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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, April 28, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021
1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/21/2021
1 SIMS, MARKIOUS TAVON POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO 04/21/2021
1 SMITH, COBEY L VEHICULAR ASSAULT 04/21/2021
1 TONEY, PRENTICE LEBRON CRIMINAL CONSPIRACY TO COMMIT AGG, BURGLARY 04/21/2021
1 WOMACK, JEREMY BRETT POSSESSION OF METH 04/21/2021
1 WOMACK, JEREMY BRETT SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA 04/21/2021

True Bills:

311380 1 ADAMS, CHRISTOPHER MICHAEL THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311380 2 ADAMS, CHRISTOPHER MICHAEL POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/21/2021
311381 1 BRANHAM, LUCAS STUART THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311382 1 BRANHAM, LUCAS STUART AGGRAVATED BURGLARY 04/21/2021
311382 2 BRANHAM, LUCAS STUART BURGLARY OF AN AUTO 04/21/2021
311382 3 BRANHAM, LUCAS STUART THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311383 1 BROUILLARD, MARK ALFRED DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311384 1 BRYANT JR, MEL MAURICE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 04/21/2021
311385 1 CAMPBELL, BRUCE EDWARD AGGRAVATED ASSAULT 04/21/2021
311385 2 CAMPBELL, BRUCE EDWARD ADULTERATION OF FOOD OR LIQUIDS 04/21/2021
311386 1 CONNORS, JONATHAN CORY DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311386 2 CONNORS, JONATHAN CORY TAMPERING WITH EVIDENCE 04/21/2021
311387 1 CRANFIELD, KELVIN LEE VANDALISM 04/21/2021
311388 1 FINLEY, ERIC DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311389 1 HARRIS, SABLE KIMBERLY DISORDERLY CONDUCT 04/21/2021
311389 2 HARRIS, SABLE KIMBERLY SPEEDING 04/21/2021
311389 3 HARRIS, SABLE KIMBERLY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311390 1 HENDERSON, CYNTHIA MARIA VIOLATION OF LIGHT LAW 04/21/2021
311390 2 HENDERSON, CYNTHIA MARIA DRIVER'S TO EXERCISE DUE CARE 04/21/2021
311390 3 HENDERSON, CYNTHIA MARIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021

311391 1 HOPPER, JARMIN JAY DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311391 2 HOPPER, JARMIN JAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311392 1 JOHNSON, JACK WESLEY OBSTRUCTING HIGHWAY 04/21/2021
311392 2 JOHNSON, JACK WESLEY VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 04/21/2021
311392 3 JOHNSON, JACK WESLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311393 1 MATTHEWS, CHRISTOPHER MICHAEL THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311394 1 PHILLIPS, JESSICA RENEE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311395 1 MAYS, ERIKA DANIELLE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311396 1 PARKER, ANDI CONDRA CRIMINAL TRESPASSING 04/21/2021
311396 2 PARKER, ANDI CONDRA CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 04/21/2021
311396 3 PARKER, ANDI CONDRA POSSESSION OF HEROIN 04/21/2021
311396 4 PARKER, ANDI CONDRA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/21/2021
311397 1 PEREZ-PEREZ, ROBER UBALDO AGGRAVATED STATUTORY RAPE 04/21/2021
311398 1 RAGLAND, THOMAS JR FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/21/2021
311398 2 RAGLAND, THOMAS JR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311399 1 RECTOR JR, BARRY LYNN ASSAULT 04/21/2021
311399 2 RECTOR JR, BARRY LYNN DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311399 3 RECTOR JR, BARRY LYNN RESISTING ARREST 04/21/2021
311399 4 RECTOR JR, BARRY LYNN POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 04/21/2021
311400 1 ROBINSON, EDDIE DURRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 04/21/2021
311400 2 ROBINSON, EDDIE DURRELL POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICITION 04/21/2021
311400 3 ROBINSON, EDDIE DURRELL POSSESSION OF AMPHETAMINE 04/21/2021

311401 1 RODDY, VINCE EDWARD RECKLESS DRIVING 04/21/2021
311401 2 RODDY, VINCE EDWARD SEAT BELT LAW VIOLATION 04/21/2021
311401 3 RODDY, VINCE EDWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311402 1 SIMS, MARKIOUS TAVON FIRST DEGREE MURDER 04/21/2021
311402 2 SIMS, MARKIOUS TAVON POSSESSION OF A FIREARM WITH VIOLENT FELONY CONVICTION 04/21/2021
311403 1 SMITH, COBEY L RECKLESS DRIVING 04/21/2021
311403 2 SMITH, COBEY L RECKLESS ENDANGERMENT 04/21/2021
311403 3 SMITH, COBEY L EVADING ARREST 04/21/2021
311404 1 SMITH, TIMOTHY ANDREW AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311404 2 SMITH, TIMOTHY ANDREW INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 04/21/2021
311405 1 SUTTON, BRUCE WAYNE BURGLARY OF AN AUTO 04/21/2021
311405 2 SUTTON, BRUCE WAYNE THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311406 1 TONEY, PRENTICE LEBRON THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311407 1 WALKER, BRENDA JANE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/21/2021
311408 1 WALKER, DUSTIN TRAVONNE DOMESTIC ASSAULT 04/21/2021
311409 1 WALKER, TRAVIS BRIAN THEFT OF PROPERTY 04/21/2021
311410 1 WALKER, TRAVIS BRIAN THEFT OF PROPERTY 04/21/2021


April 28, 2021

Dallas Bay Home Damaged By Fire Wednesday Afternoon

April 28, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

April 28, 2021

Hamilton County Has No More Coronavirus Deaths, 60 New Cases; State Has 8 More Deaths


A home in the Dallas Bay area was damaged by fire Wednesday afternoon. The Dallas Bay Volunteer Fire Department responded to the fire. At 5:35 p.m., a homeowner called 911 reporting the fire ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021 1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION ... (click for more)

Hamilton County had 60 new coronavirus cases on Wednesday, bringing the total to 44,066. There have been no more deaths from the virus, and the total remains at 491 in the county. The number ... (click for more)



Breaking News

Dallas Bay Home Damaged By Fire Wednesday Afternoon

A home in the Dallas Bay area was damaged by fire Wednesday afternoon. The Dallas Bay Volunteer Fire Department responded to the fire. At 5:35 p.m., a homeowner called 911 reporting the fire at 1010 Hillcrest Road. The Dallas Bay VFD responded and arrived on the scene reporting heavy smoke coming out of the house. Once homeowners reported to firefighters everyone was out of ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 CONNORS, JONATHAN CORY CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 04/21/2021 1 MAYS, ERIKA DANIELLE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 04/21/2021 1 SIMS, MARKIOUS TAVON POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO 04/21/2021 1 SMITH, COBEY L VEHICULAR ASSAULT 04/21/2021 1 TONEY, PRENTICE ... (click for more)

Opinion

The Changing Face Of Red Bank

I have lived in the city of Red bank my entire life (minus about three years when I lived just outside of it) and I have never seen it flourish and bloom quite like it has over the last few years. We have businesses moving in, buildings being renovated, new homes being built and old homes being brought back to life. I love this town and love its people but I do not appreciate ... (click for more)

Roy Exum: Our Huge American Crisis

During just one week last month, March 15th through March 21 st , our FBI’s National Instant Criminal Background Check System had 1,218,002 requests for clearance to sell individuals firearms. Yes, you read it right: 1.2 mm in just seven days. But to better understand America’s fears, our keen yearning for safety, and a frightening chasm between conservatives and liberals fueled ... (click for more)

Sports

Chattanooga State's Lenoir Named Region Volleyball Coach of the Year

Chattanooga State’s women’s volleyball team ended their 2020-2021 season as Region VII runner-up while also receiving both player and coaching honors. Players named to the all-region team included #21 Hannah Dutton, libero and #22 Sydney Pittman, middle blocker. Both women are completing their freshman year at Chattanooga State. In addition, first-year coach Kristy Lenoir was named ... (click for more)

Mocs' Beach Volleyball #2 Seed In OVC Championship

Playing as the No. 2 seed, the Chattanooga Mocs beach volleyball team gets set for the inaugural Ohio Valley Conference Championship tomorrow through Saturday in Martin, Tenn., hosted by UT Martin. Chattanooga (8-9, 7-3) finished the regular season in second place of the OVC standings, two games back of Morehead State, and will receive a first round BYE in this weekend's tournament. ... (click for more)


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