Walker County Arrest Report For Aug. 11-17

  • Monday, August 18, 2025

Here is the Walker County arrest report for Aug. 11-17:

MARTIN APRIL LEE W/F 34 MISD OFFICER LEAMON FTA

MCCULLOUGH JUSTIN QUATIOUS B/M 35 MISD OFFICER SIMPSON DWLSR

AGEE KYLE EDWARD W/M 57 MISD OFFICER TEMPLETON SIMPLE ASSAULT FVA

GEE KATIE LOUISE W/F 19 MISD OFFICER TEMPLETON BATTERY FVA

HILLIARD WILLIAM SHAWN W/M 50 MISD OFFICER DIAW DWLSR

ENGLAND JONATHAN BRETT W/M 41 MISD OFFICER DIAW FTA (M)

WOMBLE JOHN THOMAS W/M 39 MISD OFFICER LEAMON FTA (M) NON-PRINT

RAMIREZ-BERNABE CHRISTIAN WILLIAM H/M 32 MISD OFFICER CARTER DRIVING WITHOUT LICENSE

BETANCOURT ISRAEL GARCIA H/M 48 FELONY OFFICER LEAMON FTA (F)

PANTAGES MICHAEL DAMIAN W/M 39 FELONY OFFICER LEAMON FTA (F)

KIDWELL JAMISON SHANE W/M 28 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIO (F)

ALBERTINI CAMERON GENE W/M 49 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIO (F)

YORK DONNA RENEE W/F 59 -------- OFFICER RUSS RETURN FROM DR APPT

MELTON CHRISTOPHER JAMES W\M 35 ------- OFFICER GILREATH RETURN FROM COURT

MELTON BRENDON WESLEY B\M 28 FELONY OFFICER MILLER VIOLATION OF PROBATION

DUCKETT KENAN ISAIAH B\M 23 FELONY OFFICER YOUNG VIOLATION OF PROBATION

HEATHERLY DAVID CRAIG W\M 41 FELONY OFFICER MILLER VIOLATION OF PROBATION

BAKER BYRON AXLE W\M 54 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION, FAILURE TO APPEAR

DAILEY BRANDON MITCHELL W\M 32 FELONY OFFICER THOMAS PROBATION VIOLATION

MOTLEY KATIE LEE W\F 44 MISD OFFICER SIMPSON DUI, SUSPENDED LICENSE

MOTLEY THOMAS JAMES W\M 43 MISD OFFICER SIMPSON SIMPLE BATTERY FVA

TAYLOR JAMES ROBERT W\M 47 ------- OFFICER HILL RETURN FROM DR.

FULTON RONALD LEE W\M 47 ------- OFFICER HILL RETURN FROM DR.

BROWN BREANNA GAIL W\F 24 MISD OFFICER BETHUNE FAILURE TO APPEAR

GAYLER ROBERT EDWIN W\M 55 MISD OFFICER HOUSER SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE

MATEO-ANTONIO ERIC H\M 21 MISD OFFICER YOUNG NO LICENSE, TINT

PENDERGRASS ANDREW ` W\M 24 MISD OFFICER HUNT DUI, DEFECTIVE HEADLIGHT, OPEN CONTAINER

DALRYMPLE NATHAN TYLER W\M 47 OFFICER BAGGETT CHARGES PENDING

THORNTON SAMANTHA JEAN W\F 37 FELONY OFFICER CAMP PROBATION VIOLATION

CANTRELL ZACHARY KEITH W\M 27 FELONY OFFICER LEAMON PROBATION VIOLATION

GANT TABITHA NICHOLE W\F 40 ----- OFFICER HUBBARD RETURN FROM COURT

WILLIAMS WESLEY THOMAS W/M 37 MISD OFFICER YOUNG SPEEDING, DRIVING ON SUSPENDED

JOHNSON AMBER JICOLE W/F 28 MISD OFFICER LEAMON SHOPLIFTING

TAYLOR JAMES ROBERT W/M 47 OFFICER THOMAS RETURN FROM DR APT.

EAKIN STEPHEN DEAYNE W/M 53 FEL OFFICER FERGUSON POSS OF SCHED IV

JARNAGIN JOEL RAY W/M 50 FEL OFFICER SUMNER SIMPLE ASSUALT, TT, BATT

PLOTT MATTHEW LEE W/M 42 FEL OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION

COTTER CHIRTOPHER ALEXANDER W/M 27 FEL OFFICER LEAMON VOP

MOORE CHIRTIAN DUANE W/M 34 MISD OFFICER FERGUSON FTML, SRIVING ON SUSPENDED

ROACH JARRED TYLER W/M 34 MISD OFFICER CAREATHERS FUG. FROM JUSTICE- MISD

HEATHINGTON DAVID LEE W/M 61 FEL OFFICER YOUNG PROBATION

KELLEY MARTINAS ORMAINE B/M 44 FEL OFFICER YOUNG PROBATION

ROGANO ALEX FABIAN H/M 49 MISD OFFICER VANDIKE DUI, FTML

HALL CHRISTOPHER FRANKLIN W/M 39 MISD OFFICER ALMEIDA FTA

SMOTHERS TROY W/M 41 OFFICER BAGGETT TERRORISTIC THREATS, SIMPLE BATTERY, SIMPLE ASSAULT

ROBINSON ANGELIA W/F 30 FELONY OFFICER HUNT INTERFERENCE WITH GOVT PROP

DUNCAN JESSICA SADIMAE W/F 23 MISD OFFICER THOMASON LEAVING SCENE OF ACCIDENT W/ INJURY, DUI, FTML

MCLAUGHLIN JOSHUA DANIEL W/M 44 OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION (F)

VETATO KRYSTAL LYNN W/F 20 MISD OFFICER FOUTS SIMPLE BATTERY FVA

SWARTOUT ROBERT NILES W/M 39 --- CARVER HOLD FOR CATOOSA

MANIS BRIAN LEELAND W/M 59 OFFICER MILLER CONTEMPT OF COURT

DUNN ROBERT LEWIS W/M 34 MISD OFFICER LEAMON PROBATION VIO

HARVEY BEVERLY RUTH W/F --- --- OFFICER RUSS RETURN FROM DR APPT

BURTON WILLIAM GEORGE W/M 58 FELONY OFFICER SMITH THEFT BY TAKING

BELL CHRISTIAN VANCE W/M 26 FELONY OFFICER FERGUSON AGG INV MANSLAUGHTER, SALE OF FENTANYL

ELKINS JIMMY RAY W/M 35 MISD OFFICER YOUNG PUBLIC DRUNKENESS, OBSTRUCTION

ODOM SAMANTHA CHRISANN W/F 17 MISD OFFICER BRAGG CRIMINAL TRESPASS

MAYER STEPHEN ALLEN W/M 67 MISD OFFICER MEFFORD DUI, SPEEDING, RECKLESS DRIVING

WELLINGTON BRUCE JEFFERY B/M 66 MISD OFFICER MEFFORD DWLSR, HOLD FOR HAMILTON CO

ERIACHO DESIREE EMMANUELLA H/F 36 MISD OFFICER PARRISH SIMPLE BATTERY FVA

FRANKLIN BARRY LAMAR W/M 60 MISD OFFICER CARMICHAEL PROBATION VIOLATION (M)

ASH AMY NICOLE W/F 22 MISD OFFICER WILSON THEFT BY SHOPLIFTING

WHITE HARVEY LEE B/M 64 MISD OFFICER SHACKLEFORD DUI DRUGS & ALCOHOL, DWLSR, NO INS, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN

LOWE BOBBY LEE W/M 69 FELONY OFFICER CARMICHAEL TERRORISTIC THREATS FVA

CUTHBERT RICHARD DARNELL W/M 61 MISD OFFICER MCCLURE HEADLIGHT, DWLSR

WARE KEENON DIANTE B/M 31 MISD OFFICER HALEY CRIMINAL TRESPASS

LOPEZ-GODINEZ ROSENDO NMN H/M 47 MISD OFFICER CARTER NO INS, DRIVING W/O LICENSE, FTML

BAUM LANSTON JEREMY W/M 21 MISD OFFICER MCNICHOLS BATTERY-FVA

CULVER ROGER JAMES W/M 18 MISD OFFICER MCNICHOLS BATTERY-FVA

JONES CATHY ELIZABETH W/F 51 MISD OFFICER CAMPBELL DWLSR

YOUNG JAMES FRANKLIN W/M 46 MISD OFFICER SHACKLEFORD DUI, FAILURE TO YIELD

RAINES WILLIAM ANTHONY W/M 44 MISD OFFICER LLEWELLYN FTA

