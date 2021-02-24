 Thursday, February 25, 2021 50.0°F   mostly cloudy   Mostly Cloudy

Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, February 24, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021

4 PRITCHETT, CHRISTOPHER NEALON DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021

1 CHASTAIN, ALFRED RILEY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021

1 BLACKWELL, SAMANTHA DEANN DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021

1 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021

2 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021

3 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021

4 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021

1 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 02/24/2021

2 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 02/24/2021

1 JOHNSON, CRYSTAL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021

2 JOHNSON, CRYSTAL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021

1 JOHNSON, CRYSTAL POSS. OF MARIHUANA 02/24/2021

1 WALDEN, JONATHAN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 02/24/2021


True Bills:

310999 1 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART POSS. OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021

310999 2 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART POSSESSION OF COCAINE 02/24/2021

310999 3 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021

310999 4 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/24/2021

311000 1 PRITCHETT, CHRISTOPHER NEALON POSS. OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021

311000 2 PRITCHETT, CHRISTOPHER NEALON POSSESSION OF COCAINE 02/24/2021

311000 3 PRITCHETT, CHRISTOPHER NEALON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021

311000 4 PRITCHETT, CHRISTOPHER NEALON POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/24/2021

310998 1 CHASTAIN, ALFRED RILEY POSS. OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021

310998 2 CHASTAIN, ALFRED RILEY POSSESSION OF COCAINE 02/24/2021

310998 3 CHASTAIN, ALFRED RILEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021

310998 4 CHASTAIN, ALFRED RILEY POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/24/2021

310997 1 BLACKWELL, SAMANTHA DEANN POSS. OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021

310997 2 BLACKWELL, SAMANTHA DEANN POSSESSION OF COCAINE 02/24/2021

310997 3 BLACKWELL, SAMANTHA DEANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021

310997 4 BLACKWELL, SAMANTHA DEANN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/24/2021

311001 1 CONNER, MONICK MONA ALTERATION OF EVIDENCE OF TITLE 02/24/2021

311001 2 CONNER, MONICK MONA DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021

311001 3 CONNER, MONICK MONA FAILURE TO APPEAR 02/24/2021

311002 1 DAVIS, JONATHAN MICHAEL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/24/2021


311003 1 DEFRIESE, JOSHUA LEE EVERETT DOMESTIC ASSAULT 02/24/2021

311004 1 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND EVADING ARREST 02/24/2021

311004 2 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021

311004 3 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 02/24/2021

311004 4 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS DRIVING 02/24/2021

311004 5 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 02/24/2021

311005 1 FERGUSON, SHANTEZ DEVONTE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 02/24/2021

311006 1 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR FESALE 02/24/2021

311006 2 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021

311006 3 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021

311006 4 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 02/24/2021

311007 1 HAMILTON, GARY W RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021

311007 2 HAMILTON, GARY W DOMESTIC ASSAULT 02/24/2021

311007 3 HAMILTON, GARY W DOMESTIC ASSAULT 02/24/2021

311007 4 HAMILTON, GARY W DOMESTIC ASSAULT 02/24/2021

311007 5 HAMILTON, GARY W CHILD ABUSE 02/24/2021

311007 6 HAMILTON, GARY W CHILD ABUSE 02/24/2021

311008 1 HENDERSON, VICTORIA LEE DOMESTIC ASSAULT 02/24/2021

311009 1 HUGHES, CHRISTOPHER HAROLD DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021

311009 2 HUGHES, CHRISTOPHER HAROLD POSSESSION OF FIREARM WITH FELONY DDRUG CONVICTION 02/24/2021

311010 1 JONES, JEREMY TERRELL THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311011 1 KEISER, JOSHUA DANIEL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021


311012 1 LANE, LADARRIUS K THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311013 1 LUSK, ROBERT LEON CAR JACKING 02/24/2021

311013 2 LUSK, ROBERT LEON POSSESSION OF WEAPON DURING A DANGEROUS FELONY 02/24/2021

311014 1 MOORE, WENDELL BRIAN THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311014 2 MOORE, WENDELL BRIAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021

311015 1 NEILL, CODY ALLEN HARASSMENT 02/24/2021

311016 1 PAIR, BRYAN JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 02/24/2021

311016 2 PAIR, BRYAN JOSEPH ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311017 1 PAIR, BRYAN JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 02/24/2021

311017 2 PAIR, BRYAN JOSEPH ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311017 3 PAIR, BRYAN JOSEPH THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311018 1 PEREZ, DEMETRIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/24/2021

311019 1 POTTER, JOHNATHON WILLIAM EVADING ARREST 02/24/2021

311020 1 ROGERS, LANCE EDWARD THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311020 2 ROGERS, LANCE EDWARD VANDALISM 02/24/2021

311021 1 SCOTT, MEGAN DEARMOND THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311021 2 SCOTT, MEGAN DEARMOND CRIMINAL SIMULATION 02/24/2021

311021 3 SCOTT, MEGAN DEARMOND DRIVING ON REVOKED 02/24/2021

311022 1 SNEED, DUSTIN MATTHEW AGGRAVATED ARSON 02/24/2021

311022 2 SNEED, DUSTIN MATTHEW AGGRAVATED BURGLARY 02/24/2021

311022 3 SNEED, DUSTIN MATTHEW AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS 02/24/2021

311022 4 SNEED, DUSTIN MATTHEW VANDALISM 02/24/2021


311023 1 STELLING, TIMOTHY JAY RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021

311023 2 STELLING, TIMOTHY JAY EVADING ARREST 02/24/2021

311023 3 STELLING, TIMOTHY JAY DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021

311023 4 STELLING, TIMOTHY JAY RESISTING ARREST 02/24/2021

311024 1 WALDEN, JONATHAN THEFT OF IDENTITY 02/24/2021

311024 2 WALDEN, JONATHAN CRIMINAL SIMULATION 02/24/2021

311025 1 WALKER, MICHAEL OSHEA THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311026 1 WALKER, MICHAEL OSHEA THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311027 1 WALLING, JOHN CALVIN TAMPERING WITH EVIDENCE 02/24/2021

311028 1 WATKINS, KEITH M THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311029 1 WOODS, ERIC LEBRON THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311030 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311031 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311031 2 WORKS, JAMES ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021

311032 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311032 2 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311033 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311033 2 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

311033 3 WORKS, JAMES ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021

311034 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021

 


February 25, 2021

Latest Hamilton County Arrest Report

February 24, 2021

Vacant Apartment On Fisher Avenue Damaged By Fire Wednesday Night

February 24, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills


Here is the latest Hamilton County arrest report: ANDERSON, JOSHUA JOSHUA 913 State Line Rd Chattanooga, 374122289 Age at Arrest: 29 years old Arresting Agency: Hamilton County DISORDERLY ... (click for more)

A fire at a vacant apartment is under investigation. Chattanooga firefighters worked to keep the flames from spreading throughout the entire building on Fisher Avenue. The call came out at ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021 4 PRITCHETT, CHRISTOPHER ... (click for more)



Breaking News

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: ANDERSON, JOSHUA JOSHUA 913 State Line Rd Chattanooga, 374122289 Age at Arrest: 29 years old Arresting Agency: Hamilton County DISORDERLY CONDUCT --- ANDREWS, TINA DAWN 61 GOOD LN ROSSVILLE, 30741 Age at Arrest: 52 years old Arresting Agency: Chattanooga THEFT OF PROPERTY OVER $1,000 --- BENTON, JASON LAMAR ... (click for more)

Vacant Apartment On Fisher Avenue Damaged By Fire Wednesday Night

A fire at a vacant apartment is under investigation. Chattanooga firefighters worked to keep the flames from spreading throughout the entire building on Fisher Avenue. The call came out at 9:13 p.m. on Wednesday. A 911 caller reported seeing smoke in the area, but was not certain of the address. Engine 5 located the fire inside an apartment complex at 500 Fisher Ave. in the ... (click for more)

Opinion

Kindhearted, Loving People Still Abound

The other morning, I was with my sweet daughter and we were on the way to work. I was on another planet as we motored down Signal and when we got about 50 feet from the Krystal, my girl yelled "KRYSTAL!" Instinctively, I ram-jammed the brakes and whipped the truck to the right and there we were in line for a great bacon egg and cheese please biscuit with a big, fat bucket of coffee- ... (click for more)

Roy Exum: Our Flag At Iwo Jima

This morning marks the 76 th anniversary of the sun coming up on Mount Suribachi and, as it lit the dawn, every warrior in one of the most merciless battles in the Pacific theater could see the American flag on the crest of the 554-feet-tall hill. The battle to secure the island was perhaps the most intense fighting in World War II. Almost 7,000 Marines and Navy Seabees were ... (click for more)

Sports

Lee's Andrea Hudson Stepping Down As Volleyball Coach

Andrea Hudson had never coached in a college volleyball game before former Lee University President Dr. Paul Conn selected her to become the team’s third head coach. After 30 years of registering one of the top winning marks on any collegiate level, 839 wins against just 343 defeats, Hudson announces her retirement from coaching at the end of this spring’s volleyball season. ... (click for more)

Chattanooga FC Signs Three Local Youth To Train With Team

The tradition continues. Chattanooga FC is proud to announce today that three players from local academies have earned a chance to train and play with the first team this year. These players showed extreme ability, skill, and have put in the hard work to earn an opportunity to gain exposure to professional soccer. “We are very pleased with the three youth players that will ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors