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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, July 27, 2022

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 DAVIS, DAQUES DE'L CRIMINAL HOMICIDE 07/27/2022

 

True Bills:

 

314074 1 BARNES, KEVIN EUGENE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/27/2022
314074 2 BARNES, KEVIN EUGENE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/27/2022
314075 1 BRITT, JOSHUA ROBERT RETALIATION FOR PAST ACTION 07/27/2022
314075 2 BRITT, JOSHUA ROBERT FAILURE TO APPEAR 07/27/2022
314076 1 BRITT, JOSHUA ROBERT CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 07/27/2022
314076 2 BRITT, JOSHUA ROBERT POSSESSION OF HEROIN 07/27/2022
314077 1 BRITT, JOSHUA ROBERT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 07/27/2022
314078 1 BYRD, TERRENCE DEJUAN VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 07/27/2022
314078 2 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/27/2022
314078 3 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 07/27/2022
314078 4 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSION OF MAIJUANA FOR RESALE 07/27/2022
314078 5 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022
314079 1 CASH, VIRGINIA L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/27/2022
314080 1 COX JR, EDDIE EARL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DRUG CONVICTION 07/27/2022
314080 2 COX JR, EDDIE EARL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022
314080 3 COX JR, EDDIE EARL VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 07/27/2022
314081 1 ELLIS-MURPHY, ZACHARY THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 07/27/2022
314081 2 ELLIS-MURPHY, ZACHARY THOMAS POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 07/27/2022
314082 1 FLY, COLMAN JAY VANDALISM 07/27/2022
314083 1 GORDON, JEREMIAH CHRISTIAN DOMESTIC ASSAULT 07/27/2022

314084 1 GREEN, JAMES JEFFERY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022
314084 2 GREEN, JAMES JEFFERY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/27/2022
314084 3 GREEN, JAMES JEFFERY DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/27/2022
314085 1 GREEN, RODNEY J SANTEZ DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/27/2022
314086 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 07/27/2022
314087 1 HENEGAR, DAVID JACOB SPEEDING 07/27/2022
314087 2 HENEGAR, DAVID JACOB FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/27/2022
314087 3 HENEGAR, DAVID JACOB RECKLESS DRIVING 07/27/2022
314087 4 HENEGAR, DAVID JACOB VIOLATION OF LIGHT LAW 07/27/2022
314087 5 HENEGAR, DAVID JACOB EVADING ARREST 07/27/2022
314087 6 HENEGAR, DAVID JACOB STRIKING FIXTURE 07/27/2022
314087 7 HENEGAR, DAVID JACOB RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022
314087 8 HENEGAR, DAVID JACOB RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022
314087 9 HENEGAR, DAVID JACOB RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022
314087 10 HENEGAR, DAVID JACOB RESISTING ARREST 07/27/2022
314087 11 HENEGAR, DAVID JACOB POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022
314088 1 HERRING, AMY LYNN DISORDERLY CONDUCT 07/27/2022
314088 2 HERRING, AMY LYNN PUBLIC INTOXICATION 07/27/2022
314089 1 HOLLINS, JAMES FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 07/27/2022
314089 2 HOLLINS, JAMES ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 07/27/2022
314090 1 HOLLOWAY, RYAN LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/27/2022
314090 2 HOLLOWAY, RYAN LEE RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022

314090 3 HOLLOWAY, RYAN LEE RESISTING ARREST 07/27/2022
314090 4 HOLLOWAY, RYAN LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/27/2022
314091 1 JOHNSON, KENDRA LAGENE ASSAULT 07/27/2022
314091 2 JOHNSON, KENDRA LAGENE PUBLIC INTOXICATION 07/27/2022
314092 1 LANSDEN, COREY LEBRON AGGRAVATED STALKING 07/27/2022
314093 1 LANSDEN, COREY LEBRON AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/27/2022
314093 2 LANSDEN, COREY LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022
314094 1 LAWSON, RICHARD BLAKE RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022
314094 2 LAWSON, RICHARD BLAKE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/27/2022
314095 1 LEWIS, ZACKERY JAMES AGGRAVATED ASSAULT 07/27/2022
314096 1 LOWE, KACY K RESISTING ARREST 07/27/2022
314096 2 LOWE, KACY K DISORDERLY CONDUCT 07/27/2022
314096 3 LOWE, KACY K IMPROPER USE OF EMERGENCY SERVICES 07/27/2022
314097 1 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/27/2022
314097 2 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022
314097 3 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 07/27/2022
314097 4 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 07/27/2022
314098 1 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL AGGRAVATED STALKING 07/27/2022
314098 2 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL HARASSMENT 07/27/2022
314099 1 MERRITT, CHRISTOPHER M FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/27/2022
314099 2 MERRITT, CHRISTOPHER M FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/27/2022
314099 3 MERRITT, CHRISTOPHER M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/27/2022

