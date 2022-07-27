Top Hamilton County Salaries 2022

Here are the top Hamilton County salaries:
Employee Name
Position Name
Annual Salary
MILLER, STEPHEN
COUNTY HEALTH OFFICER
$220,000.00
METCALFE, JAMES K
APPOINTED OFFICIAL-MEDICAL EXAMINER
$213,706.83
MOYER, KAREN M
COUNTY PHYSICIAN
$210,120.00
COGSWELL, STEVEN C
FORENSIC PATHOLOGIST - MEDICAL EXAMINER
$201,973.98
PHILYAW, ROBERT D
APPOINTED OFFICIAL-JUVENILE COURT JUDGE
$194,803.00
BALES, DAVID E
GENERAL SESSIONS COURT
MCVEAGH, ALEXANDER KEITH
SELL, CHRISTINE MAHN
STARNES, GARY W
STATOM, LILA J
WEBB JR, GERALD
COPPINGER, JIM M
COUNTY MAYOR
$184,843.80
TAYLOR, RHEUBIN M
COUNTY ATTORNEY
$180,420.31
COMPTON, MICHAEL E
CHIEF OF STAFF
$170,147.78
BROUNER, LEE H
ADMINISTRATOR OF FINANCE
$157,455.05
HAMMOND, JAMES W
SHERIFF
$153,540.00
MAIRS, SAMUEL G
ADMINISTRATOR JUVENILE COURT
$146,102.35
HAYNES, WILLIAM MARTY
ASSESSOR OF PROPERTY
$145,583.00
LEAMON, TODD E
ADMINISTRATOR OF PUBLIC WORKS
$141,846.95
BEHLER, GARY D
JUVENILE COURT CLERK
$139,583.00
DEAN, RANDALL VINCENT
CRIMINAL COURT CLERK
KNOWLES, WILLIAM F
COUNTY CLERK
GRAVITT, MARCUS DEL
REGISTER OF DEEDS
HULLANDER, WILLIAM F
TRUSTEE
MILLER, ROBIN L.
CLERK & MASTER
HENRY, LARRY L
CIRCUIT COURT CLERK
$139,582.72
LONGSHORE, LESLIE A
DISTRICT ATTORNEY GENERAL
$138,912.00
RANDALL, JENNETH F
COUNTY AUDITOR
$133,016.71
STUERMER, JOHN S
911-EXECUTIVE DIRECTOR
$132,781.16
ELLIS, SANDRA K
ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES
$131,757.60
COOPER, CHRISTINA H
ADMINISTRATOR GENERAL SERVICES
$128,544.00
KURRELMEIER-LEE, KATHRYN SHA
CHIEF READING OFFICER
$127,887.61
NOVAK, SABRINA
ADMINISTRATOR HEALTH SERVICES
$127,720.00
ORTWEIN, RACHEL WINFREY
$126,324.00
ALLEN, MICHAEL S
APPOINTED OFFICIAL- ELECTION COMMISSION
ADMINISTRATOR
$125,624.00
THOMAS, CHARLES A
DENTIST MANAGER
$124,677.17
PATRICK, MICHAEL C
DIRECTOR OF WASTE WATER
$124,199.82
GARRETT, AUSTIN L
SHERIFF-CHIEF DEPUTY
$124,095.00
PATRICK, VONDA MILLER
ASST ADMINISTRATOR OF FINANCE
$123,188.00
MCKINNEY, BART F
DIRECTOR OF IT
$119,912.85
MENA, EMMANUELA
DENTIST
$119,079.47
AGAN, JOHN ANTHONY
DIRECTOR ENGINEERING & FACILITIES MAINT
$118,140.75
CROWE, ANDREW SPENCER
PHARMACIST
$117,832.00
MINOR, CHARLES D
$117,504.00
SISSOM, SUSAN C
$115,353.78
SCHILLING, NANCY L
$115,024.08
CHANDER, KAVITA
$114,135.28
KING, MARK ANTHONY
SHERIFF-DEPUTY CHIEF
$113,745.00
SHEPHERD, SHAUN K
SHERIFF - DEPUTY CHIEF OF CORRECTIONS
MCDOUGAL, WILLIAM TROY
JUVENILE COURT
$112,528.65
CLARK, KATHY J
CHILD SUPPORT
$108,489.94
BENNETT, GENE A
SHERIFF-CHIEF OF STAFF
$107,120.00
BERNARD, RONALD
SHERIFF-DIRECTOR OF TECH/FINANCE
GOTT, THOMAS C
$106,586.01
JOHNSON, PATRICK SHAWN
COURTS COORDINATOR CRIMINAL JUSTICE
LIAISON
$106,556.59
GRAHAM, SETH D
911-DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES
$105,806.29
JORDAN II, KENNETH U
DIRECTOR OF EEO
$105,406.08
SOUTHERLAND, MARY NEILL
SR TRIAL ATTORNEY
$105,271.29
KREIDER, DIANA M
DIRECTOR CLINICAL HEALTH SVS
$104,308.10
MILLER, LORRIE
JUDICIAL COMMISSION
$104,236.00
ANDREWS, TIMOTHY R
DIRECTOR HC RAIL ROAD AUTHORITY
$103,114.13
JOHNSON III, JAMES F
DIRECTOR COMMERCIAL OP/IT SYS MGR
$102,179.97
TUCKER, BRAD M
$101,764.00
CARNEY, JEFFERY D
911- DIRECTOR OF OPERATIONS
$101,198.27
STOLL, WILLIAM H
RISK MANAGER
$101,035.52
ADAMS, JAMES CHRISTOPHE
DIRECTOR EMERG SVS & HOMELAND SEC
$100,940.00
MCCOLLOUGH, CHRISTOPHER L
ASSISTANT COUNTY AUDITOR
$100,410.58
SIVLEY, SUSAN L
EXECUTIVE DIRECTOR
$100,086.50
BROOKS, ERIC DAILEY
ENGINEERING PROJECT MANAGER
$99,621.60
FRIDAY, AUTUMN K
$99,410.57
HIDALGO, RAUL G
ITS OPERATIONS MANAGER
$97,850.00
ALBRIGHT, RAYMOND CHRIS
$97,790.81
MILLER JR, JOHN THOMAS
DIRECTOR EMERG MEDICAL SVS
$97,486.00
LAMB, THOMAS A
DIRECTOR OF PARKS & RECREATION
$95,551.46
HOBBS, ROBERT D
ASSISTANT COUNTY ATTORNEY
$95,478.61
JOHNSTON, RANDY G
DIRECTOR RESIDENTIAL OPERATIONS
$95,326.09
CAMPBELL, JOHN C
DIRECTOR OF PERSONAL PROPERTY
$95,312.19
BASLER, ANDREW STEVEN
$94,760.00
MURCHISON, BLAKE F
POWERS, RON D
MILLARD, CARRIE L
$94,708.25
LECROY-SCHEMEL, CYNTHIA ANN
$94,041.25
DONNICK, JEFFRIE J
911-DIRECTOR OF ADMINISTRATION
$93,046.21
QUINN, LONNIE GENE
DIRECTOR OF HIGHWAY MAINTENANCE (INTERIM)
$92,700.00
GODWIN, JENNIFER M
DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES
$92,297.81
DANIELS, SPENCER S
SHERIFF'S CAPTAIN
$91,697.00
HOOPER, MARK N
KNOWLES, ALAN C
SUPPORT SVCS. SUPERINTENDENT
$91,691.41
GUINN, KAREN CAVIN
SR PUBLIC HEALTH NURSE
$91,324.95
MILLER, CAROLE L
SHERIFF-DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES
$90,466.98
JONES, AUTRY L
$90,424.53
SMITH, MARSHA G
JACKSON, CHRISTOPHER F
DIRECTOR OF ALTERNATIVE SENTENCING
$90,047.21
NESSLY, DANIELLE MADELINE
PRIMARY CARE CLINICIAN
$89,900.47
MANKA, DAWN E
ACCOUNTING MANAGER
$89,011.83
CALVIN, SONIA J
DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SERVICES
$88,747.89
BREMMER, MEGAN ELIZABETH
$88,359.86
HOGAN, BETHANY RANDOLPH
MAYO, HEATHER ELAINE
WAMP, COTY GREER
SHERIFF-GENERAL COUNSEL
$88,280.00
HAMMOND IV, JAMES W
SHERIFF-INFO SYSTEM MANAGER
ANGWIN, CARLEENA D
DIRECTOR COMMUNITY HEALTH SRVS
$87,850.18
EAKER, DARRELL L
SYSTEM/DATABASE ARCHITECT
$87,838.40
BEAL, AUBREY MICHAEL
TELECOMMUNICATIONS MANAGER
PUKENAS, JENNIFER N
DIRECTOR OF OPERATIONS -OFFICE OF COUNTY
MAYOR
$87,550.00
HALL JR, CHARLES W
MEDICAL EXAMINER-OFFICE MANAGER
$87,432.37
BRANDON, MICHAEL CHRISTOPHE
CAMA SYSTEM ADMINISTRATOR
$87,200.00
BROWN, STEVEN S
DIRECTOR OF CADASTRAL MAPPING
$87,004.00
GEOGHAGAN, ANGEL D
911 - HR & PROFESSIONAL STANDRDS MGR
$86,964.79
HARGIS, JOHN B
SHERIFF-CORRECTION CAPTAIN
$86,801.30
MILLING, SHARON M
$86,163.00
FOSTER, NATHANIEL V
ASST ADMINISTRATOR OF ELECTION
CARPENTER, JERALD W
DIRECTOR PROCUREMENT & FLEET MGT
WILKINS, STEPHEN L
DIRECTOR ENVIRONMENTAL SVS
SEWELL, CARLA JOHNSON
DIRECTOR OF DEVELOPMENT (INTERIM)
MOORE, LARRY B
LEAD SYSTEMS PROGRAMMER
$85,880.18
CROPP, NATALIE HAYMOND
DISTRICT PUBLIC DEFENDER
$85,508.00
CLARK, LESLIE A
HEALTH DATA SYSTEM MANAGER
$85,125.92
WORMSLEY, HOLLY
ACCOUNTING SUPERVISOR
$85,066.00
ADAMS, BEVERLY JOANN
BUDGET MANAGER
$85,015.00
DANIELS, SHARON E
$84,848.50
NEIGHBORS, AMY
COMBS, DARREN T
