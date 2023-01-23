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Walker County Arrest For Jan. 16-22

  • Monday, January 23, 2023

Here is the Walker County arrest report for Jan. 16-22:

ALLMON       HOWARD      LEE PRESTON          W/M    31        MISD  OFFICER RAMEY    SIMPLE ASSAULT- FVA

TWILLEY      MALCOM      JAMAL           B/M     30        FELONY        OFFICER HENRY     FUGITIVE FROM JUSTICE, WILLFUL OBSTRUCTION x2, POSS. OF ECSTASY

COLLINS       TANNER        MCKENZIE   W/M    29        FELONY        OFFICER SCARBROUGH   PROBATION VIOLATION

YOUNG          JESSE ALLEN           W/M    54        MISD  OFFICER FOUTS      DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, NO INSURANCE, NO SEAT BELT, POSS. OF MARIJUANA LESS 1oz, REMOVING TAG W/ INTENT OF CONCEALING IDENTITY OF VEHICLE

WINTERS      LEBRON        CHARLES      W/M    49        FELONY        OFFICER JONES       PROBATION VIOLATION

FAIRCHILD   SHEREE         MCAY W/F     36        MISD  OFFICER ALFORD   SHOPLIFTING

SEWELL        CHARLES      LEONARD     W/M    38        MISD  OFFICER MOSS        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, EXPIRED LICENSE PLATE

WHEELER     JASON            RAY    W/M    44        FELONY        OFFICER DURHAM TERRORISTIC THREATS, BATTERY- FVA

GILLESPIE    RICHARD      ALLAN          W/M    53        MISD  OFFICER HUNT       SIMPLE ASSAULT- FVA

 

JOHNSON      JARED            EDWARD      W/M    30        MISD  OFFICER CARTER   DUI-DRUGS, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, POSS. OF MARIJUANA LESS THAN 1oz

DAVENPORT            MELISSA       NICOLE         W/F     40        MISD  OFFICER CARTER   PERMITTING UNLAWFUL OPERATION OF VEHICLE

SANDERSON            LUWOLF       WILLIAM      W/M    30        MISD  OFFICER THOMASON        DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE

SARTIN          CARY MEMPHIS      W/M    31        MISD  OFFICER CARTER   DUI

CAYLOR,       MARK GREGORY     W/M    42        MISD  OFFICER FOSTER    TERRORISTIC THREATS

BROOME       JOHNATHEN LEVI   W/M    27        FELONY        OFFICER COKER     POSS. OF METH

SNOW BRANDON    GARRETT      B/M     40        MISD  OFFICER WINKLER SIMPLE BATTERY

WARD            TIFFANY       IRENE W/F     41        --         OFFICER RUSS         RETURN FROM DOCTOR APPOINTMENT

LEMING        JUDSON         CLAUDIUS    W/M    34        FELONY        OFFICER YOUNG    HINDERING APPREHENSION OF CRIMINAL

LEMING        JUSTIN           MICHAEL      W/M    29        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

PARIS HOLLY          LEANN          W/F     42        MISD  OFFICER CAPEHART         DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, CONCEALING IDENDITY OF VEHICLE, NO PROOF OF INSURANCE

SMITH            DONNY          LEE     W/M    44        MISD  OFFICER WALTHOUR        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING A VEHICLE WITH SUSPENDED REGISTRATION

GARNER        JAMES           MAVERICK   W/M    54        MISD  OFFICER THOMASON        FTA

MYERS          CLAUDE        DEWAYNE    W/M    64        MISD  OFFICER THOMASON        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

COX    ROBERT        LEE     W/M    22        FELONY        OFFICER CARTER   DUI- DRUGS, POSS. OF SCHEDULE II, POSS. OF SCHEDULE IV, TRFFICKING DRUGS, NO INSURANCE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN

QUICK           BRITTANY    RICHELLE     W/F     27        FELONY        OFFICER CARTER   POSS. OF SCHEDULE II, POSS. OF SCHEDULE IV, TRAFFICKING DRUGS

 

HEET  TRACEY        MARIE           W/F     43        FELONY        OFFICER SMALL     POSSESSION OF METH, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECT, POSSESSION OF MARIJUANA GREATER THAN 1 OZ

