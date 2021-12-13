Here is the Walker County arrest report for Dec. 6-12:
SHAW DAVID TYLER W/M 29 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
DOMINO TYLER WILLIAM W?M 30 FELONY OFFICER YOUNG POSSESSION OF METH
JOHNSON BRANDI NICHOL W/F 33 FELONY OFFICER YOUNG FTA WARRANT
FOWLES ROBERT LEE B/M 56 MISD OFFICER WILSON CRIMINAL TRESPASS, DISORDERLY CONDUCT
CARTER HEIDI NICHOLE W/F 38 FELONY OFFICER WILSON POSSESSION OF METH
WALKER KEVIN LEROY W/M 52 MISD OFFICER COKER MISD.
WARRANT
SMITH GREGORY LAMAR W/M 29 MISD OFFICER THOMASON MISD. WARRANT
VANN TEARIA NORTON W/M 61 MATTHEWS RETURN FROM COURT
WEST ZETTA FRANCIS W/F 42 F OFFICER MILLER FTA
VERNON CHELSEA NICOLE W/F 36 F OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
GRILO KRISTIN MARIE W/F 52 F OFFICER MILLER POSS OF METH
TEEMS SCONDA NICOLE W/F 35 F OFFICER MILLER FTA
KIETH MARTY EUGENE W/M 52 F VGCSA
FLETCHER KELLY EUGENE W/M 35 F VGCSA
PENDERS SARAH JANE W/F 30 F VGCSA
SPRAYBERRY JEFFREY DANIEL W/M 41 M OFFICER COKER WARRANT
HALL DINO ALLEN W/M 47 F DTF WARRANT
BROCK JAMES BRANDON W/M 44 F BROWN FTA
SARGENT TIMOTHY JOEL W/M 40 F YOUNG FTA
WRIGHT CODY DEAN W/M 22 F YOUNG WARRANT
PHILLIPS RONALD ANTHONY W/M 44 F YOUNG WARRANT
HUBBARD PATRICK LAWRENCE B/M 32 F YOUNG FTA
EZEL MICKEY RAY W/M 55 F YOUNG WARRANT
CAVIN CALEB EUGENE W/M 33 OFFICER ROGERS HOLD FOR ANOTHER AGENCY
CASTRO SHERI ELIZABETH W/F 35 F OFFICER MILLER WARRANT
CLINE RONALD MITCHEAL W/M 38 OFFICER SUITS CONTEMPT OF COURT
VELEZ DAMION B/M 20 M OFFICER FOUTS DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
PARM JOEL KIMSEY W/M 62 M SIMPLE ASSAULT FVA
GUTIERREZ CHRISTIAN CERODAL H/M 21 F OFFICER HAVEN CRIMINAL DAMAGE 2ND DEGREE
LEMONS CHRISTIAN LEE W/M 27 FELONY OFFICER HAVEN X2 FELONY FTA
HARRIS JODY LEE JACKSON W/M 24 FELONY OFFICER YOUNG THEFT BY CONVERSION - WARRANT
COYNE ALISHA ANN W/F 31 FELONY OFFICER CAMP GIVING FALSE STATEMENTS
LEETH BRYUN KENT W/M 48 FELONY ELLENBURG POSS OF METH
GODFREY CHASITY LYNN W/F 26 MISD WILLIAMSON DRIVING ON SUSPENDED
MERRITT KIMBERLY HOPE W/F 44 FELONY YOUNG PROBATION VIOLATION
HOOD SAMUEL FRANKLIN W/M 57 FELONY MILLER FAILURE TO APPEAR WARRANT
LEAMONS ZACHARY DARRELL W/M 28 FELONY FARILURE TO APPEAR WARRANT
COEN ANDREW DAVID W/M 40 MISD OFFICER WALKER DRIVING ON SUSPENDED
CHAMBERS CHARLEY ROBERT W/M 50 FELONY DTF
JONES ROBERT JASON W/M 42 DTF
DAVIDSON ALEXIS ELIZABETH W/F 21 OFFICER KIRBY
LANDOLT CONNER RAY W/M 19 OFFICER KIRBY
BARBEE ASHLYNN OWEN W/F 20 MISD OFFICER GREEN OBSTRUCTION
MONTGOMERY KOBE PARKS B/M 20 MISD OFFICER GREEN SIMPLE BATTERY-FVA
MONTGOMERY DONNA KAYE W/F 47 MISD OFFICER GREEN SIMPLE BATTERY
JONES ROBERT JASON W/M 42 CLEMONS RETURN FROM CHI
ASHER COREY BRIAN W/M 31 HOLD FOR COURT
WISHAM STEVEN ANDREW W/M 31 M OFFICER YOUNG WARRANT
PENDERGRAFT JASON FRANKLIN W/M 38 F DTF ELLENBURG
RUSSELL ANDREW LEE W/M 32 F REESE WARRANT
MORROW JASON KIETH W/M 39 M OFFICER HERPST DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN
MCPHETRIDGE JAMES CODY W/M 30 OFFICER CARTER WARRANT FTA
UNDERWOOD DEMETRIUS LEBRON B/M 41 F OFFICER THOMASON POSSESSION OF SCHEDULE 2
ALEXANDER MICHEAL ALLEN W/M 48 FELONY OFFICER WALKER WARRANT
TURNER JOHN LOUIS W/M 44 FELONY OFFICER FOUTS POSS FENTANYL, POSS OF DRUG REL OBJECTS
ODELL KRISIN MARIE W/F 37 MISD OFFICER CARTER DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEV
JOHNSON MICHALE SHANE W/M 48 FELONY OFFICER HAVEN AGGRVATED ASSAULT FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
JOHNSON DONNA MICHELLE W/F 44 MISD OFFICER HAVEN BATTERY FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE
TRIMBLE JR LARRY SCOTT W/M 36 MISD OFFICER ALFORD DUI
LEE RACHAEL SHABHON W/F 41 COURT SANCTION
CANTRELL LAUREN ELIZABETH W/F 25 MISD OFFICER FOUTS BATTERY
STANEY THERESA MARIE W/M 48 MISD OFFICER SMITH NO LICENSE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, EXP TAG
HANCOCK ROY JEAN W/M 40 MISD SELF DRUG COURT SURRENDER
EARLY HEATHER NICOLE W/F 28 MISD CARTER DUI, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEV, FAILURE TO MAINTAIN LANE
BAUTISTA JUAN GASPAR H/M 28 FELONY DURHAM FELONY THREATS, MISD OBSTRUCTION, DUI ALCOHOL, OPEN CONTAINER, NO DL
REID THADDEUS EUGENE 32 SELF RSAT TRANSPORT
EDWARDS JR WILLIE` LEE B/M 48 FELONY CARTER TER THREATS AND ACTS, POINTING FIREARM AT ANOTHER, POSS OF FIREARM FELON
BOTHE JOSEPH RANDALL W/M 46 HOLD FOR CHATTOOGA FOR RSAT TRANSPORT
CARTER JAMES HARDG W/M 50 HOLD FOR CHATTOOGA FOR RSAT TRANSPORT
LOPEZ EDILSAR AGUSTIN H/M 21 MISD OFFICER HAVEN NO LICENSE
PEREZ NERY AGUSTIN H/M 20 MISD OFFICER HAVEN NO HEADLIGHTS, NO INSURANCE, NO LICENSE