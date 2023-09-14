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Grand Jury No Bills And True Bills

  • Thursday, September 14, 2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 MOSHER, BRIDGET LASHAE POSSESSION OF LEGEND DRUGS W/O PRESCRIPTION 09/13/2023
2 MOSHER, BRIDGET LASHAE FALSE REPORTS 09/13/2023
1 PINEDA, LOUIS JOHNNY POSSESSION OF LEGEND DRUGS W/O PRESCRIPTION 09/13/2023
1 WATSON, THADDEUS KELCEY POSSESSION OF MARIJUANA 09/13/2023

True Bills:

315973 1 BRADY SR, RANDALL DAVID ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 09/13/2023
315974 1 DAVIS, STEVEN WARREN THEFT OF PROPERTY 09/13/2023
315975 1 JONES, AVERY WYTRON AGGRAVATED BURGLARY 09/13/2023
315975 2 JONES, AVERY WYTRON AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 09/13/2023
315976 1 KINYANJUI, MICHAEL KURIA FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/13/2023
315976 2 KINYANJUI, MICHAEL KURIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/13/2023
315977 1 LEE, ANGELA MICHELLE AGGRAVATED ASSAULT 09/13/2023
315977 2 LEE, ANGELA MICHELLE ASSAULT 09/13/2023
315979 1 PINEDA, LOUIS JOHNNY POSS.

OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/13/2023
315979 2 PINEDA, LOUIS JOHNNY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/13/2023
315978 1 MOSHER, BRIDGET LASHAE POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/13/2023
315978 2 MOSHER, BRIDGET LASHAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/13/2023
315980 1 NEARY, CHRISTOPHER BRENDEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/13/2023
315981 1 PINEDA, LOUIS JOHNNY VIOLATION OF REGISTRATION LAW 09/13/2023
315981 2 PINEDA, LOUIS JOHNNY DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 09/13/2023
315982 1 TIPPS, BRANDON LEE THEFT 09/13/2023
315982 2 TIPPS, BRANDON LEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 09/13/2023
315983 1 WASHINGTON, MASON LAMAR AGGRAVATED ASSAULT 09/13/2023
315984 1 WATSON, THADDEUS KELCEY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION

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Grand Jury No Bills And True Bills
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Grand Jury No Bills And True Bills
  • 9/14/2023

Here are the Grand Jury no bills and true bills: No Bills: 1 MOSHER, BRIDGET LASHAE POSSESSION OF LEGEND DRUGS W/O PRESCRIPTION 09/13/2023 2 MOSHER, BRIDGET LASHAE FALSE REPORTS 09/13/2023 ... more

Police Blotter: Woman Complains Of Aggressive Homeless People On Riverwalk; Man Found Sitting And Eating In Middle Of Cross Street
  • 9/14/2023

A woman told police that at approximately 7:30 p.m. she was walking with her husband and their dog on the Riverwalk. When reaching the area of 800 Riverfront Parkway, they encountered a group ... more

Latest Hamilton County Arrest Report
  • 9/14/2023

Here is the latest Hamilton County arrest report: BEAMON, RICKY LEE 201 EADS ST EAST RIDGE, 374124082 Age at Arrest: 32 years old Arresting Agency: Chattanooga PD Booked for Previous ... more

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