Here is the latest Hamilton County arrest report.
(If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off. Email to news@chattanoogan.com)
ALBERTINI,CAMERON GENE
4228 FOREST PLAZA DR HIXSON, 37343
Age at Arrest:
48 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
ALFANO,EVAN MICHAEL
979 W ELMWOOD DRIVE CHATTANOOGA, 37405
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
SPEEDING 82/55
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
POSS.
OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
ARMISTEAD,MAURICE NOVELL
2406 TREETRAIL PARKWAY NORCROSS, 30093
Age at Arrest:
33 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
CRIMINAL INQUIRY
ARMISTEAD,MAURICE NOVELL
2406 TREETRAIL PARKWAY NORCROSS, 30093
Age at Arrest:
33 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
CRIMINAL IMPERSONATION
THEFT OF PROPERTY
EXTORTION
BARNES,MARIA NADINE
727 ET 11ST HOMELESS CHATTANOOGA, 30238
Age at Arrest:
60 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
CRIMINAL LITTERING
OBSTRUCTING HIGHWAY OR OTHER PASSAGEWAY
BERRY,CHARLES MICHAEL
312 MCBRIAN RD CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
30 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
EXPIRED REGISTRATION
SPEEDING
NO DRIVERS LICENSE
RECKLESS DRIVING
EVADING ARREST
BRADLEY,ERIKA ARKANSAS
HOMELESS CHEROKEE, 28719
Age at Arrest:
47 years old
Arresting Agency:
Charges:
CRIMINAL IMPERSONATION
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
DISORDERLY CONDUCT
CASTEEL,DOMINIQUE GERROD
HOMELESS CHATTANOOGA, 37405
Age at Arrest:
32 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
LIGHT LAW VIOLATION
VIOLATION OF PROBATION (RECKLESS DRIVING)
(VIOLATION OF PROBATION) EVADING ARREST
(VIOLATION OF PROBATION) BURGLARY
(VIOLATION OF PROBATION) VANDALISM/MALICIOUS MISCH
CLARK,EDWARD EUGENE
6860 LEE HWY CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
57 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
POSS.HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
DECKER,AMBER DAWN
1112 EAST 32ND STREET CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest:
47 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DYER,WHITNEY ONEDA
1416 E 48TH ST CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest:
30 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
PUBLIC INTOXICATION
EPPS,MICHAEL DANTEZ
3611 BOULDER PARK DR ATLANTA, 30331
Age at Arrest:
29 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
GRUBB,BRANDI RENEE
727 E 11TH ST CHATTANOOGA, 374033104
Age at Arrest:
47 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
FAILURE TO APPEAR
DISORDERLY CONDUCT
HARFIELD,GUSTER LEE
4612 TRAILWOOD DRIVE CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest:
64 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
FIRST DEGREE MURDER
HARPER,ELIZABETH JANE
2400 Corral Trl Chattanooga, 37421
Age at Arrest:
44 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
HENDRICKS,RICKY LEE
5432 Village Garden Dr Ooltewah, 37363
Age at Arrest:
42 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
ASSAULT
FALSE REPORTS
JOHNSON,GEHRIG SHAWN
219 GREY FEATHER RD RINGGOLD, 30736
Age at Arrest:
27 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)
FAILURE TO MAINTAIN LANE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
KELLY,MICHAEL EUGENE
HOMELESS SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest:
53 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY
KILPATRICK,JEREMY MARCEL
5927 BERNIE CIR TALBOTT, 37877
Age at Arrest:
33 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
KING,BRITTANI
606 VAN DYKE ST CHATTANOOGA, 37405
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
CRIMINAL IMPERSONATION
LOPEZ,JUAN
208 GOLDEN ROD LANE DALTON, 30721
Age at Arrest:
23 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)
IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
MADDEN,RICHMOND LEBRON
2112 BAILEY AVE CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
56 years old
Arresting Agency:
Tenn Hwy Patrol
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
OPEN CONTAINER LAW
TEXTING WHILE DRIVING
FINANCIAL RESPONSIBILITY
MCCLENDON,JUSTIN VAN
ATHENS, 37303
Age at Arrest:
35 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
MCCLENDON,JUSTIN VAN
ATHENS, 37303
Age at Arrest:
35 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL IMPERSONATION
MCDANIEL,ZACHARY DEAN
