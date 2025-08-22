Latest Headlines

  Friday, August 22, 2025

Here is the latest Hamilton County arrest report.
Here are the mug shots:


BELLINGER, JASON CURTIS
Age at Arrest: 41
Date of Birth: 12/23/1983
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
BLEVINS, CARSYN NICOLE
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 04/26/1992
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • CRIMINAL TRESPASSING
BROCK, LANCE RICHARD
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 01/04/1984
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
  • REGISTRATION, EXPIRED
  • FINANCIAL RESPONSIBILITY
BRUCE, JEFFERY WELLINGTON
Age at Arrest: 66
Date of Birth: 11/29/1958
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
CAHILL, CHRISTOPHER DANIEL
Age at Arrest: 47
Date of Birth: 12/14/1977
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CLINGAN, CARLOS DEWAYNE
Age at Arrest: 49
Date of Birth: 01/20/1976
Arresting Agency: Soddy Daisy PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • ASSAULT (DOMESTIC)
  • INTERFERENCE WITH 911 CALL
CONNER, VICTORIA MARKITA
Age at Arrest: 37
Date of Birth: 04/28/1988
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE
  • USE OF STOLEN PLATES
  • FINANCIAL RESPONSIBILITY
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
DAVIS, CHRISHAWN MYKELL
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 11/26/2003
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT
  • EVADING ARREST
EDWARDS, DANIEL DAKOTA
Age at Arrest: 30
Date of Birth: 06/06/1995
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
EVANS, APRIL DAWN
Age at Arrest: 40
Date of Birth: 04/07/1985
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

FORTSON, WALTER THOMAS
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 10/28/2002
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER
  • AGGRAVATED ASSAULT
  • AGGRAVATED ASSAULT
  • AGGRAVATED ASSAULT
  • POSS.
    OF A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY
  • VANDALISM
  • POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
  • POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY
  • FENTANYL FOR RESALE
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
  • RECKLESS DRIVING
  • RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • RESISTING STOP, FRIST, HALT, ARREST OR SEARCH
  • VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
  • POSSESSION OF FENTANYL OVER 150 GRAMS WITH INTENT
  • POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO
GONZALES, EVITELIO REBLERO
Age at Arrest: 45
Date of Birth: 03/29/1980
Arresting Agency: East Ridge

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE BY CONSENT
GROSS, MICHAEL RAY
Age at Arrest: 46
Date of Birth: 06/12/1979
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH THE INTENT TO S
  • POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 26 GRAMS WITH I
  • POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
  • POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
  • POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
  • POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
  • POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
  • POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
  • POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
  • POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL
GUFFEY, CLAYTON D
Age at Arrest: 47
Date of Birth: 10/25/1977
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT
HOUSE, EMERALD STARR
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 10/09/1997
Arresting Agency: Collegedale PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
HUDSON, ELIJAH AMIR
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 07/18/1999
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
HUGHES, MONQUEL DOMINQUE
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 09/02/1996
Arresting Agency: Collegedale PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
JONES, RICHARD THOMAS
Age at Arrest: 56
Date of Birth: 08/04/1968
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
KEEREEWAN, MARY
Age at Arrest: 53
Date of Birth: 09/19/1971
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • VIOLATION OF PRBATION (FORGERY)
  • THEFT OF IDENTITY
LEWIS, BRYAN KEITH
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 08/06/1983
Arresting Agency: Soddy Daisy PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULED II
  • TAMPERING WITH EVIDENCE

MCCAULLEY, PATRICE
Age at Arrest: 55
Date of Birth: 07/20/1970
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
  • SEAT BELT LAW VIOLATION
  • FINANCIAL RESPONSIBILITY
MCKINNEY, SHAMETRA KEYANTA
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 12/04/1996
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
MYERS, AMBER MICHELLE
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 04/15/1989
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • RECKLESS ENDANGERMENT VOP
RAY, DARYL LEE
Age at Arrest: 59
Date of Birth: 07/11/1966
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
ROGERS, DANNY LYNN
Age at Arrest: 56
Date of Birth: 02/17/1969
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
SANDERSON, DAVID MITCHELL
Age at Arrest: 51
Date of Birth: 06/30/1972
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • PUBLIC INTOXICATION
TARWATER, CASEY SEAN
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 10/19/1991
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
TRIMBLE, LADARRIUS RON
Age at Arrest: 37
Date of Birth: 04/02/1988
Arresting Agency: East Ridge

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT
TROTTER, ANTHONY EUGENE
Age at Arrest: 29
Date of Birth: 07/30/1996
Arresting Agency: Chatt Housing Auth

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
  • POSS OF FIREARM DURING A FELONY
VAUGHN, WILLIS E
Age at Arrest: 78
Date of Birth: 04/17/1947
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • HARASSMENT

VEGA MALAGON, JUAN CARLOS
Age at Arrest: 22
Date of Birth: 04/20/2003
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
  • FOLLOWING TOO CLOSELY
VELASQUEZ GARCIA, SILVIA FLORENTINA
Age at Arrest: 24
Date of Birth: 05/23/2001
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • CHILD NEGLECT
  • OPEN CONTAINER LAW
  • DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
  • DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
WALKER, YOLANDA FAYE
Age at Arrest: 43
Date of Birth: 01/31/1982
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
WATKINS, MICHAEL LEE
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 08/18/1984
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • VIOLAITON OF PROBATION (RECKLESS ENDANGERMENT)
WEATHERSPOON, JAMES
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 03/16/1986
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED ASSAULT
  • VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
WETHERBEE, ASHLEY NICOLE
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 05/22/1986
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/21/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED BURGLARY
  • VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
  • THEFT OF PROPERTY





