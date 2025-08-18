Here is the latest Hamilton County arrest report.
ALARCON,JOSE ALBERTO
2114 DODGE ROSSVILE, 37421
Age at Arrest:
25 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE (2ND)
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
ALSTON,RONNIE
1003 OAK ST APT B CHATTANOOGA,
Age at Arrest:
64 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
BELL,LINA MARIE
1705 Walker Ave Chattanooga, 37404
Age at Arrest:
37 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
CHAPPELL,MARKEZ LMAR
1904 ELMAR DR CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
29 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
POSS.
OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
LIGHT LAW VIOLATION
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CHRISTOPHER,JERRY WILLIS
3725 FOUNTAIN AVE CHATTANOOGA, 37412
Age at Arrest:
52 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
FINANCIAL RESPONSIBILITY
UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
DAVIS,DEANDRE LEE
127 LONE TREE DR NE CLEVELAND, 37312
Age at Arrest:
38 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
SPEEDING 82/65
DECKER,AMBER DAWN
1112 EAST 32ND STREET CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest:
47 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DERAMUS,MAURICE LEON
6315 TALLEDEGA AVE CHATTANOOGA, 374161753
Age at Arrest:
35 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
ELLIS,MICHAEL LEE
212 LIND WOOD CHATTANOOGA, 37408
Age at Arrest:
66 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
FAILURE TO APPEAR
FOSTER,WILLIAM CHARLES
8632 BRENDA DR HARRISON, 37341
Age at Arrest:
49 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
FRANKLIN,ANTWON LYDELL
1814 ROOBEO ST CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest:
44 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
GASPAR-BARRIOS,EVER A
1813 E 27TH ST CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest:
21 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GATES,SAMANTHA AUSTIN
103 PRINCESS LANE ROSSVILLE, 30741
Age at Arrest:
38 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GLATT,ANTONIO LEBRON
2005 MAPLE HILLS WAY CHATTANOOGA, 374061571
Age at Arrest:
52 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
ASSAULT (DOMESTIC)
ASSAULT (SIMPLE)
HEULETT,GEORGE R
2411 KIRBY AVE CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
62 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
CRIMINAL IMPERSONATION
TEXTING WHILE DRIVING
SEAT BELT LAW VIOLATION
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
FINANCIAL RESPONSIBILITY
HILL,JERAD DAKOTA
3170 PLAZA CIRCLE CHATTANOOGA, 37419
Age at Arrest:
35 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
HOUSE,GREGORY SCOTT
6728 WILLOW BROOK DR CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
48 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
EVADING ARREST
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)
HUFFAR,JOHN WAYNE
6103 VANCE CIR CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
37 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
SEAT BELT LAW VIOLATION
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
JENNETTE,ROBERT CHRISTIAN
129 BENT OAK TRL SE CLEVELAND, 37323
Age at Arrest:
32 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
PUBLIC INTOXICATION
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
JOHNSON,KAMARIA ZAHIRAH
1602 DALLWOOD DR CHATTANOOGA, 37402
Age at Arrest:
32 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
ASSAULT
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
LAYNE,ROBERT ALAN
1102 CHARWOOD LN HIXSON, 37343
Age at Arrest:
51 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
LOCKLEAR,BOBBY DEARL
HOMELESS CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
45 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
SEAT BELT LAW VIOLATION
CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
LOFTIES,JOURNEE DEVELLI
9212 STERN LN CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest:
33 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
MCCORMICK,COLLIN WILLIAM
HOMELESS CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
36 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
MOATES,BRANDON TAYLOR
40 HAWKINS OAK DR CHATTANOOGA, 37410
Age at Arrest:
27 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT UNDER $500
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
MUHAMMAD,ALIYAH JANAE
3623 FOUNTAIN AVE 45 EAST RIDGE, 37412
Age at Arrest:
25 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
ESCAPE
NOLAN,JANAIRA LILLIAN-NYCOLE
4214 BELLVIEW AVE CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest:
24 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
ASSAULT
PHOENIX,JASON ALAN
623 HATCH TRL SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest:
40 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
ASSAULT
PIPER,LARRY ALBERT
3924 WOODLAND DRIVE OOLTEWAH, 37363
Age at Arrest:
52 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
RICE,WALTER KEYSHAWN
5222 USHER DR CHATTANOOGA, 37410
Age at Arrest:
20 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
BURGLARY OF AUTO
POSSESSION OF BURGLARY TOOLS
RESISTING ARREST
SCOTT,BRANDON AUSTIN
519 COLEMAN CEMETRY ROAD SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest:
29 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT
SHARP,ZACHARY ALEXANDER
213 RAMEY RD TRION, 30753
Age at Arrest:
21 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
SEXUAL BATTERY
SILVER,ANTHONY HEATH
1203 SHERWOOD DR DALTON, 30720
Age at Arrest:
43 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
SNEED,ADRIAN LEWIS
95 PRINCESS LANE ROSSVILLE, 30741
Age at Arrest:
24 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FUGITIVE (DADE CO GA)
TOWNSEND,KURSTON DARON
9112 VILLAGEWOOD DR HARRISON, 37341
Age at Arrest:
31 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
RECKLESS ENDANGERMENT
DOMESTIC ASSAULT
VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS
WILLIAMSON,MICHAEL DAVID
HOMELESS CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
66 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
CRIMINAL IMPERSONATION
WOODRUFF,DONNELL JR
108 SHERIDAN AVE CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest:
50 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
ZADINA,BLAKE AARON
1194 POPLAR SPRINGS DR RINGGOLD, 30736
Age at Arrest:
41 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
REGISTRATION, EXPIRED
FAILURE TO MAINTAIN LANE