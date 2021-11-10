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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, November 10, 2021

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

True Bills:

312396 2 GADDIS, WARREN A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021
312397 1 GARLAND, GEORGE WILLIAM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021
312398 1 GENTRY, PATRICK TYLER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/10/2021
312398 2 GENTRY, PATRICK TYLER AGGRAVATED KIDNAPPING 11/10/2021
312399 1 GOLSON, JESSIE LEE BURGLARY OF A BUSINESS 11/10/2021
312399 2 GOLSON, JESSIE LEE THEFT OF PROPERTY 11/10/2021
312400 1 GRASTY, HOSEA LAMAR AGGRAVATED ASSAULT 11/10/2021
312404 1 WILLIAMS, CAMERON DEQUINTEZ DISORDERLY CONDUCT 11/10/2021
312404 2 WILLIAMS, CAMERON DEQUINTEZ OBSTRUCTING HIGHWAY 11/10/2021
312403 1 MOTT, MARIE RACHEL DISORDERLY CONDUCT 11/10/2021
312403 2 MOTT, MARIE RACHEL OBSTRUCTING HIGHWAY 11/10/2021
312402 1 JOSEY, CEDRIC LEBRON DISORDERLY CONDUCT 11/10/2021
312402 2 JOSEY, CEDRIC LEBRON OBSTRUCTING HIGHWAY 11/10/2021
312401 1 HARVEY, GRASON ALEXANDRIA DISORDERLY CONDUCT 11/10/2021
312401 2 HARVEY, GRASON ALEXANDRIA OBSTRUCTING HIGHWAY 11/10/2021
312405 1 HAYES JR, ALFRED LEBRON VANDALISM 11/10/2021
312406 1 HAYES JR, ALFRED LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 11/10/2021
312406 2 HAYES JR, ALFRED LEBRON AGGRAVATED ASSAULT 11/10/2021
312406 3 HAYES JR, ALFRED LEBRON VANDALISM 11/10/2021
312407 1 HEATHINGTON, DAVID LEE BURGLARY OF BUSINESS 11/10/2021
312408 1 HOLMES, BRITTANY LYNN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/10/2021
312408 2 HOLMES, BRITTANY LYNN FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/10/2021

312408 3 HOLMES, BRITTANY LYNN SPEEDING 11/10/2021
312408 4 HOLMES, BRITTANY LYNN FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/10/2021
312408 5 HOLMES, BRITTANY LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021
312409 1 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 11/10/2021
312409 2 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 11/10/2021
312409 3 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE RECKLESS ENDANGERMENT 11/10/2021
312409 4 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE SPEEDING 11/10/2021
312409 5 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE RECKLESS DRIVING 11/10/2021
312409 6 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/10/2021
312409 7 LEWIS JR, TERRENCE DEWAYNE EVADING ARREST 11/10/2021
312410 1 LYONS, TOMMIE DEWENN THEFT OF PROPERTY 11/10/2021
312410 2 LYONS, TOMMIE DEWENN FORGERY 11/10/2021
312411 1 LYONS, TOMMIE DEWENN SPEEDING 11/10/2021
312411 2 LYONS, TOMMIE DEWENN DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/10/2021
312412 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 11/10/2021
312413 1 MOORE, TRATYONNE RESISTING ARREST 11/10/2021
312413 2 MOORE, TRATYONNE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/10/2021
312413 3 MOORE, TRATYONNE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 11/10/2021
312413 4 MOORE, TRATYONNE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 11/10/2021
312414 1 PYLE, ROBERT BOLDMAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021
312415 1 RICE, DESHAYLA L SPEEDING 11/10/2021
312415 2 RICE, DESHAYLA L FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/10/2021

312415 3 RICE, DESHAYLA L DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021
312416 1 ROBINSON, MATTHEW COREY THEFT OF PROPERTY 11/10/2021
312417 1 ROSSELL, JUSTIN BRICE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
11/10/2021
312418 1 SHURETTE, MICKEY EUGENE AGGRAVATED ASSAULT 11/10/2021
312418 2 SHURETTE, MICKEY EUGENE AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 11/10/2021
312419 1 SIMPSON, MATTHEW CODY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
11/10/2021
312420 1 SMITH, FREDDIE GRADY AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS 11/10/2021
312420 2 SMITH, FREDDIE GRADY VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/10/2021
312421 1 TAYLOR, MARIO GLENDEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021
312422 1 VENABLE, CAMERON TAYLOR SPEEDING 11/10/2021
312422 2 VENABLE, CAMERON TAYLOR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021
312423 1 WALLACE, RHONDA DENISE DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/10/2021
312423 2 WALLACE, RHONDA DENISE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021
312424 1 WASSON, DESMON JAJUAN THEFT OF PROPERTY 11/10/2021
312425 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/10/2021
312425 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/10/2021
312425 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/10/2021
312425 4 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/10/2021
312425 5 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/10/2021
312425 6 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO FAILURE TO APPEAR 11/10/2021
312426 1 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/10/2021

312426 2 WILLIAMS, DEONTA SHAWN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/10/2021
312426 3 WILLIAMS, DEONTA SHAWN POSSESSION OF COCAINE 11/10/2021


November 10, 2021

Grand Jury True Bills

November 10, 2021

Former Fraternity President At UTC Charged With Sexual Assault At 11th Street Frat House

November 10, 2021

Armed Robber Sentenced For Attacking Customers And Stealing Opioids From Multiple Pharmacies


Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury: True Bills: 312396 2 GADDIS, WARREN A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021 312397 1 GARLAND, GEORGE WILLIAM DRIVING UNDER ... (click for more)

The former president of a UT-Chattanooga fraternity, Charles Mote, is facing sexual battery and assault charges in an incident at a frat house on 11th Street. He briefly appeared in court on ... (click for more)

Anthony Lavell Williams, Jr. has been sentenced for perpetrating a string of armed robberies in Carroll, Catoosa, Chattooga, Cobb, and Hall Counties during which Williams assaulted pharmacy customers ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury True Bills

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury: True Bills: 312396 2 GADDIS, WARREN A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021 312397 1 GARLAND, GEORGE WILLIAM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/10/2021 312398 1 GENTRY, PATRICK TYLER AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/10/2021 312398 2 GENTRY, PATRICK TYLER AGGRAVATED KIDNAPPING 11/10/2021 312399 1 GOLSON, JESSIE ... (click for more)

Former Fraternity President At UTC Charged With Sexual Assault At 11th Street Frat House

The former president of a UT-Chattanooga fraternity, Charles Mote, is facing sexual battery and assault charges in an incident at a frat house on 11th Street. He briefly appeared in court on Wednesday morning, and defense attorney Bill Speek said the preliminary hearing is scheduled for February. “Today’s case was passed, and we expect we will have a hearing on Feb. 23rd,” ... (click for more)

Opinion

Happy Birthday To The Marines

One of my dearest friends always talks about “her Marine,” her husband of 50 plus years. As any veteran of the Marine Corp will tell you, there are no former Marines. This U.S. Army wife and mom joins our nation today in celebrating the Marine Corp Birthday and the men and women who have served in the defense of our nation and its ideals of liberty, equality and justice. So, ... (click for more)

Roy Exum: A NJ ‘Nobody’ Wins

The script reads like an episode on “The Sopranos.” Here we have a pro-labor Democrat who is one of New Jersey’s top lawmakers in the state legislature. Stephen Sweeney has served in the legislature for 20 years, most notably as the president of the Senate. And then we have Edward Durr, a truck driver for a furniture company who is just as fed up with “fat cat” politicians as an ... (click for more)

Sports

Lady Mocs Fall To Belmont After Horrible First Quarter

Chattanooga’s Lady Mocs played pretty even basketball with the Belmont Lady Bruins Tuesday night at McKenzie Arena for the final three quarters, but it was a disastrous opening 10 minutes that spelled doom for the home team as they dropped their season opener by an 88-70 margin to the team from Nashville. UTC coach Katie Burrows didn’t point to that difference in field goals ... (click for more)

UTC Men's Basketball Defeats Loyola Marymount In Season Opener, 75-64

LOS ANGELES, Calif. --- Graduate David Jean-Baptiste scored a game-high 26 points while sophomore Malachi Smith added 21 during a season-opening 75-64 win over Loyola Marymount on the road in Los Angeles, California on Tuesday night inside a raucous Gersten Pavilion. Jean-Baptiste and Smith become the first duo to post 20 or more points in a season opener since 2016. Chattanooga ... (click for more)


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