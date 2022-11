Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 IGOU, WILLIAM COOKSTON RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS 11/09/2022

1 JONES, TERRELL LAMAR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/09/2022

2 JONES, TERRELL LAMAR POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING) 11/09/2022

3 JONES, TERRELL LAMAR CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 11/09/2022

4 JONES, TERRELL LAMAR DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 11/09/2022

5 JONES, TERRELL LAMAR FAILURE TO APPEAR 11/09/2022

True Bills:

314714 1 ATTERTON, SHANI ELIZABETH CRIMINAL SIMULATION 11/09/2022

314715 1 BARNES, VICKEAUNIA MONTRICIA EVADING ARREST 11/09/2022

314715 2 BARNES, VICKEAUNIA MONTRICIA AGGRAVATED ASSAULT 11/09/2022

314716 1 BARNETT, SHADOW BERRY THEFT OF PROPERTY 11/09/2022

314716 2 BARNETT, SHADOW BERRY EVADING ARREST 11/09/2022

314716 3 BARNETT, SHADOW BERRY POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/09/2022

314716 4 BARNETT, SHADOW BERRY EVADING ARREST 11/09/2022

314716 5 BARNETT, SHADOW BERRY POSSESSION OF MARIJUANA 11/09/2022

314716 6 BARNETT, SHADOW BERRY DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/09/2022

314717 1 BELL, KORA Q VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/09/2022

314718 1 BENFORD, JUSTIN C THEFT OF PROPERTY 11/09/2022

314718 2 BENFORD, JUSTIN C THEFT OF PROPERTY 11/09/2022

314719 1 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/09/2022

314719 2 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 11/09/2022

314719 3 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 11/09/2022

314719 4 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 11/09/2022

314719 5 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/09/2022

314719 6 BIRDSONG, CORNELLIUS LAVETT WINDOW TINT VIOLATION 11/09/2022

314720 1 BURNEY, JACQUELINE MARIE THEFT OF MERCHANDISE 11/09/2022

314721 1 BURNS HITCHCOCK, LEONTAY TERRELL AGGRAVATED ASSAULT 11/09/2022

314721 2 BURNS HITCHCOCK, LEONTAY TERRELL AGGRAVATED ASSAULT 11/09/2022

314721 3 BURNS HITCHCOCK, LEONTAY TERRELL AGGRAVATED ASSAULT 11/09/2022

314721 4 BURNS HITCHCOCK, LEONTAY TERRELL AGGRAVATED ASSAULT 11/09/2022

314721 5 BURNS HITCHCOCK, LEONTAY TERRELL AGGRAVATED ASSAULT 11/09/2022

314721 6 BURNS HITCHCOCK, LEONTAY TERRELL TAMPERING WITH EVIDENCE 11/09/2022

314722 1 CARTER, BRONATHON L CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 11/09/2022

314723 1 DULANEY, CHRISTOPHER ALLEN CRIMINAL SIMULATION 11/09/2022

314723 2 DULANEY, CHRISTOPHER ALLEN THEFT OF PROPERTY 11/09/2022

314724 1 ELLISON, HARRISON ALEXANDER CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 11/09/2022

314725 1 ERBY, STEPHEN LAMAR THEFT OF PROPERTY 11/09/2022

314726 1 FRANK, HEATHER DAWN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 11/09/2022

314727 1 HAWKINS, TYLER DECHAN POSS. OF HEROIN FOR RESALE 11/09/2022

314727 2 HAWKINS, TYLER DECHAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/09/2022

314727 3 HAWKINS, TYLER DECHAN PUBLIC INTOXICATION 11/09/2022

314728 1 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/09/2022

314728 2 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/09/2022

314728 3 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE REGISTRATION VIOLATION 11/09/2022

314728 4 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/09/2022

314728 5 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE DRIVING WITHOUT LICENSE 11/09/2022

314728 6 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE WINDOW TINT VIOLATION 11/09/2022



314729 1 JONES, CORDARUS DARNELL RECKLESS ENDANGERMENT 11/09/2022

314729 2 JONES, CORDARUS DARNELL EVADING ARREST 11/09/2022

314729 3 JONES, CORDARUS DARNELL DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 11/09/2022

314729 4 JONES, CORDARUS DARNELL SPEEDING 11/09/2022

314729 5 JONES, CORDARUS DARNELL RECKLESS DRIVING 11/09/2022

314729 6 JONES, CORDARUS DARNELL FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/09/2022

314729 7 JONES, CORDARUS DARNELL FAILURE TO SIGNAL TURN 11/09/2022

314729 8 JONES, CORDARUS DARNELL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/09/2022

314729 9 JONES, CORDARUS DARNELL STOP SIGN VIOLATION 11/09/2022

314730 1 LACEY, CAMERON RYAN POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 11/09/2022

314730 2 LACEY, CAMERON RYAN POSSESSION OF LEGEND DRUG 11/09/2022

314730 3 LACEY, CAMERON RYAN POSSESSION OF MARIJUANA 11/09/2022

314730 4 LACEY, CAMERON RYAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/09/2022

