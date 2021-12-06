Here is the Walker County arrest report for Nov. 29-Dec. 5:
LUCAS GABRIELA KAYLEY W/F 23 MISD OFFICER HAVEN P.U.I
SIMPSON HAYLE MAE W/F SELF HOLD FOR COURT
CRAIG MORGAN ELIZABETH W/F 25 MISD SELF THEFT BY SHOPLIFTING
MALONE ASHLEY PAIGE W/F 33 SELF HOLD FOR COURT
JUSTICE DOUGLAS LANCE W/M 40 FELONY 3 OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION WARRANT.
MIDDLETON CARLA LADONNA W/F 60 MISD OFFICER HOUSER THEFT BY SHOPLIFTING
DODSON MARTHA LOUISE W/F 46 FELONY PROBATION VIOLATION
MCCARY MICHAEL JAMES W/M 31 MISD DEAL SIMPLE BATTERY FVA, CRIMINAL TRESPASS
DOYLE STACY RAY W/M 52 MISD OFFICER MULLIS ROSSVILLE WARRANT
GARCIE- ALVAREZ EDUARDA NMN H/M 17 MISD OFFICER CLARK DRIVING WHILE UNLICENSED, EXPIRED TAG
MITCHELL ZACHERY SETH OFFICER BARNER RETURNED FROM CHI
MCGRAW JEFF MCKENZIE W/M 40 FELONY SELF PROBATION VIOLATION
SANCHEZ NESTER GONZALEZ H/M
GARCIA DANIEL CIREACA W/M 32 OFFICER MILLER
WHITTEN JUSTIN TODD W/M 33 MISD OFFICER WALKER WARRANT- MISD
PANKEY NORMAN DEWAYNE W/M 54 OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
WOOD JUSTIN ALLEN W/M 34 FELONY OFFICER WAKER PROBATION VIOLATION
GOLDBERG STEVEN BRADLEY W/M 46 FELONY OFFICER YOUNG FALSE STATEMENTS+ WRITINGS
FORKER MICHAEL WAYNE W/M 70 FELONY TATE EASE DROPPING
HICKMAN DANIEL THOMAS W/M 45 INVESTIGATIVE HOLD
BURNETTE ANGELA KAY W/F 43 INVESTIGATIVE HOLD
MORTON VICTOR LEE W/M 59 F DTF POSS OF METH
NOLES ANGELA LEE W/F 39 F OFFICER MILLER BENCH WARRANT
HIGGINBOTHAM STEVEN BRIAN W/M 48 F SENTENCED
HUGHES ANGELA MICHELLE W/F 36 F SENTENCED
HOBGOOD TERRY GENE W/M 65 F DTF POSS OF MARIJUANA, TRAFFICKING METH, POSS OF SCH I
YOUNG DANIEL LEE W/M M OFFICER SCARBOROUGH PUBLIC INTOXICATION, CRIMINAL TRESPASS
PATTERSON STERLING W/M 30 RPD STEELE BURGLARY, CRIMINAL TRESPASS
BARNETT SHANNON JUANITA W/F 48 M OFFICER SPROUSE BENCH WARRANT
TOWNSEND REBECCA NICOLE W/F 35 M OFFICER CHASE BENCH WARRANT
PALMER JOSHUA SHANE W/M 37 M OFFICER CHASE BENCH WARRANT
BROOKS JEFFERY CLINTON W/M 60 M OFFICER WILSON WARRANT, SHOPLIFTING
DELANCETT CHARISSE LYNN W/F 33 FELONY OFFICER SPROUSE PROBATION VIOLATION, FAILURE TO APPEAR
MEEKS CHARLEE ANN W/F 32 MISD OFFICER CAMP SIMPLE BATTERY FVA, SIMPLE ASSAULT FVA
MARSHALL BRYANT RANDELL W/M 31 WILLETT HOLD FOR OTHER AGENCY
ROSSON JASON CLAY W/M 38 MISD OFFICER MILLER BATTERY FVA WARRANT
LINDSAY JAMES MARION W/M 81 MISD OFFICER WINKLER SHOPLIFTING
ROACH WHITNEY LASHAY W/F 39 TURNED SELF IN
HARPER THELISA CHANTEL B/F 18 MISD OFFICER HAVEN OBSTRUCTION, LOTTERING AND PROWLING
THOMPSON NATHAN LEE W/M 41 FELONY SELF TERRORISTIC THREATS
MULLINS NICHOLIS JAY W/M 31 FELONY POSS OF METH
ASHER COREY BRIAN W/M 31 HOLD FOR COURT
MURPHY TAMMY KAY W/F 53 DUI
WISHAM SCOTTIE LEE W/M 31 FELONY OFFICER MILLER BENCH WARRANT, SHOPLIFING WARRANT
SIMPSON HALEY MAE W/F 28 FELONY SELF DNG COURT
CHAMBERS STEPHANIE EARLENE W/F 47 FELONY OFFICER WILLIAMSON PROBATION VIOLATION-FELONY,DRIVING ON SUSPENDED AND OBSTRUCTION(M)
EDWARDS JASON MICHAEL W/M 46 FELONY OFFICER CAMP PROBATION VIOLATION (F) FTA(M)
WISHAM CYNTHIA SUZANNE W/F 30 MISD OFFICER YOUNG THEFT BY SHOPLIFTING(M)
WINGFIELD DONALD CLINT W/M 61 MISD OFFICER BALLARD DUI, FAILURE TO MAINTAIN
SHELTON ANTHONY NMN BM 53 MISD OFFICER SMALL DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE
GARDNER GLENDA RENEE BF 47 HOLD FOR OTHER AGENCY
MULLINS CHEYENNE NICHOLE W/F 41 MISD OFFICER HEGWOOD SIMPLE ASSAULT FVA
MOSIER BECKY NICOLE W/F 32 MISD CLARK DRIVING ON SUSPENDED
ALRED JAMES WILLIAM W/M 55 ------- SELF HOLD FOR COURT
MATHIS ERNIST BRENT W/M 31 FELONY CAMP HOLD FOR CHEROKEE CO
GREEN JOHN DILLON W/M 19 MISD CLARK WINDOW TINT/ SPEEDING
HANCOCK ROY GENE W/M 40 SELF DRUG COURT SANCTION
GRUNDY KEDESH LAEA B/M 28 MISD OFFICER MULLIS SPEEDING/ DRIVING ON SUSPENDED
EVANS LOGAN MITCHELL W/M 20 MISD OFFICER CLARK SPEEDING
TUCKER ELIZABETH MICOLE W/F 41 MISD OFFICER BROOME DUI, DRIVING ON SUSPENDED
HOWELL JAMES MITCHELL W/M 47 MISD OFFICER PRESNELL DRIVER TO EXCERISE DUE CARE, DUI, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN
COLLINS SHAUN PATRICK W/M 26 MISD OFFICER CAMP MISD BENCH WARRANT
MITCHELL CHRIS WAYNE W/M 30 MISD OFFICER BALLARD DUI
WILLIS JOHNNY DEVAN W/M 21 MISD OFFICER BALLARD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
HALL TERRY LYNN W/M 41 ------ DADE CO HOLD FOR COURT
SIFFLES CODY RAY W/M 26 MISD OFFICER MANNING ANIMAL CRUELTY, FVA BATTERY