Candidates Raise Over $265,000 In Race For Circuit Court Judgeship

Two candidates for Circuit Court Judge, Division III, have raised over $265,000 for the contest.
General Sessions Court Judge Alex McVeagh and attorney Michele Coffman are seeking to take the seat being vacated by Judge Marie Williams.
Judge McVeagh has raised $144,157, while attorney Coffman reported $121,942.
Judge McVeagh said, "I am honored by the strong showing of support the Vote Judge Alex campaign has received across Hamilton County. We will continue to work hard and build a campaign to win the Republican primary election for the Division III Circuit Court.
I truly want to thank everyone on my Leadership Team for their hard work and efforts during the past three months that raised more than $146,000 from 309 donors.”
Attorney Coffman said, "I am very satisfied with our fundraising totals, and I sincerely thank all of my supporters, including those who have contributed to my campaign. We're going to continue to work hard to win this race and protect children and families in Hamilton County."
Here are the McVeagh Contributions
Monetary Contributions, Un-itemized
Amount
$1,841.00
Monetary Contributions, Itemized
Contributor Amount
ADKINS, RAY $100.00
ADKINS, RAY $100.00
AIKEN, ANN $200.00
AIKEN, BILL $800.00
AIKEN, BILL $1,000.00
ALSTON, MICHAEL $250.00
AMIN, ROSHAN $100.00
ANDERSON, TERESA $500.00
APPLING ONE, LLC $1,800.00
ARCHIBALD, LYNZI $100.00
ARMSTRONG, DAMIEN $1,500.00
ASA-PAC $500.00
BAILEY, BRUCE $100.00
BAILEY, STEPHANIE $100.00
BARHAM, STEVE $500.00
BARNES, RONNIE $1,800.00
BEAN, RUSSELL $100.00
BEARD, JOHN $100.00
BEAVERS, MAE $250.00
BECKMANN, SHEILA $10.00
BEITLICH, BRADY $25.00
BELCHER, ROWENA $200.00
BEST & BROCK, PLLC $1,800.00
BFNC PARTNERS $1,800.00
BIGGS, WALTER $250.00
BISSONETTE, MEGAN $20.00
BOYD, LLEW $500.00
BROCK, LINDA $75.31
BROCK, MATT $1,800.00
BROCK, LEE $1,800.00
BROCK, LINDA $1,800.00
BROWDER, REBECCA $500.00
BROWN, PATRICK $100.00
BRYSON, MATT $1,000.00
BULLOCK, MARIE $20.00
BURGER, SHANNON $500.00
BUTLER, VINCE $500.00
CALDWELL, MARC $250.00
CAMPAIGN FOR SHERIFF JIM HAMMOND $200.00
CARTER, JOAN $1,000.00
CASTEEL, JARROD $10.00
CATES, ALAN $100.00
CAVETT, ABBOTT & WEISS, PLLC $500.00
CHAMBERS, SHELTON $100.00
CHANDLER, JR., JOHN $100.00
CHANDRA, SATHISH $100.00
CHAVARRI, LISI $100.00
COCKE, JAMES $100.00
COMMITTEE TO ELECT GREG MARTIN $1,000.00
