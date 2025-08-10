Latest Headlines

Here is the latest Hamilton County arrest report.
ALBERTINI,CAMERON GENE

4228 FOREST PLAZA DR HIXSON, 37343

Age at Arrest:

48 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)

ALFANO,EVAN MICHAEL

979 W ELMWOOD DRIVE CHATTANOOGA, 37405

Age at Arrest:

34 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

SPEEDING 82/55

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

POSS.

OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

ARMISTEAD,MAURICE NOVELL

2406 TREETRAIL PARKWAY NORCROSS, 30093

Age at Arrest:

33 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

CRIMINAL INQUIRY

ARMISTEAD,MAURICE NOVELL

2406 TREETRAIL PARKWAY NORCROSS, 30093

Age at Arrest:

33 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

CRIMINAL IMPERSONATION

THEFT OF PROPERTY

EXTORTION

BARNES,MARIA NADINE

727 ET 11ST HOMELESS CHATTANOOGA, 30238

Age at Arrest:

60 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

CRIMINAL LITTERING

OBSTRUCTING HIGHWAY OR OTHER PASSAGEWAY

BERRY,CHARLES MICHAEL

312 MCBRIAN RD CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

30 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

EXPIRED REGISTRATION

SPEEDING

NO DRIVERS LICENSE

RECKLESS DRIVING

EVADING ARREST

BRADLEY,ERIKA ARKANSAS

HOMELESS CHEROKEE, 28719

Age at Arrest:

47 years old

Arresting Agency:

Charges:

CRIMINAL IMPERSONATION

RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS

DISORDERLY CONDUCT

CASTEEL,DOMINIQUE GERROD

HOMELESS CHATTANOOGA, 37405

Age at Arrest:

32 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

LIGHT LAW VIOLATION

VIOLATION OF PROBATION (RECKLESS DRIVING)

(VIOLATION OF PROBATION) EVADING ARREST

(VIOLATION OF PROBATION) BURGLARY

(VIOLATION OF PROBATION) VANDALISM/MALICIOUS MISCH

CLARK,EDWARD EUGENE

6860 LEE HWY CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

57 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

POSS.HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE

DECKER,AMBER DAWN

1112 EAST 32ND STREET CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

47 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DYER,WHITNEY ONEDA

1416 E 48TH ST CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

30 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

PUBLIC INTOXICATION

EPPS,MICHAEL DANTEZ

3611 BOULDER PARK DR ATLANTA, 30331

Age at Arrest:

29 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

GRUBB,BRANDI RENEE

727 E 11TH ST CHATTANOOGA, 374033104

Age at Arrest:

47 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FAILURE TO APPEAR

DISORDERLY CONDUCT

HARFIELD,GUSTER LEE

4612 TRAILWOOD DRIVE CHATTANOOGA, 37416

Age at Arrest:

64 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FIRST DEGREE MURDER

HARPER,ELIZABETH JANE

2400 Corral Trl Chattanooga, 37421

Age at Arrest:

44 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)

THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)

HENDRICKS,RICKY LEE

5432 Village Garden Dr Ooltewah, 37363

Age at Arrest:

42 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

ASSAULT

FALSE REPORTS

JOHNSON,GEHRIG SHAWN

219 GREY FEATHER RD RINGGOLD, 30736

Age at Arrest:

27 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)

FAILURE TO MAINTAIN LANE

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

KELLY,MICHAEL EUGENE

HOMELESS SODDY DAISY, 37379

Age at Arrest:

53 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY

KILPATRICK,JEREMY MARCEL

5927 BERNIE CIR TALBOTT, 37877

Age at Arrest:

33 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

KING,BRITTANI

606 VAN DYKE ST CHATTANOOGA, 37405

Age at Arrest:

34 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

CRIMINAL IMPERSONATION

LOPEZ,JUAN

208 GOLDEN ROD LANE DALTON, 30721

Age at Arrest:

23 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)

IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS

DRIVING ON ROADWAYS LANED FOR TRAFFIC, VIOLATION

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

MADDEN,RICHMOND LEBRON

2112 BAILEY AVE CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

56 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

OPEN CONTAINER LAW

TEXTING WHILE DRIVING

FINANCIAL RESPONSIBILITY

MCCLENDON,JUSTIN VAN

ATHENS, 37303

Age at Arrest:

35 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

MCCLENDON,JUSTIN VAN

ATHENS, 37303

Age at Arrest:

35 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CRIMINAL IMPERSONATION

MCDANIEL,ZACHARY DEAN

1908 COLONIAL WAY CIR Hixson, 37343

Age at Arrest:

27 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

ASSAULT ON FIRST RESPONDER

VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF

EVADING ARREST

DISORDERLY CONDUCT

PUBLIC INTOXICATION

PEDESTRIANS ON ROADWAY

MERCER,MAKAYLA SIERRA

936 KINNINGTON HILLS DRIVE HIXON, 37343

Age at Arrest:

24 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

OPEN CONTAINER LAW

RECKLESS DRIVING

DRIVING WRONG DIRECTION ON "ONE-WAY" ROAD

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

MORELAND,AMANDA NICOLE

4926 CAMERON LN CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

39 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)

MORGAN,MERCEDES DOMINIQUE

3211 HOYT ST CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

32 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)

VIOLATION OF PROBATION (FORGERY)

OLIVER,EDWARD TREVOR

186 BRIDLENE DR JASPER, 37347

Age at Arrest:

31 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

ASSAULT

ASSAULT

DISORDERLY CONDUCT

POE,BRIAN KEITH

4609 CLONTS RD APISON, 37302

Age at Arrest:

59 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

PRIMUS,BRADLEY NEIL

4497 HOPE RANCH DRIVE APISON, 37302

Age at Arrest:

43 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE)

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

SANFORD,CALEB NATHANIE

341 STRINGER STREET APT 216 CHATTANOOGA, 37405

Age at Arrest:

26 years old

Arresting Agency:

Red Bank PD

Charges:

TEXTING WHILE DRIVING

NO PROOF OF INSURANCE

SEAT BELT LAW VIOLATION

RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS

DISORDERLY CONDUCT

UNSIGNED REGISTRATION

SHAW,ELIOT SCOTT

727 EAST 11TH ST CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

57 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

CRIMINAL LITTERING

RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS

DISORDERLY CONDUCT

OBSTRUCTING HIGHWAY OR OTHER PASSAGEWAY

STEWART,JAYLAN TYRELL

6213 FISK AVENUE CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

18 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

POSS OF FIREARM DURING A FELONY

STOP SIGN VIOLATION

TANKERSLEY,CARRI ELIZABETH

6125 BLACK FERRY LANE BIRCHWOOD, 37308

Age at Arrest:

29 years old

Arresting Agency:

Soddy Daisy PD

Charges:

FAILURE TO APPEAR

TATE,BILLY

1108 ARLINGTON AVE CHATTANOOGA, 37403

Age at Arrest:

72 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

VIOLATION OF PROBATION (BURGLARY) 40350311

THORNTON,HANNAH IRELAND

503 SPARKS ST RINGGOLD, 30736

Age at Arrest:

23 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

AGGRAVATED KIDNAPPING

AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC)

POSS OF FIREARM DURING A FELONY

WHITT,DONIELLE MICHELLE

141 MARTIN LANE DELANO, 37325

Age at Arrest:

42 years old

Arresting Agency:

Charges:

POSSESSION OF METH FOR RESALE

POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY

