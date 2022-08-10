 Wednesday, August 10, 2022 75.0°F   fog/mist patches fog   Fog/Mist Patches Fog

Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, August 10, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

314160 1 ANDES, PATRICK DREW POSSESSION OF FIREARM UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022
314160 2 ANDES, PATRICK DREW RECKLESS DRIVING 08/10/2022
314160 3 ANDES, PATRICK DREW DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022
314161 1 ANTHONY, BLAKE LEWIS ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 08/10/2022
314161 2 ANTHONY, BLAKE LEWIS AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS 08/10/2022
314162 1 BARBER, LINDSAY BETH LIGHT LAW VIOLATION 08/10/2022
314162 2 BARBER, LINDSAY BETH OPEN CONTAINER LAW 08/10/2022
314162 3 BARBER, LINDSAY BETH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022
314163 1 BREWER, JOSHUA LISHUN AGGRAVATED ROBBERY 08/10/2022
314163 2 BREWER, JOSHUA LISHUN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/10/2022
314163 3 BREWER, JOSHUA LISHUN INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALLS 08/10/2022
314163 4 BREWER, JOSHUA LISHUN AGGRAVATED ROBBERY 08/10/2022
314163 5 BREWER, JOSHUA LISHUN AGGRAVATED ASSAULT 08/10/2022
314163 6 BREWER, JOSHUA LISHUN AGGRAVATED KIDNAPPING 08/10/2022
314163 7 BREWER, JOSHUA LISHUN FALSE IMPRISONMENT 08/10/2022
314164 1 BRITT, JOSHUA ROBERT EVADING ARREST 08/10/2022
314165 1 BROWN, CYRION AGGRAVATED ASSAULT 08/10/2022
314166 1 BROWN, KENDRA MARIAH ROBBERY 08/10/2022
314167 1 RIDDLE, LUTHER ROBBERY 08/10/2022
314168 1 BUSH, KEONTAE LEWAUN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022

314168 2 BUSH, KEONTAE LEWAUN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022
314168 3 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF DEADLY WEAPON DURING NON-DANGEROUS
OFFENSE
08/10/2022
314168 4 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/10/2022
314168 5 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022
314168 6 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022
314168 7 BUSH, KEONTAE LEWAUN EVADING ARREST 08/10/2022
314168 8 BUSH, KEONTAE LEWAUN LEAVING SCENE ACCIDENT 08/10/2022
314168 9 BUSH, KEONTAE LEWAUN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/10/2022
314168 10 BUSH, KEONTAE LEWAUN RECKLESS DRIVING 08/10/2022
314168 11 BUSH, KEONTAE LEWAUN VANDALISM 08/10/2022
314168 12 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF FENTANYL 08/10/2022
314168 13 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF PROMETHAZINE 08/10/2022
314168 14 BUSH, KEONTAE LEWAUN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/10/2022
314169 1 CLARK, ERIC Q DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022
314170 1 DEWS, JAMARA FRAUDULENT USE OF CREDIT OR DEBIT CARD 08/10/2022
314170 2 DEWS, JAMARA THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314171 1 EARLY, ZACHARY OWEN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/10/2022
314171 2 EARLY, ZACHARY OWEN RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 08/10/2022
314171 3 EARLY, ZACHARY OWEN FOLLOWING TOO CLOSELY 08/10/2022
314171 4 EARLY, ZACHARY OWEN DRIVING LEFT OF CENTER 08/10/2022
314171 5 EARLY, ZACHARY OWEN RECKLESS DRIVING 08/10/2022
314172 1 FRANKLIN, LESTER LAMONTE HARASSMENT 08/10/2022

314173 1 GADDIS, DESTINY MAE ASSAULT 08/10/2022
314173 2 GADDIS, DESTINY MAE RESISTING ARREST 08/10/2022
314174 1 GILBERT, WILLIAM R POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/10/2022
314174 2 GILBERT, WILLIAM R POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/10/2022
314174 3 GILBERT, WILLIAM R POSS OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE FOR RESALE 08/10/2022
314174 4 GILBERT, WILLIAM R POSS OF MARIJUANA FOR RESALE 08/10/2022
314174 5 GILBERT, WILLIAM R POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/10/2022
314175 1 GOODWIN, KENDRELL DENARIS SPEEDING 08/10/2022
314175 2 GOODWIN, KENDRELL DENARIS OPEN CONTAINER LAW 08/10/2022
314175 3 GOODWIN, KENDRELL DENARIS RECKLESS DRIVING 08/10/2022
314175 4 GOODWIN, KENDRELL DENARIS RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022
314175 5 GOODWIN, KENDRELL DENARIS EVADING ARREST 08/10/2022
314176 1 GRIMSLEY, STACY TRAY SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 08/10/2022
314177 1 HAMILTON, DEWAYNE ANTWAN POSSESSION OF A FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/10/2022
314177 2 HAMILTON, DEWAYNE ANTWAN POSS OF COCAINE FOR RESALE 08/10/2022
314177 3 HAMILTON, DEWAYNE ANTWAN POSS OF OXYCODONE FOR RESALE 08/10/2022
314177 4 HAMILTON, DEWAYNE ANTWAN FAILURE TO APPEAR 08/10/2022
314178 1 HERRMANN, RONNIE L AGGRAVATED ASSAULT 08/10/2022
314179 1 HOWARD, RICHARD LELAND VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/10/2022
314180 1 HOWARD, RICHARD LELAND DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022
314180 2 HOWARD, RICHARD LELAND FALSE REPORTS 08/10/2022
314181 1 HOWARD, RICHARD LELAND VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 08/10/2022

314181 2 HOWARD, RICHARD LELAND DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022
314181 3 HOWARD, RICHARD LELAND KIDNAPPING 08/10/2022
314181 4 HOWARD, RICHARD LELAND INTERFERENCE WITH EMERGENCY CALL 08/10/2022
314182 1 KEETON, RANDAL LEE RECKLESS DRIVING 08/10/2022
314182 2 KEETON, RANDAL LEE EVADING ARREST 08/10/2022
314182 3 KEETON, RANDAL LEE AGGRAVATED KIDNAPPING 08/10/2022
314182 4 KEETON, RANDAL LEE AGGRAVATED CHILD ABUSE 08/10/2022
314182 5 KEETON, RANDAL LEE RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022
314182 6 KEETON, RANDAL LEE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/10/2022
314182 7 KEETON, RANDAL LEE VANDALISM 08/10/2022
314182 8 KEETON, RANDAL LEE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 08/10/2022
314182 9 KEETON, RANDAL LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/10/2022
314182 10 KEETON, RANDAL LEE POSS OF DEADLY WEAPON DURING NON DANGEROUS OFFENSE 08/10/2022
314182 11 KEETON, RANDAL LEE LEAVING SCENE OF ACCIDENT 08/10/2022
314183 1 LEDBETTER, CHRISTOPHER SHANE THEFT OVER $10,000 08/10/2022
314183 2 LEDBETTER, CHRISTOPHER SHANE EVADING ARREST 08/10/2022
314183 3 LEDBETTER, CHRISTOPHER SHANE EVADING ARREST 08/10/2022
314183 4 LEDBETTER, CHRISTOPHER SHANE RECKLESS DRIVING 08/10/2022
314183 5 LEDBETTER, CHRISTOPHER SHANE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/10/2022
314184 1 MCCORKLE, NICHOLAS LEE EVADING ARREST 08/10/2022
314184 2 MCCORKLE, NICHOLAS LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/10/2022
314184 3 MCCORKLE, NICHOLAS LEE DRIVING WITHOUT A LICENSE 08/10/2022

314184 4 MCCORKLE, NICHOLAS LEE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/10/2022
314184 5 MCCORKLE, NICHOLAS LEE FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/10/2022
314185 1 MEDELLIN, RAMIRO R THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314185 2 MEDELLIN, RAMIRO R BURGLARY 08/10/2022
314185 3 MEDELLIN, RAMIRO R VANDALISM 08/10/2022
314186 1 MILLAWAY, WILLIAM LEE THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314187 1 MUENCHOW, KATELYN AGGRAVATED BURGLARY 08/10/2022
314187 2 MUENCHOW, KATELYN THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314187 3 MUENCHOW, KATELYN VANDALISM 08/10/2022
314188 1 O'KELLY, JAMIE LYNN THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314189 1 PATTON, BRYANT KIRT RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022
314189 2 PATTON, BRYANT KIRT POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 08/10/2022
314189 3 PATTON, BRYANT KIRT POSS.
OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022
314189 4 PATTON, BRYANT KIRT DISORDERLY CONDUCT 08/10/2022
314190 1 RENDEROS MORALES, FLORENCIA
GUADALUPE
SEXUAL BATTERY BY AN AUTHORITY FIGURE 08/10/2022
314191 1 RUTHERFORD, CASSIE LEA MARIE VIOLATION OF CONDITIONS OF RELEASE 08/10/2022
314192 1 SANDERS, JOHNNIE LEE POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 08/10/2022
314193 1 SANDERS, JOHNNIE LEE THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314194 1 SEXTON, TYBRESHA SHANISE AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022
314195 1 SISSON, BRITTANY NICOLE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/10/2022
314196 1 SISSON, BRITTANY NICOLE THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314197 1 SMITH JR, MARC LESLIE RECKLESS ENDANGERMENT 08/10/2022

314197 2 SMITH JR, MARC LESLIE DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 08/10/2022
314197 3 SMITH JR, MARC LESLIE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/10/2022
314197 4 SMITH JR, MARC LESLIE EVADING ARREST 08/10/2022
314197 5 SMITH JR, MARC LESLIE FAILURE TO MAINTAIN LANE 08/10/2022
314197 6 SMITH JR, MARC LESLIE LIGHT LAW VIOLATION 08/10/2022
314197 7 SMITH JR, MARC LESLIE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 08/10/2022
314198 1 SMITH, COURTNEY LEBRON THEFT OF FIREARM 08/10/2022
314198 2 SMITH, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 08/10/2022
314198 3 SMITH, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/10/2022
314198 4 SMITH, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/10/2022
314199 1 STEWART, ANTHONY LEON DOMESTIC ASSAULT 08/10/2022
314200 1 TAYLOR, JEREMY CRIMINAL IMPERSONATION 08/10/2022
314200 2 TAYLOR, JEREMY POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DRUG CONVICTION 08/10/2022
314200 3 TAYLOR, JEREMY POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/10/2022
314200 4 TAYLOR, JEREMY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/10/2022
314201 1 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314202 1 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314203 1 WARD, REBECCA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314203 2 WARD, REBECCA ASHLEY DRIVING ON REVOKED LICENSE 08/10/2022
314204 1 WARD, TIMIRA MARKIA AUTO BURGLARY 08/10/2022
314205 1 WARD, TIMIRA MARKIA AUTO BURGLARY 08/10/2022
314205 2 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 08/10/2022
314206 1 WHITFORD, NATHAN ALLEN VANDALISM 08/10/2022

August 10, 2022

Police Blotter: Ex-Girlfriend Says Her Possessions Are Missing; Woman Sees Homeless Man Drive Her Car Away

August 10, 2022

Tributes Set For Dalton Roberts, Claude Ramsey

August 10, 2022

Grand Jury True Bills


A man on Rotary Drive told police his ex-girlfriend had moved out and had contacted him regarding retrieving her possessions. The woman requested her items be placed “outside on the porch”. The ... (click for more)

Tributes are planned for former Hamilton County leaders Dalton Roberts and Claude Ramsey. County Attorney Rheubin Taylor said a County Commission panel some five years ago made recommendations, ... (click for more)

Here are the Grand Jury true bills: 314160 1 ANDES, PATRICK DREW POSSESSION OF FIREARM UNDER THE INFLUENCE 08/10/2022 314160 2 ANDES, PATRICK DREW RECKLESS DRIVING 08/10/2022 314160 3 ... (click for more)



Breaking News

Police Blotter: Ex-Girlfriend Says Her Possessions Are Missing; Woman Sees Homeless Man Drive Her Car Away

A man on Rotary Drive told police his ex-girlfriend had moved out and had contacted him regarding retrieving her possessions. The woman requested her items be placed “outside on the porch”. The man agreed and placed the items outside near his mailbox. The man showed police the text conversation between the two of them. The text showed the man telling the woman when the items were ... (click for more)

Tributes Set For Dalton Roberts, Claude Ramsey

Tributes are planned for former Hamilton County leaders Dalton Roberts and Claude Ramsey. County Attorney Rheubin Taylor said a County Commission panel some five years ago made recommendations, but those did not get follow through after there were commission changes following an election. He said the plan was to honor Mr. Roberts by designating a section of the Riverwalk in ... (click for more)

Opinion

Is Chattanooga Running Out Of Ideas?

It seems every time we need an anchor for a new area added to the RiverCity footprint, we move a stadium. Is Chattanooga running out of ideas? The baffling unanimity of the city council on the Lookouts stadium project makes me feel like I’m the only one asking that. The aquarium became the anchor of downtown riverfront development because of the intellectual honesty of an Urban ... (click for more)

Roy Exum: Alabama Picked No. 1 In Coaches’ Poll

When Alabama football coach Nick Saban described last year’s season as a “rebuilding effort,” it triggered a lot of good-natured laughter throughout college sports. After all, the Crimson Tide just won 13 games and the SEC championship game before losing the national title game to Georgia. As if to underscore such greatness, this year’s Alabama team has just been chosen by the AFCA ... (click for more)

Sports

Lookouts Game Postponed For Wednesday Night

The Chattanooga Lookouts have announced that tonight’s (8/10) game has been postponed due to heavy rain received throughout the day and unplayable field conditions. The game will be made up on Thursday as part of a doubleheader starting at 5:15 p.m. with gates opening at 4:30 p.m. Both games will be seven innings and tickets for Thursday’s game will be good for both games ... (click for more)

Hash Leads UTC Soccer To Win Over MTSU

Chattanooga’s Shelby Hash battled through the Middle Tennessee defense Tuesday night twice to give the Mocs a 2-1 win over the Blue Raiders in preseason women’s soccer action. The two teams battled to a draw in the first of three 30-minute periods at the Dean A. Hayes Track and Soccer Stadium. In the 43 rd minute of the match, Hash fought off the defense, pushing the ball through ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors