1 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 05/25/2022

313606 1 FREEMAN, LADERRIUS TREDELL UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM BY JUVENILE 05/25/2022



313606 2 FREEMAN, LADERRIUS TREDELL RECKLESS ENDANGERMENT 05/25/2022

313607 1 HANNAN, DUSTIN MAURICE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/25/2022

313607 2 HANNAN, DUSTIN MAURICE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 05/25/2022

313607 3 HANNAN, DUSTIN MAURICE POSSESSION OF BUPRENOFINE HYDROCHLORIDE FOR RESALE 05/25/2022

313607 4 HANNAN, DUSTIN MAURICE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/25/2022

313607 5 HANNAN, DUSTIN MAURICE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 05/25/2022

313607 6 HANNAN, DUSTIN MAURICE POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 05/25/2022

313607 7 HANNAN, DUSTIN MAURICE RECKLESS ENDANGERMENT 05/25/2022

313607 8 HANNAN, DUSTIN MAURICE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 05/25/2022

313608 1 HARRIS, PHILLIP LOWELL ASSAULT 05/25/2022

313609 1 HARRIS, RANDY WAYNE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/25/2022

313609 2 HARRIS, RANDY WAYNE VANDALISM 05/25/2022

313610 1 HOWARD, JENNIFER LAINE DOMESTIC ASSAULT 05/25/2022

313611 1 JONES, MARQUISE D SPEEDING 05/25/2022

313611 2 JONES, MARQUISE D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/25/2022

313612 1 JORDAN, ISAAC CHRISTOPHER SETTING FIRE TO PERSONAL PROPERTY 05/25/2022

313613 1 LACY, DERRICK ANDREW DOMESTIC ASSAULT 05/25/2022

313613 2 LACY, DERRICK ANDREW FAILURE TO APPEAR 05/25/2022

313614 1 LANSDEN, COREY LEBRON AGGRAVATED ROBBERY 05/25/2022

313615 1 LANSDEN, COREY LEBRON AGGRAVATED STALKING 05/25/2022

313616 1 LANSDEN, COREY LEBRON HARASSMENT 05/25/2022

313617 1 LEWIS, JEREMIAH D THEFT OF PROPERTY 05/25/2022



313617 2 LEWIS, JEREMIAH D DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/25/2022

313618 1 LEWIS, ZACKERY JAMES AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/25/2022

313619 1 LINDSEY, CLIFFORD ERIC DOMESTIC ASSAULT 05/25/2022

313619 2 LINDSEY, CLIFFORD ERIC DOMESTIC ASSAULT 05/25/2022

313619 3 LINDSEY, CLIFFORD ERIC VANDALISM 05/25/2022

313619 4 LINDSEY, CLIFFORD ERIC INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 05/25/2022

313620 1 MATUT, MAKWET JOSEPH POSSESSION OF WEAPON DURING A NON DANGEROUS OFFENSE 05/25/2022

313620 2 MATUT, MAKWET JOSEPH VANDALISM 05/25/2022

313620 3 MATUT, MAKWET JOSEPH INCITING TO RIOT 05/25/2022

313620 4 MATUT, MAKWET JOSEPH AGGRAVATED ASSAULT 05/25/2022

313620 5 MATUT, MAKWET JOSEPH RECKLESS ENDANGERMENT 05/25/2022

313621 1 MATUT, MAKWET JOSEPH AUTO BURGLARY 05/25/2022

313621 2 MATUT, MAKWET JOSEPH THEFT OF PROPERTY 05/25/2022

313622 1 MATUT, MAKWET JOSEPH THEFT OF PROPERTY 05/25/2022

313622 2 MATUT, MAKWET JOSEPH JOY RIDING 05/25/2022

313623 1 MIGUEL, HECTOR FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/25/2022

313623 2 MIGUEL, HECTOR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/25/2022

313623 3 MIGUEL, HECTOR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/25/2022

313624 1 MOORE, PATRICK FITZGERALD DOMESTIC ASSAULT 05/25/2022

313624 2 MOORE, PATRICK FITZGERALD FALSE IMPRISONMENT 05/25/2022

313625 1 PARKERSON, JACOB TYLER RESISTING ARREST 05/25/2022

313625 2 PARKERSON, JACOB TYLER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/25/2022



313626 1 PAYNE, TODD DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/25/2022

313626 2 PAYNE, TODD FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/25/2022

313626 3 PAYNE, TODD SPEEDING 05/25/2022

313626 4 PAYNE, TODD FOLLOWING TOO CLOSELY 05/25/2022

313626 5 PAYNE, TODD RECKLESS DRIVING 05/25/2022

313626 6 PAYNE, TODD RECKLESS ENDANGERMENT 05/25/2022

313626 7 PAYNE, TODD EVADING ARREST 05/25/2022

313627 1 PERKINS, JAEN PIMPTAY ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 05/25/2022

313627 2 PERKINS, JAEN PIMPTAY AGGRAVATED ASSAULT 05/25/2022

313627 3 PERKINS, JAEN PIMPTAY RECKLESS ENDANGERMENT 05/25/2022

313627 4 PERKINS, JAEN PIMPTAY EMPLOY FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 05/25/2022

313628 1 PHELPS, CHESTER ARTHUR DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 05/25/2022

313629 1 RAKESTRAW, BRANDON LEBRON POSSESSION OF COUNTERFEIT DRUG FOR RESALE 05/25/2022

313629 2 RAKESTRAW, BRANDON LEBRON POSS.

OF FENTANYL FOR RESALE 05/25/2022313629 3 RAKESTRAW, BRANDON LEBRON EVADING ARREST 05/25/2022313630 1 SHAVERS, MACHELLE DONETTE AGGRAVATED BURGLARY 05/25/2022313630 2 SHAVERS, MACHELLE DONETTE THEFT OF PROPERTY 05/25/2022313631 1 SIMON REYNOSO, FIDENCIO MISAEL VEHICULAR ASSAULT 05/25/2022313631 2 SIMON REYNOSO, FIDENCIO MISAEL VEHICULAR ASSAULT 05/25/2022313631 3 SIMON REYNOSO, FIDENCIO MISAEL VEHICULAR ASSAULT 05/25/2022313631 4 SIMON REYNOSO, FIDENCIO MISAEL AGGRAVATED CHILD ABUSE OR NEGLECT 05/25/2022313631 5 SIMON REYNOSO, FIDENCIO MISAEL FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/25/2022313631 6 SIMON REYNOSO, FIDENCIO MISAEL FINANCIAL RESPONSIBILITY 05/25/2022313631 7 SIMON REYNOSO, FIDENCIO MISAEL DRIVING WITHOUT LICENSE 05/25/2022313631 8 SIMON REYNOSO, FIDENCIO MISAEL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 05/25/2022313631 9 SIMON REYNOSO, FIDENCIO MISAEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/25/2022313632 1 SPENCE, IZIK VIOLATION OF NO CONTACT ORDER 05/25/2022313632 2 SPENCE, IZIK EVADING ARREST 05/25/2022313633 1 STEWART, ALEX OLAN EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 05/25/2022313633 2 STEWART, ALEX OLAN EUGENE KIDNAPPING 05/25/2022313633 3 STEWART, ALEX OLAN EUGENE VANDALISM 05/25/2022313633 4 STEWART, ALEX OLAN EUGENE ATTEMPTED ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 05/25/2022313634 1 TAYLOR, THOMAS ELLIOTT CHILD NEGLECT 05/25/2022313635 1 TAYLOR, WHITNEY CHILD NEGLECT 05/25/2022313636 1 THOMAS, TODD L AGGRAVATED ROBBERY 05/25/2022313636 2 THOMAS, TODD L THEFT OF PROPERTY 05/25/2022313636 3 THOMAS, TODD L INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 05/25/2022