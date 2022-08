Here are the Grand Jury true bills:

314160 1 ANDES, PATRICK DREW POSSESSION OF FIREARM UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022314160 2 ANDES, PATRICK DREW RECKLESS DRIVING 08/10/2022314160 3 ANDES, PATRICK DREW DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022314161 1 ANTHONY, BLAKE LEWIS ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 08/10/2022314161 2 ANTHONY, BLAKE LEWIS AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS 08/10/2022314162 1 BARBER, LINDSAY BETH LIGHT LAW VIOLATION 08/10/2022314162 2 BARBER, LINDSAY BETH OPEN CONTAINER LAW 08/10/2022314162 3 BARBER, LINDSAY BETH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022314163 1 BREWER, JOSHUA LISHUN AGGRAVATED ROBBERY 08/10/2022314163 2 BREWER, JOSHUA LISHUN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/10/2022314163 3 BREWER, JOSHUA LISHUN INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 08/10/2022314163 4 BREWER, JOSHUA LISHUN AGGRAVATED ROBBERY 08/10/2022314163 5 BREWER, JOSHUA LISHUN AGGRAVATED ASSAULT 08/10/2022314163 6 BREWER, JOSHUA LISHUN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/10/2022314163 7 BREWER, JOSHUA LISHUN FALSE IMPRISONMENT 08/10/2022314164 1 BRITT, JOSHUA ROBERT EVADING ARREST 08/10/2022314165 1 BROWN, CYRION AGGRAVATED ASSAULT 08/10/2022314166 1 BROWN, KENDRA MARIAH ROBBERY 08/10/2022314167 1 RIDDLE, LUTHER ROBBERY 08/10/2022314168 1 BUSH, KEONTAE LEWAUN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022314168 2 BUSH, KEONTAE LEWAUN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022314168 3 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF DEADLY WEAPON DURING NON-DANGEROUSOFFENSE08/10/2022314168 4 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/10/2022314168 5 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022314168 6 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022314168 7 BUSH, KEONTAE LEWAUN EVADING ARREST 08/10/2022314168 8 BUSH, KEONTAE LEWAUN LEAVING SCENE ACCIDENT 08/10/2022314168 9 BUSH, KEONTAE LEWAUN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/10/2022314168 10 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS DRIVING 08/10/2022314168 11 BUSH, KEONTAE LEWAUN VANDALISM 08/10/2022314168 12 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF FENTANYL 08/10/2022314168 13 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF PROMETHAZINE 08/10/2022314168 14 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/10/2022314169 1 CLARK, ERIC Q DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022314170 1 DEWS, JAMARA FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 08/10/2022314170 2 DEWS, JAMARA THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314171 1 EARLY, ZACHARY OWEN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/10/2022314171 2 EARLY, ZACHARY OWEN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/10/2022314171 3 EARLY, ZACHARY OWEN FOLLOWING TOO CLOSELY 08/10/2022314171 4 EARLY, ZACHARY OWEN DRIVING LEFT OF CENTER 08/10/2022314171 5 EARLY, ZACHARY OWEN RECKLESS DRIVING 08/10/2022314172 1 FRANKLIN, LESTER LAMONTE HARASSMENT 08/10/2022314173 1 GADDIS, DESTINY MAE ASSAULT 08/10/2022314173 2 GADDIS, DESTINY MAE RESISTING ARREST 08/10/2022314174 1 GILBERT, WILLIAM R POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/10/2022314174 2 GILBERT, WILLIAM R POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/10/2022314174 3 GILBERT, WILLIAM R POSS OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE FOR RESALE 08/10/2022314174 4 GILBERT, WILLIAM R POSS OF MARIJUANA FOR RESALE 08/10/2022314174 5 GILBERT, WILLIAM R POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/10/2022314175 1 GOODWIN, KENDRELL DENARIS SPEEDING 08/10/2022314175 2 GOODWIN, KENDRELL DENARIS OPEN CONTAINER LAW 08/10/2022314175 3 GOODWIN, KENDRELL DENARIS RECKLESS DRIVING 08/10/2022314175 4 GOODWIN, KENDRELL DENARIS RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022314175 5 GOODWIN, KENDRELL DENARIS EVADING ARREST 08/10/2022314176 1 GRIMSLEY, STACY TRAY SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 08/10/2022314177 1 HAMILTON, DEWAYNE ANTWAN POSSESSION OF A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/10/2022314177 2 HAMILTON, DEWAYNE ANTWAN POSS OF COCAINE FOR RESALE 08/10/2022314177 3 HAMILTON, DEWAYNE ANTWAN POSS OF OXYCODONE FOR RESALE 08/10/2022314177 4 HAMILTON, DEWAYNE ANTWAN FAILURE TO APPEAR 08/10/2022314178 1 HERRMANN, RONNIE L AGGRAVATED ASSAULT 08/10/2022314179 1 HOWARD, RICHARD LELAND VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/10/2022314180 1 HOWARD, RICHARD LELAND DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022314180 2 HOWARD, RICHARD LELAND FALSE REPORTS 08/10/2022314181 1 HOWARD, RICHARD LELAND VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/10/2022314181 2 HOWARD, RICHARD LELAND DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022314181 3 HOWARD, RICHARD LELAND KIDNAPPING 08/10/2022314181 4 HOWARD, RICHARD LELAND INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 08/10/2022314182 1 KEETON, RANDAL LEE RECKLESS DRIVING 08/10/2022314182 2 KEETON, RANDAL LEE EVADING ARREST 08/10/2022314182 3 KEETON, RANDAL LEE AGGRAVATED KIDNAPPING 08/10/2022314182 4 KEETON, RANDAL LEE AGGRAVATED CHILD ABUSE 08/10/2022314182 5 KEETON, RANDAL LEE RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022314182 6 KEETON, RANDAL LEE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/10/2022314182 7 KEETON, RANDAL LEE VANDALISM 08/10/2022314182 8 KEETON, RANDAL LEE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 08/10/2022314182 9 KEETON, RANDAL LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/10/2022314182 10 KEETON, RANDAL LEE POSS OF DEADLY WEAPON DURING NON DANGEROUS OFFENSE 08/10/2022314182 11 KEETON, RANDAL LEE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 08/10/2022314183 1 LEDBETTER, CHRISTOPHER SHANE THEFT OVER $10,000 08/10/2022314183 2 LEDBETTER, CHRISTOPHER SHANE EVADING ARREST 08/10/2022314183 3 LEDBETTER, CHRISTOPHER SHANE EVADING ARREST 08/10/2022314183 4 LEDBETTER, CHRISTOPHER SHANE RECKLESS DRIVING 08/10/2022314183 5 LEDBETTER, CHRISTOPHER SHANE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/10/2022314184 1 MCCORKLE, NICHOLAS LEE EVADING ARREST 08/10/2022314184 2 MCCORKLE, NICHOLAS LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/10/2022314184 3 MCCORKLE, NICHOLAS LEE DRIVING WITHOUT A LICENSE 08/10/2022314184 4 MCCORKLE, NICHOLAS LEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/10/2022314184 5 MCCORKLE, NICHOLAS LEE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/10/2022314185 1 MEDELLIN, RAMIRO R THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314185 2 MEDELLIN, RAMIRO R BURGLARY 08/10/2022314185 3 MEDELLIN, RAMIRO R VANDALISM 08/10/2022314186 1 MILLAWAY, WILLIAM LEE THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314187 1 MUENCHOW, KATELYN AGGRAVATED BURGLARY 08/10/2022314187 2 MUENCHOW, KATELYN THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314187 3 MUENCHOW, KATELYN VANDALISM 08/10/2022314188 1 O'KELLY, JAMIE LYNN THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314189 1 PATTON, BRYANT KIRT RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022314189 2 PATTON, BRYANT KIRT POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/10/2022314189 3 PATTON, BRYANT KIRT POSS.OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022314189 4 PATTON, BRYANT KIRT DISORDERLY CONDUCT 08/10/2022314190 1 RENDEROS MORALES, FLORENCIAGUADALUPESEXUAL BATTERY BY AN AUTHORITY FIGURE 08/10/2022314191 1 RUTHERFORD, CASSIE LEA MARIE VIOLATION OF CONDITIONS OF RELEASE 08/10/2022314192 1 SANDERS, JOHNNIE LEE POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/10/2022314193 1 SANDERS, JOHNNIE LEE THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314194 1 SEXTON, TYBRESHA SHANISE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022314195 1 SISSON, BRITTANY NICOLE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/10/2022314196 1 SISSON, BRITTANY NICOLE THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314197 1 SMITH JR, MARC LESLIE RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022314197 2 SMITH JR, MARC LESLIE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/10/2022314197 3 SMITH JR, MARC LESLIE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/10/2022314197 4 SMITH JR, MARC LESLIE EVADING ARREST 08/10/2022314197 5 SMITH JR, MARC LESLIE FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/10/2022314197 6 SMITH JR, MARC LESLIE LIGHT LAW VIOLATION 08/10/2022314197 7 SMITH JR, MARC LESLIE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/10/2022314198 1 SMITH, COURTNEY LEBRON THEFT OF FIREARM 08/10/2022314198 2 SMITH, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/10/2022314198 3 SMITH, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/10/2022314198 4 SMITH, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/10/2022314199 1 STEWART, ANTHONY LEON DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022314200 1 TAYLOR, JEREMY CRIMINAL IMPERSONATION 08/10/2022314200 2 TAYLOR, JEREMY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DRUG CONVICTION 08/10/2022314200 3 TAYLOR, JEREMY POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/10/2022314200 4 TAYLOR, JEREMY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/10/2022314201 1 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314202 1 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314203 1 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314203 2 WARD, REBECCA ASHLEY DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/10/2022314204 1 WARD, TIMIRA MARKIA AUTO BURGLARY 08/10/2022314205 1 WARD, TIMIRA MARKIA AUTO BURGLARY 08/10/2022314205 2 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 08/10/2022314206 1 WHITFORD, NATHAN ALLEN VANDALISM 08/10/2022