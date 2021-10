Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 DILLARD, DEMARCUS ROASHAUNE AUTO THEFT OVER $1,000.00 10/06/2021

1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY (CELL PHONE) 10/06/2021

True Bills:

312165 1 BEGLEY, KEVIN SCOTT IDENTITY THEFT 10/06/2021

312165 2 BEGLEY, KEVIN SCOTT IDENTITY THEFT 10/06/2021

312165 3 BEGLEY, KEVIN SCOTT IDENTITY THEFT 10/06/2021

312165 4 BEGLEY, KEVIN SCOTT IDENTITY THEFT 10/06/2021

312165 5 BEGLEY, KEVIN SCOTT CONSPIRACY TO COMMIT IDENTITY THEFT 10/06/2021

312165 6 BEGLEY, KEVIN SCOTT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/06/2021

312165 7 BEGLEY, KEVIN SCOTT FORGERY 10/06/2021

312165 8 BEGLEY, KEVIN SCOTT THEFT OF PROPERTY 10/06/2021

312166 1 LEDFORD, JENNIFER RENAE IDENTITY THEFT 10/06/2021

312166 2 LEDFORD, JENNIFER RENAE IDENTITY THEFT 10/06/2021

312166 3 LEDFORD, JENNIFER RENAE IDENTITY THEFT 10/06/2021

312166 4 LEDFORD, JENNIFER RENAE IDENTITY THEFT 10/06/2021

312166 5 LEDFORD, JENNIFER RENAE CONSPIRACY TO COMMIT IDENTITY THEFT 10/06/2021

312166 6 LEDFORD, JENNIFER RENAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/06/2021

312166 7 LEDFORD, JENNIFER RENAE FORGERY 10/06/2021

312166 8 LEDFORD, JENNIFER RENAE THEFT OF PROPERTY 10/06/2021

312167 1 BEGLEY, KEVIN SCOTT ID THEFT 10/06/2021

312168 1 BELL, JAMAL QUANELL CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/06/2021

312169 1 BENSON, THOMAS GARY ASSAULT 10/06/2021

312170 1 BROCK, GREYLIN RECKLESS ENDANGERMENT 10/06/2021



312170 2 BROCK, GREYLIN POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/06/2021

312171 1 BROWN JR, HERMAN BURGLARY OF A BUSINESS 10/06/2021

312171 2 BROWN JR, HERMAN THEFT OF PROPERTY 10/06/2021

312171 3 BROWN JR, HERMAN CRIMINAL TRESPASSING 10/06/2021

312172 1 BROWN, EMILY PAIGE DOMESTIC ASSAULT 10/06/2021

312173 1 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/06/2021

312174 1 DAVIS, BRITTANY AUTUMN ESCAPE FROM PENAL INSTITUTION 10/06/2021

312175 1 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF HEROIN 10/06/2021

312175 2 EMERSON 4TH, ROBERT ALEXANDER POSSESSION OF LEGEND DRUGS 10/06/2021

312176 1 FULLER, SHARIFF ELSUN THEFT OF PROPERTY 10/06/2021

312176 2 FULLER, SHARIFF ELSUN BURGLARY OF AUTO 10/06/2021

312177 1 KING, ZAKARY KARR THEFT OF PROPERTY 10/06/2021

312177 2 KING, ZAKARY KARR BURGLARY OF AUTO 10/06/2021

312178 1 FULLER, SHARIFF ELSUN ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 10/06/2021

312179 1 GLADD, ANGELA DENISE THEFT OF PROPERTY 10/06/2021

312180 1 GREEN, KENNETH WILLIAM DRIVING LEFT OF CENTER 10/06/2021

312180 2 GREEN, KENNETH WILLIAM DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 10/06/2021

312180 3 GREEN, KENNETH WILLIAM RECKLESS DRIVING 10/06/2021

312180 4 GREEN, KENNETH WILLIAM FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/06/2021

312180 5 GREEN, KENNETH WILLIAM DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/06/2021

312180 6 GREEN, KENNETH WILLIAM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/06/2021

