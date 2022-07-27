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Breaking News


Top Hamilton County Salaries 2022

Wednesday, July 27, 2022

Here are the top Hamilton County salaries:

Employee Name

Position Name

Annual Salary

MILLER, STEPHEN

COUNTY HEALTH OFFICER

$220,000.00

METCALFE, JAMES K

APPOINTED OFFICIAL-MEDICAL EXAMINER

$213,706.83

MOYER, KAREN M

COUNTY PHYSICIAN

$210,120.00

 

COGSWELL, STEVEN C

 

FORENSIC PATHOLOGIST - MEDICAL EXAMINER

 

$201,973.98

PHILYAW, ROBERT D

APPOINTED OFFICIAL-JUVENILE COURT JUDGE

$194,803.00

BALES, DAVID E

GENERAL SESSIONS COURT

$194,803.00

MCVEAGH, ALEXANDER KEITH

GENERAL SESSIONS COURT

$194,803.00

SELL, CHRISTINE MAHN

GENERAL SESSIONS COURT

$194,803.00

STARNES, GARY W

GENERAL SESSIONS COURT

$194,803.00

STATOM, LILA J

GENERAL SESSIONS COURT

$194,803.00

WEBB JR, GERALD

GENERAL SESSIONS COURT

$194,803.00

COPPINGER, JIM M

COUNTY MAYOR

$184,843.80

TAYLOR, RHEUBIN M

COUNTY ATTORNEY

$180,420.31

COMPTON, MICHAEL E

CHIEF OF STAFF

$170,147.78

BROUNER, LEE H

ADMINISTRATOR OF FINANCE

$157,455.05

HAMMOND, JAMES W

SHERIFF

$153,540.00

MAIRS, SAMUEL G

ADMINISTRATOR JUVENILE COURT

$146,102.35

HAYNES, WILLIAM MARTY

ASSESSOR OF PROPERTY

$145,583.00

LEAMON, TODD E

ADMINISTRATOR OF PUBLIC WORKS

$141,846.95

BEHLER, GARY D

JUVENILE COURT CLERK

$139,583.00

DEAN, RANDALL VINCENT

CRIMINAL COURT CLERK

$139,583.00

KNOWLES, WILLIAM F

COUNTY CLERK

$139,583.00

GRAVITT, MARCUS DEL

REGISTER OF DEEDS

$139,583.00

HULLANDER, WILLIAM F

TRUSTEE

$139,583.00

MILLER, ROBIN L.

CLERK & MASTER

$139,583.00

HENRY, LARRY L

CIRCUIT COURT CLERK

$139,582.72

LONGSHORE, LESLIE A

DISTRICT ATTORNEY GENERAL

$138,912.00

RANDALL, JENNETH F

COUNTY AUDITOR

$133,016.71

STUERMER, JOHN S

911-EXECUTIVE DIRECTOR

$132,781.16


ELLIS, SANDRA K

ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES

$131,757.60

COOPER, CHRISTINA H

ADMINISTRATOR GENERAL SERVICES

$128,544.00

KURRELMEIER-LEE, KATHRYN SHA

CHIEF READING OFFICER

$127,887.61

NOVAK, SABRINA

ADMINISTRATOR HEALTH SERVICES

$127,720.00

ORTWEIN, RACHEL WINFREY

DISTRICT ATTORNEY GENERAL

$126,324.00

 

ALLEN, MICHAEL S

APPOINTED OFFICIAL- ELECTION COMMISSION

ADMINISTRATOR

 

$125,624.00

THOMAS, CHARLES A

DENTIST MANAGER

$124,677.17

PATRICK, MICHAEL C

DIRECTOR OF WASTE WATER

$124,199.82

GARRETT, AUSTIN L

SHERIFF-CHIEF DEPUTY

$124,095.00

PATRICK, VONDA MILLER

ASST ADMINISTRATOR OF FINANCE

$123,188.00

MCKINNEY, BART F

DIRECTOR OF IT

$119,912.85

MENA, EMMANUELA

DENTIST

$119,079.47

AGAN, JOHN ANTHONY

DIRECTOR ENGINEERING & FACILITIES MAINT

$118,140.75

CROWE, ANDREW SPENCER

PHARMACIST

$117,832.00

MINOR, CHARLES D

DISTRICT ATTORNEY GENERAL

$117,504.00

SISSOM, SUSAN C

CIRCUIT COURT CLERK

$115,353.78

SCHILLING, NANCY L

DENTIST

$115,024.08

CHANDER, KAVITA

DENTIST

$114,135.28

KING, MARK ANTHONY

SHERIFF-DEPUTY CHIEF

$113,745.00

SHEPHERD, SHAUN K

SHERIFF - DEPUTY CHIEF OF CORRECTIONS

$113,745.00

MCDOUGAL, WILLIAM TROY

JUVENILE COURT

$112,528.65

CLARK, KATHY J

CHILD SUPPORT

$108,489.94

BENNETT, GENE A

SHERIFF-CHIEF OF STAFF

$107,120.00

BERNARD, RONALD

SHERIFF-DIRECTOR OF TECH/FINANCE

$107,120.00

GOTT, THOMAS C

JUVENILE COURT

$106,586.01

 

