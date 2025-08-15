Here is the latest Hamilton County arrest report.
(If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off. Email to news@chattanoogan.com)
Here are the mug shots:
|BAUGH, KOBEY DESHUN
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 08/21/2003
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- ASSAULT
- DOMESTIC ASSAULT
- DOMESTIC ASSAULT
|
|BEACH, MARZJHAII JAZMERE
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 07/10/1997
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY)
|
|BEARD, ANTONIO JAMALL
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 09/21/1992
Arresting Agency:
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|
|BLEVINS, JACOB CANYON
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 11/08/1998
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)
- VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)
- VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)
- VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)
- VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)
|
|BORN, CAMERON PATRICK
Age at Arrest: 29
Date of Birth: 09/19/1995
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|
|BURKS, JAMARION DEONTE
Age at Arrest: 19
Date of Birth: 11/20/2005
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
|
|CENTERS, AVRIELLE
Age at Arrest: 20
Date of Birth: 01/30/2005
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
|
|CLARK, WILLIAM CLYDE
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 05/01/1998
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
|
|COFFEY, DAEQUAN
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 08/06/1997
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
|
|CONWAY, JACQULYN KRISTIN
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 06/23/1981
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- CRIMINAL TRESPASSING
- PUBLIC INTOXICATION
|
|DILLINGHAM, SUMMER MARIE
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 10/04/1991
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
|
|HARDY, TERRY RENEE
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 03/03/1983
Arresting Agency:
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT 39150101
|
|HARPER, JERRELL DEVON
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 09/04/1989
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
|
|HAWKINS, RODNEY DALE
Age at Arrest: 47
Date of Birth: 07/08/1972
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
|
|HERNANDEZ, SILVESTER
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 06/10/1987
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|
|HORTON, ERIC HORACE
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 08/07/1988
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
|
|HUCKABEE, CODY LAMAR
Age at Arrest: 30
Date of Birth: 04/30/1994
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- AGGRAVATED ASSAULT
- THEFT OF PROPERTY
|
|INGRAM, BRANTLEY DASHAUN
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 08/27/2003
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
|
|JACKSON, CEDRICK LEBRON
Age at Arrest: 58
Date of Birth: 03/28/1967
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
|
|KELSEY, ASHLEY DANIELLE
Age at Arrest: 29
Date of Birth: 04/10/1996
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|LEE, HENRY
Age at Arrest: 57
Date of Birth: 11/02/1967
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
|
|LEWIS, TAGEN MICHELLE
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 07/29/1994
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- PETITION TO REVOKE (POSSESSION OF DRUG PARAPHERNAL
|
|MCBEE, NYLE HUNTER
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 01/21/1998
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT
|
|MCCLELLAN, SAMANTHA STAR
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 03/13/1997
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- AGGRAVATED ASSAULT
- AGGRAVATED ASSAULT
- CRIMINAL TRESPASSING
|
|MCKENZIE, PATTY JO
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 03/21/1983
Arresting Agency: East Ridge
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
|
|MILLER, ROBERT LYNN
Age at Arrest: 50
Date of Birth: 10/27/1974
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
|
|RUSS, LAUREN MICHELLE
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 11/10/1997
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
- TINTED WINDOWS VIOLATION
|
|TONEY, HALLESTON LAMONT
Age at Arrest: 69
Date of Birth: 08/13/1956
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
- DRIVING UNDER THE INFLUENCE
|
|WILSON, ANGEL MICHELLE
Age at Arrest: 46
Date of Birth: 02/21/1979
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
|