312181 1 GRIFFITH, JENNIFER MAE THEFT OF PROPERTY 10/06/2021



312181 2 GRIFFITH, JENNIFER MAE RESISTING ARREST 10/06/2021

312181 3 GRIFFITH, JENNIFER MAE ASSAULT 10/06/2021

312182 1 HALL, MICHAEL ANTHONY THEFT OF PROPERTY 10/06/2021

312183 1 HAMRICK, TRACY A ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 10/06/2021

312184 1 HARPER, JERRELL DEVON AGGRAVATED ASSAULT 10/06/2021

312184 2 HARPER, JERRELL DEVON AGGRAVATED ASSAULT 10/06/2021

312184 3 HARPER, JERRELL DEVON RECKLESS ENDANGERMENT 10/06/2021

312184 4 HARPER, JERRELL DEVON RESISTING ARREST 10/06/2021

312184 5 HARPER, JERRELL DEVON EVADING ARREST 10/06/2021

312184 6 HARPER, JERRELL DEVON POSS.

OF COCAINE FOR RESALE 10/06/2021312184 7 HARPER, JERRELL DEVON DRIVING LEFT OF CENTER 10/06/2021312184 8 HARPER, JERRELL DEVON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 10/06/2021312184 9 HARPER, JERRELL DEVON SPEEDING 10/06/2021312184 10 HARPER, JERRELL DEVON FAILURE TO SIGNAL TURN 10/06/2021312185 1 HARPER, JERRELL DEVON ASSAULT 10/06/2021312185 2 HARPER, JERRELL DEVON RESISTING ARREST 10/06/2021312186 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE THEFT OF PROPERTY 10/06/2021312187 1 HICKS, BRIAN LEE INDECENT EXPOSURE 10/06/2021312187 2 HICKS, BRIAN LEE DISORDERLY CONDUCT 10/06/2021312188 1 HUTSON, NICHOLAS ALAN POSS. OF HEROIN OVER 15 GRAMS 10/06/2021312189 1 JOHNSON, CASEY CHARLES AGGRAVATED BURGLARY 10/06/2021312189 2 JOHNSON, CASEY CHARLES AGGRAVATED BURGLARY 10/06/2021312189 3 JOHNSON, CASEY CHARLES BURGLARY OF AUTO 10/06/2021312190 1 JOHNSON, DAVID LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/06/2021312190 2 JOHNSON, DAVID LEE FAILURE TO APPEAR 10/06/2021312191 1 JOSHEN, NORMA LUKISHA ASSAULT 10/06/2021312191 2 JOSHEN, NORMA LUKISHA RECKLESS BURNING 10/06/2021312191 3 JOSHEN, NORMA LUKISHA RETALIATION FOR PAST ACTION 10/06/2021312191 4 JOSHEN, NORMA LUKISHA RESISTING ARREST 10/06/2021312192 1 JOYNER, JAMARIE ADELL AGGRAVATED ASSAULT 10/06/2021312193 1 LEDFORD, JENNIFER RENAE POSSESSION OF BUPRENORFINE HYDROCHLORIDE 10/06/2021312194 1 LEDFORD, JENNIFER RENAE CRIMINAL IMPERSONATION 10/06/2021312194 2 LEDFORD, JENNIFER RENAE CRIMINAL SIMULATION 10/06/2021312194 3 LEDFORD, JENNIFER RENAE THEFT OF IDENTITY 10/06/2021312194 4 LEDFORD, JENNIFER RENAE FORGERY 10/06/2021312194 5 LEDFORD, JENNIFER RENAE THEFT OF PROPERTY 10/06/2021312195 1 LEDFORD, JENNIFER RENAE POSSESSION OF HEROIN 10/06/2021312195 2 LEDFORD, JENNIFER RENAE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/06/2021312195 3 LEDFORD, JENNIFER RENAE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/06/2021312196 1 MILLSAPS, JAVONTE MARCI AGGRAVATED ASSAULT 10/06/2021312196 2 MILLSAPS, JAVONTE MARCI AGGRAVATED ASSAULT 10/06/2021312196 3 MILLSAPS, JAVONTE MARCI VIOLATION OF LIGHT LAW 10/06/2021312196 4 MILLSAPS, JAVONTE MARCI POSSESSION OF FIREARM DURING NON DANGEROUS OFFENSE 10/06/2021312196 5 MILLSAPS, JAVONTE MARCI THEFT OF PROPERTY 10/06/2021312196 6 MILLSAPS, JAVONTE MARCI THEFT OF PROPERTY 10/06/2021312196 7 MILLSAPS, JAVONTE MARCI FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/06/2021312196 8 MILLSAPS, JAVONTE MARCI EVADING ARREST 10/06/2021312196 9 MILLSAPS, JAVONTE MARCI VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 10/06/2021312197 1 MUNSON, CLAY JOSEPH AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 10/06/2021312198 1 PHILLIPS, RAYMOND NICHOLAS VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 10/06/2021312199 1 POE, JAMIE C THEFT OF PROPERTY 10/06/2021312200 1 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 10/06/2021312200 2 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/06/2021312201 1 RICE II, RONALD GLENN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/06/2021312201 2 RICE II, RONALD GLENN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/06/2021312202 1 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF HEROIN 10/06/2021312202 2 RILEY, SHANDLE MARIE TAMPERING WITH EVIDENCE 10/06/2021312202 3 RILEY, SHANDLE MARIE POSSESSION OF HYDROCODONE 10/06/2021312203 1 SMITH, JESSICA J POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/06/2021312203 2 SMITH, JESSICA J POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 10/06/2021312203 3 SMITH, JESSICA J POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 10/06/2021312203 4 SMITH, JESSICA J POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/06/2021312204 1 TACKETT, DANIEL JOSEPH BURGLARY OF A BUSINESS 10/06/2021312204 2 TACKETT, DANIEL JOSEPH THEFT OF PROPERTY 10/06/2021312204 3 TACKETT, DANIEL JOSEPH BURGLARY OF A BUSINESS 10/06/2021312204 4 TACKETT, DANIEL JOSEPH ATTEMPT THEFT OF PROPERTY 10/06/2021312204 5 TACKETT, DANIEL JOSEPH THEFT OF PROPERTY 10/06/2021312205 1 TALLEY, ZACHARY TYLER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/06/2021312205 2 TALLEY, ZACHARY TYLER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/06/2021312206 1 TAPASCO, FERNEY ALEJANDRO ASSAULT 10/06/2021312206 2 TAPASCO, FERNEY ALEJANDRO ASSAULT 10/06/2021312206 3 TAPASCO, FERNEY ALEJANDRO AGGRAVATED ASSAULT 10/06/2021312206 4 TAPASCO, FERNEY ALEJANDRO VANDALISM 10/06/2021312207 1 TERRELL, CARLOS LADALE RECKLESS ENDANGERMENT 10/06/2021312207 2 TERRELL, CARLOS LADALE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONYCONVICTION10/06/2021312208 1 TERRELL, CARLOS LADALE CRIMINAL TRESPASSING 10/06/2021312208 2 TERRELL, CARLOS LADALE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONYCONVICTION10/06/2021312209 1 TROXELL, JASON EUGENE POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 10/06/2021312209 2 TROXELL, JASON EUGENE BURGLARY OF AN AUTO 10/06/2021312209 3 TROXELL, JASON EUGENE BURGLARY OF AN AUTO 10/06/2021312209 4 TROXELL, JASON EUGENE BURGLARY OF AN AUTO 10/06/2021312209 5 TROXELL, JASON EUGENE VANDALISM 10/06/2021312209 6 TROXELL, JASON EUGENE VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 10/06/2021312210 1 VERACRUZ, CARLOS EDUARDO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/06/2021312210 2 VERACRUZ, CARLOS EDUARDO RESISTING ARREST 10/06/2021312210 3 VERACRUZ, CARLOS EDUARDO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/06/2021312211 1 WILKEY, LAKESHA MARIE THEFT OF PROPERTY 10/06/2021312211 2 WILKEY, LAKESHA MARIE CRIMINAL IMPERSONATION 10/06/2021312212 1 WOFFORD JR, MIKE MARSHALL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 10/06/2021