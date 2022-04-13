 Wednesday, April 13, 2022 82.0°F   mostly cloudy   Mostly Cloudy

Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, April 13, 2022

Here are the Grand Jury True Bills:

313323 1 ANDERSON, STEPHANIE JANETTE STOP SIGN VIOLATION 04/13/2022
313323 2 ANDERSON, STEPHANIE JANETTE FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/13/2022
313323 3 ANDERSON, STEPHANIE JANETTE FINANCIAL RESPONSIBILITY 04/13/2022
313323 4 ANDERSON, STEPHANIE JANETTE EVADING ARREST 04/13/2022
313324 1 BAILEY, DEMETRIUS CORDELL AGGRAVATED ASSAULT 04/13/2022
313324 2 BAILEY, DEMETRIUS CORDELL EVADING ARREST 04/13/2022
313324 3 BAILEY, DEMETRIUS CORDELL RESISTING ARREST 04/13/2022
313325 1 BAKER, CHARLES RAPE 04/13/2022
313326 1 BAKER, JOHNNY LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/13/2022
313326 2 BAKER, JOHNNY LEE TAMPERING WITH EVIDENCE 04/13/2022
313326 3 BAKER, JOHNNY LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/13/2022
313327 1 COCHRAN, THOMAS BRIAN TRAFFICKING FOR COMMERCIAL SEX ACT 04/13/2022
313327 2 COCHRAN, THOMAS BRIAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/13/2022
313327 3 COCHRAN, THOMAS BRIAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 04/13/2022
313328 1 CROWELL JR., JOHN MURDOCH OBSTRUCTING HIGHWAY 04/13/2022
313328 2 CROWELL JR., JOHN MURDOCH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/13/2022
313329 1 DECOSIMO, CESSNA SHARP INDECENT EXPOSURE 04/13/2022
313330 1 DECOSIMO, CESSNA SHARP SEXUAL BATTERY 04/13/2022
313331 1 DUCKETT, KAELAN LAMAR ATTEMPTED SECOND DEGREE MURDER 04/13/2022
313331 2 DUCKETT, KAELAN LAMAR AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 04/13/2022

313331 3 DUCKETT, KAELAN LAMAR EMPLOY FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 04/13/2022
313331 4 DUCKETT, KAELAN LAMAR RECKLESS ENDANGERMENT 04/13/2022
313332 1 DUCKETT, KAELAN LAMAR POSSESSION OF WEAPON DURING A NON DANGEROUS OFFENSE 04/13/2022
313332 2 DUCKETT, KAELAN LAMAR AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT 04/13/2022
313332 3 DUCKETT, KAELAN LAMAR AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT 04/13/2022
313333 1 EUBANKS, JAMES M HARASSMENT 04/13/2022
313334 1 GASTINEAU, DAVID ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 04/13/2022
313334 2 GASTINEAU, DAVID ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 04/13/2022
313334 3 GASTINEAU, DAVID ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 04/13/2022
313334 4 GASTINEAU, DAVID ALLEN RECKLESS ENDANGERMENT 04/13/2022
313336 1 HIXSON, STACEY LEE CIVIL RIGHTS INTIMIDATION 04/13/2022
313336 2 HIXSON, STACEY LEE AGGRAVATED ASSAULT 04/13/2022
313336 3 HIXSON, STACEY LEE COERCION OF WITNESS 04/13/2022
313336 4 HIXSON, STACEY LEE HARASSMENT 04/13/2022
313335 1 GENTRY, PATRICK TYLER CIVIL RIGHTS INTIMIDATION 04/13/2022
313335 2 GENTRY, PATRICK TYLER AGGRAVATED ASSAULT 04/13/2022
313335 3 GENTRY, PATRICK TYLER COERCION OF WITNESS 04/13/2022
313335 4 GENTRY, PATRICK TYLER HARASSMENT 04/13/2022
313337 1 GENTRY, PATRICK TYLER AGGRAVATED STALKING 04/13/2022
313337 2 GENTRY, PATRICK TYLER AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 04/13/2022
313338 1 GETTMANN, JACOB STALKING 04/13/2022
313338 2 GETTMANN, JACOB HARASSMENT 04/13/2022

313339 1 HAMLIN, RICKY ALLEN TAMPERING WITH EVIDENCE 04/13/2022
313339 2 HAMLIN, RICKY ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/13/2022
313340 1 JOINER, GREGORY LEBRON TRAFFICKING FOR COMMERCIAL SEX ACT 04/13/2022
313341 1 JONES, GAMEEL LABRON THEFT OF PROPERTY 04/13/2022
313341 2 JONES, GAMEEL LABRON POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 04/13/2022
313341 3 JONES, GAMEEL LABRON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 04/13/2022
313341 4 JONES, GAMEEL LABRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/13/2022
313341 5 JONES, GAMEEL LABRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/13/2022
313342 1 MARLER, JESSE BRANDON AGGRAVATED ASSAULT 04/13/2022
313342 2 MARLER, JESSE BRANDON RECKLESS ENDANGERMENT 04/13/2022
313342 3 MARLER, JESSE BRANDON EVADING ARREST 04/13/2022
313342 4 MARLER, JESSE BRANDON POSSESSION OF PSILOCYBIN 04/13/2022
313343 1 MCKELDIN, DAKIERRA ASSAULT 04/13/2022
313344 1 MOORE, BRADLEY SCOTT THEFT OF PROPERTY 04/13/2022
313344 2 MOORE, BRADLEY SCOTT EVADING ARREST 04/13/2022
313345 1 ROCKHOLT, QUARTNEY AGGRAVATED ASSAULT 04/13/2022
313346 1 SMITH, AMBER FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 04/13/2022
313346 2 SMITH, AMBER THEFT OF PROPERTY 04/13/2022
313347 1 SMITH, NATHAN HUNTER POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 04/13/2022
313347 2 SMITH, NATHAN HUNTER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/13/2022
313347 3 SMITH, NATHAN HUNTER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 04/13/2022
313348 1 STEVENTON, MEGAN G FOLLOWING TOO CLOSELY 04/13/2022

313348 2 STEVENTON, MEGAN G DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/13/2022
313348 3 STEVENTON, MEGAN G DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/13/2022
313349 1 STEWART 3RD, JEROME TRAFFICKING FOR COMMERCIAL SEX ACT 04/13/2022
313350 1 STORCK, HANNAH ELIZABETH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 04/13/2022
313350 2 STORCK, HANNAH ELIZABETH LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 04/13/2022
313350 3 STORCK, HANNAH ELIZABETH FOLLOWING TOO CLOSELY 04/13/2022
313350 4 STORCK, HANNAH ELIZABETH DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 04/13/2022
313350 5 STORCK, HANNAH ELIZABETH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 04/13/2022
313351 1 VOILES, HARRISON MICHAEL AGGRAVATED BURGLARY 04/13/2022
313351 2 VOILES, HARRISON MICHAEL THEFT OF PROPERTY 04/13/2022
313352 1 WATSON, NATHANIEL CAR JACKING 04/13/2022
313352 2 WATSON, NATHANIEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 04/13/2022
313352 3 WATSON, NATHANIEL RECKLESS ENDANGERMENT 04/13/2022
313352 4 WATSON, NATHANIEL EVADING ARREST 04/13/2022


April 13, 2022

Police Blotter: Lady Asks Thief To "Please Return Her Phone"; Barefoot Woman Doesn't Know How To Get Home

April 13, 2022

International Brotherhood Of Police Officers Says It Appreciates Fairbanks Despite Not Endorsing Any County Commission Candidates

April 13, 2022

Grand Jury True Bills


A woman told police she left her phone on the counter of Kanku’s at 1910 Market St. by accident the day before and realized it a few minutes later when she left. By the time she got back to there ... (click for more)

Officials of the International Brotherhood of Police Officers Local #673 said they are appreciative of County Commissioner Randy Fairbanks despite not endorsing any County Commission candidates. ... (click for more)

Here are the Grand Jury True Bills: 313323 1 ANDERSON, STEPHANIE JANETTE STOP SIGN VIOLATION 04/13/2022 313323 2 ANDERSON, STEPHANIE JANETTE FAILURE TO MAINTAIN LANE 04/13/2022 313323 ... (click for more)



Breaking News

Police Blotter: Lady Asks Thief To "Please Return Her Phone"; Barefoot Woman Doesn't Know How To Get Home

A woman told police she left her phone on the counter of Kanku’s at 1910 Market St. by accident the day before and realized it a few minutes later when she left. By the time she got back to there store 10 minutes later it was gone. She immediately tried to call the phone and someone answered it and she told them, "Please return the phone" but they hung up. When she tried to call ... (click for more)

International Brotherhood Of Police Officers Says It Appreciates Fairbanks Despite Not Endorsing Any County Commission Candidates

Officials of the International Brotherhood of Police Officers Local #673 said they are appreciative of County Commissioner Randy Fairbanks despite not endorsing any County Commission candidates. Officials said, "Due to the influx of calls received by the International Brotherhood of Police Officers Local #673, we feel the following statement regarding Hamilton County District ... (click for more)

Opinion

Clarification On County Check Signers

Failure to understand the legal requirements and procedures applicable to County banking and finance procedures has recently lead to significant misunderstanding regarding the signing of checks issued by Hamilton County. The purpose of this correspondence is to clarify this misunderstanding. For many years, County finances were administered pursuant to a “Warrants Payable” system. ... (click for more)

Roy Exum: Early Voting Begins

I can’t remember a time when there were three better people seeking to be Hamilton County’s next Mayor. The downside, of course, is you can just vote for one of them and only one of them has experience in county government. That’s why I believe Sabrena Smedley is my choice as early voting for the May 3 primary begins today. The other two candidates each have a healthy out-pouring ... (click for more)

Sports

Hello To Baseball - Lookouts' Opening Day Enjoyed By All

he gates of AT&T field and its concrete concourses were something like a baseball airport. The denizens who walked through and around were from various backgrounds, and some were veterans of the national pastime while others were first-time “flyers.” On one end of the spectrum of baseball fandom was Bob Russell, a fan who has been enchanted by the sport since his first game ... (click for more)

Randy Smith: Will NIL Deals Destroy College Sports?

About a year ago, the NCAA finally gave in to pressure from college athletes and some coaches and allowed student athletes to make money off their name, image and likeness (NIL). Many critics of the NIL deal are saying it will soon destroy college athletics as we know it. And they could be right. While it may be good for superstar athletes to sign huge deals with big name sponsors ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors