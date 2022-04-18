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Walker County Arrest Report For April 11-17

Monday, April 18, 2022

Here is the Walker County arrest report for April 11-17:

MILLARD      STEPHEN      LEBRON        W/M    29        MISD. OFFICER SIMPSON SUSPENDED LICENSE

FOUNTIAN    TONY LEE     W/M    30                                HOLD FOR CHATTOOGA

WALKER       AVERY          JAMESON      W/M    23        MISD.

OFFICER YOUNG    FTA, PROBATION VIOLATION

BLAKEMORE           BRANDON    CHASE           W/M    19        FELONY        OFFICER YOUNG    ARSON

ADKINS         RYAN NICOLAS       W/M    22        FELONY        OFFICER MILLER    ARSON

ADKINS         JACOB           MATTHEW    W/M    20        FELONY        OFFICER MILLER    ARSON

GREENWOOD          MICHAEL      AARON          W/M    28        FELONY        OFFICER MATTHEWS        PAROLE VIOLATION

 

TEETERS       JOSHUA         WAYNE         W/M    33        FELONY        OFFICER AGREDANO        SUSPENDED LICENSE, BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE

SAINT STEVEN         RAY    W/M    47        FELONY        OFFICER FOUTS      2 WARRANTS

CAMBELL     CURTIS          EUGENE        W/M    55        MISD. ELLEMAN     SUSPENDED LICENSE

RITCHIE        JAMIE MARIE           W/F     29        FELONY        OFFICER SMALL     VGCSA

BEARD          JOHN  ROBEN          W/M    35        MISD. OFFICER SMALL     VGCSA

BURNSED     CARL WILLIAM      B/M     30        FELONY        PERRY           VGCSA

BABB JEREMY        BRANDON    W/M    30        FELONY        OFFICER GALYON  BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE, POSS. OF FIREARM

GANNON       LOUIE            ANTHONY    W/M    42        FELONY        OFFICER YOUNG    FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER

WILSON        LARRY          MARSHALL  W/M    52        MISD. OFFICER WORLEY PUI

SONYER        LEBRON        ODELL           W/M    27        MISD. OFFICER BLESCH   BATTERY FVA

BURSE           CHRISTOPHER         BERNARD     B/M     20        MISD. OFFICER SHIPMAN FALSE IMPRISONMENT, SIMPLE BATTERY FVA

 

DYKES           JAMES           NATHAN       W/M    42        FELONY        OFFICER MILLER    SIMPLE ASSAULT, CRIMINAL TRESPASS, CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEG

UNDERWOOD          KENNY          LEE     W/M    49                    OFFICER FRANKLIN          RETURN FROM DR APPT

UNDERWOOD          TYLER           EUGENE        W/M    28        FELONY        OFFICER MILLER    FTA

SLAUGHTER SARA MORGAN      W/F     32        FELONY        OFFICER YOUNG    PROBATION VIOLATION

GRIFFIN        PHILLIP         JEREMY        W/M    36        FELONY        OFFICER MILLER    INDENTITY FRAUD X2

MOSES           JOHN  DEKOTA        W/M    26        MISD  OFFICER WILLIAMSON     DUI, SUSPENDED LICENSE, SEATBELT VIOLATION

MCCARY       MICHAEL      JAMES           W/M    37        FELONY        OFFICER MULLIS    WARRANTS –BURGLARY (FEL), THEFT BY TAKING (MISD)

 

MITCHELL    SCOTTIE        QUINTELL    B/M     52        FELONY        OFFICER CAMP       FTA

HOGUE          JOSEPH          RANDALL     W/M    42        FELONY        OFFICER MILLER    BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN 1ST, CRUELTY TO CHILDREN 3RD

LUOBIER       GLADYS        LEE     W/F     40        MISD  MATHIS         SUSPENDED LICENSE, NO INSURANCE

HANCOCK    ROY    GENE W/M    41                                HOLD FOR COURT

MCCULLOUGH        JASON            SCOTT           W/M    45        MISD  OFFICER YOUNG    SIMPLE BATTERY

WALKER       JIMMI ELICIA           W/F     20        FELONY        OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION

ASHER           CORY BRIAN            W/M    32                    SELF   HOLD FOR COURT

IGLESIAS      ANTHONY    NMN   W/M    53        FELONY        OFFICER COKER     POSS OF SCH II

WILLIS          MELBURN    CECIL W/M    40        MISD  OFFICER CAMP       SUSPENDED LICENSE, HOLD FOR WHITFIELD CO

DAVIS            JADE  DEZARIA      B/F      26        MISD  OFFICER WILLIAMSON     DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FTA - ROSSVILLE

HEGWOOD   PATRICIA      ELAINE          W/F     64        FELONY        OFFICER KIRBY      BATTERY-FVA, SIMPLE BATTERY, CRIMINAL TRESPASS-FVA, DAMAGE TO PROPERTY 2ND, CRUELTY TO CHILDREN 2ND, TERRORISTIC THREATS

BEAN ELAINE          ELIZABETH  W/F     57        MISD  OFFICER HOUSER   DUI-ALCOHOL

VOWELL       REBECCA      LAUREN        W/F     37                    WILSON        HOLD FOR CATOOSA CO

MILLS            ASHLEY        NICOLE         W/F     34        FELONY        BURRELL      PAROLE VIOLATION

 

ARGENBRIGHT       AMBER          LAUREN        W/F     33        MISD. OFFICER MAROON WARRANT FVA

JAMES           HEATHER     MARIE           W/F     28        FELONY        SIMPSON      POSS. OF METH

LEE     AUSTIN         DWAYNE      W/M    30                    SELF   SANCTION

SCHRIMPSHER        AMANDA      RENEE           W/F     32                                RETURNED FROM HOSPITAL

MCCORMICK           STEVEN         ALAN W/M    30        FELONY        OFFICER WILSON   WARRANT

JARNAGIN    JOEL   RAY    W/M    47        FELONY        GSP     SPEEDING, FLEEING ATTEMPTING TO ELUDE

HALL DARREN        SCOTT           W/M    22        MISD. GAME WARDEN      SUSPENDED LICENSE

WADDLE       MATTHEW    B         W/M    18        MISD. OFFICER AGREDANO        CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY, SIMPLE BATTERY FVA, OBSTRUCTION

ADAMS-HAYES       WESLEY        DURRELL      W/M    23                    GAME WARDEN      WARRANTS FOR WHITFIELD, HOLD FOR OTHER AGENCY

CASH GLEASON     WILLIAM      W/M    45        MISD. OFFICER HAVEN     DISORDLY CONDUCT

 

MCALLISTER           DONALD       RAY III           W/M    36        MISD  OFFICER CARTER   DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, EXPIRED LICENSE

JONES            JESSE ALLEN           W/M    26        MISD  OFFICER ALFORD   DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, HEADLIGHT OUT, OPEN CONTAINER

MORIN-LARA          AUSTIN         JAMES           W/M    26        MISD  OFFICER HAVEN     DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE

ALLRED        JAMES           WILLIAM      W/M    56                    SELF   COURT ORDERED

HOGUE          AUSTIN         CHANDLER  W/M    23        MISD  OFFICER FOUTS      FAILURE TO APPEAR

 

CAMERON    DEDRIC         DEWAYNE    B/M     45        MISD  OFFICER CARTER   DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE,STRIKING FIXED OBJECT, HIT AND RUN

MORGAN      DERICK         FRANCIS       B/M     46        MISD  OFFICER BUCKNER           DUI, OPEN CONTAINER

COATS           ANTHONY    MAURICE      B/M     34        MISD  OFFICER DURHAM OBSTRUCTION, FAILURE TO APPEAR, PROBATION VIOLATION

BRUM EMANUEL    M        W/M    66        MISD  OFFICER DURHAM RECKLESS DRIVING, DRIVING ON WRONG SIDE OF THE ROAD


April 18, 2022

Latest Bradley County Arrest Report

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April 18, 2022

Walker County Arrest Report For April 11-17


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Opinion

The Latino Vote

The Latino vote has been a hot commodity for both Republicans and Democrats. Both parties want the Latino vote and need the Latino vote, but which party aligns most to their values and culture? As a Latina since birth, here are some tips I recommend to capture the Latino vote. Tip #1: Don’t Pander A Latino knows when he or she is being pandered to. We can smell it from miles ... (click for more)

Roy Exum: Hitler Was Homeless

Tennessee Governor Bill Lee is expected to sign Senate Bill 1610 this week that could crack down on homeless encampments and roadside panhandling. An extension to the Equal Access to Public Property Act of 2012 introduces a $50 fine and/or doing community service for camping on public property. The bill has passed in both chambers of the Tennessee Legislature. The purpose of ... (click for more)

Sports

Lookouts Withstand Late Rally By Birmingham

Sunday was a day of firsts for the Chattanooga Lookouts at AT&T Field. They created their first winning streak with their second-straight win over the Birmingham Barons. They won their first series by a 4-2 count and they’re over .500 for the first time as they improved to 5-4 with the 7-6 win. It was cool and overcast, but otherwise a perfect day for baseball. Both teams ... (click for more)

Tennessee Baseball Coach Out For 4 Games After Bumping Umpire; Vols Go On To Defeat Alabama, 15-4, Without Him

The NCAA has suspended the coach of top-ranked Tennessee baseball after he had a run-in with an umpire during a 9-2 win over Alabama on Saturday. Tony Vitello will miss four games. He can return for the game with Florida next Saturday. Frank Anderson, the Vols pitching coach, got a one-game suspension for the Sunday game with Alabama. Both coaches were tossed in the ... (click for more)


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