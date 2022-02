Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



True Bills:

312863 1 AKRIDGE, JOEY DAWONE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 02/09/2022312863 2 AKRIDGE, JOEY DAWONE VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 02/09/2022312864 1 BAILEY, RANIA ALEXIA THEFT OF PROPERTY 02/09/2022312864 2 BAILEY, RANIA ALEXIA POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 02/09/2022312864 3 BAILEY, RANIA ALEXIA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/09/2022312865 1 BARNETT, SHADOW BERRY RESISTING ARREST 02/09/2022312865 2 BARNETT, SHADOW BERRY EVADING ARREST 02/09/2022312865 3 BARNETT, SHADOW BERRY ESCAPE 02/09/2022312865 4 BARNETT, SHADOW BERRY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROLLED DEVICE 02/09/2022312865 5 BARNETT, SHADOW BERRY DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/09/2022312866 1 BECK VALLE D, KURSTIE LENNA POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 02/09/2022312866 2 BECK VALLE D, KURSTIE LENNA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/09/2022312867 1 BROWN, CHRISTOPHER LEBRON ASSAULT 02/09/2022312868 1 BROWN, JAMES COLEMAN POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 02/09/2022312869 1 BYRD, PHILLIP LAMAR THEFT OF PROPERTY 02/09/2022312870 1 DEWS, WAYNE THEFT OF PROPERTY 02/09/2022312871 1 ELLISON, DAMEION CAR JACKING 02/09/2022312872 1 FRAZIER, JAQUONE CHARLES RECKLESS ENDANGERMENT 02/09/2022312872 2 FRAZIER, JAQUONE CHARLES EVADING ARREST 02/09/2022312872 3 FRAZIER, JAQUONE CHARLES POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 02/09/2022312872 4 FRAZIER, JAQUONE CHARLES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/09/2022312872 5 FRAZIER, JAQUONE CHARLES VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 02/09/2022312872 6 FRAZIER, JAQUONE CHARLES DRIVING LEFT OF CENTER 02/09/2022312872 7 FRAZIER, JAQUONE CHARLES VIOLATION OF STOP SIGN 02/09/2022312872 8 FRAZIER, JAQUONE CHARLES RECKLESS DRIVING 02/09/2022312872 9 FRAZIER, JAQUONE CHARLES VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 02/09/2022312873 1 GANNAWAY, JANET SMITH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/09/2022312874 1 GARCIA, MAX ALBERTO THEFT OF PROPERTY 02/09/2022312874 2 GARCIA, MAX ALBERTO CRIMINAL TRESPASSING 02/09/2022312875 1 GREEN, CHRISTOPHER EDWARD POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 02/09/2022312875 2 GREEN, CHRISTOPHER EDWARD POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 02/09/2022312875 3 GREEN, CHRISTOPHER EDWARD POSSESSION OF MARIHUANA FOR RESALE 02/09/2022312875 4 GREEN, CHRISTOPHER EDWARD POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/09/2022312876 1 GREEN, WILLIAM SCOTT VIOLATION OF REGISTRATION LAW 02/09/2022312876 2 GREEN, WILLIAM SCOTT VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 02/09/2022312876 3 GREEN, WILLIAM SCOTT DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/09/2022312877 1 HARMON, BRITTANI THEFT OF PROPERTY 02/09/2022312878 1 HARTLINE, NATHAN LEE ASSAULT 02/09/2022312878 2 HARTLINE, NATHAN LEE AGGRAVATED ASSAULT 02/09/2022312878 3 HARTLINE, NATHAN LEE RESISTING ARREST 02/09/2022312878 4 HARTLINE, NATHAN LEE EVADING ARREST 02/09/2022312878 5 HARTLINE, NATHAN LEE VANDALISM 02/09/2022312878 6 HARTLINE, NATHAN LEE DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/09/2022312878 7 HARTLINE, NATHAN LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/09/2022312879 1 HERNANDEZ, GRANDENO STATUTORY RAPE 02/09/2022312880 1 HIGGINS, JODY DEWAYNE VANDALISM 02/09/2022312881 1 HILL, CODY JAMES AGGRAVATED ASSAULT 02/09/2022312882 1 HORTON, SAMUEL LEBRON AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS 02/09/2022312882 2 HORTON, SAMUEL LEBRON RESISTING ARREST 02/09/2022312882 3 HORTON, SAMUEL LEBRON EVADING ARREST 02/09/2022312882 