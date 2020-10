Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 BERRY, DAVID PAUL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE-MANUF. MARIJUANA 10/28/2020

1 BROWN, ANTHONY JERMAINE DOMESTIC ASSAULT 10/28/2020

1 DUNN, VINCENT BRADLEY POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/28/2020

1 GREENE, ASHLEY KAY FORGERY 10/28/2020

1 HANKS, TANNER JAMES POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 10/28/2020

1 HANKS, TANNER JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/28/2020

2 HANKS, TANNER JAMES POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/28/2020

1 SMITH, STEVEN KENNETH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/28/2020

1 THOMAS, MARCUS LORENZO DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE (HEROIN) 10/28/2020

2 THOMAS, MARCUS LORENZO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/28/2020

1 WOFFORD, D'AVONTE DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 10/28/2020

True Bills:

310716 1 AVERY, ROBERT CAMERON THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310717 1 BERRY, DAVID PAUL AGGRAVATED ASSAULT 10/28/2020

310718 1 BROOME, JARED MICHAEL FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 10/28/2020

310718 2 BROOME, JARED MICHAEL THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310719 1 BROWN, ANTHONY JERMAINE DOMESTIC ASSAULT 10/28/2020

310721 1 HANKS, TANNER JAMES AGGRAVATED BURGLARY 10/28/2020

310721 2 HANKS, TANNER JAMES THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310720 1 BROWN, MADISON LEANN AGGRAVATED BURGLARY 10/28/2020

310720 2 BROWN, MADISON LEANN THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310722 1 CORDELL JR, CLARENCE EUEL TAMPERING WITH TRACKING DEVICE 10/28/2020

310722 2 CORDELL JR, CLARENCE EUEL VIOLATION COMMUNITY SUPERVISION FOR LIFE 10/28/2020

310723 1 CORDELL JR, CLARENCE EUEL VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 10/28/2020

310724 1 DILLARD JR, MICHAEL D VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 10/28/2020

310724 2 DILLARD JR, MICHAEL D THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310724 3 DILLARD JR, MICHAEL D POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/28/2020

310725 1 DUNN, VINCENT BRADLEY DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/28/2020

310725 2 DUNN, VINCENT BRADLEY POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/28/2020

310725 3 DUNN, VINCENT BRADLEY POSSESSION OF HEROIN 10/28/2020

310725 4 DUNN, VINCENT BRADLEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/28/2020

310726 1 DUNN, VINCENT BRADLEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/28/2020



310726 2 DUNN, VINCENT BRADLEY POSSESSION OF HEROIN 10/28/2020

310726 3 DUNN, VINCENT BRADLEY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/28/2020

310726 4 DUNN, VINCENT BRADLEY DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/28/2020

310727 1 DUNN, VINCENT BRADLEY DOMESTIC ASSAULT 10/28/2020

310728 1 DUNN, VINCENT BRADLEY VIOLATION ORDER OF PROTECTION 10/28/2020

310729 1 FITTEN, RICHARD JOE BURGLARY OF AN AUTO 10/28/2020

310730 1 GREENE, ASHLEY KAY IDENTITY THEFT 10/28/2020

310730 2 GREENE, ASHLEY KAY FINANCIAL EXPLOITATION OF ELDERLY ADULT 10/28/2020

310730 3 GREENE, ASHLEY KAY FINANCIAL EXPLOITATION OF ELDERLY ADULT 10/28/2020

310730 4 GREENE, ASHLEY KAY THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310730 5 GREENE, ASHLEY KAY FRAUDULENT USE OF DEBIT CARD 10/28/2020

310731 1 HANKS, TANNER JAMES DOMESTIC ASSAULT 10/28/2020

310732 1 HANKS, TANNER JAMES BURGLARY OF A BUSINESS 10/28/2020

310732 2 HANKS, TANNER JAMES THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310733 1 HANKS, TANNER JAMES BURGLARY OF A BUSINESS 10/28/2020

310733 2 HANKS, TANNER JAMES THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310733 3 HANKS, TANNER JAMES VANDALISM 10/28/2020

310734 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE BURGLARY OF BUSINESS 10/28/2020

310734 2 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310734 3 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE VANDALISM 10/28/2020

310735 1 HARRIS, KENNETH THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310735 2 HARRIS, KENNETH CRIMINAL SIMULATION 10/28/2020



310735 3 HARRIS, KENNETH FORGERY 10/28/2020

310736 1 HERNANDEZ, GERMAN LEAL DOMESTIC ASSAULT 10/28/2020

310737 1 JEFFERSON, TYRELL DEON THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310737 2 JEFFERSON, TYRELL DEON RESISTING ARREST 10/28/2020

310737 3 JEFFERSON, TYRELL DEON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

10/28/2020

310737 4 JEFFERSON, TYRELL DEON POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 10/28/2020

310737 5 JEFFERSON, TYRELL DEON POSS. OF MDMA FOR RESALE 10/28/2020

310738 1 MITCHELL, ERIC LEBRON DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/28/2020

310739 1 MITCHELL, ERIC LEBRON DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/28/2020

310739 2 MITCHELL, ERIC LEBRON VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 10/28/2020

310740 1 NEELY, MICHAEL LEE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/28/2020

310740 2 NEELY, MICHAEL LEE AGGRAVATED KIDNAPPING 10/28/2020

310740 3 NEELY, MICHAEL LEE INTERFERENCE WITH 911 CALLS 10/28/2020

310741 1 SMITH, BRANDON LYDELL TEAGUE AGGRAVATED ASSAULT 10/28/2020

310741 2 SMITH, BRANDON LYDELL TEAGUE AGGRAVATED ASSAULT 10/28/2020

310742 1 SMITH, STEVEN KENNETH CRIMINAL SIMULATION 10/28/2020

310742 2 SMITH, STEVEN KENNETH IDENTITY THEFT 10/28/2020

310743 1 TONEY, CHARLES DESHON VANDALISM 10/28/2020

310744 1 WHITE, KYLA MICHELLE AGGRAVATED ASSAULT 10/28/2020

310744 2 WHITE, KYLA MICHELLE RECKLESS ENDANGERMENT 10/28/2020

310744 3 WHITE, KYLA MICHELLE TAMPERING WITH EVIDENCE 10/28/2020

310744 4 WHITE, KYLA MICHELLE EVADING ARREST 10/28/2020



310744 5 WHITE, KYLA MICHELLE SPEEDING 10/28/2020

310744 6 WHITE, KYLA MICHELLE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 10/28/2020

310744 7 WHITE, KYLA MICHELLE MISUSE OF REGISTRATION 10/28/2020

310744 8 WHITE, KYLA MICHELLE RECKLESS DRIVING 10/28/2020

310744 9 WHITE, KYLA MICHELLE VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/28/2020

310744 10 WHITE, KYLA MICHELLE FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/28/2020

310744 11 WHITE, KYLA MICHELLE FAILURE TO APPEAR 10/28/2020

310745 1 WILLIAMS, BRIAN DANIEL ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/28/2020

310745 2 WILLIAMS, BRIAN DANIEL ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/28/2020

310745 3 WILLIAMS, BRIAN DANIEL ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/28/2020

310747 1 WOODS, ERIC LEBRON THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310746 1 WOFFORD, D'AVONTE THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310748 1 WOFFORD, D'AVONTE THEFT OF PROPERTY 10/28/2020

310748 2 WOFFORD, D'AVONTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/28/2020

310749 1 WOODS, ERIC LEBRON FAILURE TO APPEAR 10/28/2020