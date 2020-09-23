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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, September 23, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 DICKSON, DAVID JEREMY THEFT OF PROPERTY OVER $10,000 09/23/2020
2 DICKSON, DAVID JEREMY EVADING ARREST 09/23/2020
1 QUARLES, LARRY EUGENE DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 09/23/2020


True Bills:

310509 1 ARMOUR, DARRELL DEWAYNE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 09/23/2020
310509 2 ARMOUR, DARRELL DEWAYNE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 09/23/2020
310510 1 COX, RICHARD LORANZIE BURGLARY OF A BUSINESS 09/23/2020
310510 2 COX, RICHARD LORANZIE THEFT OF PROPERTY 09/23/2020
310511 1 FULLER, KENNETH LABRON INDECENT EXPOSURE 09/23/2020
310511 2 FULLER, KENNETH LABRON INDECENT EXPOSURE 09/23/2020
310511 3 FULLER, KENNETH LABRON SEXUAL BATTERY 09/23/2020
310512 1 HILL, CHARLES VINCENT THEFT OF PROPERTY 09/23/2020
310513 1 JONES, SHAMARA QUSHY CRIMINAL SIMULATION 09/23/2020
310513 2 JONES, SHAMARA QUSHY ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 09/23/2020
310514 1 MATTHEWS, DARIUS LABRIAN POSS.

MARIHUANA FOR RESALE 09/23/2020
310514 2 MATTHEWS, DARIUS LABRIAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/23/2020
310515 1 PARDUE, MICHAEL TREY VANDALISM 09/23/2020
310515 2 PARDUE, MICHAEL TREY VANDALISM 09/23/2020
310515 3 PARDUE, MICHAEL TREY ASSAULT 09/23/2020
310515 4 PARDUE, MICHAEL TREY ASSAULT 09/23/2020
310515 5 PARDUE, MICHAEL TREY DISORDERLY CONDUCT 09/23/2020
310516 1 POUND, DELANDUS DENARD OBSTRUCTING HIGHWAY 09/23/2020
310516 2 POUND, DELANDUS DENARD POSS. MARIHUANA FOR RESALE 09/23/2020
310516 3 POUND, DELANDUS DENARD POSS. ALPRAZOLAM FOR RESALE 09/23/2020

310516 4 POUND, DELANDUS DENARD POSS. HYDROCODONE FOR RESALE 09/23/2020
310516 5 POUND, DELANDUS DENARD POSS. OF MDMA 09/23/2020
310516 6 POUND, DELANDUS DENARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/23/2020
310516 7 POUND, DELANDUS DENARD DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/23/2020
310516 8 POUND, DELANDUS DENARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/23/2020
310517 1 QUARLES, LARRY EUGENE POSSESSION OF LEGEND DRUG (PROMETHAZAN) 09/23/2020
310517 2 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF LEGEND DRUG 09/23/2020
310517 3 QUARLES, LARRY EUGENE CRIMINAL SIMULATION 09/23/2020
310517 4 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF HEROIN FOR RESALE 09/23/2020
310517 5 QUARLES, LARRY EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/23/2020
310517 6 QUARLES, LARRY EUGENE POSSESSION OF A WEAPON DURING A DANGEROUS OFFENSE 09/23/2020
310517 7 QUARLES, LARRY EUGENE THEFT OF PROPERTY 09/23/2020
310517 8 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF MDMA FOR RESALE 09/23/2020
310517 9 QUARLES, LARRY EUGENE POSS. OF DIAZAPAM FOR RESALE 09/23/2020
310518 1 RUDOLPH, DAVID H FALSE REPORTS 09/23/2020


September 23, 2020

Grand Jury No Bills And True Bills

September 23, 2020

Driver Services Adds New Services To Self-Service Kiosks

September 23, 2020

Tennessee Releases Data Showing Significant Learning Loss Among K-12 Students


Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 DICKSON, DAVID JEREMY THEFT OF PROPERTY OVER $10,000 09/23/2020 2 DICKSON, DAVID JEREMY EVADING ... (click for more)

The Tennessee Department of Safety and Homeland Security’s (TDOSHS) Driver Services Division announced new services now available at all self-service kiosks placed across Tennessee. The addition ... (click for more)

Governor Bill Lee and the Tennessee Department of Education on Wednesday released estimated data regarding learning loss for Tennessee students resulting from COVID-19 school closures through ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 DICKSON, DAVID JEREMY THEFT OF PROPERTY OVER $10,000 09/23/2020 2 DICKSON, DAVID JEREMY EVADING ARREST 09/23/2020 1 QUARLES, LARRY EUGENE DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 09/23/2020 True Bills: 310509 1 ARMOUR, DARRELL DEWAYNE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 09/23/2020 ... (click for more)

Driver Services Adds New Services To Self-Service Kiosks

The Tennessee Department of Safety and Homeland Security’s (TDOSHS) Driver Services Division announced new services now available at all self-service kiosks placed across Tennessee. The addition of these services to the kiosks will provide customers another alternative to visiting a Driver Services Center or county clerk partner. New services available at Self-Service Kiosks ... (click for more)

Opinion

Earl Freudenberg Remembers Bettye Parker

One of the most patriotic individuals I have ever known has passed away. Bettye Parker died Tuesday after a short illness. At Bettye's request there will be no memorial service. Bettye ran Bettye Parker Realty on Highway 58 for as long as I can remember. She handled thousands of property transactions. Her son, Paul Parker, also became involved in real estate and is the real ... (click for more)

Roy Exum: Ballot Bearer Is Shot

Last week was a typical one for Chicago. The weekly shooting gallery was about normal for the third week of September – 100 people shot, 14 homicides and 86 wounded -- on the downtown streets. But there was one shooting that stood out. A United States Postal Service letter carrier was shot four times when she got in the crosshairs of a drive-by shooting and now the USPS is on the ... (click for more)

Sports

The Champions Club Announces Rebrand To The Ooltewah Club

The Champions Club, a private lifestyle and golf club located in Ooltewah, announces the official rebranding and renaming of the club to The Ooltewah Club. The rebrand celebrates the recent completion of a more than $1 million renovation to the facilities and coincides with the new ownership and management company’s commitment to the continued improvement of the club. Overseen ... (click for more)

CFC Wins NISA Fall Tournament Opener In Detriot

The Chattanooga FC soccer team opened the NISA Fall Tournament with a 2-0 win over the LA Force on Wednesday night in Detroit. Sean Hoffstatter scored in the 45th minute and Darwin Lom scored 63rd minute. CFC will play their second game of round robin games on Monday, September 28 against Cal United Strikers FC. The Fall NISA tournament is being played in Detroit September ... (click for more)


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