4 HORTON, SAMUEL LEBRON POSS.OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 02/09/2022312882 5 HORTON, SAMUEL LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMIINE 02/09/2022312883 1 JACKSON, TONY LAMAR THEFT OF PROPERTY 02/09/2022312884 1 LANHAM, BRITTANY ROSE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/09/2022312884 2 LANHAM, BRITTANY ROSE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 02/09/2022312885 1 LEONARD, DREW DILLON THEFT OF IDENTITY 02/09/2022312885 2 LEONARD, DREW DILLON CRIMINAL IMPERSONATION 02/09/2022312886 1 MAY, STEVE LEVENE RECKLESS ENDANGERMENT 02/09/2022312886 2 MAY, STEVE LEVENE RECKLESS ENDANGERMENT 02/09/2022312886 3 MAY, STEVE LEVENE MITIGATED CRIMINAL LITTERING 02/09/2022312887 1 MAY, STEVE LEVENE HARASSMENT 02/09/2022312888 1 MCGHEE, KELVIN LEBRON UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 02/09/2022312888 2 MCGHEE, KELVIN LEBRON THEFT OF PROPERTY 02/09/2022312889 1 MCMATH, ERIC ANTONIO RESISTING ARREST 02/09/2022312889 2 MCMATH, ERIC ANTONIO FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE 02/09/2022312890 1 MCNEW, BRIAN SCOTT AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 02/09/2022312890 2 MCNEW, BRIAN SCOTT INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 02/09/2022312891 1 MCSPADDEN, GERRY LEE THEFT OF PROPERTY 02/09/2022312892 1 MOORE, LARRY SCOTT POSSESSION OF TETRAHYDROCANNABINOIL FOR RESALE 02/09/2022312893 1 PRICE, RONNIE LYNN CRIMINAL IMPERSONATION 02/09/2022312893 2 PRICE, RONNIE LYNN CRIMINAL LITTERING 02/09/2022312893 3 PRICE, RONNIE LYNN IMPROPER USE OF 911 02/09/2022312894 1 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 02/09/2022312894 2 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 02/09/2022312894 3 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 02/09/2022312894 4 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 02/09/2022312894 5 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/09/2022312894 6 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE GAMBLING 02/09/2022312894 7 RAMSEY JR, TOMMY TYRONE DRIVING ON REVOKED LICENSE 02/09/2022312895 1 RAY, JOHNNY THOMAS VANDALISM 02/09/2022312895 2 RAY, JOHNNY THOMAS RETALIATION AGAINST PAST ACTION 02/09/2022312896 1 REED, TOMMETRIC E EVADING ARREST 02/09/2022312896 2 REED, TOMMETRIC E UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 02/09/2022312896 3 REED, TOMMETRIC E THEFT OF PROPERTY 02/09/2022312897 1 ROBERTS, JAMES ALLEN THEFT OF PROPERTY 02/09/2022312898 1 RODDY, JAMES FINANCIAL RESPONSIBILITY 02/09/2022312898 2 RODDY, JAMES PUBLIC INTOXICATION 02/09/2022312898 3 RODDY, JAMES MOTORCYCLE HELMET LAW VIOLATION 02/09/2022312898 4 RODDY, JAMES RESISTING ARREST 02/09/2022312898 5 RODDY, JAMES CRIMINAL IMPERSONATION 02/09/2022312898 6 RODDY, JAMES DISORDERLY CONDUCT 02/09/2022312898 7 RODDY, JAMES RECKLESS ENDANGERMENT 02/09/2022312898 8 RODDY, JAMES EVADING ARREST 02/09/2022312899 1 SIMPSON, BRETT EARL DUTY UPON STRIKING FIXTURE 02/09/2022312899 2 SIMPSON, BRETT EARL FAILURE TO MAINTAIN LANE 02/09/2022312899 3 SIMPSON, BRETT EARL FAILURE TO REPORT ACCIDENT 02/09/2022312899 4 SIMPSON, BRETT EARL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 02/09/2022312900 1 SPENCE, IZIK FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 02/09/2022312901 1 UREN, HEATHER SAVANNAH CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 02/09/2022312901 2 UREN, HEATHER SAVANNAH POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 02/09/2022312901 3 UREN, HEATHER SAVANNAH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 02/09/2022312902 1 WALKER, ANTHONY JERMANE RECKLESS ENDANGERMENT 02/09/2022312902 2 WALKER, ANTHONY JERMANE AGGRAVATED ROBBERY 02/09/2022312903 1 WALKER, ANTONIO JERMON RECKLESS ENDANGERMENT 02/09/2022312903 2 WALKER, ANTONIO JERMON AGGRAVATED ROBBERY 02/09/2022312904 1 WHITAKER, WILLIAM AGGRAVATED STATUTORY RAPE 02/09/2022