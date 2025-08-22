Here is the latest Hamilton County arrest report.
(If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off.)
BEARD,BRYANT CHRISTOPHER
HOMELESS CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest:
42 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS
BELLINGER,JASON CURTIS
5423 HAVEN CIR OOLTEWAH, 37363
Age at Arrest:
41 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
BLEVINS,CARSYN NICOLE
311 HIGHWATER RD SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest:
33 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
BROCK,LANCE RICHARD
4110 Mountain Creek Rd Chattanooga, 374153421
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
REGISTRATION, EXPIRED
FINANCIAL RESPONSIBILITY
BRUCE,JEFFERY WELLINGTON
2406 E5TH STREET CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
66 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
CAHILL,CHRISTOPHER DANIEL
1433 JENKINS RD CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
47 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CONNER,VICTORIA MARKITA
137 SEQUOIA DR CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
37 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE
USE OF STOLEN PLATES
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
DAVIS,CHRISHAWN MYKELL
1503 ARLINGTON AVE CHATTANOOGA, 37405
Age at Arrest:
21 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
EVADING ARREST
EDWARDS,DANIEL DAKOTA
1256 SHELBYVILLE HWY FAYETTEVILLE, 37334
Age at Arrest:
30 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
EVANS,APRIL DAWN
235 EAST 7TH STREET APT 105 JASPER, 37347
Age at Arrest:
40 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
GONZALES,EVITELIO REBLERO
2110 MCRYAN RD CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest:
45 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT
GROSS,MICHAEL RAY
114 GOTHARD ST SALE CREEK, 373739718
Age at Arrest:
46 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH THE INTENT TO S
POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 26 GRAMS WITH I
POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
GUFFEY,CLAYTON D
3242 HAYWOOD AVE CHATTANOOGA, 37415
Age at Arrest:
47 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
HOUSE,EMERALD STARR
HOMELESS CHATTANOOGA, 374163504
Age at Arrest:
27 years old
Arresting Agency:
Collegedale PD
Charges:
HUDSON,ELIJAH AMIR
1701 FOREST RIDGE CIRCLE APT 3 CLEVELAND, 37311
Age at Arrest:
26 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
HUGHES,MONQUEL DOMINQUE
1711 HEATHER STREET CHATTANOOGA, 37402
Age at Arrest:
28 years old
Arresting Agency:
Collegedale PD
Charges:
JONES,RICHARD THOMAS
8906 PEACH STREET SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest:
56 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
KEEREEWAN,MARY
1118 ORANGEWOOD AVE CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
53 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
VIOLATION OF PRBATION (FORGERY)
THEFT OF IDENTITY
LEWIS,BRYAN KEITH
4414 CLAYTON STREET SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest:
42 years old
Arresting Agency:
Soddy Daisy PD
Charges:
SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULED II
TAMPERING WITH EVIDENCE
LO NARDO MEDINA,ESTEBAN GABRIE
4891 TAYLOR CIR COLLEGEDALE, 37315
Age at Arrest:
22 years old
Arresting Agency:
Collegedale PD
Charges:
MCCAULLEY,PATRICE
737 E 10TH STREET APT 6 CHATTANOOGA, 37403
Age at Arrest:
55 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
SEAT BELT LAW VIOLATION
FINANCIAL RESPONSIBILITY
MCKINNEY,SHAMETRA KEYANTA
1524 OLD RINGGOLD RD CHATTANOOGA, 37405
Age at Arrest:
28 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
PEREZ DIAZ,DEYVIS MARITZA
2110 MCBRIEN RD CHATTANOOGA, 37412
Age at Arrest:
37 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE 55100401
OPEN CONTAINER LAW 55100416
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
SANDERSON,DAVID MITCHELL
727 E 11TH ST Chattanooga, 37403
Age at Arrest:
51 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
PUBLIC INTOXICATION
TARWATER,CASEY SEAN
HOMELESS CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
33 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
TERCERO LOPEZ,ROBERTO
2704 E 44TH ST CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest:
20 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
TRIMBLE,LADARRIUS RON
614 N HOLLY ST CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
37 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
TROTTER,ANTHONY EUGENE
4043 FAGAN ST CHATTANOOGA, 37410
Age at Arrest:
29 years old
Arresting Agency:
Chatt Housing Auth
Charges:
AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
POSS OF FIREARM DURING A FELONY
VAUGHN,WILLIS E
604 DURETY STREET LAFAYETTE, 30728
Age at Arrest:
78 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
HARASSMENT
VEGA MALAGON,JUAN CARLOS
112 LEALAND LN JACKSON, 383054811
Age at Arrest:
22 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
FOLLOWING TOO CLOSELY
WALKER,YOLANDA FAYE
339 CAROL DR RINGGOLD, 30736
Age at Arrest:
43 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
WATKINS,MICHAEL LEE
5730 LEE HWY, RM 133 Chattanooga, 37421
Age at Arrest:
38 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
VIOLAITON OF PROBATION (RECKLESS ENDANGERMENT)
WEATHERSPOON,JAMES
1521 HICKORY VALLEY RD APT 513 CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
39 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
WETHERBEE,ASHLEY NICOLE
604 LEGGETT RD SALE CREEK, 37373
Age at Arrest:
39 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED BURGLARY
VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
THEFT OF PROPERTY
Here are the mug shots:
|BELLINGER, JASON CURTIS
Age at Arrest: 41
Date of Birth: 12/23/1983
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|BLEVINS, CARSYN NICOLE
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 04/26/1992
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
|BROCK, LANCE RICHARD
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 01/04/1984