314731 1 LEWIS, DEKOBE LEBRON THEFT OF PROPERTY 11/09/2022

314732 1 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 11/09/2022

314732 2 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 11/09/2022

314732 3 MARTIN, TRAVIS MARICE THEFT OF PROPERTY 11/09/2022

314732 4 MARTIN, TRAVIS MARICE DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/09/2022

314733 1 MOORE, ERVIN LAVELE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

11/09/2022

314733 2 MOORE, ERVIN LAVELE CRIMINAL IMPERSONATION 11/09/2022

314733 3 MOORE, ERVIN LAVELE POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/09/2022

314734 1 ODMANN, RILEY BLAINE DOMESTIC ASSAULT 11/09/2022



314735 1 PHILLIPS, DWAYNE L. POSSESSION OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/09/2022

314735 2 PHILLIPS, DWAYNE L. RECKLESS DRIVING 11/09/2022

314735 3 PHILLIPS, DWAYNE L. OPEN CONTAINER LAW VIOLATION 11/09/2022

314735 4 PHILLIPS, DWAYNE L. DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/09/2022

314735 5 PHILLIPS, DWAYNE L. DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/09/2022

314736 1 REED, ERIC LINDELL ASSAULT 11/09/2022

314738 1 THOMAS, ROBERT REECE CRIMINAL CONSPIRACY TO POSSESS DRUGS FOR RESALE 11/09/2022

314738 2 THOMAS, ROBERT REECE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/09/2022

314738 3 THOMAS, ROBERT REECE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/09/2022

314737 1 RILEY, JOSHUA CALEB CRIMINAL CONSPIRACY TO POSSESS DRUGS FOR RESALE 11/09/2022

314737 2 RILEY, JOSHUA CALEB POSS OF HEROIN FOR RESALE 11/09/2022

314737 3 RILEY, JOSHUA CALEB POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/09/2022

314739 1 ROBINSON, JASON ANDREW AGGRAVATED ASSAULT 11/09/2022

314739 2 ROBINSON, JASON ANDREW AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS 11/09/2022

314739 3 ROBINSON, JASON ANDREW VANDALISM 11/09/2022

314740 1 SANBORN, CRAIG ALAN EVADING ARREST 11/09/2022

314740 2 SANBORN, CRAIG ALAN RECKLESS ENDANGERMENT 11/09/2022

314740 3 SANBORN, CRAIG ALAN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 11/09/2022

314740 4 SANBORN, CRAIG ALAN TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION 11/09/2022

314741 1 SMITH, TODD TERRANCE POSSESSION OF AMPHETAMINE FOR RESALE 11/09/2022

314741 2 SMITH, TODD TERRANCE POSSESSION OF PROMETHAZINE FOR RESALE 11/09/2022

314741 3 SMITH, TODD TERRANCE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/09/2022



314741 4 SMITH, TODD TERRANCE DRIVING WITHOUT LICENSE 11/09/2022

314741 5 SMITH, TODD TERRANCE TINTED WINDOWS VIOLATION 11/09/2022

314741 6 SMITH, TODD TERRANCE POSSESSION OF MARIJUANA 11/09/2022

314742 1 STITTS, DANA ANTJUAN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/09/2022

314743 1 STOUDEMIRE, DERRICK LABRANDON AGGRAVATED ASSAULT 11/09/2022

314744 1 WALL, MICHAEL JUSTIN AGGRAVATED CRUELTY TO ANIMALS 11/09/2022

314745 1 WEBB, KEVIN JAMES AGGRAVATED BURGLARY 11/09/2022

314745 2 WEBB, KEVIN JAMES VANDALISM 11/09/2022

314746 1 WHITE, JALEN JAMALE VANDALISM 11/09/2022

314747 1 WIGGINS, LESLIE LACOMP POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/09/2022

314747 2 WIGGINS, LESLIE LACOMP POSSESSION OF ALPRAZOLAM 11/09/2022

314747 3 WIGGINS, LESLIE LACOMP POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/09/2022

314747 4 WIGGINS, LESLIE LACOMP DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/09/2022

314747 5 WIGGINS, LESLIE LACOMP POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 11/09/2022

314748 1 WITCHER, DEVYNE DEJUAN POSS. OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 11/09/2022

314749 1 WITHEROW, KENDALL RHEA VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/09/2022

314749 2 WITHEROW, KENDALL RHEA AGGRAVATED ASSAULT 11/09/2022

314749 3 WITHEROW, KENDALL RHEA EVADING ARREST 11/09/2022

314749 4 WITHEROW, KENDALL RHEA RECKLESS DRIVING 11/09/2022

314749 5 WITHEROW, KENDALL RHEA DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/09/2022

314749 6 WITHEROW, KENDALL RHEA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/09/2022

314749 7 WITHEROW, KENDALL RHEA POSS. OF MARIJUANA FOR RESALE 11/09/2022



314749 8 WITHEROW, KENDALL RHEA POSS. OF COCAINE FOR RESALE 11/09/2022

314749 9 WITHEROW, KENDALL RHEA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/09/2022

314749 10 WITHEROW, KENDALL RHEA THEFT OF PROPERTY 11/09/2022

314749 11 WITHEROW, KENDALL RHEA ALTERATION OF SERIAL NUMBER 11/09/2022

314749 12 WITHEROW, KENDALL RHEA POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/09/2022