Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 DICKSON, DAVID JEREMY THEFT OF PROPERTY OVER $10,000 09/23/2020

2 DICKSON, DAVID JEREMY EVADING ARREST 09/23/2020

1 QUARLES, LARRY EUGENE DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 09/23/2020



True Bills:

310509 1 ARMOUR, DARRELL DEWAYNE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 09/23/2020

310509 2 ARMOUR, DARRELL DEWAYNE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 09/23/2020

310510 1 COX, RICHARD LORANZIE BURGLARY OF A BUSINESS 09/23/2020

310510 2 COX, RICHARD LORANZIE THEFT OF PROPERTY 09/23/2020

310511 1 FULLER, KENNETH LABRON INDECENT EXPOSURE 09/23/2020

310511 2 FULLER, KENNETH LABRON INDECENT EXPOSURE 09/23/2020

310511 3 FULLER, KENNETH LABRON SEXUAL BATTERY 09/23/2020

310512 1 HILL, CHARLES VINCENT THEFT OF PROPERTY 09/23/2020

310513 1 JONES, SHAMARA QUSHY CRIMINAL SIMULATION 09/23/2020

310513 2 JONES, SHAMARA QUSHY ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 09/23/2020

310514 1 MATTHEWS, DARIUS LABRIAN POSS.

MARIHUANA FOR RESALE 09/23/2020310514 2 MATTHEWS, DARIUS LABRIAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/23/2020310515 1 PARDUE, MICHAEL TREY VANDALISM 09/23/2020310515 2 PARDUE, MICHAEL TREY VANDALISM 09/23/2020310515 3 PARDUE, MICHAEL TREY ASSAULT 09/23/2020310515 4 PARDUE, MICHAEL TREY ASSAULT 09/23/2020310515 5 PARDUE, MICHAEL TREY DISORDERLY CONDUCT 09/23/2020310516 1 POUND, DELANDUS DENARD OBSTRUCTING HIGHWAY 09/23/2020310516 2 POUND, DELANDUS DENARD POSS. MARIHUANA FOR RESALE 09/23/2020310516 3 POUND, DELANDUS DENARD POSS. ALPRAZOLAM FOR RESALE 09/23/2020310516 4 POUND, DELANDUS DENARD POSS. HYDROCODONE FOR RESALE 09/23/2020310516 5 POUND, DELANDUS DENARD POSS. OF MDMA 09/23/2020310516 6 POUND, DELANDUS DENARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/23/2020310516 7 POUND, DELANDUS DENARD DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/23/2020310516 8 POUND, DELANDUS DENARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/23/2020310517 1 QUARLES, LARRY EUGENE POSSESSION OF LEGEND DRUG (PROMETHAZAN) 09/23/2020310517 2 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF LEGEND DRUG 09/23/2020310517 3 QUARLES, LARRY EUGENE CRIMINAL SIMULATION 09/23/2020310517 4 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF HEROIN FOR RESALE 09/23/2020310517 5 QUARLES, LARRY EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/23/2020310517 6 QUARLES, LARRY EUGENE POSSESSION OF A WEAPON DURING A DANGEROUS OFFENSE 09/23/2020310517 7 QUARLES, LARRY EUGENE THEFT OF PROPERTY 09/23/2020310517 8 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF MDMA FOR RESALE 09/23/2020310517 9 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF DIAZAPAM FOR RESALE 09/23/2020310518 1 RUDOLPH, DAVID H FALSE REPORTS 09/23/2020