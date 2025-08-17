Latest Headlines

  Sunday, August 17, 2025

Here is the latest Hamilton County arrest report.
(If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off. Email to news@chattanoogan.com)

AMERO,MAKENA S

1902 DUNCAN AVE CHATTANOOGA, 374043407

Age at Arrest:

25 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DISORDERLY CONDUCT

PUBLIC INTOXICATION

BENITEZ CASTILLO,JOSEPH B

4237 BLACKHEATH DR BARTLETT, 38135

Age at Arrest:

21 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION

THEFT OF PROPERTY

CRIMINAL SIMULATION

THEFT OF IDENTITY

POSS.

OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

POSS OF FIREARM DURING A FELONY

BERNIER,DAKOTA R

5410 MILL STONE DR OOLTEWAH, 37363

Age at Arrest:

24 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

BLACK,GREGORY AARON

5641 CROOKED CREEK DR OOLTEWAH, 37363

Age at Arrest:

27 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

RECKLESS DRIVING

DRIVING LEFT OF CENTER LINE

RECKLESS ENDANGERMENT

BLUE,ELYZA ROCHELLE

1501 HICKORY VALLEY RD APT C CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

24 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

CREVISTON,MICHAEL THOMAS

2104 PORT ROYAL DR SODDY DAISY, 373790000

Age at Arrest:

50 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

INDECENT EXPOSURE

DIAZ MORALES,DONALDO EVERILDO

702 MCGOWAN AVE CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

27 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

DONAHUE,ANDREW KEITH

5702 JANA LN HIXSON, 37343

Age at Arrest:

40 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)

ASSAULT ON FIRST RESPONDER

ASSAULT ON FIRST RESPONDER

FALSE IMPRISONMENT

RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS

PUBLIC INTOXICATION

DONAHUE,ANDREW KEITH

5702 JANA LN HIXSON, 37343

Age at Arrest:

40 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

VIOLATION OF PROBATION (ASSAULT)

VIOLATION OF PROBATION (EVADING ARREST)

VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY (CONDUCT

GARDENHIRE,WILLIAM ROBERT

1972 ACER CIR CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

40 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

GARDENHIRE,WILLIAM ROBERT

1972 ACER CIR CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

40 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FAILURE TO APPEAR

HARDAWAY,CHRISTOPHER LEO

HOMELESS CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

53 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

HOOPER,JEFFERY ALLEN

11632 OOLTEWAH GEORGETOWN RD GEORGETOWN, 37336

Age at Arrest:

43 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FAILURE TO APPEAR

JUSTICE,HANNAH REBEKAH

351 C C CAMP RD COOKEVILLE, 385014459

Age at Arrest:

34 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

DISORDERLY CONDUCT

FALSE REPORTS

JUSTICE,JONATHAN RYAN

150 CARVER HOLLOW RD SPARTA, 38583

Age at Arrest:

36 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

VIOLATION OF PROTECTION ORDER

FALSE REPORTS

DISORDERLY CONDUCT

LONG,KELSEY DANIELLE

6329 FARRIS DR HARRISON, 37341

Age at Arrest:

34 years old

Arresting Agency:

Soddy Daisy PD

Charges:

BURGLARY 39131002

MATEO-MIGUEL,MIGUEL

3507 6TH AVE CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

21 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

OBSTRUCTING HIGHWAY OR OTHER PASSAGEWAY

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

MAUK,TRAVIS GENE

806 BRUMMEL AVE BRIDGEPORT, 35740

Age at Arrest:

35 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION

OPEN CONTAINER LAW

PEREZ-PEREZ,EDELMIRA

6198 TALL PINE LANE CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

44 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS

RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS

ASSAULT ON FIRST RESPONDER

FORGERY

LIGHT LAW VIOLATION

CRIMINAL SIMULATION

PRINCE,MATTHEW DAVID

221 MILLER BRANCH RD Cowan, 37318

Age at Arrest:

33 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF

RAMIREZ AGUSTIN,AGUSTO ROLANDO

2106 E 18TH ST CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

22 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

DOMESTIC ASSAULT

ROMERO,ETHAN

1478 MORRIS HILL RD CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

28 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

ROSE,CHARLES EDWARD

3603 5TH AVE CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

57 years old

Arresting Agency:

Red Bank PD

Charges:

POSSESSION OF <COCAINE> FOR RESALE 39170417

POSSESSION OF <FENTYNAL> FOR RESALE 39170417

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

SILVERA,BARRINGTON JACARI

1501 HICKORY VALLEY RD APT C CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

26 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

STRICKLAND,ROGER GLENN

3811 JUANDALE DR HOMELESS CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

21 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

ALTERATION OF ITEM'S PERMANENT NUMBER

THOMAS,DATHAN GEROME

6675 SANDSWITCH RD HIXSON, 37343

Age at Arrest:

19 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

AGGRAVATED BURGLARY

VICENTE SONTAY,ESVIN SANTIAGO

6819 MCCUTCHEON RD CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

23 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

VICENTE-SONTAY,MARDAHY ANACLET

MUCCUTCHEON CHATTANOOGA, 374113262

Age at Arrest:

19 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

WHEELER,BRIANNA ARIANA

2702 CITICO AVE CHATTANOOGA, 374063401

Age at Arrest:

21 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF

WILEMAN,TRACY MATTHEW

727 E 11TH ST CHATTANOOGA, 37403

Age at Arrest:

51 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS

 