COMMITTEE TO ELECT MARC GRAVITT REGISTER $500.00
COPLER, W. KING $100.00
COTHERN, JEREMY $500.00
CROSBY, TIMOTHY $200.00
CROWELL, SUSAN $150.00
CROWELL, LARRY $150.00
CROWFOOT, JOSH $100.00
CTITCHFIELD, THERESA $100.00
CUNNINGHAM, MANDIE $100.00
DAVIS, JOE $100.00
DAVIS, LAUREN $75.00
DAVIS, ROBERT $500.00
DAVIS, LEE $1,000.00
DAVIS, BRADLEY $100.00
DEARING, WILLIAM $500.00
DECOSIMO, J. THOMAS $250.00
DECOSIMO, J. THOMAS $500.00
DECOSIMO, JOSEPH $200.00
DECOSIMO, GARNETT $1,800.00
DECOSIMO, FRED $500.00
DEHART, HANK $100.00
DEVOE, MARY $20.00
DHANANI, ALNOOR $500.00
DOAK, ALAN $100.00
DORSEY, CHRIS $40.00
EDWARDS, SHERIE $250.00
ELLIOT, SAM $200.00
ELLIS, DREW $100.00
ELSEA, KELLY $20.00
ENGLISH, BECKY COPE $250.00
ENGLISH, DEREK $250.00
EPSTEIN LAW FIRM, PLLC $300.00
ESQUIVEL, DANIEL $100.00
ETHERTON, DELAYNE $1,800.00
ETHERTON, RICKY $1,800.00
EVANS, MATT $250.00
EXUM, JAMES $200.00
FAIRES, KURT $100.00
FAITH, JUSTIN $250.00
FELDMAN, RONALD $100.00
FIELDS, HARRY $250.00
FILLAUER PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP $500.00
FISHER, DOUGLAS $200.00
FLEMING, VALERIE $25.00
FORD, CYDNEY $20.00
FOY, JOHN $1,000.00
FRANCISCO FERRAZ, JOSE $100.00
FRIBERG, RUSSELL $500.00
FRIENDS OF JUDGE LILA STATOM $1,800.00
FULLER, CHRIS $1,500.00
GABBY, WEBSTER $1,800.00
GARRETT, CECILIA $50.00
GARRETT, CECILIA $20.00
GIBBONS, TIMOTHY $100.00
GIBSON, ANGELA $1,000.00
GIBSON, DARREN $1,000.00
GILLESPIE, LAYNE $100.00
GIROUARD, YVETTE $500.00
GOOD POLICY PAC $5,000.00
GRANT, DIANA $100.00
GRANT, JUDITH $100.00
GRANT, EDDIE $100.00
GRANT, EDDIE $100.00
GRAY, RUSSELL $200.00
GREENHOLTZ, TOM $250.00
GREENHOLTZ, TOM $500.00
GRIFFIN, JOHN MARK $1,800.00
GRIGGS, CRYSTAL $1,800.00
GRISWOLD, DOUGLAS $100.00
GRISWOLD, DOUGLAS $150.00
GUTHRIE, JONATHAN $500.00
HALL, CYNTHIA $100.00
HARWELL, MARC $200.00
HEADRICK, ANITA $500.00
HEADRICK, ANITA $500.00
HIGBEE, LAURA $100.00
HILL, ROSEMARIE $100.00
HITCHCOCK, RICK $500.00
HIXSON, BARNEY $25.00
HIXSON, MARK $250.00
HOBBS, JAMES $50.00
HOLLOWAY, KATHLEEN $500.00
HUDSON, JAMES $1,000.00
HUDSON, RICHARD $500.00
HUFFAKER, BOBBY $100.00
HUFFAKER, BOBBY $100.00
HUFFAKER, BOBBY $100.00
HULLANDER, LINDA $200.00
HURST, ZACHARY $1,800.00
IRVINE, J. NELSON $300.00
IZELL, WESLEY ADAM $1,050.00
IZELL, WESLEY ADAM $750.00
JACKSON, VINCENT $100.00
JACKSON, JOHN $500.00
JACOWAY, STEVEN $400.00
JARRELL, TOM $1,800.00
JONES, CINDY $25.00
KATELYN, STATOM $100.00
KELLEY, ANNETTE $100.00
KENNAMER, JAMES $500.00
KINARD, NATHAN $400.00
KLASING, DE $50.00
KROLL, KELLY $50.00
KUEHN, GARY $50.00
LAW OFFICE OF GARY HENRY, PLLC $1,800.00
LAYNE, ROGER $100.00
LEA, CINDY $40.00
LEBOEUF, NICOLE $100.00
LEFFLER, ANDREW $500.00
LEVITT, KAREN $250.00
LEWIS, GEORGE $250.00
LOPER, KEVIN $200.00
LUTTRELL, GEORGE $1,500.00
LYNCH, III, CARTER $250.00
MABEE, DALE $250.00
MADDUX, JEFFREY $750.00
MARKEL, CHRISTOPHER $50.00
MARSHALL, CALVIN $100.00
MARTINO, ROB $1,800.00
MASSINGILL, KATIE $100.00
MASSINGILL, PAMELA $500.00
MCCOWN, JOHN $100.00
MCDOWELL, DAVID $100.00
MCGOWAN, BENJAMIN $500.00
MCKINNEY, LAURA $250.00
MCOMIE, MARK $1,800.00
MCVEAGH, ALEXANDER $1,300.00
MCVEAGH, ALEXANDER $500.00
MILLENER, MARTHA $250.00
MILLENER, MARTHA $500.00
MINCY LAW PLLC $1,800.00
MOODY, PHIL $50.00
MOORE, HUGH $1,000.00
MORGAN, JOHN $250.00
MORRIS, ZACHARY $100.00
MOSLEY, JERRE $200.00
MTC LLC $1,800.00
MWL PLLC $250.00
MYRELL, DAVID $1,800.00
NELSON, DEREK $100.00
NEWMAN, PETER $100.00
NEWMAN, ZACHARY $50.00
NORTH, TERESA $200.00
NORTH, HAL $300.00
NORTH, HAL $1,500.00
O'DONNELL, EMILY $100.00
OLIVER, ALICIA $750.00
PARKS, ROBERT $1,000.00
PARKS, LARRY $100.00
PATEL, MITCH $1,000.00
PATRICK, GARY $500.00
PAYNE, TIM $1,800.00
PERRY, DANA $250.00
PETERS, ROBERT $100.00
PHILLIPS, PAM $25.00
PICKERING, WILLIAM $500.00
PINCKNEY, JACKIE $100.00
POPE, LANCE $750.00
POWERS, RON $150.00
POWERS, JUSTIN $100.00
PRICE, SANDRA $100.00
PRITCHARD, NICOLE $250.00
PROBASCO, WILLIAM $50.00
RAINES, BILL $100.00
RAST, DONNA $20.00
RAULSTON, MATTHEW $500.00
RICKETTS, KAITI $5.00
RIPPER, DANIEL $100.00
ROBERTS, KEVIN $30.00
ROBINISON, III, SAMUEL $100.00
ROBINISON, III, SAMUEL $250.00
ROBINISON, III, SAMUEL $250.00
ROBINSON, ANNEA $20.00
ROBINSON, JR., SAMUEL $50.00
ROBISON, PAM $50.00
ROEBUCK, JED $5.00
ROLLINSON HILL, ELIZABETH $250.00
ROSE, RICHARD $250.00
ROSE, CAROL $100.00
RUBY FALLS LLC $500.00
RUNGE, LORIE $500.00
SANDERS, WILLIAM $250.00
SATTLER, LH $100.00
SCHAERER, BURT $250.00
SCHMIDT, ELIZABETH ROLLINSON $200.00
SCHMIEDEHAUSEN, MELINDA $25.00
SCHULMAN, RICHARD $250.00
SERODINO, DAVID $100.00
SHOAF, ALEX $100.00
SMITH, CHASE $100.00
SMITH, GARY $150.00
SMITH, JOE $500.00
SMITH, TORI $500.00
SMITH, CHASE $100.00
SPEARS, ALEX $250.00
SPEARS, WICK $250.00
SPEEK, TURNER & NEWKIRK, PLLC $500.00
