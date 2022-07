Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 DAVIS, DAQUES DE'L CRIMINAL HOMICIDE 07/27/2022

True Bills:

314074 1 BARNES, KEVIN EUGENE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/27/2022

314074 2 BARNES, KEVIN EUGENE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/27/2022

314075 1 BRITT, JOSHUA ROBERT RETALIATION FOR PAST ACTION 07/27/2022

314075 2 BRITT, JOSHUA ROBERT FAILURE TO APPEAR 07/27/2022

314076 1 BRITT, JOSHUA ROBERT CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 07/27/2022

314076 2 BRITT, JOSHUA ROBERT POSSESSION OF HEROIN 07/27/2022

314077 1 BRITT, JOSHUA ROBERT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 07/27/2022

314078 1 BYRD, TERRENCE DEJUAN VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 07/27/2022

314078 2 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/27/2022

314078 3 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 07/27/2022

314078 4 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSION OF MAIJUANA FOR RESALE 07/27/2022

314078 5 BYRD, TERRENCE DEJUAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022

314079 1 CASH, VIRGINIA L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/27/2022

314080 1 COX JR, EDDIE EARL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DRUG CONVICTION 07/27/2022

314080 2 COX JR, EDDIE EARL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022

314080 3 COX JR, EDDIE EARL VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 07/27/2022

314081 1 ELLIS-MURPHY, ZACHARY THOMAS AGGRAVATED ASSAULT 07/27/2022

314081 2 ELLIS-MURPHY, ZACHARY THOMAS POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 07/27/2022

314082 1 FLY, COLMAN JAY VANDALISM 07/27/2022

314083 1 GORDON, JEREMIAH CHRISTIAN DOMESTIC ASSAULT 07/27/2022



314084 1 GREEN, JAMES JEFFERY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022

314084 2 GREEN, JAMES JEFFERY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/27/2022

314084 3 GREEN, JAMES JEFFERY DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/27/2022

314085 1 GREEN, RODNEY J SANTEZ DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/27/2022

314086 1 HAMILTON, DARYL MICHEAL THEFT OF PROPERTY 07/27/2022

314087 1 HENEGAR, DAVID JACOB SPEEDING 07/27/2022

314087 2 HENEGAR, DAVID JACOB FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/27/2022

314087 3 HENEGAR, DAVID JACOB RECKLESS DRIVING 07/27/2022

314087 4 HENEGAR, DAVID JACOB VIOLATION OF LIGHT LAW 07/27/2022

314087 5 HENEGAR, DAVID JACOB EVADING ARREST 07/27/2022

314087 6 HENEGAR, DAVID JACOB STRIKING FIXTURE 07/27/2022

314087 7 HENEGAR, DAVID JACOB RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022

314087 8 HENEGAR, DAVID JACOB RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022

314087 9 HENEGAR, DAVID JACOB RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022

314087 10 HENEGAR, DAVID JACOB RESISTING ARREST 07/27/2022

314087 11 HENEGAR, DAVID JACOB POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022

314088 1 HERRING, AMY LYNN DISORDERLY CONDUCT 07/27/2022

314088 2 HERRING, AMY LYNN PUBLIC INTOXICATION 07/27/2022

314089 1 HOLLINS, JAMES FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 07/27/2022

314089 2 HOLLINS, JAMES ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 07/27/2022

314090 1 HOLLOWAY, RYAN LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/27/2022

314090 2 HOLLOWAY, RYAN LEE RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022



314090 3 HOLLOWAY, RYAN LEE RESISTING ARREST 07/27/2022

314090 4 HOLLOWAY, RYAN LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/27/2022

314091 1 JOHNSON, KENDRA LAGENE ASSAULT 07/27/2022

314091 2 JOHNSON, KENDRA LAGENE PUBLIC INTOXICATION 07/27/2022

314092 1 LANSDEN, COREY LEBRON AGGRAVATED STALKING 07/27/2022

314093 1 LANSDEN, COREY LEBRON AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 07/27/2022

314093 2 LANSDEN, COREY LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022

314094 1 LAWSON, RICHARD BLAKE RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022

