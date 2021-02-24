Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:
No Bills:
1 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021
4 PRITCHETT, CHRISTOPHER NEALON DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021
1 CHASTAIN, ALFRED RILEY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021
1 BLACKWELL, SAMANTHA DEANN DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021
1 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021
2 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021
3 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021
4 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021
1 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 02/24/2021
2 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 02/24/2021
1 JOHNSON, CRYSTAL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021
2 JOHNSON, CRYSTAL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 02/24/2021
1 JOHNSON, CRYSTAL POSS. OF MARIHUANA 02/24/2021
1 WALDEN, JONATHAN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 02/24/2021
True Bills:
310999 1 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART POSS. OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021
310999 2 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART POSSESSION OF COCAINE 02/24/2021
310999 3 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021
310999 4 HARDEN, CHRISTOPHER STEWART POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/24/2021
311000 1 PRITCHETT, CHRISTOPHER NEALON POSS. OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021
311000 2 PRITCHETT, CHRISTOPHER NEALON POSSESSION OF COCAINE 02/24/2021
311000 3 PRITCHETT, CHRISTOPHER NEALON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021
311000 4 PRITCHETT, CHRISTOPHER NEALON POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/24/2021
310998 1 CHASTAIN, ALFRED RILEY POSS. OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021
310998 2 CHASTAIN, ALFRED RILEY POSSESSION OF COCAINE 02/24/2021
310998 3 CHASTAIN, ALFRED RILEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021
310998 4 CHASTAIN, ALFRED RILEY POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/24/2021
310997 1 BLACKWELL, SAMANTHA DEANN POSS. OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021
310997 2 BLACKWELL, SAMANTHA DEANN POSSESSION OF COCAINE 02/24/2021
310997 3 BLACKWELL, SAMANTHA DEANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021
310997 4 BLACKWELL, SAMANTHA DEANN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 02/24/2021
311001 1 CONNER, MONICK MONA ALTERATION OF EVIDENCE OF TITLE 02/24/2021
311001 2 CONNER, MONICK MONA DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021
311001 3 CONNER, MONICK MONA FAILURE TO APPEAR 02/24/2021
311002 1 DAVIS, JONATHAN MICHAEL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/24/2021
311003 1 DEFRIESE, JOSHUA LEE EVERETT DOMESTIC ASSAULT 02/24/2021
311004 1 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND EVADING ARREST 02/24/2021
311004 2 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021
311004 3 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 02/24/2021
311004 4 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND RECKLESS DRIVING 02/24/2021
311004 5 DELONEY, DEPRIEST ROYLOND VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 02/24/2021
311005 1 FERGUSON, SHANTEZ DEVONTE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 02/24/2021
311006 1 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR FESALE 02/24/2021
311006 2 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021
311006 3 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/24/2021
311006 4 GIBBS JR, MICHAEL TERRELL POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 02/24/2021
311007 1 HAMILTON, GARY W RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021
311007 2 HAMILTON, GARY W DOMESTIC ASSAULT 02/24/2021
311007 3 HAMILTON, GARY W DOMESTIC ASSAULT 02/24/2021
311007 4 HAMILTON, GARY W DOMESTIC ASSAULT 02/24/2021
311007 5 HAMILTON, GARY W CHILD ABUSE 02/24/2021
311007 6 HAMILTON, GARY W CHILD ABUSE 02/24/2021
311008 1 HENDERSON, VICTORIA LEE DOMESTIC ASSAULT 02/24/2021
311009 1 HUGHES, CHRISTOPHER HAROLD DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021
311009 2 HUGHES, CHRISTOPHER HAROLD POSSESSION OF FIREARM WITH FELONY DDRUG CONVICTION 02/24/2021
311010 1 JONES, JEREMY TERRELL THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311011 1 KEISER, JOSHUA DANIEL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 02/24/2021
311012 1 LANE, LADARRIUS K THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311013 1 LUSK, ROBERT LEON CAR JACKING 02/24/2021
311013 2 LUSK, ROBERT LEON POSSESSION OF WEAPON DURING A DANGEROUS FELONY 02/24/2021
311014 1 MOORE, WENDELL BRIAN THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311014 2 MOORE, WENDELL BRIAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021
311015 1 NEILL, CODY ALLEN HARASSMENT 02/24/2021
311016 1 PAIR, BRYAN JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 02/24/2021
311016 2 PAIR, BRYAN JOSEPH ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311017 1 PAIR, BRYAN JOSEPH AGGRAVATED BURGLARY 02/24/2021
311017 2 PAIR, BRYAN JOSEPH ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311017 3 PAIR, BRYAN JOSEPH THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311018 1 PEREZ, DEMETRIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/24/2021
311019 1 POTTER, JOHNATHON WILLIAM EVADING ARREST 02/24/2021
311020 1 ROGERS, LANCE EDWARD THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311020 2 ROGERS, LANCE EDWARD VANDALISM 02/24/2021
311021 1 SCOTT, MEGAN DEARMOND THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311021 2 SCOTT, MEGAN DEARMOND CRIMINAL SIMULATION 02/24/2021
311021 3 SCOTT, MEGAN DEARMOND DRIVING ON REVOKED 02/24/2021
311022 1 SNEED, DUSTIN MATTHEW AGGRAVATED ARSON 02/24/2021
311022 2 SNEED, DUSTIN MATTHEW AGGRAVATED BURGLARY 02/24/2021
311022 3 SNEED, DUSTIN MATTHEW AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS 02/24/2021
311022 4 SNEED, DUSTIN MATTHEW VANDALISM 02/24/2021
311023 1 STELLING, TIMOTHY JAY RECKLESS ENDANGERMENT 02/24/2021
311023 2 STELLING, TIMOTHY JAY EVADING ARREST 02/24/2021
311023 3 STELLING, TIMOTHY JAY DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021
311023 4 STELLING, TIMOTHY JAY RESISTING ARREST 02/24/2021
311024 1 WALDEN, JONATHAN THEFT OF IDENTITY 02/24/2021
311024 2 WALDEN, JONATHAN CRIMINAL SIMULATION 02/24/2021
311025 1 WALKER, MICHAEL OSHEA THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311026 1 WALKER, MICHAEL OSHEA THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311027 1 WALLING, JOHN CALVIN TAMPERING WITH EVIDENCE 02/24/2021
311028 1 WATKINS, KEITH M THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311029 1 WOODS, ERIC LEBRON THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311030 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311031 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311031 2 WORKS, JAMES ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021
311032 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311032 2 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311033 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311033 2 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021
311033 3 WORKS, JAMES ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/24/2021
311034 1 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 02/24/2021