SPERAW DORVIL, CATHERINE $250.00
SPILLMAN, HARRY $1,000.00
ST. CHARLES, JUDITH $1,800.00
ST. CHARLES, MICHAEL $1,800.00
STATOM, ZACHARY $150.00
STEWART, MICHAEL $500.00
STROMATT, PIPER $250.00
TAYLOR, MARTHA $10.00
TEMPLETON, JOHN $100.00
THOMAS, AMY $250.00
THOMAS, CHASEN $250.00
THORNBERRY, HERBERT $1,800.00
THORNTON, EILEEN $1,800.00
THORNTON, JOHN $1,800.00
THREADGILL, LOGAN $150.00
TRIMBLE, ARCH $500.00
TURNER, STEPHEN $100.00
VEAL, SUSAN $100.00
WADE, EMILY $200.00
WADE, JEFF $250.00
WADE, ELIJAH $100.00
WAGNER, PATRICK $155.00
WAGNER, PATRICK $200.00
WAGNER & WEEKS, PLLC $500.00
WALDEN, MICHAEL $1,000.00
WALDEN, ZACHARY $125.00
WALKER, AJ $100.00
WALLIN, ROBERT $500.00
WALLING, DEBBIE $250.00
WARREN, C. MARK $1,800.00
WEBSTER, COLE $1,800.00
WHEELER, ROBERT $250.00
WHITE, DEXTER $75.31
WHITE, DEXTER $1,800.00
WILLETT, GREG $1,300.00
WILLETT, TERRI $1,800.00
WILLETT, GREG $500.00
WILLIAMS, ELIZA $100.00
WILLINGHAM, TONY $100.00
WILSON, SETH $500.00
WILSON, JONATHAN $100.00
WINGFIELD, YVONNA $1,800.00
WOLFTEVER MANAGEMENT LLC $500.00
YOST, KIRBY $1,800.00
YOUNG, HANNAH $1.00
YOUNG, TONY $150.00
Total Contributions $144,157.62
Here are Coffman Contributions
Contributor Name
HOOVER, AIMEE $1,000
NALL, AIMEE $1,000
WATERHOUSE, ALBERT $1,800
ROUZER, AMANDA K $1,800
ROBERTS, AMELIA $1,000
LARKINS, ANGELA $500
SAWHILL, APRIL $1,200
STULCE JR, ARNOLD A. $250
WINGFIELD, BETH $1,000
COFFMAN, BRENDA L $200
HENDERSON, CAM $1,000
STEELE, CARD $500
HIERONYMUS, CAROL $500
PHILLIPS, CARRIE $200
LYNCH III, CARTER J $250
CAVETT, ABBOTT & WEISS, PLLC $500
CHEN, CH $1,000
FISHER IV, CHARLES $1,000
YOUNG, CHARLES $500
HOOVER, JAMES $1,000
POLLARD, CLAUDE E. $500
ROEBUCK, CODY $1,000
JACOWAY, CONSTANCE $250
ALLISON, CORY $100
ALLISON, CORY $100
STANFORD, CYNTHIA $500
HARRISON, DAVID E. $1,000
HIGNEY, DAVID $250
LAWRENCE, DAVID $250
LAWRENCE, DAVID $50
ELLIOT, DAVID M. $1,000
BULLARD, DAWN $1,800
CAIN, DEBORAH $500
HILL, DELLA $1,800
STANFORD, DR. JIMMY & JUDITH $100
EL CIELO LLC $1,000
ELITE ENTERPRISES LLC $1,000
HILL, ELIZABETH $200
STANDEFER, ELLEN $1,000
MILLER, GARREN $525
GAMBLE, GARRETT $250
PATRICK, GARY $500
BANKSTON, GREG $1,000
BURKS, GREGORY $500
LAWHORN, GREGORY $500
GRANT, H. WAYNE $1,000
CASH, HARRY R $1,500
HEFFERLIN, HEIDI $200
HOFFEKCER, HEIDI $550
GRIFFIN, HOPE & ROBERT $150
HORTON, BALLARD, & PEMERTON, PLLC $1,000
KONVALINKA, IMOGENE $1,500
SCOTCHIE, JAMES & MICHELLE $150
GRAHAM, JAMES $200
ROBINSON, JAMES $1,000
MCDEARMAN, JAMES SCOTT $1,000
WELCH, JANICE & EUGENE $100
WELCH, JANICE & EUGENE $20
VARNELL, JANIE $500
BRAKEBILL, JEFF $1,000
BROWNE, JENNIFER $1,000
FULLER, JENNIFER $1,800
LAWRENCE, JENNIFER $1,800
COTHERN, JEREMY $500
INGALLS, JILL E. $1,800
O'SHAUGHNESSY, JILLYN $1,000
ALLMON, JIMMY $500
ELDREDGE, JOAN $300
KONVALINKA, JOHN P $1,500
GUTHRIE, JONATHAN $500
WINGATE, JOSEPH $972.36
SMITH, JULIE $1,500
MCCOLPIN, KAREN $1,800
POLLARD, KARI $1,600
ASHLEY, KATHERINE $1,000
BOEHM, KATHERINE $200
LENTZ, KATHERINE $1,000
FRAZIER, KATHLEEN $1,000
KENNEDY JEWELRY INC. $1,000
PATY, KERRI $250
BELL, KRISTIN $150
POPE, LANCE $750
HILL, SR., LARRY $1,800
EYSTER, LISA $250
THOMAS, LIZBETH $500
DEGLER, MARK $1,000
SCHMISSRAUTER, MARK $1,800
KNOX, MARSHA $1,800
POLLARD, MATT $1,600
FERGUSON, MATTHEW $1,800
CORN, MOLLY 250
BULLARD, NICHOLAS $1,000
MACCO, NICK $1,000
OSHAUGHNESSY & CARTER, PLLC $1,000
SHEA, JR, OWEN $1,800
LEWIS, PATSY $1,800
MARTIN, PHILLIP $1,000
MCCOLPIN, REBECCA $1,800
HOLDER, RICHARD $1,800
POLLARD, RICHARD $1,800
SCHULMAN, RICHARD $250
HARTMAN, RICKY $300
BULLARD, ROBERT $1,800
KNOX, JR, RONNIE $1,800
JENKINS, RYAN $50
JENKINS, RYAN $100
JENKINS, RYAN $125
JENKINS, RYAN $50
MCCOLPIN, SCOTT $1,800
SIMS, SEAN $1.500
FLYNN, STEPHEN $200
COFFMAN, STEVE $1,800
PICKETT, STEVE $1,000
GRANT, STEVEN $250
JACOWAY, STEVE $1,250
CARROLL, SUMMER $500
RICH, SUSAN $1,800
HUTCHINSON, SUSANNE $150
CONLEY, TERRY $250
GAUTREAUX, THOMAS $1,000
MOORE, THOMAS $1,800
WATSON, THOMAS $1,000
COFFMAN, TOMMY $1,800
ROUZER, TROY $1,800
TRUCKS N TRAILERS, USA $1,000
STAFFORD, VINCE $100
STAFFORD, VINCE $100
SPEARS, WICKLIFFE $1,000
FULLER, WILLIAM $1,800
HAISTEN, WILLIAM $300
HAMILTON, WILLIAM $1,800
KONVALINKA, WILLIAM $1,000
WEATHERS, WILLIAM $1,000
SIMS, BRENDA $100
WHITE, CATHERINE $100
STANFORD, DR. JIMMY & JUDITH $100
GENTLE, GRETA $100
JOHNSON, HAMPTON & JENNIFER $100
JACKS, HUGH $100
BERRY, JACK $100
BEARD, JOHN $100
HENEGAR, JOHN $100
TEMPLETON, JOHN $100
HENRY, LISA $100
GUINN, MELISSA $100
RYAN, MICHELLE $100
DICKSON, ROGER $100
LEATHERWOOD, ROY $100
FARR, SHANNON $100
HELTON, STACIE $100
ARCHER, STACY $100
BLANKENSHIP, STEVE $100
STANSELL, TERESA $100
GENTLE, JR, TERRY $100
GALPHIN, VIRGINIA $100
RAINES JR, WILLIAM $100
BERGE, BEVERLY $500
HOSS, BRYAN $1,000
HABENICHT, DANIEL $250
Total $121,942