JOHNSON, PATRICK SHAWN

COURTS COORDINATOR CRIMINAL JUSTICE

LIAISON

 

$106,556.59

GRAHAM, SETH D

911-DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES

$105,806.29

JORDAN II, KENNETH U

DIRECTOR OF EEO

$105,406.08

SOUTHERLAND, MARY NEILL

SR TRIAL ATTORNEY

$105,271.29


KREIDER, DIANA M

DIRECTOR CLINICAL HEALTH SVS

$104,308.10

MILLER, LORRIE

JUDICIAL COMMISSION

$104,236.00

ANDREWS, TIMOTHY R

DIRECTOR HC RAIL ROAD AUTHORITY

$103,114.13

JOHNSON III, JAMES F

DIRECTOR COMMERCIAL OP/IT SYS MGR

$102,179.97

TUCKER, BRAD M

CRIMINAL COURT CLERK

$101,764.00

CARNEY, JEFFERY D

911- DIRECTOR OF OPERATIONS

$101,198.27

STOLL, WILLIAM H

RISK MANAGER

$101,035.52

ADAMS, JAMES CHRISTOPHE

DIRECTOR EMERG SVS & HOMELAND SEC

$100,940.00

MCCOLLOUGH, CHRISTOPHER L

ASSISTANT COUNTY AUDITOR

$100,410.58

SIVLEY, SUSAN L

EXECUTIVE DIRECTOR

$100,086.50

BROOKS, ERIC DAILEY

ENGINEERING PROJECT MANAGER

$99,621.60

FRIDAY, AUTUMN K

ENGINEERING PROJECT MANAGER

$99,410.57

HIDALGO, RAUL G

ITS OPERATIONS MANAGER

$97,850.00

ALBRIGHT, RAYMOND CHRIS

JUVENILE COURT

$97,790.81

MILLER JR, JOHN THOMAS

DIRECTOR EMERG MEDICAL SVS

$97,486.00

LAMB, THOMAS A

DIRECTOR OF PARKS & RECREATION

$95,551.46

HOBBS, ROBERT D

ASSISTANT COUNTY ATTORNEY

$95,478.61

JOHNSTON, RANDY G

DIRECTOR RESIDENTIAL OPERATIONS

$95,326.09

CAMPBELL, JOHN C

DIRECTOR OF PERSONAL PROPERTY

$95,312.19

BASLER, ANDREW STEVEN

JUDICIAL COMMISSION

$94,760.00

MURCHISON, BLAKE F

JUDICIAL COMMISSION

$94,760.00

POWERS, RON D

JUDICIAL COMMISSION

$94,760.00

MILLARD, CARRIE L

REGISTER OF DEEDS

$94,708.25

LECROY-SCHEMEL, CYNTHIA ANN

JUVENILE COURT

$94,041.25

DONNICK, JEFFRIE J

911-DIRECTOR OF ADMINISTRATION

$93,046.21

QUINN, LONNIE GENE

DIRECTOR OF HIGHWAY MAINTENANCE (INTERIM)