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
- REGISTRATION, EXPIRED
- FINANCIAL RESPONSIBILITY
|BRUCE, JEFFERY WELLINGTON
Age at Arrest: 66
Date of Birth: 11/29/1958
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|CAHILL, CHRISTOPHER DANIEL
Age at Arrest: 47
Date of Birth: 12/14/1977
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
|CLINGAN, CARLOS DEWAYNE
Age at Arrest: 49
Date of Birth: 01/20/1976
Arresting Agency: Soddy Daisy PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- ASSAULT (DOMESTIC)
- INTERFERENCE WITH 911 CALL
|CONNER, VICTORIA MARKITA
Age at Arrest: 37
Date of Birth: 04/28/1988
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE
- USE OF STOLEN PLATES
- FINANCIAL RESPONSIBILITY
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|DAVIS, CHRISHAWN MYKELL
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 11/26/2003
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- DOMESTIC ASSAULT
- EVADING ARREST
|EDWARDS, DANIEL DAKOTA
Age at Arrest: 30
Date of Birth: 06/06/1995
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|EVANS, APRIL DAWN
Age at Arrest: 40
Date of Birth: 04/07/1985
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|FORTSON, WALTER THOMAS
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 10/28/2002
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER
- AGGRAVATED ASSAULT
- AGGRAVATED ASSAULT
- AGGRAVATED ASSAULT
- POSS.
OF A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY
- VANDALISM
- POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
- POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY
- FENTANYL FOR RESALE
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
- RECKLESS DRIVING
- RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- RESISTING STOP, FRIST, HALT, ARREST OR SEARCH
- VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
- POSSESSION OF FENTANYL OVER 150 GRAMS WITH INTENT
- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO
|GONZALES, EVITELIO REBLERO
Age at Arrest: 45
Date of Birth: 03/29/1980
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT
|GROSS, MICHAEL RAY
Age at Arrest: 46
Date of Birth: 06/12/1979
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH THE INTENT TO S
- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 26 GRAMS WITH I
- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
|GUFFEY, CLAYTON D
Age at Arrest: 47
Date of Birth: 10/25/1977
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
|HOUSE, EMERALD STARR
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 10/09/1997
Arresting Agency: Collegedale PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|HUDSON, ELIJAH AMIR
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 07/18/1999
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|HUGHES, MONQUEL DOMINQUE
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 09/02/1996
Arresting Agency: Collegedale PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|JONES, RICHARD THOMAS
Age at Arrest: 56
Date of Birth: 08/04/1968
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|KEEREEWAN, MARY
Age at Arrest: 53
Date of Birth: 09/19/1971
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- VIOLATION OF PRBATION (FORGERY)
- THEFT OF IDENTITY
|LEWIS, BRYAN KEITH
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 08/06/1983
Arresting Agency: Soddy Daisy PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULED II
- TAMPERING WITH EVIDENCE
|MCCAULLEY, PATRICE
Age at Arrest: 55
Date of Birth: 07/20/1970
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
- SEAT BELT LAW VIOLATION
- FINANCIAL RESPONSIBILITY
|MCKINNEY, SHAMETRA KEYANTA
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 12/04/1996
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|MYERS, AMBER MICHELLE
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 04/15/1989
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- RECKLESS ENDANGERMENT VOP
|RAY, DARYL LEE
Age at Arrest: 59
Date of Birth: 07/11/1966
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|ROGERS, DANNY LYNN
Age at Arrest: 56
Date of Birth: 02/17/1969
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|SANDERSON, DAVID MITCHELL
Age at Arrest: 51
Date of Birth: 06/30/1972
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
|TARWATER, CASEY SEAN
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 10/19/1991
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
|TRIMBLE, LADARRIUS RON
Age at Arrest: 37
Date of Birth: 04/02/1988
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
|TROTTER, ANTHONY EUGENE
Age at Arrest: 29
Date of Birth: 07/30/1996
Arresting Agency: Chatt Housing Auth
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
- POSS OF FIREARM DURING A FELONY
|VAUGHN, WILLIS E
Age at Arrest: 78
Date of Birth: 04/17/1947
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
|VEGA MALAGON, JUAN CARLOS
Age at Arrest: 22
Date of Birth: 04/20/2003
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
- FOLLOWING TOO CLOSELY
|VELASQUEZ GARCIA, SILVIA FLORENTINA
Age at Arrest: 24
Date of Birth: 05/23/2001
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- CHILD NEGLECT
- OPEN CONTAINER LAW
- DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
- DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
|WALKER, YOLANDA FAYE
Age at Arrest: 43
Date of Birth: 01/31/1982
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
|WATKINS, MICHAEL LEE
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 08/18/1984
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- VIOLAITON OF PROBATION (RECKLESS ENDANGERMENT)
|WEATHERSPOON, JAMES
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 03/16/1986
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- AGGRAVATED ASSAULT
- VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
|WETHERBEE, ASHLEY NICOLE
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 05/22/1986
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
- AGGRAVATED BURGLARY
- VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
- THEFT OF PROPERTY
