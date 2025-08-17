Here is the latest Hamilton County arrest report.
AMERO,MAKENA S
1902 DUNCAN AVE CHATTANOOGA, 374043407
Age at Arrest:
25 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DISORDERLY CONDUCT
PUBLIC INTOXICATION
BENITEZ CASTILLO,JOSEPH B
4237 BLACKHEATH DR BARTLETT, 38135
Age at Arrest:
21 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
THEFT OF PROPERTY
CRIMINAL SIMULATION
THEFT OF IDENTITY
POSS.
OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
POSS OF FIREARM DURING A FELONY
BERNIER,DAKOTA R
5410 MILL STONE DR OOLTEWAH, 37363
Age at Arrest:
24 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BLACK,GREGORY AARON
5641 CROOKED CREEK DR OOLTEWAH, 37363
Age at Arrest:
27 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
RECKLESS DRIVING
DRIVING LEFT OF CENTER LINE
RECKLESS ENDANGERMENT
BLUE,ELYZA ROCHELLE
1501 HICKORY VALLEY RD APT C CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
24 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
CREVISTON,MICHAEL THOMAS
2104 PORT ROYAL DR SODDY DAISY, 373790000
Age at Arrest:
50 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
INDECENT EXPOSURE
DIAZ MORALES,DONALDO EVERILDO
702 MCGOWAN AVE CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
27 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
DONAHUE,ANDREW KEITH
5702 JANA LN HIXSON, 37343
Age at Arrest:
40 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
ASSAULT ON FIRST RESPONDER
ASSAULT ON FIRST RESPONDER
FALSE IMPRISONMENT
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
PUBLIC INTOXICATION
DONAHUE,ANDREW KEITH
5702 JANA LN HIXSON, 37343
Age at Arrest:
40 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
VIOLATION OF PROBATION (ASSAULT)
VIOLATION OF PROBATION (EVADING ARREST)
VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY (CONDUCT
GARDENHIRE,WILLIAM ROBERT
1972 ACER CIR CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest:
40 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
GARDENHIRE,WILLIAM ROBERT
1972 ACER CIR CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest:
40 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
FAILURE TO APPEAR
HARDAWAY,CHRISTOPHER LEO
HOMELESS CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
53 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
HOOPER,JEFFERY ALLEN
11632 OOLTEWAH GEORGETOWN RD GEORGETOWN, 37336
Age at Arrest:
43 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FAILURE TO APPEAR
JUSTICE,HANNAH REBEKAH
351 C C CAMP RD COOKEVILLE, 385014459
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
DISORDERLY CONDUCT
FALSE REPORTS
JUSTICE,JONATHAN RYAN
150 CARVER HOLLOW RD SPARTA, 38583
Age at Arrest:
36 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
VIOLATION OF PROTECTION ORDER
FALSE REPORTS
DISORDERLY CONDUCT
LONG,KELSEY DANIELLE
6329 FARRIS DR HARRISON, 37341
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
Soddy Daisy PD
Charges:
BURGLARY 39131002
MATEO-MIGUEL,MIGUEL
3507 6TH AVE CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest:
21 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
OBSTRUCTING HIGHWAY OR OTHER PASSAGEWAY
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
MAUK,TRAVIS GENE
806 BRUMMEL AVE BRIDGEPORT, 35740
Age at Arrest:
35 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
OPEN CONTAINER LAW
PEREZ-PEREZ,EDELMIRA
6198 TALL PINE LANE CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
44 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
ASSAULT ON FIRST RESPONDER
FORGERY
LIGHT LAW VIOLATION
CRIMINAL SIMULATION
PRINCE,MATTHEW DAVID
221 MILLER BRANCH RD Cowan, 37318
Age at Arrest:
33 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
RAMIREZ AGUSTIN,AGUSTO ROLANDO
2106 E 18TH ST CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
22 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
DOMESTIC ASSAULT
ROMERO,ETHAN
1478 MORRIS HILL RD CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
28 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
ROSE,CHARLES EDWARD
3603 5TH AVE CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest:
57 years old
Arresting Agency:
Red Bank PD
Charges:
POSSESSION OF <COCAINE> FOR RESALE 39170417
POSSESSION OF <FENTYNAL> FOR RESALE 39170417
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
SILVERA,BARRINGTON JACARI
1501 HICKORY VALLEY RD APT C CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
26 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
STRICKLAND,ROGER GLENN
3811 JUANDALE DR HOMELESS CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest:
21 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
ALTERATION OF ITEM'S PERMANENT NUMBER
THOMAS,DATHAN GEROME
6675 SANDSWITCH RD HIXSON, 37343
Age at Arrest:
19 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
AGGRAVATED BURGLARY
VICENTE SONTAY,ESVIN SANTIAGO
6819 MCCUTCHEON RD CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
23 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
VICENTE-SONTAY,MARDAHY ANACLET
MUCCUTCHEON CHATTANOOGA, 374113262
Age at Arrest:
19 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
WHEELER,BRIANNA ARIANA
2702 CITICO AVE CHATTANOOGA, 374063401
Age at Arrest:
21 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
WILEMAN,TRACY MATTHEW
727 E 11TH ST CHATTANOOGA, 37403
Age at Arrest:
51 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS