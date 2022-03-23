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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, March 23, 2022

Here are the True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

313138 1 ACAVAL, ANTONIO MOLINA LEAVING SCENE OF ACCIDENT 03/23/2022
313138 2 ACAVAL, ANTONIO MOLINA FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/23/2022
313138 3 ACAVAL, ANTONIO MOLINA VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 03/23/2022
313138 4 ACAVAL, ANTONIO MOLINA DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/23/2022
313138 5 ACAVAL, ANTONIO MOLINA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/23/2022
313139 1 ANDERSON JR, BYRON EUGENE EVADING ARREST 03/23/2022
313139 2 ANDERSON JR, BYRON EUGENE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 03/23/2022
313139 3 ANDERSON JR, BYRON EUGENE AGGRAVATED KIDNAPPING 03/23/2022
313139 4 ANDERSON JR, BYRON EUGENE RECKLESS ENDANGERMENT 03/23/2022
313139 5 ANDERSON JR, BYRON EUGENE RECKLESS DRIVING 03/23/2022
313139 6 ANDERSON JR, BYRON EUGENE SPEEDING 03/23/2022
313139 7 ANDERSON JR, BYRON EUGENE VIOLATION OF MUFFLER LAW 03/23/2022
313139 8 ANDERSON JR, BYRON EUGENE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/23/2022
313140 1 AUSTIN JR, WILLIAM LEBRON AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/23/2022
313141 1 BAKER, ROY GENE RECKLESS ENDANGERMENT 03/23/2022
313142 1 CALFEE, DAVID ANTHONY FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/23/2022
313142 2 CALFEE, DAVID ANTHONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/23/2022
313143 1 CROSSNO, STACEY LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/23/2022
313144 1 DANIEL, JOSEPH PRESTON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/23/2022
313145 1 DOHRN, LANCE ROBERT POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/23/2022

313145 2 DOHRN, LANCE ROBERT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313146 1 DOZIER, ELIJAH A AGGRAVATED CHILD ABUSE 03/23/2022
313146 2 DOZIER, ELIJAH A RESISTING ARREST 03/23/2022
313147 1 DURHAM, TIMOTHY LEE ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313147 2 DURHAM, TIMOTHY LEE FORGERY 03/23/2022
313148 1 GENTRY, LAURA A THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313149 1 GEREN, DAVID PONDER AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT 03/23/2022
313150 1 GORDON, ANTWAUN MATIAS DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/23/2022
313150 2 GORDON, ANTWAUN MATIAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/23/2022
313151 1 GRAHAM, MARCUS SCOTT DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/23/2022
313151 2 GRAHAM, MARCUS SCOTT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 03/23/2022
313151 3 GRAHAM, MARCUS SCOTT DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/23/2022
313152 1 GRAY, RICHARD BRUCE FALSIFICATION OF DRUG TEST 03/23/2022
313153 1 HALL, ERICA DAROELL AGGRAVATED CHILD ABUSE 03/23/2022
313153 2 HALL, ERICA DAROELL AGGRAVATED CHILD ABUSE 03/23/2022
313153 3 HALL, ERICA DAROELL AGGRAVATED CHILD ABUSE 03/23/2022
313154 1 HARRELL, MARKO AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 03/23/2022
313154 2 HARRELL, MARKO RECKLESS ENDANGERMENT 03/23/2022
313155 1 HEARD SR, CRISPUS MONTEZ ASSAULT 03/23/2022
313156 1 HUGHLEY, JOHN AMOS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE OVER 26 GRAMS FOR RESALE 03/23/2022
313157 1 JETT, CHRISTY KAY POSS.

OF METHAMPHETAMIINE FOR RESALE 03/23/2022
313157 2 JETT, CHRISTY KAY POSSESSION OF GABAPENTIN 03/23/2022

313157 3 JETT, CHRISTY KAY POSSESSION OF ALPRAZALOM 03/23/2022
313157 4 JETT, CHRISTY KAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313158 1 JONES II, KENNETH BERNARD THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313158 2 JONES II, KENNETH BERNARD CRIMINAL SIMULATION 03/23/2022
313158 3 JONES II, KENNETH BERNARD REPRODUCTION OR FACSIMILE OF DRIVER'S LICENSE 03/23/2022
313158 4 JONES II, KENNETH BERNARD CRIMINAL IMPERSONATION 03/23/2022
313159 1 KENNEDY, HALEY MCCALL THEFT OF IDENTITY 03/23/2022
313159 2 KENNEDY, HALEY MCCALL THEFT OF IDENTITY 03/23/2022
313159 3 KENNEDY, HALEY MCCALL THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313159 4 KENNEDY, HALEY MCCALL ACCESSING COMPUTER FOR ELECTRONIC TRANSFER OF FUNDS 03/23/2022
313159 5 KENNEDY, HALEY MCCALL FAILURE TO APPEAR 03/23/2022
313160 1 KENNEDY, HALEY MCCALL POSSESSION OF HEROIN 03/23/2022
313161 1 KYLE, ASHLEY TRENNE THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313161 2 KYLE, ASHLEY TRENNE AGGRAVATED BURGLARY 03/23/2022
313162 1 KYLE, ASHLEY TRENNE AGGRAVATED BURGLARY 03/23/2022
313163 1 LANHAM, BRITTANY ROSE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/23/2022
313163 2 LANHAM, BRITTANY ROSE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313163 3 LANHAM, BRITTANY ROSE TAMPERING WITH EVIDENCE 03/23/2022
313164 1 LANHAM, BRITTANY ROSE POSSESSION OF HEROIN 03/23/2022
313164 2 LANHAM, BRITTANY ROSE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313165 1 LEWIS, DANNY DOMESTIC ASSAULT 03/23/2022
313166 1 MCCURTY, GEORGE BELL THEFT OF PROPERTY 03/23/2022

313167 1 MITCHELL, MARTEZ JAMAL FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/23/2022
313167 2 MITCHELL, MARTEZ JAMAL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/23/2022
313168 1 MOORE, PATRICK FITZGERALD THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313169 1 OLIVER, AARON T DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/23/2022
313170 1 OLIVER, JOSHUA DAVID EVADING ARREST 03/23/2022
313170 2 OLIVER, JOSHUA DAVID RECKLESS ENDANGERMENT 03/23/2022
313170 3 OLIVER, JOSHUA DAVID VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/23/2022
313170 4 OLIVER, JOSHUA DAVID DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/23/2022
313171 1 OWNBY, JONATHAN M POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/23/2022
313171 2 OWNBY, JONATHAN M VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/23/2022
313171 3 OWNBY, JONATHAN M DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/23/2022
313171 4 OWNBY, JONATHAN M DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/23/2022
313172 1 PARADIS, CARY THOMAS POSSESSION OF PSILOCYBIN 03/23/2022
313172 2 PARADIS, CARY THOMAS POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 03/23/2022
313172 3 PARADIS, CARY THOMAS POSSESSION OF MORPHINE SULFATE FOR RESALE 03/23/2022
313172 4 PARADIS, CARY THOMAS POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 03/23/2022
313173 1 PARKER, GREGORY JUSTIN EVADING ARREST 03/23/2022
313173 2 PARKER, GREGORY JUSTIN RECKLESS ENDANGERMENT 03/23/2022
313173 3 PARKER, GREGORY JUSTIN RESISTING ARREST 03/23/2022
313173 4 PARKER, GREGORY JUSTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/23/2022
313173 5 PARKER, GREGORY JUSTIN SPEEDING 03/23/2022
313173 6 PARKER, GREGORY JUSTIN RECKLESS DRIVING 03/23/2022

313173 7 PARKER, GREGORY JUSTIN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/23/2022
313173 8 PARKER, GREGORY JUSTIN TEXTING WHILE DRIVING 03/23/2022
313173 9 PARKER, GREGORY JUSTIN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/23/2022
313173 10 PARKER, GREGORY JUSTIN FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/23/2022
313173 11 PARKER, GREGORY JUSTIN MISUSE OF REGISTRATION 03/23/2022
313173 12 PARKER, GREGORY JUSTIN RETALIATION FOR PAST ACTIONS 03/23/2022
313174 1 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313174 2 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR EVADING ARREST 03/23/2022
313175 1 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 03/23/2022
313175 2 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR EVADING ARREST 03/23/2022
313175 3 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR RECKLESS ENDANGERMENT 03/23/2022
313175 4 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/23/2022
313175 5 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR VIOLATION OF STOP SIGN LAW 03/23/2022
313175 6 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 03/23/2022
313175 7 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 03/23/2022
313175 8 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313175 9 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR RECKLESS DRIVING 03/23/2022
313175 10 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR SPEEDING 03/23/2022
313175 11 RIVERS II, JAJUAN OSCAESAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313176 1 ROSENBERGER, JEREMIAH PAUL DOMESTIC ASSAULT 03/23/2022
313177 1 SIMS, KAVIN LAVAUGHN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313177 2 SIMS, KAVIN LAVAUGHN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/23/2022

313178 1 SIVLEY, FARRYN BROOKE THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313178 2 SIVLEY, FARRYN BROOKE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313179 1 SIVLEY, FARRYN BROOKE POSS OF OXYCODONE FOR RESALE 03/23/2022
313179 2 SIVLEY, FARRYN BROOKE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313179 3 SIVLEY, FARRYN BROOKE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/23/2022
313179 4 SIVLEY, FARRYN BROOKE DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/23/2022
313180 1 STOUDEMIRE, DERRICK LABRANDON EVADING ARREST 03/23/2022
313181 1 SWODA, PAIGE ALEXIS DRIVING LEFT OF CENTER 03/23/2022
313181 2 SWODA, PAIGE ALEXIS RECKLESS DRIVING 03/23/2022
313181 3 SWODA, PAIGE ALEXIS FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/23/2022
313181 4 SWODA, PAIGE ALEXIS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/23/2022
313181 5 SWODA, PAIGE ALEXIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/23/2022
313182 1 THOMAS JR, DARYL CORLELL THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313182 2 THOMAS JR, DARYL CORLELL TAMPERING WITH EVIDENCE 03/23/2022
313182 3 THOMAS JR, DARYL CORLELL EVADING ARREST 03/23/2022
313182 4 THOMAS JR, DARYL CORLELL POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/23/2022
313182 5 THOMAS JR, DARYL CORLELL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 03/23/2022
313183 1 VOLTAIRE, NIKI GIOVONNIE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 03/23/2022
313183 2 VOLTAIRE, NIKI GIOVONNIE AGGRAVATED ASSAULT 03/23/2022
313183 3 VOLTAIRE, NIKI GIOVONNIE RECKLESS ENDANGERMENT 03/23/2022
313184 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313184 2 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 03/23/2022

313184 3 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 03/23/2022
313184 4 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/23/2022
313184 5 WATKINS, TERENCE ANTONIO POSSESSION OF AMPHETAMINE FOR RESALE 03/23/2022
313184 6 WATKINS, TERENCE ANTONIO DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/23/2022
313184 7 WATKINS, TERENCE ANTONIO DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/23/2022
313184 8 WATKINS, TERENCE ANTONIO FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/23/2022
313184 9 WATKINS, TERENCE ANTONIO UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE 03/23/2022
313184 10 WATKINS, TERENCE ANTONIO VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/23/2022
313185 1 WATTS, KYREE DORCELL THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313186 1 WHITE, GEOFFERY THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313186 2 WHITE, GEOFFERY VANDALISM 03/23/2022
313187 1 WHITE, MISTY LYNN DRIVING LEFT OF CENTER 03/23/2022
313187 2 WHITE, MISTY LYNN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/23/2022
313188 1 WHITFIELD, KENZELL L THEFT OF PROPERTY 03/23/2022
313189 1 WILLIAMSON, CANDICE RUSHING CHILD NEGLECT 03/23/2022
313189 2 WILLIAMSON, CANDICE RUSHING POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 03/23/2022
313189 3 WILLIAMSON, CANDICE RUSHING POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313189 4 WILLIAMSON, CANDICE RUSHING POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/23/2022
313190 1 WOLFE, BRIAN JUSTIN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 03/23/2022
313190 2 WOLFE, BRIAN JUSTIN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/23/2022
313191 1 WRIGHT, TERRENCE LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 03/23/2022
313191 2 WRIGHT, TERRENCE LEBRON DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/23/2022

313191 3 WRIGHT, TERRENCE LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/23/2022
313191 4 WRIGHT, TERRENCE LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/23/2022


March 23, 2022

Police Blotter: Sleeping Woman At Waffle House Has Phone Stolen; Man Jumps From His Girlfriend's Moving Car

March 23, 2022

Catoosa County Man To Serve 25 Years For Molesting Child Victim In "Horrifying Way"

March 23, 2022

Medical Examiner Says Norman Sullivan Was Shot In The Head And Neck At Close Range


A woman told police she was eating at the Waffle House at 2024 East 23rd St. with a black male, possibly named Anthony, and she believes he stole her Tracfone cell phone when she fell asleep ... (click for more)

A Catoosa County man has been given a life prison sentence with the first 25 years to be served in prison after pleading guilty to molesting a young girl "with a horrifying array of sex acts." ... (click for more)

Medical Examiner Dr. James Metcalfe testified Wednesday that 52-year-old Norman Sullivan died after being shot at close range in the head and neck. Iesha Jones, 25, is standing trial in the ... (click for more)



Breaking News

Police Blotter: Sleeping Woman At Waffle House Has Phone Stolen; Man Jumps From His Girlfriend's Moving Car

A woman told police she was eating at the Waffle House at 2024 East 23rd St. with a black male, possibly named Anthony, and she believes he stole her Tracfone cell phone when she fell asleep at the restaurant table. An employee at the restaurant attempted to call her cell phone to see if anyone would answer, but no one answered when it was called. * * * Police received a call ... (click for more)

Catoosa County Man To Serve 25 Years For Molesting Child Victim In "Horrifying Way"

A Catoosa County man has been given a life prison sentence with the first 25 years to be served in prison after pleading guilty to molesting a young girl "with a horrifying array of sex acts." George Anderson, 39, pleaded guilty to all counts of a 28-count indictment before Judge Ralph Van Pelt, Jr. District Attorney Chris Arnt said, "The victim’s mother and stepmother agreed ... (click for more)

Opinion

Standing Up Against Transgender Athletes Is Standing Up For Women

The rights of transgenders has been a matter of much debate in recent months. Transgender swimmer Lia Thomas made waves when he became one of the first transgenders to participate in a National Collegiate Athletic Association swimming competition. Thomas, a fifth-year undergraduate student at the University of Pennsylvania, competed for the men’s swim team for three years before ... (click for more)

Roy Exum: Commissioner Martin Eager For Legislature Challenge

If all goes as planned, County Commissioner Greg Martin will be sent by his peers to Nashville next week to join the state legislature and he will fit in just perfectly. The 58-year-old realtor is excited and eager for the job and the only thing he doesn’t like is how the job fell into his lap. Greg will likely be chosen by the other commissioners next Wednesday to replace Robin ... (click for more)

Sports

Randy Smith: Can Johnny Come Marching Home?

The Chattanooga Mocs have a really tough chore ahead. They need to replace men's basketball coach Lamont Paris who was hired this week at South Carolina. That will be hard to do because in his five seasons as the Mocs' head coach, the team improved every year, capping his tenure here at 25-8 with a trip to the NCAA Tournament and a near win over Illinois in round one. We all knew ... (click for more)

Mocs Lamont Paris Reportedly Hired To 5-Year Deal At South Carolina

UTC's Lamont Paris has been reportedly been hired to a five-year deal at South Carolina. Also in the running was Wake Forest assistant coach BJ McKie, a former star for the Gamecocks. South Carolina fired Frank Martin after the 18-13 Gamecocks did not make either the Big Dancor or the NIT. The 55-year-old coach had been at USC for 10 years. Paris, the former Wisconsin assistant, ... (click for more)


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