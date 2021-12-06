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Walker County Arrest Report For Nov. 29-Dec. 5

Monday, December 6, 2021

Here is the Walker County arrest report for Nov. 29-Dec. 5:

LUCAS           GABRIELA    KAYLEY        W/F     23        MISD  OFFICER HAVEN     P.U.I

SIMPSON       HAYLE          MAE   W/F                             SELF   HOLD FOR COURT

CRAIG            MORGAN      ELIZABETH  W/F     25        MISD  SELF   THEFT BY SHOPLIFTING

MALONE       ASHLEY        PAIGE W/F     33                    SELF   HOLD FOR COURT

JUSTICE        DOUGLAS     LANCE           W/M    40        FELONY        3 OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION WARRANT.

MIDDLETON CARLA          LADONNA    W/F     60        MISD  OFFICER HOUSER   THEFT BY SHOPLIFTING

DODSON       MARTHA       LOUISE          W/F     46        FELONY                    PROBATION VIOLATION

MCCARY       MICHAEL      JAMES           W/M    31        MISD  DEAL SIMPLE BATTERY FVA, CRIMINAL TRESPASS

DOYLE          STACY           RAY    W/M    52        MISD  OFFICER MULLIS    ROSSVILLE WARRANT

GARCIE- ALVAREZ EDUARDA    NMN   H/M    17        MISD  OFFICER CLARK     DRIVING WHILE UNLICENSED, EXPIRED TAG

 

MITCHELL    ZACHERY     SETH                                      OFFICER BARNER  RETURNED FROM CHI

MCGRAW      JEFF    MCKENZIE   W/M    40        FELONY        SELF   PROBATION VIOLATION

SANCHEZ      NESTER         GONZALEZ   H/M                                       

GARCIA         DANIEL         CIREACA      W/M    32                    OFFICER MILLER   

WHITTEN      JUSTIN           TODD W/M    33        MISD  OFFICER WALKER WARRANT- MISD

PANKEY        NORMAN      DEWAYNE    W/M    54                    OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION

WOOD            JUSTIN           ALLEN           W/M    34        FELONY        OFFICER WAKER    PROBATION VIOLATION

GOLDBERG  STEVEN         BRADLEY     W/M    46        FELONY        OFFICER YOUNG    FALSE STATEMENTS+ WRITINGS

FORKER        MICHAEL      WAYNE         W/M    70        FELONY        TATE  EASE DROPPING

 

HICKMAN     DANIEL         THOMAS       W/M    45                                INVESTIGATIVE HOLD

BURNETTE   ANGELA        KAY   W/F     43                                INVESTIGATIVE HOLD

MORTON       VICTOR         LEE     W/M    59        F          DTF    POSS OF METH

NOLES           ANGELA        LEE     W/F     39        F          OFFICER MILLER    BENCH WARRANT

HIGGINBOTHAM    STEVEN         BRIAN            W/M    48        F                      SENTENCED

HUGHES        ANGELA        MICHELLE    W/F     36        F                      SENTENCED

HOBGOOD    TERRY           GENE W/M    65        F          DTF    POSS OF MARIJUANA, TRAFFICKING METH, POSS OF SCH I

YOUNG          DANIEL         LEE     W/M                M        OFFICER SCARBOROUGH PUBLIC INTOXICATION, CRIMINAL TRESPASS

PATTERSON STERLING                 W/M    30                    RPD STEELE BURGLARY, CRIMINAL TRESPASS

BARNETT      SHANNON    JUANITA       W/F     48        M        OFFICER SPROUSE BENCH WARRANT

TOWNSEND  REBECCA      NICOLE         W/F     35        M        OFFICER CHASE     BENCH WARRANT

PALMER        JOSHUA         SHANE           W/M    37        M        OFFICER CHASE     BENCH WARRANT

BROOKS        JEFFERY        CLINTON      W/M    60        M        OFFICER WILSON   WARRANT, SHOPLIFTING

 

DELANCETT CHARISSE     LYNN W/F     33        FELONY        OFFICER SPROUSE PROBATION VIOLATION, FAILURE TO APPEAR

MEEKS          CHARLEE      ANN   W/F     32        MISD  OFFICER CAMP       SIMPLE BATTERY FVA, SIMPLE ASSAULT FVA

MARSHALL  BRYANT        RANDELL     W/M    31                    WILLETT       HOLD FOR OTHER AGENCY

ROSSON        JASON            CLAY W/M    38        MISD  OFFICER MILLER    BATTERY FVA WARRANT

LINDSAY      JAMES           MARION        W/M    81        MISD  OFFICER WINKLER SHOPLIFTING

ROACH          WHITNEY     LASHAY        W/F     39                                TURNED SELF IN

HARPER        THELISA       CHANTEL     B/F      18        MISD  OFFICER HAVEN     OBSTRUCTION, LOTTERING AND PROWLING

 

THOMPSON  NATHAN       LEE     W/M    41        FELONY        SELF   TERRORISTIC THREATS

MULLINS      NICHOLIS     JAY     W/M    31        FELONY                    POSS OF METH

ASHER           COREY          BRIAN            W/M    31                                HOLD FOR COURT

MURPHY       TAMMY         KAY   W/F     53                                DUI

WISHAM       SCOTTIE        LEE     W/M    31        FELONY        OFFICER MILLER    BENCH WARRANT, SHOPLIFING WARRANT

SIMPSON       HALEY          MAE   W/F     28        FELONY        SELF   DNG COURT

CHAMBERS  STEPHANIE  EARLENE      W/F     47        FELONY        OFFICER WILLIAMSON     PROBATION VIOLATION-FELONY,DRIVING ON SUSPENDED AND OBSTRUCTION(M)

