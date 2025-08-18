Here is the Walker County arrest report for Aug. 11-17:
MARTIN APRIL LEE W/F 34 MISD OFFICER LEAMON FTA
MCCULLOUGH JUSTIN QUATIOUS B/M 35 MISD OFFICER SIMPSON DWLSR
AGEE KYLE EDWARD W/M 57 MISD OFFICER TEMPLETON SIMPLE ASSAULT FVA
GEE KATIE LOUISE W/F 19 MISD OFFICER TEMPLETON BATTERY FVA
HILLIARD WILLIAM SHAWN W/M 50 MISD OFFICER DIAW DWLSR
ENGLAND JONATHAN BRETT W/M 41 MISD OFFICER DIAW FTA (M)
WOMBLE JOHN THOMAS W/M 39 MISD OFFICER LEAMON FTA (M) NON-PRINT
RAMIREZ-BERNABE CHRISTIAN WILLIAM H/M 32 MISD OFFICER CARTER DRIVING WITHOUT LICENSE
BETANCOURT ISRAEL GARCIA H/M 48 FELONY OFFICER LEAMON FTA (F)
PANTAGES MICHAEL DAMIAN W/M 39 FELONY OFFICER LEAMON FTA (F)
KIDWELL JAMISON SHANE W/M 28 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIO (F)
ALBERTINI CAMERON GENE W/M 49 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIO (F)
YORK DONNA RENEE W/F 59 -------- OFFICER RUSS RETURN FROM DR APPT
MELTON CHRISTOPHER JAMES W\M 35 ------- OFFICER GILREATH RETURN FROM COURT
MELTON BRENDON WESLEY B\M 28 FELONY OFFICER MILLER VIOLATION OF PROBATION
DUCKETT KENAN ISAIAH B\M 23 FELONY OFFICER YOUNG VIOLATION OF PROBATION
HEATHERLY DAVID CRAIG W\M 41 FELONY OFFICER MILLER VIOLATION OF PROBATION
BAKER BYRON AXLE W\M 54 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION, FAILURE TO APPEAR
DAILEY BRANDON MITCHELL W\M 32 FELONY OFFICER THOMAS PROBATION VIOLATION
MOTLEY KATIE LEE W\F 44 MISD OFFICER SIMPSON DUI, SUSPENDED LICENSE
MOTLEY THOMAS JAMES W\M 43 MISD OFFICER SIMPSON SIMPLE BATTERY FVA
TAYLOR JAMES ROBERT W\M 47 ------- OFFICER HILL RETURN FROM DR.
FULTON RONALD LEE W\M 47 ------- OFFICER HILL RETURN FROM DR.
BROWN BREANNA GAIL W\F 24 MISD OFFICER BETHUNE FAILURE TO APPEAR
GAYLER ROBERT EDWIN W\M 55 MISD OFFICER HOUSER SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE
MATEO-ANTONIO ERIC H\M 21 MISD OFFICER YOUNG NO LICENSE, TINT
PENDERGRASS ANDREW ` W\M 24 MISD OFFICER HUNT DUI, DEFECTIVE HEADLIGHT, OPEN CONTAINER
DALRYMPLE NATHAN TYLER W\M 47 OFFICER BAGGETT CHARGES PENDING
THORNTON SAMANTHA JEAN W\F 37 FELONY OFFICER CAMP PROBATION VIOLATION
CANTRELL ZACHARY KEITH W\M 27 FELONY OFFICER LEAMON PROBATION VIOLATION
GANT TABITHA NICHOLE W\F 40 ----- OFFICER HUBBARD RETURN FROM COURT
WILLIAMS WESLEY THOMAS W/M 37 MISD OFFICER YOUNG SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED
JOHNSON AMBER JICOLE W/F 28 MISD OFFICER LEAMON SHOPLIFTING
TAYLOR JAMES ROBERT W/M 47 OFFICER THOMAS RETURN FROM DR APT.