$92,700.00

GODWIN, JENNIFER M

DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES

$92,297.81

DANIELS, SPENCER S

SHERIFF'S CAPTAIN

$91,697.00

HOOPER, MARK N

SHERIFF'S CAPTAIN

$91,697.00

KNOWLES, ALAN C

SUPPORT SVCS. SUPERINTENDENT

$91,691.41

GUINN, KAREN CAVIN

SR PUBLIC HEALTH NURSE

$91,324.95


MILLER, CAROLE L

SHERIFF-DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES

$90,466.98

JONES, AUTRY L

CHILD SUPPORT

$90,424.53

SMITH, MARSHA G

CHILD SUPPORT

$90,424.53

JACKSON, CHRISTOPHER F

DIRECTOR OF ALTERNATIVE SENTENCING

$90,047.21

NESSLY, DANIELLE MADELINE

PRIMARY CARE CLINICIAN

$89,900.47

MANKA, DAWN E

ACCOUNTING MANAGER

$89,011.83

CALVIN, SONIA J

DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES

$88,747.89

BREMMER, MEGAN ELIZABETH

PRIMARY CARE CLINICIAN

$88,359.86

HOGAN, BETHANY RANDOLPH

PRIMARY CARE CLINICIAN

$88,359.86

MAYO, HEATHER ELAINE

PRIMARY CARE CLINICIAN

$88,359.86

WAMP, COTY GREER

SHERIFF-GENERAL COUNSEL

$88,280.00

HAMMOND IV, JAMES W

SHERIFF-INFO SYSTEM MANAGER

$88,280.00

ANGWIN, CARLEENA D

DIRECTOR COMMUNITY HEALTH SRVS

$87,850.18

EAKER, DARRELL L

SYSTEM/DATABASE ARCHITECT

$87,838.40

BEAL, AUBREY MICHAEL

TELECOMMUNICATIONS MANAGER

$87,838.40

 

PUKENAS, JENNIFER N

DIRECTOR OF OPERATIONS -OFFICE OF COUNTY

MAYOR

 

$87,550.00

HALL JR, CHARLES W

MEDICAL EXAMINER-OFFICE MANAGER

$87,432.37

BRANDON, MICHAEL CHRISTOPHE

CAMA SYSTEM ADMINISTRATOR

$87,200.00

BROWN, STEVEN S

DIRECTOR OF CADASTRAL MAPPING

$87,004.00

GEOGHAGAN, ANGEL D

911 - HR & PROFESSIONAL STANDRDS MGR

$86,964.79

HARGIS, JOHN B

SHERIFF-CORRECTION CAPTAIN

$86,801.30

MILLING, SHARON M

ASSISTANT COUNTY ATTORNEY

$86,163.00

FOSTER, NATHANIEL V

ASST ADMINISTRATOR OF ELECTION

$86,163.00

CARPENTER, JERALD W

DIRECTOR PROCUREMENT & FLEET MGT

$86,163.00

WILKINS, STEPHEN L

DIRECTOR ENVIRONMENTAL SVS

$86,163.00

SEWELL, CARLA JOHNSON

DIRECTOR OF DEVELOPMENT (INTERIM)

$86,163.00

MOORE, LARRY B

LEAD SYSTEMS PROGRAMMER

$85,880.18

CROPP, NATALIE HAYMOND

DISTRICT PUBLIC DEFENDER

$85,508.00

CLARK, LESLIE A

HEALTH DATA SYSTEM MANAGER

$85,125.92

WORMSLEY, HOLLY

ACCOUNTING SUPERVISOR

$85,066.00


ADAMS, BEVERLY JOANN

BUDGET MANAGER

$85,015.00

DANIELS, SHARON E

CIRCUIT COURT CLERK

$84,848.50

NEIGHBORS, AMY

CIRCUIT COURT CLERK

$84,848.50

COMBS, DARREN T

APPLICATION DEVELOPMENT MGR

$84,500.00

MORGAN, SHANNON MICHAELA

RECOVERY COURT PROGRAM COORDINATOR

$84,400.00

SMITH, ELIZABETH CULBREATH

PRIMARY CARE CLINICIAN

$83,978.00

DELANEY, KIMBERLY MICHELLE

PRIMARY CARE CLINICIAN

$83,756.24

EAGLE, MARGARETTE L

SR ACCOUNTANT

$83,408.00

KNIGHT, BYRON E

SHERIFF-CORRECTION CAPTAIN

$83,355.00

TERRELL, RODNEY D

SHERIFF-CORRECTION CAPTAIN

$83,355.00

DAVIS, ROBERT T

JUDICIAL COMMISSION

$83,200.00

STRONG, RODNEY CLEVELAND

JUDICIAL COMMISSION

$83,200.00

MORGAN, AMANDA ANN

PRIMARY CARE CLINICIAN

$83,094.12

ROGERS, JOHN CHARLES

PRIMARY CARE CLINICIAN

$83,094.12

HOLMES, PATRICIA M

SR PUBLIC HEALTH NURSE

$82,958.56

WILSON, JONATHAN STEPHEN

DISTRICT PUBLIC DEFENDER

$81,890.00

ELLIS, JACKSON P

SHERIFF-FINANCIAL MANAGER

$81,805.49

JONES, CATHY B

DIRECTOR OF JUVENILE COURT CLERK

$81,773.84

EASTER GONZALES, ANGELA DAW

DIRECTOR CASE MANAGEMENT SVS

$81,702.24

 

CHESHIRE, CHARLES R

 

JUV COURT DETENTION UNIT SUPERINTENDENT

 

$80,335.93

FIELDS, JAMES ALTON

SHERIFF LT

$79,577.00

 

MITCHELL, PATRICIA LEANNE

HAMILTON COUNTY COMMISSIONERS OFFICE-

LEGISLATIVE ADMINISTRATOR

 

$79,573.37

HARVEY, ROLAND C

SHERIFF LT

$79,483.00

JONES, RICKY A

SHERIFF LT

$79,483.00

LEE, ROBERT D

SHERIFF LT

$79,483.00

MAHAFFEY, ELIOTT S

SHERIFF LT

$79,483.00

MCDOWELL, BRIAN D

SHERIFF LT

$79,483.00

MERKLE, ERIC S

SHERIFF LT

$79,483.00

PARTON, JEFFREY S

SHERIFF LT

$79,483.00


RITTER, HENRY C

SHERIFF LT

$79,483.00

SOWDER, DAVID L

SHERIFF LT

$79,483.00

BLAYLOCK JR, ESTON R

DIRECTOR OF BLDG INSPECTION

$79,358.60

DUNNE, MICHAEL

COMMUNICATIONS MANAGER

$79,271.69

COSTLEY, BRYAN J

SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR

$78,500.00

COOPER, MARY HALL

SHERIFF-FUSE OPERATIONS MANAGER

$78,400.00

JAHN, JANNA

SHERIFF-FUSE PROGRAM MANAGER

$78,400.00

STRANGE, WENDY J

SR PUBLIC HEALTH NURSE

$78,324.56

CLARK, JASON E

SHERIFF-CORRECTION CAPTAIN

$78,269.00

COOK, DENISE R

COURT DIRECTOR

$78,186.00

JOHNSON, LESLIE K

DEPUTY DIRECTOR PARKS & REC

$78,103.00

YOUNG, DAVID R

SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR

$77,514.42

MAUPIN, PAUL V

SHERIFF LT

$77,497.00

PURVIS, MATTHEW W

SHERIFF LT

$77,497.00

FULBRIGHT, BEVANS R

PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER

$77,210.27

BOHANNON, REBEKAH L

DIRECTOR MENTAL HLTH COURT

$77,000.00

RANDOLPH-PARKER, CHARLOTTE

ASST HR DIRECTOR

$76,156.00

GRIFFITH, JACQUELYN BECKMAN

DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK

$76,156.00

SHANEYFELT, HOWARD J

GEOSPATIAL TECHNOLOGY MANAGER

$76,156.00

CATCHINGS, CAROLYN S

SHERIFF-ACCOUNTS MANAGER

$75,800.00

MICHIELS, SCOTT C

SHERIFF-INMATE PROGRAMS PROJECT MGR

$75,791.68

HAASE, SARA THERESIA

911-SYSTEMS AND NETWORK SPECIALIST

$75,247.13

GREEN, GREGORY F

911-TELECOMMUNICATION SYSTEMS SPEC

$75,247.13

HOLMES, ALTUS BRENT

PROJECT ARCHITECT

$74,965.35

VINCENT, LISA K

SR PUBLIC HEALTH NURSE

$74,738.00

BERRY, KRISTI R

ELECTION COMMISSION-CHIEF DEPUTY

$74,298.00

BATSON, THOMAS WADE

DEPUTY DIRECTOR EMS

$74,298.00

GAGLIARDI, PETER D

NETWORK MANAGER

$74,298.00

HATLER, GINA

MGR HEALTH & WELLNESS

$73,323.28

LONG, NATASHA E

WWTA ADMINISTRATION COORDINATOR

$73,220.00

EVANS, DEBORAH L

CIRCUIT COURT CLERK

$72,720.30


UNDERWOOD, KAREN J

CIRCUIT COURT CLERK

$72,720.08

AUSTIN, RAVEN D

DISTRICT ATTORNEY GENERAL

$72,516.00

ERICSON, MARK JAZ

DEPUTY DIR.EMERGENCY SERVICES

$72,486.00

HODGE, KIMBERLY L

PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER

$72,241.36

HORNE, CAROL JAN

GENERAL SESSIONS COURT

$72,150.40

RAY, MICHAEL A

DISTRICT ATTORNEY GENERAL

$71,976.00

EVANS, GREG S

RESIDENTIAL PROPERTY SUPERVSR

$71,931.02

ASHBY, RODNEY A

WASTEWATER MANAGER

$71,724.92

WHITE, VERNICE L

SR ACCOUNTANT

$71,722.64

SMITH, VICTORIA LYNN

DISTRICT PUBLIC DEFENDER

$71,516.00

NIX, LEE BLAINE

TELECOM INFRASTRUCTURE COORDINATOR

$70,834.83

DILLON, THOMAS W

APPRAISAL SPECIALIST

$70,760.51

CARROLL, JAMES T

ASSISTANT MED EXAM OFFICE MGR

$70,718.00

 