APPLICATION DEVELOPMENT MGR
$84,500.00
MORGAN, SHANNON MICHAELA
RECOVERY COURT PROGRAM COORDINATOR
$84,400.00
SMITH, ELIZABETH CULBREATH
$83,978.00
DELANEY, KIMBERLY MICHELLE
$83,756.24
EAGLE, MARGARETTE L
SR ACCOUNTANT
$83,408.00
KNIGHT, BYRON E
$83,355.00
TERRELL, RODNEY D
DAVIS, ROBERT T
$83,200.00
STRONG, RODNEY CLEVELAND
MORGAN, AMANDA ANN
$83,094.12
ROGERS, JOHN CHARLES
HOLMES, PATRICIA M
$82,958.56
WILSON, JONATHAN STEPHEN
$81,890.00
ELLIS, JACKSON P
SHERIFF-FINANCIAL MANAGER
$81,805.49
JONES, CATHY B
DIRECTOR OF JUVENILE COURT CLERK
$81,773.84
EASTER GONZALES, ANGELA DAW
DIRECTOR CASE MANAGEMENT SVS
$81,702.24
CHESHIRE, CHARLES R
JUV COURT DETENTION UNIT SUPERINTENDENT
$80,335.93
FIELDS, JAMES ALTON
SHERIFF LT
$79,577.00
MITCHELL, PATRICIA LEANNE
HAMILTON COUNTY COMMISSIONERS OFFICE-
LEGISLATIVE ADMINISTRATOR
$79,573.37
HARVEY, ROLAND C
$79,483.00
JONES, RICKY A
LEE, ROBERT D
MAHAFFEY, ELIOTT S
MCDOWELL, BRIAN D
MERKLE, ERIC S
PARTON, JEFFREY S
RITTER, HENRY C
SOWDER, DAVID L
BLAYLOCK JR, ESTON R
DIRECTOR OF BLDG INSPECTION
$79,358.60
DUNNE, MICHAEL
COMMUNICATIONS MANAGER
$79,271.69
COSTLEY, BRYAN J
SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR
$78,500.00
COOPER, MARY HALL
SHERIFF-FUSE OPERATIONS MANAGER
$78,400.00
JAHN, JANNA
SHERIFF-FUSE PROGRAM MANAGER
STRANGE, WENDY J
$78,324.56
CLARK, JASON E
$78,269.00
COOK, DENISE R
COURT DIRECTOR
$78,186.00
JOHNSON, LESLIE K
DEPUTY DIRECTOR PARKS & REC
$78,103.00
YOUNG, DAVID R
$77,514.42
MAUPIN, PAUL V
$77,497.00
PURVIS, MATTHEW W
FULBRIGHT, BEVANS R
PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER
$77,210.27
BOHANNON, REBEKAH L
DIRECTOR MENTAL HLTH COURT
$77,000.00
RANDOLPH-PARKER, CHARLOTTE
ASST HR DIRECTOR
$76,156.00
GRIFFITH, JACQUELYN BECKMAN
DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK
SHANEYFELT, HOWARD J
GEOSPATIAL TECHNOLOGY MANAGER
CATCHINGS, CAROLYN S
SHERIFF-ACCOUNTS MANAGER
$75,800.00
MICHIELS, SCOTT C
SHERIFF-INMATE PROGRAMS PROJECT MGR
$75,791.68
HAASE, SARA THERESIA
911-SYSTEMS AND NETWORK SPECIALIST
$75,247.13
GREEN, GREGORY F
911-TELECOMMUNICATION SYSTEMS SPEC
HOLMES, ALTUS BRENT
PROJECT ARCHITECT
$74,965.35
VINCENT, LISA K
$74,738.00
BERRY, KRISTI R
ELECTION COMMISSION-CHIEF DEPUTY
$74,298.00
BATSON, THOMAS WADE
DEPUTY DIRECTOR EMS
GAGLIARDI, PETER D
NETWORK MANAGER
HATLER, GINA
MGR HEALTH & WELLNESS
$73,323.28
LONG, NATASHA E
WWTA ADMINISTRATION COORDINATOR
$73,220.00
EVANS, DEBORAH L
$72,720.30
UNDERWOOD, KAREN J
$72,720.08
AUSTIN, RAVEN D
$72,516.00
ERICSON, MARK JAZ
DEPUTY DIR.EMERGENCY SERVICES
$72,486.00
HODGE, KIMBERLY L
$72,241.36
HORNE, CAROL JAN
$72,150.40
RAY, MICHAEL A
$71,976.00
EVANS, GREG S
RESIDENTIAL PROPERTY SUPERVSR
$71,931.02
ASHBY, RODNEY A
WASTEWATER MANAGER
$71,724.92
WHITE, VERNICE L
$71,722.64
SMITH, VICTORIA LYNN
$71,516.00
NIX, LEE BLAINE
TELECOM INFRASTRUCTURE COORDINATOR
$70,834.83
DILLON, THOMAS W
APPRAISAL SPECIALIST
$70,760.51
CARROLL, JAMES T
ASSISTANT MED EXAM OFFICE MGR
$70,718.00
CASE, TRACEY LOUISE
SHERIFF-PROF STANDARDS&ACCRED PRGM MGR
MONZON, MIRIAM ELENA
HARVEY, ROBERT DALE
SHERIFF-CORRECTIONS LIEUTENANT
$70,600.00
LACKEY, ROBERT WANE
MCGOWAN JR, BILLY F
COURT LIEUTENANT
USRY, JAMES M
SHERIFF'S DETECTIVE
MOWERY, LARRY E
$70,191.92
RIVERS, SHELIAH J
$70,075.18
July 27, 2022
July 25, 2022
Here are the top Hamilton County salaries:
Employee Name
Position Name
Annual Salary
MILLER, STEPHEN
COUNTY HEALTH OFFICER
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A weather battle zone marking the northern edge of extreme heat and more temperate air will set the stage for torrential downpours to repeat from Kansas to West Virginia, Tennessee and Virginia ... (click for more)
A man told police his wallet was taken overnight from his vehicle that was parked in front of his mother's house on Barbara Lane. Inside of his wallet were miscellaneous credit cards and debit ... (click for more)
Here are the top Hamilton County salaries:
Employee Name
Position Name
Annual Salary
MILLER, STEPHEN
COUNTY HEALTH OFFICER
$220,000.00
METCALFE, JAMES K
APPOINTED OFFICIAL-MEDICAL EXAMINER
$213,706.83
MOYER, KAREN M
COUNTY PHYSICIAN
$210,120.00
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A weather battle zone marking the northern edge of extreme heat and more temperate air will set the stage for torrential downpours to repeat from Kansas to West Virginia, Tennessee and Virginia this week. The pattern will bring drought and heat relief to some areas, but at a cost that includes the risk of dangerous flash flooding, AccuWeather meteorologists warn.
"Storms that ... (click for more)
We know that Hamilton County Democrat voters successfully upended the Republican primary. The professionals of election data have assigned voter ID to all voters based upon their participation in primaries. Did you pick up a Republican or Democrat ballot, it is known through records? The data supports that 30 percent of Republican primary voters or 8,000 voters had Democrat voter ... (click for more)
Several recent Supreme Court opinions have sparked a great debate in our nation about the role and function of the Supreme Court, and to a lesser degree federal courts in general. One aspect of this debate concerns the power of the unelected Supreme Court to overturn laws passed by the elected Congress and signed into law by the elected President. The debate extends to the power ... (click for more)
The struggles continue for the Chattanooga Lookouts.
It seems that the local AA affiliate of the Cincinnati Reds has been suffering from the “lack ofs” in recent weeks, that being lack of pitching and a lack of hitting.
And if you really want to get down to brass tacks and discuss the bigger problem, it may be an overall lack of talent that hurts more than anything.
Sunday’s ... (click for more)
A turbulent offensive showcase forced the Chattanooga Red Wolves to settle for a 0-0 draw with the North Colorado Hailstorm in the their first match without head coach Jimmy Obleda.
Under interim head coach Jimmy Weekley, the Red Wolves outshot the Hailstorm 13-5, failing to represent the shot total with a goose egg on the board. The Red Wolves had many opportunities to take ... (click for more)