EAKIN STEPHEN DEAYNE W/M 53 FEL OFFICER FERGUSON POSS OF SCHED IV
JARNAGIN JOEL RAY W/M 50 FEL OFFICER SUMNER SIMPLE ASSUALT, TT, BATT
PLOTT MATTHEW LEE W/M 42 FEL OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
COTTER CHIRTOPHER ALEXANDER W/M 27 FEL OFFICER LEAMON VOP
MOORE CHIRTIAN DUANE W/M 34 MISD OFFICER FERGUSON FTML, SRIVING ON SUSPENDED
ROACH JARRED TYLER W/M 34 MISD OFFICER CAREATHERS FUG. FROM JUSTICE- MISD
HEATHINGTON DAVID LEE W/M 61 FEL OFFICER YOUNG PROBATION
KELLEY MARTINAS ORMAINE B/M 44 FEL OFFICER YOUNG PROBATION
ROGANO ALEX FABIAN H/M 49 MISD OFFICER VANDIKE DUI, FTML
HALL CHRISTOPHER FRANKLIN W/M 39 MISD OFFICER ALMEIDA FTA
SMOTHERS TROY W/M 41 OFFICER BAGGETT TERRORISTIC THREATS, SIMPLE BATTERY, SIMPLE ASSAULT
ROBINSON ANGELIA W/F 30 FELONY OFFICER HUNT INTERFERENCE WITH GOVT PROP
DUNCAN JESSICA SADIMAE W/F 23 MISD OFFICER THOMASON LEAVING SCENE OF ACCIDENT W/ INJURY, DUI, FTML
MCLAUGHLIN JOSHUA DANIEL W/M 44 OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION (F)
VETATO KRYSTAL LYNN W/F 20 MISD OFFICER FOUTS SIMPLE BATTERY FVA
SWARTOUT ROBERT NILES W/M 39 --- CARVER HOLD FOR CATOOSA
MANIS BRIAN LEELAND W/M 59 OFFICER MILLER CONTEMPT OF COURT
DUNN ROBERT LEWIS W/M 34 MISD OFFICER LEAMON PROBATION VIO
HARVEY BEVERLY RUTH W/F --- --- OFFICER RUSS RETURN FROM DR APPT
BURTON WILLIAM GEORGE W/M 58 FELONY OFFICER SMITH THEFT BY TAKING
BELL CHRISTIAN VANCE W/M 26 FELONY OFFICER FERGUSON AGG INV MANSLAUGHTER, SALE OF FENTANYL
ELKINS JIMMY RAY W/M 35 MISD OFFICER YOUNG PUBLIC DRUNKENESS, OBSTRUCTION
ODOM SAMANTHA CHRISANN W/F 17 MISD OFFICER BRAGG CRIMINAL TRESPASS
MAYER STEPHEN ALLEN W/M 67 MISD OFFICER MEFFORD DUI, SPEEDING, RECKLESS DRIVING
WELLINGTON BRUCE JEFFERY B/M 66 MISD OFFICER MEFFORD DWLSR, HOLD FOR HAMILTON CO
ERIACHO DESIREE EMMANUELLA H/F 36 MISD OFFICER PARRISH SIMPLE BATTERY FVA
FRANKLIN BARRY LAMAR W/M 60 MISD OFFICER CARMICHAEL PROBATION VIOLATION (M)
ASH AMY NICOLE W/F 22 MISD OFFICER WILSON THEFT BY SHOPLIFTING
WHITE HARVEY LEE B/M 64 MISD OFFICER SHACKLEFORD DUI DRUGS & ALCOHOL, DWLSR, NO INS, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
LOWE BOBBY LEE W/M 69 FELONY OFFICER CARMICHAEL TERRORISTIC THREATS FVA
CUTHBERT RICHARD DARNELL W/M 61 MISD OFFICER MCCLURE HEADLIGHT, DWLSR
WARE KEENON DIANTE B/M 31 MISD OFFICER HALEY CRIMINAL TRESPASS
LOPEZ-GODINEZ ROSENDO NMN H/M 47 MISD OFFICER CARTER NO INS, DRIVING W/O LICENSE, FTML
BAUM LANSTON JEREMY W/M 21 MISD OFFICER MCNICHOLS BATTERY-FVA
CULVER ROGER JAMES W/M 18 MISD OFFICER MCNICHOLS BATTERY-FVA
JONES CATHY ELIZABETH W/F 51 MISD OFFICER CAMPBELL DWLSR
YOUNG JAMES FRANKLIN W/M 46 MISD OFFICER SHACKLEFORD DUI, FAILURE TO YIELD
RAINES WILLIAM ANTHONY W/M 44 MISD OFFICER LLEWELLYN FTA