314100 1 MEYUNG, RYAN ANDREW RAPE OF A CHILD 07/27/2022
314100 2 MEYUNG, RYAN ANDREW ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 07/27/2022
314100 3 MEYUNG, RYAN ANDREW RAPE OF A CHILD 07/27/2022
314100 4 MEYUNG, RYAN ANDREW ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 07/27/2022
314101 1 MEYUNG, RYAN ANDREW TAMPERING WITH EVIDENCE 07/27/2022
314102 1 MEYUNG, RYAN ANDREW RAPE OF A CHILD 07/27/2022
314103 1 MIGUEL, TOMAS MATIAS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/27/2022
314104 1 MILLENER, DONTA MANDELL SEAT BELT VIOLATION 07/27/2022
314104 2 MILLENER, DONTA MANDELL OPEN CONTAINER LAW 07/27/2022
314104 3 MILLENER, DONTA MANDELL FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/27/2022
314104 4 MILLENER, DONTA MANDELL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/27/2022
314104 5 MILLENER, DONTA MANDELL FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/27/2022
314104 6 MILLENER, DONTA MANDELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/27/2022
314105 1 MOORE, KENDALL RAMIE VANDALISM 07/27/2022
314105 2 MOORE, KENDALL RAMIE CRIMINAL TRESPASSING 07/27/2022
314106 1 NORMAN, CORDARRIUS POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 07/27/2022
314106 2 NORMAN, CORDARRIUS POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/27/2022
314106 3 NORMAN, CORDARRIUS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022
314107 1 OLIVER, JOSHUA DAVID THEFT OF PROPERTY 07/27/2022
314107 2 OLIVER, JOSHUA DAVID THEFT OF PROPERTY 07/27/2022
314108 1 QUARLES JR, TIMOTHY EARL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/27/2022
314108 2 QUARLES JR, TIMOTHY EARL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022

314109 1 RAMSEY III, THOMAS S AGGRAVATED BURGLARY 07/27/2022
314110 1 RUTHERFORD, CASSIE LEA MARIE HARASSMENT 07/27/2022
314111 1 SCRIVENS, HEATHER POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/27/2022
314112 1 SHUTTERS, HILLARY GALE RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022
314112 2 SHUTTERS, HILLARY GALE EVADING ARREST 07/27/2022
314112 3 SHUTTERS, HILLARY GALE POSSESSION HEROIN FOR RESALE 07/27/2022
314112 4 SHUTTERS, HILLARY GALE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022
314112 5 SHUTTERS, HILLARY GALE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/27/2022
314112 6 SHUTTERS, HILLARY GALE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/27/2022
314113 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/27/2022
314113 2 SMITH, BENJAMIN MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/27/2022
314114 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 07/27/2022
314114 2 SMITH, BENJAMIN MICHAEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022
314115 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/27/2022
314115 2 SMITH, BENJAMIN MICHAEL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/27/2022
314115 3 SMITH, BENJAMIN MICHAEL REMOVAL OF REGISTRATION 07/27/2022
314116 1 WOODS JR, JEFFERY T POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022
314116 2 WOODS JR, JEFFERY T SPEEDING 07/27/2022


July 27, 2022

Police Blotter: Woman Doesn’t Want Her Neighbor To Talk To Her; Woman Puts Down $1,200 Rent Payment On House, But It's Already Occupied

July 27, 2022

Top Hamilton County Salaries 2022

July 27, 2022

Grand Jury No Bills And True Bills


A woman on Dixon Street told police her neighbor talks to her when she is outside and that she doesn’t like it. She asked police to ask her neighbor to stop talking to her. The officer told the ... (click for more)

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Breaking News

Police Blotter: Woman Doesn’t Want Her Neighbor To Talk To Her; Woman Puts Down $1,200 Rent Payment On House, But It's Already Occupied

A woman on Dixon Street told police her neighbor talks to her when she is outside and that she doesn’t like it. She asked police to ask her neighbor to stop talking to her. The officer told the woman police cannot order someone to stop casually greeting their neighbor. * * * Police were dispatched to a suspicious activity on W. 14 th Street Court where a woman said someone ... (click for more)

Top Hamilton County Salaries 2022

Here are the top Hamilton County salaries: Employee Name Position Name Annual Salary MILLER, STEPHEN COUNTY HEALTH OFFICER $220,000.00 METCALFE, JAMES K MEDICAL EXAMINER $213,706.83 MOYER, KAREN M COUNTY PHYSICIAN $210,120.00 COGSWELL, ... (click for more)

Opinion

Don't Make All Hamilton County Pay For Chattanooga's Stadium Mistake

Quote: “Councilman Chip Henderson said the brave push forward though all details may not be worked out, while the timid stand pat until everything is finalized on paper.” I ask Mr. Henderson, every member of the City Council and every public official pushing this effort: Would you conduct your own personal finances in this manner? Really, I doubt it. You personally wouldn’t buy ... (click for more)

What's The Deal, Parkridge?

We are fortunate for a city our size to have three excellent hospitals in the area. Erlanger, Parkridge and CHI Memorial provide excellent service to their patients and Memorial is even rated #2 in the state behind Vanderbilt. However Parkridge is blocking Memorial's planned new facility in North Georgia by contesting and appealing the Certificate of Need required by the state ... (click for more)

Sports

Randy Smith: Vols Wait, While Pruitt Gets Ripped

The investigation is now complete regarding the Tennessee football violations under former coach Jeremy Pruitt. There were 18 level one allegations, the most serious named by the NCAA. It appears that there were more than $60,000 paid to players or their families, including $12,500 given by Pruitt's wife Casey to a player's mother to make her car payments. Tennessee's quick response ... (click for more)

Siani Leads Lookouts Past Rocket City

These past few weeks have been tough for the Chattanooga Lookouts as very little has gone their way. The month of July has surely been one to forget as they had lost 15 of their first 18 games in those 25 days and had fallen into last place in the AA South’s North division with a dismal record of 4-17. They had a five-day break last week with the Major League All-Star game ... (click for more)


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