1908 COLONIAL WAY CIR Hixson, 37343
Age at Arrest:
27 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
ASSAULT ON FIRST RESPONDER
VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
EVADING ARREST
DISORDERLY CONDUCT
PUBLIC INTOXICATION
PEDESTRIANS ON ROADWAY
MERCER,MAKAYLA SIERRA
936 KINNINGTON HILLS DRIVE HIXON, 37343
Age at Arrest:
24 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPEN CONTAINER LAW
RECKLESS DRIVING
DRIVING WRONG DIRECTION ON "ONE-WAY" ROAD
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
MORELAND,AMANDA NICOLE
4926 CAMERON LN CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
39 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
MORGAN,MERCEDES DOMINIQUE
3211 HOYT ST CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
32 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)
VIOLATION OF PROBATION (FORGERY)
OLIVER,EDWARD TREVOR
186 BRIDLENE DR JASPER, 37347
Age at Arrest:
31 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
ASSAULT
ASSAULT
DISORDERLY CONDUCT
POE,BRIAN KEITH
4609 CLONTS RD APISON, 37302
Age at Arrest:
59 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
PRIMUS,BRADLEY NEIL
4497 HOPE RANCH DRIVE APISON, 37302
Age at Arrest:
43 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE)
DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
SANFORD,CALEB NATHANIE
341 STRINGER STREET APT 216 CHATTANOOGA, 37405
Age at Arrest:
26 years old
Arresting Agency:
Red Bank PD
Charges:
TEXTING WHILE DRIVING
NO PROOF OF INSURANCE
SEAT BELT LAW VIOLATION
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
DISORDERLY CONDUCT
UNSIGNED REGISTRATION
SHAW,ELIOT SCOTT
727 EAST 11TH ST CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
57 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
CRIMINAL LITTERING
RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
DISORDERLY CONDUCT
OBSTRUCTING HIGHWAY OR OTHER PASSAGEWAY
STEWART,JAYLAN TYRELL
6213 FISK AVENUE CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
18 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSS OF FIREARM DURING A FELONY
STOP SIGN VIOLATION
TANKERSLEY,CARRI ELIZABETH
6125 BLACK FERRY LANE BIRCHWOOD, 37308
Age at Arrest:
29 years old
Arresting Agency:
Soddy Daisy PD
Charges:
FAILURE TO APPEAR
TATE,BILLY
1108 ARLINGTON AVE CHATTANOOGA, 37403
Age at Arrest:
72 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY) 40350311
THORNTON,HANNAH IRELAND
503 SPARKS ST RINGGOLD, 30736
Age at Arrest:
23 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
AGGRAVATED KIDNAPPING
AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)
POSS OF FIREARM DURING A FELONY
WHITT,DONIELLE MICHELLE
141 MARTIN LANE DELANO, 37325
Age at Arrest:
42 years old
Arresting Agency:
Charges:
POSSESSION OF METH FOR RESALE
POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY
Here are the mug shots:
|ALBERTINI, CAMERON GENE
Age at Arrest: 48
Date of Birth: 12/12/1976
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
|
|ALFANO, EVAN MICHAEL
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 08/15/1990
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- SPEEDING 82/55
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
|
|BALL, STACEY LYNN
Age at Arrest: 41
Date of Birth: 07/20/1984
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
|
|BARNES, MARIA NADINE
Age at Arrest: 60
Date of Birth: 06/14/1965
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- CRIMINAL TRESPASSING
- CRIMINAL LITTERING
- OBSTRUCTING HIGHWAY OR OTHER PASSAGEWAY
|
|BERRY, CHARLES MICHAEL
Age at Arrest: 30
Date of Birth: 05/31/1995
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- RECKLESS ENDANGERMENT
- EVADING ARREST
- DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
|
|BETANCOURT, ISREAL GARCIA
Age at Arrest: 48
Date of Birth: 06/08/1977
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
|
|
|
|CASTEEL, DOMINIQUE GERROD
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 12/16/1992
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- LIGHT LAW VIOLATION
- VIOLATION OF PROBATION (RECKLESS DRIVING)
- (VIOLATION OF PROBATION) EVADING ARREST
- (VIOLATION OF PROBATION) BURGLARY
- (VIOLATION OF PROBATION) VANDALISM/MALICIOUS MISCH
|
|CLARK, EDWARD EUGENE
Age at Arrest: 57
Date of Birth: 02/22/1968
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- POSS.HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE
|
|GRUBB, BRANDI RENEE
Age at Arrest: 47
Date of Birth: 04/13/1977
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- FAILURE TO APPEAR
- DISORDERLY CONDUCT
|
|HARFIELD, GUSTER LEE
Age at Arrest: 64
Date of Birth: 01/04/1961
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
|
|HARPER, ELIZABETH JANE
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 03/16/1975
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
- THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
|
|JOHNSON, GEHRIG SHAWN
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 10/26/1997
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)
- FAILURE TO MAINTAIN LANE
- DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
|
|KELLY, MICHAEL EUGENE
Age at Arrest: 53
Date of Birth: 07/21/1972
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- CRIMINAL TRESPASSING
- VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY
|
|KILPATRICK, JEREMY MARCEL
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 09/18/1991
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|LOPEZ, JUAN
Age at Arrest: 23
Date of Birth: 04/16/2002
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)
- IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS
- DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION
- DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
|
|MADDEN, RICHMOND LEBRON
Age at Arrest: 56
Date of Birth: 07/27/1969
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
- OPEN CONTAINER LAW
- TEXTING WHILE DRIVING
- FINANCIAL RESPONSIBILITY
|
|MCCLENDON, JUSTIN VAN
Age at Arrest: 35
Date of Birth: 01/11/1990
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|MCDANIEL, ZACHARY DEAN
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 11/19/1997
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- ASSAULT ON FIRST RESPONDER
- VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF
- EVADING ARREST
- DISORDERLY CONDUCT
- PUBLIC INTOXICATION
- PEDESTRIANS ON ROADWAY
|
|MERCER, MAKAYLA SIERRA
Age at Arrest: 24
Date of Birth: 01/26/2001
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- OPEN CONTAINER LAW
- RECKLESS DRIVING
- DRIVING WRONG DIRECTION ON "ONE-WAY" ROAD
- DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
|
|MORELAND, AMANDA NICOLE
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 09/27/1985
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
|
|MORGAN, MERCEDES DOMINIQUE
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 03/21/1993
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)
- VIOLATION OF PROBATION (FORGERY)
|
|OLIVER, EDWARD TREVOR
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 06/29/1994
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- ASSAULT
- ASSAULT
- DISORDERLY CONDUCT
|
|POE, BRIAN KEITH
Age at Arrest: 59
Date of Birth: 06/01/1966
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
|
|PRIMUS, BRADLEY NEIL
Age at Arrest: 43
Date of Birth: 07/08/1982
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE)
- DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE
|
|RICH, ROBERT LUTHER
Age at Arrest: 29
Date of Birth: 11/02/1995
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|
|SANFORD, CALEB NATHANIE
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 04/08/1999
Arresting Agency: Red Bank PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- TEXTING WHILE DRIVING
- NO PROOF OF INSURANCE
- SEAT BELT LAW VIOLATION
- RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
- DISORDERLY CONDUCT
- UNSIGNED REGISTRATION
|
|SHAW, ELIOT SCOTT
Age at Arrest: 57
Date of Birth: 03/20/1968
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- CRIMINAL TRESPASSING
- CRIMINAL LITTERING
- RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS
- DISORDERLY CONDUCT
- OBSTRUCTING HIGHWAY OR OTHER PASSAGEWAY
|
|SNYDER, ROBERT WESLEY
Age at Arrest: 30
Date of Birth: 06/13/1994
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- FAIL TO APPEAR (POSSESSION OF FENTANYL)
|
|TATE, BILLY
Age at Arrest: 72
Date of Birth: 10/16/1952
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY) 40350311
|
|WHITT, DONIELLE MICHELLE
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 09/24/1982
Arresting Agency:
Last Date of Arrest: 08/09/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF METH FOR RESALE
- POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY
|