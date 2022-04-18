Here is the Walker County arrest report for April 11-17:
MILLARD STEPHEN LEBRON W/M 29 MISD. OFFICER SIMPSON SUSPENDED LICENSE
FOUNTIAN TONY LEE W/M 30 HOLD FOR CHATTOOGA
WALKER AVERY JAMESON W/M 23 MISD.
OFFICER YOUNG FTA, PROBATION VIOLATION
BLAKEMORE BRANDON CHASE W/M 19 FELONY OFFICER YOUNG ARSON
ADKINS RYAN NICOLAS W/M 22 FELONY OFFICER MILLER ARSON
ADKINS JACOB MATTHEW W/M 20 FELONY OFFICER MILLER ARSON
GREENWOOD MICHAEL AARON W/M 28 FELONY OFFICER MATTHEWS PAROLE VIOLATION
TEETERS JOSHUA WAYNE W/M 33 FELONY OFFICER AGREDANO SUSPENDED LICENSE, BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE
SAINT STEVEN RAY W/M 47 FELONY OFFICER FOUTS 2 WARRANTS
CAMBELL CURTIS EUGENE W/M 55 MISD. ELLEMAN SUSPENDED LICENSE
RITCHIE JAMIE MARIE W/F 29 FELONY OFFICER SMALL VGCSA
BEARD JOHN ROBEN W/M 35 MISD. OFFICER SMALL VGCSA
BURNSED CARL WILLIAM B/M 30 FELONY PERRY VGCSA
BABB JEREMY BRANDON W/M 30 FELONY OFFICER GALYON BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE, POSS. OF FIREARM
GANNON LOUIE ANTHONY W/M 42 FELONY OFFICER YOUNG FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER
WILSON LARRY MARSHALL W/M 52 MISD. OFFICER WORLEY PUI
SONYER LEBRON ODELL W/M 27 MISD. OFFICER BLESCH BATTERY FVA
BURSE CHRISTOPHER BERNARD B/M 20 MISD. OFFICER SHIPMAN FALSE IMPRISONMENT, SIMPLE BATTERY FVA
DYKES JAMES NATHAN W/M 42 FELONY OFFICER MILLER SIMPLE ASSAULT, CRIMINAL TRESPASS, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEG
UNDERWOOD KENNY LEE W/M 49 OFFICER FRANKLIN RETURN FROM DR APPT
UNDERWOOD TYLER EUGENE W/M 28 FELONY OFFICER MILLER FTA
SLAUGHTER SARA MORGAN W/F 32 FELONY OFFICER YOUNG PROBATION VIOLATION
GRIFFIN PHILLIP JEREMY W/M 36 FELONY OFFICER MILLER INDENTITY FRAUD X2
MOSES JOHN DEKOTA W/M 26 MISD OFFICER WILLIAMSON DUI, SUSPENDED LICENSE, SEATBELT VIOLATION
MCCARY MICHAEL JAMES W/M 37 FELONY OFFICER MULLIS WARRANTS –BURGLARY (FEL), THEFT BY TAKING (MISD)
MITCHELL SCOTTIE QUINTELL B/M 52 FELONY OFFICER CAMP FTA
HOGUE JOSEPH RANDALL W/M 42 FELONY OFFICER MILLER BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 1ST, CRUELTY TO CHILDREN 3RD
LUOBIER GLADYS LEE W/F 40 MISD MATHIS SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE
HANCOCK ROY GENE W/M 41 HOLD FOR COURT
MCCULLOUGH JASON SCOTT W/M 45 MISD OFFICER YOUNG SIMPLE BATTERY
WALKER JIMMI ELICIA W/F 20 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
ASHER CORY BRIAN W/M 32 SELF HOLD FOR COURT
IGLESIAS ANTHONY NMN W/M 53 FELONY OFFICER COKER POSS OF SCH II
WILLIS MELBURN CECIL W/M 40 MISD OFFICER CAMP SUSPENDED LICENSE, HOLD FOR WHITFIELD CO
DAVIS JADE DEZARIA B/F 26 MISD OFFICER WILLIAMSON DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FTA - ROSSVILLE
HEGWOOD PATRICIA ELAINE W/F 64 FELONY OFFICER KIRBY BATTERY-FVA, SIMPLE BATTERY, CRIMINAL TRESPASS-FVA, DAMAGE TO PROPERTY 2ND, CRUELTY TO CHILDREN 2ND, TERRORISTIC THREATS
BEAN ELAINE ELIZABETH W/F 57 MISD OFFICER HOUSER DUI-ALCOHOL
VOWELL REBECCA LAUREN W/F 37 WILSON HOLD FOR CATOOSA CO
MILLS ASHLEY NICOLE W/F 34 FELONY BURRELL PAROLE VIOLATION
ARGENBRIGHT AMBER LAUREN W/F 33 MISD. OFFICER MAROON WARRANT FVA
JAMES HEATHER MARIE W/F 28 FELONY SIMPSON POSS. OF METH
LEE AUSTIN DWAYNE W/M 30 SELF SANCTION
SCHRIMPSHER AMANDA RENEE W/F 32 RETURNED FROM HOSPITAL
MCCORMICK STEVEN ALAN W/M 30 FELONY OFFICER WILSON WARRANT
JARNAGIN JOEL RAY W/M 47 FELONY GSP SPEEDING, FLEEING ATTEMPTING TO ELUDE
HALL DARREN SCOTT W/M 22 MISD. GAME WARDEN SUSPENDED LICENSE
WADDLE MATTHEW B W/M 18 MISD. OFFICER AGREDANO CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY, SIMPLE BATTERY FVA, OBSTRUCTION
ADAMS-HAYES WESLEY DURRELL W/M 23 GAME WARDEN WARRANTS FOR WHITFIELD, HOLD FOR OTHER AGENCY
CASH GLEASON WILLIAM W/M 45 MISD. OFFICER HAVEN DISORDLY CONDUCT
MCALLISTER DONALD RAY III W/M 36 MISD OFFICER CARTER DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE
JONES JESSE ALLEN W/M 26 MISD OFFICER ALFORD DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, HEADLIGHT OUT, OPEN CONTAINER
MORIN-LARA AUSTIN JAMES W/M 26 MISD OFFICER HAVEN DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
ALLRED JAMES WILLIAM W/M 56 SELF COURT ORDERED
HOGUE AUSTIN CHANDLER W/M 23 MISD OFFICER FOUTS FAILURE TO APPEAR
CAMERON DEDRIC DEWAYNE B/M 45 MISD OFFICER CARTER DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE,STRIKING FIXED OBJECT, HIT AND RUN
MORGAN DERICK FRANCIS B/M 46 MISD OFFICER BUCKNER DUI, OPEN CONTAINER
COATS ANTHONY MAURICE B/M 34 MISD OFFICER DURHAM OBSTRUCTION, FAILURE TO APPEAR, PROBATION VIOLATION
BRUM EMANUEL M W/M 66 MISD OFFICER DURHAM RECKLESS DRIVING, DRIVING ON WRONG SIDE OF THE ROAD