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Breaking News


Red Bank Board Of Commissioners Meeting Agenda For Tuesday

Thursday, August 27, 2020

I. Call to Order –Mayor Ruth Jeno

II. Roll Call – City Manager
Acting Mayor Jeno ____, Commissioner Howell _____ Commissioner LeCompte ___,
Commissioner Rose ____

III. Invocation –

IV. Pledge of Allegiance –

V. Consideration of the Minutes for approval or correction:
A. August 18, 2020 Agenda Work Session
B. August 18, 2020 Commission Meeting

VI. Communication from Mayor Ruth Jeno

VII. Commissioner’s Report
A. Commissioner Tyler Howell
B. Commissioner Ed LeCompte
C. Commissioner Carol Rose

VIII. City Manager’s Report

IX. Public Hearing
(a) Special Exception Permit Application for a Planned Unit Development, for 5005 Dayton Blvd.
Hamilton County Map Tax Parcel 099O B 001.01

X. Unfinished Business –
A. ORDINANCE NO. 20-1176 – AN ORDINANCE OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, TO AMEND THE FY 2021 OPERATING BUDGET, BEGINNING JULY 1, 2020 AND ENDING JUNE 30, 2021, IN ORDER TO APPROPRIATE CARRYOVER ENCUMBRANCES AND GRANT
FUNDING (SECOND AND FINAL READING)

XI. New Business
A. RESOLUTION NO. 20-1366 – A RESOLUTION OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
AUTHORIZING THE ISSUANCE OF A SPECIAL EXCEPTIONS PERMIT FOR THE PLANNED
UNIT DEVELOPMENT AT 5005 DAYTON BOULEVARD

B. RESOLUTION NO. 20-1367 – A RESOLUTION AUTHORIZING THE CHIEF OF POLICE TO SIGN A STATE AND LOCAL HIDTA TASK FORCE AGREEMENT BETWEEN THE CITY OF RED
BANK, TENNESSEE AND THE UNITED STATED DEPARTMENT OF JUSTICE, DRUG
ENFORCEMENT ADMINISTRATION SOUTH TENNESSEE TASK FORCE

C. RESOLUTION NO. 20-1368 – A RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENT BETWEEN
THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AND TALLEY CONSTRUCTION COMPANY, INC. IN
AN AMOUNT NOT TO EXCEED $1,191,205.50

D. RESOLUTION NO. 20-1369 – A RESOLUTION AUTHORIZING AN AGREEMENT BETWEEN
THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE, AND KLEENCO CONSTRUCTION OF TENNESSEE,
INC., IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED $109,758.55 FOR CONSTRUCTION OF A PARKING
LOT AT 3121 DAYTON BOULEVARD

E. RESOLUTION NO. 20-1370 – A RESOLUTION DECLARING SEIZED, FOUND, UNCLAIMED
PROPERTY AS SURPLUS AND AUTHORIZING THE SALE, TRADE OR DESTRUCTION
THEREOF

F. RESOLUTION NO. 20-1371 – A RESOLUTION OF THE CITY OF RED BANK, TENNESSEE,
ADOPTING THE TENNESSEE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION LOCAL GOVERNMENT
GUIDELINES FORM 1-2, “CONSULTANT SELECTION POLICY”

XII. Citizen Comments from Red Bank Citizens about items not on the Agenda (3 minute limit)

XIII. Adjournment


August 27, 2020

Rep. Mike Carter Home After Being Treated For COVID-19

August 27, 2020

Wreck On Thursday Afternoon Knocks Out Power To Section Of Brainerd

August 27, 2020

Red Bank Board Of Commissioners Meeting Agenda For Tuesday


Rep. Mike Carter is home after being treated for COVID-19. He tweeted, " I’m back at home and feeling better! Thank you again for your prayers, support, and encouragement!" Rep. Carter ... (click for more)

A wreck on Brainerd Road on Thursday afternoon knocked out power to a section of Brainerd. A black SUV wound up under a splintered power pole. It happened at the corner of Tuxedo Avenue. (click for more)

I. Call to Order –Mayor Ruth Jeno II. Roll Call – City Manager Acting Mayor Jeno ____, Commissioner Howell _____ Commissioner LeCompte ___, Commissioner Rose ____ III. Invocation ... (click for more)



Breaking News

Rep. Mike Carter Home After Being Treated For COVID-19

Rep. Mike Carter is home after being treated for COVID-19. He tweeted, " I’m back at home and feeling better! Thank you again for your prayers, support, and encouragement!" Rep. Carter said that his age and asthma put him at a higher risk for the virus. It was reported that Rep. Carter received a donation of COVID-19 convalescent plasma that has helped with his recovery. (click for more)

Wreck On Thursday Afternoon Knocks Out Power To Section Of Brainerd

A wreck on Brainerd Road on Thursday afternoon knocked out power to a section of Brainerd. A black SUV wound up under a splintered power pole. It happened at the corner of Tuxedo Avenue. (click for more)

Opinion

Students Need To Be In School

As a member of the Hamilton County School Board, I am very proud that Dr. Bryan Johnson and the Board decided and committed to open our schools. Since the very first discussion about opening schools this fall, Dr. Johnson was adamant that schools open because students need to be in school and our community wants to see our schools open and our children learning. It’s troubling ... (click for more)

Rep. Fleischmann: America Must Support Nuclear Energy

As millions of young people graduate around the nation, it is natural that they consider their next steps, especially in these times of extraordinary economic hardship and uncertainty. Generations of high school graduates have been wrongly led to believe that in order to obtain high wage employment, the only options is a four-year degree at a traditional college or university. ... (click for more)

Sports

CFC Ready For Fans On Saturday

For the first time since 2019, Saturday will see the Chattanooga Football Club play in front of the Chattahooligans. Coach Peter Fuller has spent the last two weeks preparing his players for their matchup against New Amsterdam, and said the atmosphere in a (socially distanced) Finley Stadium will be a special one. “It’s going to be incredible. And I’m more happy for the guys, ... (click for more)

Vols' Trey Smith Honored As Pre-Season First Team All-American

The preseason accolades continue to roll in for Tennessee offensive guard Trey Smith as the senior garnered first-team All-America honors from the Associated Press, the organization announced Tuesday. Smith has picked up multiple first-team All-America accolades, including from Athlon, CBSSports.com, Phil Steele and Sporting News. Smith is considered one of the top three ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

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