BOSTON        KYLE PHILLIP         W/M    42        MISD  OFFICER GUTHRIE DRIVING ON SUSPENDED EXPIRED TAG

MILLER         JAMES           GARY W/M    34                    DATE COC    HOUSE FOR ANOTHER AGENCY

SCARLETT    DAMON         BRUCE           W/M    32                    OFFICER FOSTER    RETURN FROM EYE CARD CLINIC

MCCARY       ELIZABETH  MICHELLE    W/F     34        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

MCGLAMERY          CHERYL        LYNN W/F     46        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

JARNIGAN    JOEL   RAY    W/M    48                    OFFICER MANN      RETURN FROM TRANSPORT

SKINNER       JORDAN        LEIGHANNE W/F     31        MISD  OFFICER COKER     FTA

MOONEY      CHARLES      ADAM            W/M    34        FELONY        OFFICER WILSON   POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE 4

MCGLAMERY          COLLEN        LEE     W/M    22        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

BOSTON        MARIO           MARTEZ        B/M     34        FELONY        OFFICER YOUNG    FTA

ODELL           KRISTEN       MARIE           W/F     39        MISD  OFFICER TERRY     PROBATION VIOLATION

FIRESTONE  CAMERON    SCOTT           W/M    33        MISD  OFFICER MITCHELL          DUI ALCOHOL, OPEN CONTAINER, SUSPENDED

SIFFLES         CODY RAY    W/M    27        MISD  OFFICER HEGWOOD          FTA, CRUELTY TO ANIMALS

GIANARO      LOUIS JOHN  W/M    34        MISD  OFFICER DOOLEY  BATTERY FTA

MULL KRISTINE      MARIE           W/F     32        FELONY                    WARRANT – CATOOSA COUNTY

 

SIMMONS     ELTONEY      MONTREL     B/M     22        FELONY        OFFICER PHILLIPS PROBATION VIOLATION-FELONY

MCCALLUM HORTENCIA ESTHER         B/F      50        MISD  OFFICER MULLIS    SIMPLE BATTERY-FVA

MATTHEWS PAUL  EDWARD      W/M    48        MISD  OFFICER DOOLEY  POINTING A FIREARM AT ANOTHER, SIMPLE ASSAULT

FIELDS          TIMOTHY      NMN   B/M     52        FELONY        OFFICER YOUNG    FAILURE TO APPEAR-FELONY

TILLEY          STANLEY      DAVID           W/M    31        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION-FELONY

LANKFORD  CAROL          ROBERT        W/M    67        FELONY        DTF    PENDING

HEALAN        DANIEL         TYLER           W/M                            OFFICER MANN      TRANSPORT TO ORTHO

PARTON        TONY NATHANIEL W/M    22        FELONY        OFFICER PHILLIPS PROBATION VIOLATION-FELONY

STACE           BRAYDEN     SCOTT           W/M    39        FELONY        DTF    PENDING

MCNISH        ASHLEY        RENEE           W/F     41        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION-FELONY

ARNSDORF   THOMAS       LEE     W/M    31        FELONY        OFFICER SIMPSON PROBATION VIOLATION-FELONY

DOUTHIT      THOMAS       EVAN W/M    24        MISD  OFFICER RIGGS       BATTERY-FVA

BREWINGTON         HALEY          ELEXENA      W/F     25        MISD  OFFICER FERGUSON         CRIMINAL TRESPASS

BREWINGTON         MASON          ALEXANDER            W/M    30        MISD  OFFICER FERGUSON         CRIMINAL TRESPASS

FOSTER         MARTENE     CHEMEAR    B/F      40        FELONY        DTF    PENDING

 

PARKER        CHEYENNE  ROSE  W/F     26        FELONY        OFFICER DOOLEY  PAROLE VIOLATION, POSS. OF SCHEDULE IV, DUI- MULTIPLE SUBSTANCES, OPEN CONTAINER x2, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, SUSPENDED REGISTRATION

COOK DESTANIE    HOPE  W/F     25        FELONY        OFFICER YOUNG    FTA x2

SWANSON    CHRISTOPHER         ALEXANDER            W/M    35        MISD  OFFICER YOUNG    FTA

RAY    CEDRICK      LEBRON        B/M     39        FELONY        --         PROBATION VIOLATION

MADDEN      RONALD       CALVIN         B/M     60        MISD  OFFICER GUTHRIE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

 

PERRY           TOMAREO    SHAWN         B/M     43        MISD  OFFICER HUNT       DUI,

O’SHIELDS   STEVEN         CLAYTON     W/M    25        MISD  OFFICER HAVEN     DUI- MULTIPLE SUBSTANCES, CELL PHONE VIOLATION, NO HEADLIGHTS, NO BREAK LIGHTS, IMPROPER LANE CHANGE

BRADLEY     CHRISTOPHER         ANDRE          B/M     39        MISD  OFFICER GILREATH           BATTERY- FVA

CHASTIN       JOSEPH          RUSSELL       W/M    25        MISD  OFFICER MOSS        DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

BAILEY         MICHAEL      STEPHEN      W/M    65        FELONY        OFFICER BARKLEY            POSS. OF METH, HOLD FOR OTHER AGENCY

HEIDRICH     JOHN  WESLEY        W/M    33        MISD  OFFICER BLESCH   PROBATION VIOLATION

BRUCHEZ     JENINE          OLGA W/F     41        MISD  OFFICER WILSON   SIMPLE BATTERY- FVA

MCCLURE     JOHN  LEE     W/M    21        MISD  OFFICER PARRISH  DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

BOLLINGER MICHAEL      ALLEN           W/M    49        FELONY        OFFICER ALFORD   SIMPLE BATTERY- FVA, CRUELTY TO CHILDREN 1ST DEGREE, FUGITIVE FROM JUSTICE

ELLINGER    ANGELA        DIANE            W/F     --         MISD  OFFICER BARKLEY            DUI

FISHER          CARTAVIOUS          RASHED        B/M     30        MISD  OFFICER THOMASON        DUI- DRUGS, FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, NO INSURANCE, HOLD FOR OTHER AGENCY

FRICKS          ANDY DEWEY          W/M    56        MISD  OFFICER SPROUSE DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED

CAREATHERS          TERRY           EUGENE        B/M     43        MISD  OFFICER SMALL     CONTEMPT OF COURT

GILLILAND  DANIEL         CRAIG            W/M    33        MISD  OFFICER GUTHRIE SIMPLE ASSAULT- FVA x3, SIMPLE BATTERY- FVA, TERRORISTIC THREATS

TURLEY        BO      JAMES           W/M    41        --         SELF   WEEKENDER

 

SPIVEY          TAMMY         SHARVETTE B/F      49        MISD  OFFICER HAVEN     DUI, SPEEDING, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON

HOLLAND JR.          DANIEL         EUGENE        W/M    24        MISD  OFFICER CARTER   DUI

HOLLAND     CHANDLER  GAGE W/M    22        MISD  OFFICER CARTER   FTA, PROBATION VIOLATION, DUI, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE, NO HEADLIGHT

MCGINTY     ASSIA LADARIUS    B/F      29        MISD  OFFICER GALYON  DRIVING W/O A VALID LICENSE, EXPIRED LICENSE PLATE

SIDES PAYTON        LEE     W/F     26        FELONY        OFFICER GALYON  POSS. OF SCHEDULE IV, POSS. OF METH, FUGITIVE FROM JUSTICE

WINESBURGH         JACK  PRESTON      W/M    49        MISD  OFFICER CAMPBELL         SHOPLIFTING

LANKFORD  CARL ROBERT        W/M    67        FELONY        OFFICER GALYON  POSS. OF MARIJUANA, FAILURE TO REGISTER VEHICLE, DRIVING W/O LICENSE ON PERSON, VIOLATION OF HANDICAPPED PARKING

DELOACH     NICHOLAS    DEAN W/M    42        FELONY        OFFICER BARKLEY            PROBATION VIOLATION

WILEY           TREVOR        HAMILTON   W/M    25        MISD  OFFICER SPROUSE CRIMINAL TRESSPASS, HOLD FOR OTHER AGENCY

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