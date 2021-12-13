 Monday, December 13, 2021 33.0°F   a few clouds   A Few Clouds

Breaking News


Walker County Arrest Report For Dec. 6-12

Monday, December 13, 2021

Here is the Walker County arrest report for Dec. 6-12:

SHAW DAVID           TYLER           W/M    29        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

DOMINO        TYLER           WILLIAM      W?M   30        FELONY        OFFICER YOUNG    POSSESSION OF METH

JOHNSON      BRANDI         NICHOL         W/F     33        FELONY        OFFICER YOUNG    FTA WARRANT

FOWLES        ROBERT        LEE     B/M     56        MISD  OFFICER WILSON   CRIMINAL TRESPASS, DISORDERLY CONDUCT

CARTER        HEIDI NICHOLE      W/F     38        FELONY        OFFICER WILSON   POSSESSION OF METH

WALKER       KEVIN            LEROY           W/M    52        MISD  OFFICER COKER     MISD.

WARRANT

SMITH            GREGORY     LAMAR          W/M    29        MISD  OFFICER THOMASON        MISD. WARRANT

 

VANN TEARIA         NORTON       W/M    61                    MATTHEWS RETURN FROM COURT

WEST ZETTA           FRANCIS       W/F     42        F          OFFICER MILLER    FTA

VERNON       CHELSEA      NICOLE         W/F     36        F          OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION

GRILO            KRISTIN        MARIE           W/F     52        F          OFFICER MILLER    POSS OF METH

TEEMS           SCONDA        NICOLE         W/F     35        F          OFFICER MILLER    FTA

KIETH            MARTY          EUGENE        W/M    52        F                      VGCSA

FLETCHER    KELLY           EUGENE        W/M    35        F                      VGCSA

PENDERS      SARAH          JANE  W/F     30        F                      VGCSA

SPRAYBERRY          JEFFREY        DANIEL         W/M    41        M        OFFICER COKER     WARRANT

HALL DINO  ALLEN           W/M    47        F          DTF    WARRANT

BROCK          JAMES           BRANDON    W/M    44        F          BROWN         FTA

SARGENT      TIMOTHY      JOEL   W/M    40        F          YOUNG          FTA

WRIGHT        CODY DEAN W/M    22        F          YOUNG          WARRANT

PHILLIPS       RONALD       ANTHONY    W/M    44        F          YOUNG          WARRANT

HUBBARD    PATRICK       LAWRENCE  B/M     32        F          YOUNG          FTA

EZEL  MICKEY        RAY    W/M    55        F          YOUNG          WARRANT

CAVIN           CALEB           EUGENE        W/M    33                    OFFICER ROGERS   HOLD FOR ANOTHER AGENCY

CASTRO        SHERI ELIZABETH  W/F     35        F          OFFICER MILLER    WARRANT

CLINE RONALD       MITCHEAL   W/M    38                    OFFICER SUITS       CONTEMPT OF COURT

VELEZ           DAMION                    B/M     20        M        OFFICER FOUTS      DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN

PARM JOEL   KIMSEY         W/M    62        M                    SIMPLE ASSAULT FVA

GUTIERREZ  CHRISTIAN   CERODAL     H/M    21        F          OFFICER HAVEN     CRIMINAL DAMAGE 2ND DEGREE

 

LEMONS        CHRISTIAN   LEE     W/M    27        FELONY        OFFICER HAVEN     X2 FELONY FTA

HARRIS         JODY  LEE JACKSON          W/M    24        FELONY        OFFICER YOUNG    THEFT BY CONVERSION - WARRANT

COYNE          ALISHA         ANN   W/F     31        FELONY        OFFICER CAMP       GIVING FALSE STATEMENTS

LEETH           BRYUN          KENT W/M    48        FELONY        ELLENBURG POSS OF METH

GODFREY     CHASITY       LYNN W/F     26        MISD  WILLIAMSON          DRIVING ON SUSPENDED

MERRITT      KIMBERLY   HOPE  W/F     44        FELONY        YOUNG          PROBATION VIOLATION

HOOD SAMUEL        FRANKLIN    W/M    57        FELONY        MILLER         FAILURE TO APPEAR WARRANT

LEAMONS     ZACHARY     DARRELL      W/M    28        FELONY                    FARILURE TO APPEAR WARRANT

 

COEN ANDREW      DAVID           W/M    40        MISD  OFFICER WALKER DRIVING ON SUSPENDED

CHAMBERS  CHARLEY     ROBERT        W/M    50        FELONY        DTF   

JONES            ROBERT        JASON            W/M    42                    DTF   

DAVIDSON   ALEXIS          ELIZABETH  W/F     21                    OFFICER KIRBY     

LANDOLT     CONNER        RAY    W/M    19                    OFFICER KIRBY     

BARBEE        ASHLYNN     OWEN            W/F     20        MISD  OFFICER GREEN     OBSTRUCTION

MONTGOMERY       KOBE PARKS           B/M     20        MISD  OFFICER GREEN     SIMPLE BATTERY-FVA

MONTGOMERY       DONNA          KAYE W/F     47        MISD  OFFICER GREEN     SIMPLE BATTERY

 

JONES            ROBERT        JASON            W/M    42                    CLEMONS     RETURN FROM CHI

ASHER           COREY          BRIAN            W/M    31                                HOLD FOR COURT

WISHAM       STEVEN         ANDREW      W/M    31        M        OFFICER YOUNG    WARRANT

PENDERGRAFT       JASON            FRANKLIN    W/M    38        F          DTF ELLENBURG   

RUSSELL       ANDREW      LEE     W/M    32        F          REESE            WARRANT

MORROW      JASON            KIETH            W/M    39        M        OFFICER HERPST    DRIVING ON SUSPENDED, FAILURE TO MAINTAIN

MCPHETRIDGE        JAMES           CODY W/M    30                    OFFICER CARTER   WARRANT FTA

UNDERWOOD          DEMETRIUS LEBRON        B/M     41        F          OFFICER THOMASON        POSSESSION OF SCHEDULE 2

 

ALEXANDER            MICHEAL      ALLEN           W/M    48        FELONY        OFFICER WALKER WARRANT

TURNER        JOHN  LOUIS W/M    44        FELONY        OFFICER FOUTS      POSS FENTANYL, POSS OF DRUG REL OBJECTS

ODELL           KRISIN           MARIE           W/F     37        MISD  OFFICER CARTER   DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEV

JOHNSON      MICHALE      SHANE           W/M    48        FELONY        OFFICER HAVEN     AGGRVATED ASSAULT FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE

JOHNSON      DONNA          MICHELLE    W/F     44        MISD  OFFICER HAVEN     BATTERY FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE

TRIMBLE JR LARRY          SCOTT           W/M    36        MISD  OFFICER ALFORD   DUI

LEE     RACHAEL     SHABHON     W/F     41                                COURT SANCTION

CANTRELL   LAUREN        ELIZABETH  W/F     25        MISD  OFFICER FOUTS      BATTERY

STANEY        THERESA      MARIE           W/M    48        MISD  OFFICER SMITH      NO LICENSE, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN, EXP TAG

HANCOCK    ROY    JEAN  W/M    40        MISD  SELF   DRUG COURT SURRENDER

 

EARLY           HEATHER     NICOLE         W/F     28        MISD  CARTER        DUI, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEV, FAILURE TO MAINTAIN LANE

BAUTISTA    JUAN  GASPAR        H/M    28        FELONY        DURHAM      FELONY THREATS, MISD OBSTRUCTION, DUI ALCOHOL, OPEN CONTAINER, NO DL

REID   THADDEUS  EUGENE                    32                    SELF   RSAT TRANSPORT

EDWARDS JR           WILLIE`         LEE     B/M     48        FELONY        CARTER        TER THREATS AND ACTS, POINTING FIREARM AT ANOTHER, POSS OF FIREARM FELON

BOTHE           JOSEPH          RANDALL     W/M    46                                HOLD FOR CHATTOOGA FOR RSAT TRANSPORT

CARTER        JAMES           HARDG          W/M    50                                HOLD FOR CHATTOOGA FOR RSAT TRANSPORT

LOPEZ            EDILSAR       AGUSTIN      H/M    21        MISD  OFFICER HAVEN     NO LICENSE

PEREZ            NERY AGUSTIN      H/M    20        MISD  OFFICER HAVEN     NO HEADLIGHTS, NO INSURANCE, NO LICENSE


December 13, 2021

Attorney Sues 2 Daughters Of Chattanooga Choo Choo Founder Casey Over His Estate

December 13, 2021

Walker County Arrest Report For Dec. 6-12

December 13, 2021

Get Emailed Headlines From Chattanoogan.com; Like Us On Facebook, Twitter For Instant News


A Chattanooga attorney has sued the two daughters of Chattanooga Choo Choo founder B. Allen Casey Jr. in connection with his estate. James L. Henry Jr. filed the complaint in Chancery Court ... (click for more)

Here is the Walker County arrest report for Dec. 6-12: SHAW DAVID TYLER W/M 29 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION DOMINO TYLER WILLIAM W?M 30 FELONY OFFICER YOUNG POSSESSION OF METH ... (click for more)

We send out headlines each week day of the latest Chattanooga news. Our news headlines have links that take you to the stories with a click. We also send out special emails if there ... (click for more)



Breaking News

Attorney Sues 2 Daughters Of Chattanooga Choo Choo Founder Casey Over His Estate

A Chattanooga attorney has sued the two daughters of Chattanooga Choo Choo founder B. Allen Casey Jr. in connection with his estate. James L. Henry Jr. filed the complaint in Chancery Court against Elizabeth and Lynn Casey (daughters of Mr. Casey), Cartter Patten III, attorney Jennifer Kent Exum and the Chambliss Bahner and Stophel law firm. The suit says the wife of Mr. Casey, ... (click for more)

Walker County Arrest Report For Dec. 6-12

Here is the Walker County arrest report for Dec. 6-12: SHAW DAVID TYLER W/M 29 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION DOMINO TYLER WILLIAM W?M 30 FELONY OFFICER YOUNG POSSESSION OF METH JOHNSON BRANDI NICHOL W/F 33 FELONY OFFICER YOUNG FTA WARRANT FOWLES ROBERT LEE B/M 56 MISD OFFICER WILSON CRIMINAL TRESPASS, DISORDERLY CONDUCT CARTER HEIDI NICHOLE W/F 38 FELONY ... (click for more)

Opinion

Earl Freudenberg: The Charlie Nicholson I Remember

Matthew 5:16 says Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. In the late 70’s I was looking for someone to work in the WDOD news room. Charlie Nicholson’s name was suggested by Marvin Easley, communications director at Tennessee Temple University. Charlie was one of the best field reporters I’ve ever known. ... (click for more)

Roy Exum: In Search Of Angels

It is now two weeks until Christmas and I am putting out a call for angels. To be honestly truthful, I began writing a story about a swimmer on the UPenn women’s team – Lia Thomas -- who is a threat to break every record in the female sport. This weekend Lia swam the fastest 200-meter freestyle in the nation. Lia has set all kinds of records as a member of the University of Pennsylvania ... (click for more)

Sports

Dan Fleser: Hendon Hooker Playing One More Year At Tennessee

Three days before the beginning of college football’s December signing period, Tennessee got a big commitment from a quarterback who’s already demonstrated to the Vols that he’s the can’t-miss type. Hendon Hooker announced on Twitter Sunday afternoon that he will take advantage of an extra year of eligibility and return for another season with UT. Hooker’s post featured a ... (click for more)

Tamari Key Leads Lady Vols Past Georgia State, 84-60

Tamari Key scored 16 points to lead No. 9/9 Tennessee (9-0) past Georgia State (4-5) at Thompson-Boling Arena on Sunday afternoon. Key was a big factor in Tennessee winning the rebound battle 62-30. The Lady Vols scored half of their points in the paint and had 25 second-chance points. Keyen Green scored 14 and Sarah Puckett and Brooklynn Miles had 12 each. Jordan Horston ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors