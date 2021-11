Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



True Bills:

312396 2 GADDIS, WARREN A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021

312397 1 GARLAND, GEORGE WILLIAM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021

312398 1 GENTRY, PATRICK TYLER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/10/2021

312398 2 GENTRY, PATRICK TYLER AGGRAVATED KIDNAPPING 11/10/2021

312399 1 GOLSON, JESSIE LEE BURGLARY OF A BUSINESS 11/10/2021

312399 2 GOLSON, JESSIE LEE THEFT OF PROPERTY 11/10/2021

312400 1 GRASTY, HOSEA LAMAR AGGRAVATED ASSAULT 11/10/2021

312404 1 WILLIAMS, CAMERON DEQUINTEZ DISORDERLY CONDUCT 11/10/2021

312404 2 WILLIAMS, CAMERON DEQUINTEZ OBSTRUCTING HIGHWAY 11/10/2021

312403 1 MOTT, MARIE RACHEL DISORDERLY CONDUCT 11/10/2021

312403 2 MOTT, MARIE RACHEL OBSTRUCTING HIGHWAY 11/10/2021

312402 1 JOSEY, CEDRIC LEBRON DISORDERLY CONDUCT 11/10/2021

312402 2 JOSEY, CEDRIC LEBRON OBSTRUCTING HIGHWAY 11/10/2021

312401 1 HARVEY, GRASON ALEXANDRIA DISORDERLY CONDUCT 11/10/2021

312401 2 HARVEY, GRASON ALEXANDRIA OBSTRUCTING HIGHWAY 11/10/2021

312405 1 HAYES JR, ALFRED LEBRON VANDALISM 11/10/2021

312406 1 HAYES JR, ALFRED LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 11/10/2021

312406 2 HAYES JR, ALFRED LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 11/10/2021

312406 3 HAYES JR, ALFRED LEBRON VANDALISM 11/10/2021

312407 1 HEATHINGTON, DAVID LEE BURGLARY OF BUSINESS 11/10/2021

312408 1 HOLMES, BRITTANY LYNN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/10/2021

312408 2 HOLMES, BRITTANY LYNN FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/10/2021



312408 3 HOLMES, BRITTANY LYNN SPEEDING 11/10/2021

312408 4 HOLMES, BRITTANY LYNN FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/10/2021

312408 5 HOLMES, BRITTANY LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021

312409 1 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 11/10/2021

312409 2 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 11/10/2021

312409 3 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE RECKLESS ENDANGERMENT 11/10/2021

312409 4 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE SPEEDING 11/10/2021

312409 5 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE RECKLESS DRIVING 11/10/2021

312409 6 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/10/2021

312409 7 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE EVADING ARREST 11/10/2021

312410 1 LYONS, TOMMIE DEWENN THEFT OF PROPERTY 11/10/2021

312410 2 LYONS, TOMMIE DEWENN FORGERY 11/10/2021

312411 1 LYONS, TOMMIE DEWENN SPEEDING 11/10/2021

312411 2 LYONS, TOMMIE DEWENN DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/10/2021

312412 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 11/10/2021

312413 1 MOORE, TRATYONNE RESISTING ARREST 11/10/2021

312413 2 MOORE, TRATYONNE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/10/2021

312413 3 MOORE, TRATYONNE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 11/10/2021

312413 4 MOORE, TRATYONNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 11/10/2021

312414 1 PYLE, ROBERT BOLDMAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021

312415 1 RICE, DESHAYLA L SPEEDING 11/10/2021

312415 2 RICE, DESHAYLA L FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/10/2021



312415 3 RICE, DESHAYLA L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021

312416 1 ROBINSON, MATTHEW COREY THEFT OF PROPERTY 11/10/2021

312417 1 ROSSELL, JUSTIN BRICE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/10/2021

312418 1 SHURETTE, MICKEY EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 11/10/2021

312418 2 SHURETTE, MICKEY EUGENE AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 11/10/2021

312419 1 SIMPSON, MATTHEW CODY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/10/2021

312420 1 SMITH, FREDDIE GRADY AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS 11/10/2021

312420 2 SMITH, FREDDIE GRADY VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/10/2021

312421 1 TAYLOR, MARIO GLENDEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021

312422 1 VENABLE, CAMERON TAYLOR SPEEDING 11/10/2021

312422 2 VENABLE, CAMERON TAYLOR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021

312423 1 WALLACE, RHONDA DENISE DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/10/2021

312423 2 WALLACE, RHONDA DENISE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021

312424 1 WASSON, DESMON JAJUAN THEFT OF PROPERTY 11/10/2021

312425 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/10/2021

312425 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/10/2021

312425 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/10/2021

312425 4 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/10/2021

312425 5 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/10/2021

312425 6 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO FAILURE TO APPEAR 11/10/2021

312426 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/10/2021



312426 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/10/2021

312426 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF COCAINE 11/10/2021