314094 2 LAWSON, RICHARD BLAKE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/27/2022

314095 1 LEWIS, ZACKERY JAMES AGGRAVATED ASSAULT 07/27/2022

314096 1 LOWE, KACY K RESISTING ARREST 07/27/2022

314096 2 LOWE, KACY K DISORDERLY CONDUCT 07/27/2022

314096 3 LOWE, KACY K IMPROPER USE OF EMERGENCY SERVICES 07/27/2022

314097 1 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/27/2022

314097 2 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022

314097 3 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 07/27/2022

314097 4 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 07/27/2022

314098 1 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL AGGRAVATED STALKING 07/27/2022

314098 2 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL HARASSMENT 07/27/2022

314099 1 MERRITT, CHRISTOPHER M FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/27/2022

314099 2 MERRITT, CHRISTOPHER M FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/27/2022

314099 3 MERRITT, CHRISTOPHER M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/27/2022



314100 1 MEYUNG, RYAN ANDREW RAPE OF A CHILD 07/27/2022

314100 2 MEYUNG, RYAN ANDREW ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 07/27/2022

314100 3 MEYUNG, RYAN ANDREW RAPE OF A CHILD 07/27/2022

314100 4 MEYUNG, RYAN ANDREW ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 07/27/2022

314101 1 MEYUNG, RYAN ANDREW TAMPERING WITH EVIDENCE 07/27/2022

314102 1 MEYUNG, RYAN ANDREW RAPE OF A CHILD 07/27/2022

314103 1 MIGUEL, TOMAS MATIAS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/27/2022

314104 1 MILLENER, DONTA MANDELL SEAT BELT VIOLATION 07/27/2022

314104 2 MILLENER, DONTA MANDELL OPEN CONTAINER LAW 07/27/2022

314104 3 MILLENER, DONTA MANDELL FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/27/2022

314104 4 MILLENER, DONTA MANDELL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/27/2022

314104 5 MILLENER, DONTA MANDELL FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/27/2022

314104 6 MILLENER, DONTA MANDELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/27/2022

314105 1 MOORE, KENDALL RAMIE VANDALISM 07/27/2022

314105 2 MOORE, KENDALL RAMIE CRIMINAL TRESPASSING 07/27/2022

314106 1 NORMAN, CORDARRIUS POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 07/27/2022

314106 2 NORMAN, CORDARRIUS POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 07/27/2022

314106 3 NORMAN, CORDARRIUS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022

314107 1 OLIVER, JOSHUA DAVID THEFT OF PROPERTY 07/27/2022

314107 2 OLIVER, JOSHUA DAVID THEFT OF PROPERTY 07/27/2022

314108 1 QUARLES JR, TIMOTHY EARL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/27/2022

314108 2 QUARLES JR, TIMOTHY EARL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022



314109 1 RAMSEY III, THOMAS S AGGRAVATED BURGLARY 07/27/2022

314110 1 RUTHERFORD, CASSIE LEA MARIE HARASSMENT 07/27/2022

314111 1 SCRIVENS, HEATHER POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/27/2022

314112 1 SHUTTERS, HILLARY GALE RECKLESS ENDANGERMENT 07/27/2022

314112 2 SHUTTERS, HILLARY GALE EVADING ARREST 07/27/2022

314112 3 SHUTTERS, HILLARY GALE POSSESSION HEROIN FOR RESALE 07/27/2022

314112 4 SHUTTERS, HILLARY GALE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022

314112 5 SHUTTERS, HILLARY GALE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 07/27/2022

314112 6 SHUTTERS, HILLARY GALE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/27/2022

314113 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/27/2022

314113 2 SMITH, BENJAMIN MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/27/2022

314114 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 07/27/2022

314114 2 SMITH, BENJAMIN MICHAEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022

314115 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/27/2022

314115 2 SMITH, BENJAMIN MICHAEL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/27/2022

314115 3 SMITH, BENJAMIN MICHAEL REMOVAL OF REGISTRATION 07/27/2022

314116 1 WOODS JR, JEFFERY T POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/27/2022

314116 2 WOODS JR, JEFFERY T SPEEDING 07/27/2022