EDWARDS    JASON            MICHAEL      W/M    46        FELONY        OFFICER CAMP       PROBATION VIOLATION (F) FTA(M)

WISHAM       CYNTHIA      SUZANNE     W/F     30        MISD  OFFICER YOUNG    THEFT BY SHOPLIFTING(M)

WINGFIELD  DONALD       CLINT W/M    61        MISD  OFFICER BALLARD            DUI, FAILURE TO MAINTAIN

SHELTON      ANTHONY    NMN   BM      53        MISD  OFFICER SMALL     DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE

GARDNER     GLENDA        RENEE           BF       47                                HOLD FOR OTHER AGENCY

MULLINS      CHEYENNE  NICHOLE      W/F     41        MISD  OFFICER HEGWOOD          SIMPLE ASSAULT FVA

 

MOSIER         BECKY          NICOLE         W/F     32        MISD  CLARK          DRIVING ON SUSPENDED

ALRED           JAMES           WILLIAM      W/M    55        -------   SELF   HOLD FOR COURT

MATHIS         ERNIST          BRENT           W/M    31        FELONY        CAMP HOLD FOR CHEROKEE CO

GREEN           JOHN  DILLON         W/M    19        MISD  CLARK          WINDOW TINT/ SPEEDING

HANCOCK    ROY    GENE W/M    40                    SELF   DRUG COURT SANCTION

 

GRUNDY       KEDESH        LAEA B/M     28        MISD  OFFICER MULLIS    SPEEDING/ DRIVING ON SUSPENDED

EVANS           LOGAN          MITCHELL    W/M    20        MISD  OFFICER CLARK     SPEEDING

TUCKER        ELIZABETH  MICOLE         W/F     41        MISD  OFFICER BROOME DUI, DRIVING ON SUSPENDED

HOWELL       JAMES           MITCHELL    W/M    47        MISD  OFFICER PRESNELL           DRIVER TO EXCERISE DUE CARE, DUI, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN

COLLINS       SHAUN          PATRICK       W/M    26        MISD  OFFICER CAMP       MISD BENCH WARRANT

MITCHELL    CHRIS WAYNE         W/M    30        MISD  OFFICER BALLARD            DUI

WILLIS          JOHNNY        DEVAN          W/M    21        MISD  OFFICER BALLARD            DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE

HALL TERRY           LYNN W/M    41        ------    DADE CO      HOLD FOR COURT

SIFFLES         CODY RAY    W/M    26        MISD  OFFICER MANNING           ANIMAL CRUELTY, FVA BATTERY


December 6, 2021

Police Blotter: Man Thinks Ex-Girlfriend Slashed His Tires; Man At Chatt Inn Gets Upset When He Can't Choose His Room

December 6, 2021

Walker County Arrest Report For Nov. 29-Dec. 5

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Latest Hamilton County Arrest Report


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A man on Vista Drive told police he noticed that the tires on his vehicle were cut/damaged that morning. He said that after reviewing video footage, he saw a female arrive in a black sedan. He said he observed the woman around his vehicle and then she left in the black sedan. The video is not clear enough to identify the woman or the vehicle. The man said that he believes the woman ... (click for more)

Walker County Arrest Report For Nov. 29-Dec. 5

Here is the Walker County arrest report for Nov. 29-Dec. 5: LUCAS GABRIELA KAYLEY W/F 23 MISD OFFICER HAVEN P.U.I SIMPSON HAYLE MAE W/F SELF HOLD FOR COURT CRAIG MORGAN ELIZABETH W/F 25 MISD SELF THEFT BY SHOPLIFTING MALONE ASHLEY PAIGE W/F 33 SELF HOLD FOR COURT JUSTICE DOUGLAS LANCE W/M 40 FELONY 3 OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION WARRANT. MIDDLETON CARLA LADONNA ... (click for more)

Opinion

The Plight Of The Homeless - And Response (3)

I work very closely with the homeless population in our Chattanooga area. My son and I take around 50 meals a week to our friends living in the tent cities. On Wednesday at 9 a.m. I witnessed first hand the Tennessee Department of Transportation destroying everything - my friends' homes and all of their possessions. My friends in the tent cities have always told me that TDOT ... (click for more)

Roy Exum: Albom On Oxford

I never got to know Mitch Albom back in my sports writer days. We covered some of the same events but other than an occasional “How ya doin’?” the only thing we had in common was he worked at the Detroit Free Press and I was at the Chattanooga News-Free Press. Then Mitch entered our hearts in 1967 with the wonderful book, “Tuesdays with Morrie,” and, man, he was off to the races. ... (click for more)

Sports

Vols To Meet Purdue In TransPerfect Music City Bowl On Dec. 30

After seven victories and establishing one of the nation's top offenses in Josh Heupel 's debut season, Tennessee football will culminate 2021 in Nashville as the Volunteers face Purdue in the TransPerfect Music City Bowl on Dec. 30 in Nissan Stadium. Kickoff is set for 3 p.m. ET/2 p.m. CT live on ESPN. Tickets for the game are on sale now at musiccitybowl.com. "I'd ... (click for more)

Dan Fleser: In-State Bowl To Help Vols Continue Momentum

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