CASE, TRACEY LOUISE

 

SHERIFF-PROF STANDARDS&ACCRED PRGM MGR

 

$70,718.00

 

MONZON, MIRIAM ELENA

 

SHERIFF-PROF STANDARDS&ACCRED PRGM MGR

 

$70,718.00

HARVEY, ROBERT DALE

SHERIFF-CORRECTIONS LIEUTENANT

$70,600.00

LACKEY, ROBERT WANE

SHERIFF-CORRECTIONS LIEUTENANT

$70,600.00

MCGOWAN JR, BILLY F

COURT LIEUTENANT

$70,600.00

USRY, JAMES M

SHERIFF'S DETECTIVE

$70,600.00

MOWERY, LARRY E

WASTEWATER MANAGER

$70,191.92

RIVERS, SHELIAH J

PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER

$70,075.18

 


July 27, 2022

Top Hamilton County Salaries 2022

July 25, 2022

Repeating Downpours To Raise Dangerous Flash Flood Risk Along A 1,200-Mile Zone

July 25, 2022

Police Blotter: Man's Wallet Stolen While Visiting His Mother; Homeless Man Walks Off With 2 Toolboxes, But Returns Them When Confronted


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A weather battle zone marking the northern edge of extreme heat and more temperate air will set the stage for torrential downpours to repeat from Kansas to West Virginia, Tennessee and Virginia ... (click for more)

A man told police his wallet was taken overnight from his vehicle that was parked in front of his mother's house on Barbara Lane. Inside of his wallet were miscellaneous credit cards and debit ... (click for more)



Breaking News

Top Hamilton County Salaries 2022

Here are the top Hamilton County salaries: Employee Name Position Name Annual Salary MILLER, STEPHEN COUNTY HEALTH OFFICER $220,000.00 METCALFE, JAMES K APPOINTED OFFICIAL-MEDICAL EXAMINER $213,706.83 MOYER, KAREN M COUNTY PHYSICIAN $210,120.00 ... (click for more)

Repeating Downpours To Raise Dangerous Flash Flood Risk Along A 1,200-Mile Zone

A weather battle zone marking the northern edge of extreme heat and more temperate air will set the stage for torrential downpours to repeat from Kansas to West Virginia, Tennessee and Virginia this week. The pattern will bring drought and heat relief to some areas, but at a cost that includes the risk of dangerous flash flooding, AccuWeather meteorologists warn. "Storms that ... (click for more)

Opinion

Democrats Could Take County Offices

We know that Hamilton County Democrat voters successfully upended the Republican primary. The professionals of election data have assigned voter ID to all voters based upon their participation in primaries. Did you pick up a Republican or Democrat ballot, it is known through records? The data supports that 30 percent of Republican primary voters or 8,000 voters had Democrat voter ... (click for more)

What Is The Source Of Judicial Review?

Several recent Supreme Court opinions have sparked a great debate in our nation about the role and function of the Supreme Court, and to a lesser degree federal courts in general. One aspect of this debate concerns the power of the unelected Supreme Court to overturn laws passed by the elected Congress and signed into law by the elected President. The debate extends to the power ... (click for more)

Sports

Lookouts Get Swept By Tennessee Smokies

The struggles continue for the Chattanooga Lookouts. It seems that the local AA affiliate of the Cincinnati Reds has been suffering from the “lack ofs” in recent weeks, that being lack of pitching and a lack of hitting. And if you really want to get down to brass tacks and discuss the bigger problem, it may be an overall lack of talent that hurts more than anything. Sunday’s ... (click for more)

Red Wolves Draw With North Colorado Wthout Obleda At Helm

A turbulent offensive showcase forced the Chattanooga Red Wolves to settle for a 0-0 draw with the North Colorado Hailstorm in the their first match without head coach Jimmy Obleda. Under interim head coach Jimmy Weekley, the Red Wolves outshot the Hailstorm 13-5, failing to represent the shot total with a goose egg on the board. The Red Wolves had many opportunities to take ... (click for more)


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