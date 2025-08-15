Latest Headlines

Here is the latest Hamilton County arrest report.
BAUGH,KOBEY DESHUN

1004 TUNNEL BLVD CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

21 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

ASSAULT

DOMESTIC ASSAULT

DOMESTIC ASSAULT

BEACH,MARZJHAII JAZMERE

1611 E 50TH ST CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

28 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY)

BEARD,ANTONIO JAMALL

2010 FAIRLEIGH ST CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

32 years old

Arresting Agency:

Charges:

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BLEVINS,JACOB CANYON

221 SQUATCHIE LANE SEQUATCHIE, 37374

Age at Arrest:

26 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

POSSESSION OF METH (SELL, DEL.

OR MANUFACTURING)

VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)

VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)

VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)

VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)

BORN,CAMERON PATRICK

655 POTTER HOUSE ROAD JEFFERSON, 30549

Age at Arrest:

29 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

BURKS,JAMARION DEONTE

800 WALKER AVE APT 8302 CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

19 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OF PROPERTY

CENTERS,AVRIELLE

8321 FRONT GATE CIR OOLTEWAH, 37363

Age at Arrest:

20 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

CLARK,WILLIAM CLYDE

1225 CHACE MEDADOWS CRI HAMILTON, 37343

Age at Arrest:

27 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

COFFEY,DAEQUAN

3115 5TH AVE CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

28 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

AGGRAVATED ROBBERY

CONWAY,JACQULYN KRISTIN

360 BOWN BEAR TRAIL HIXSON, 373432393

Age at Arrest:

44 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

PUBLIC INTOXICATION

DILLINGHAM,SUMMER MARIE

HOMELESS LA FAYETTE, 30728

Age at Arrest:

33 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DISORDERLY CONDUCT

HARDY,TERRY RENEE

4516 OLD MISSION RD. CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

42 years old

Arresting Agency:

Charges:

NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT 39150101

HAWKINS,RODNEY DALE

1814 S HOLLY ST CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

47 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

HAWKINS,RODNEY DALE

1814 S HOLLY ST CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

47 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

RECKLESS DRIVING

EVADING ARREST

CRIMINAL IMPERSONATION

TRAFFIC CONTROL SIGNALS VIOLATION

REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE

SEAT BELT LAW VIOLATION

FINANCIAL RESPONSIBILITY

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HAYES,DENNIS DAY

1513 WHEELER AVE CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

42 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

HERNANDEZ,SILVESTER

9032 W OLD LOVELADY RD HIXSON, 37343

Age at Arrest:

38 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HORTON,ERIC HORACE

346 BARNETT HOLLOW RD Bulls Gap, 37711

Age at Arrest:

36 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)

HOULK,DOMINIC LABRON

4105 TAFT HIGHWAY SIGNAL MTN, 37377

Age at Arrest:

25 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

HUCKABEE,CODY LAMAR

119 SHEARER ST Soddy Daisy, 37379

Age at Arrest:

30 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

THEFT OF PROPERTY

INGRAM,BRANTLEY DASHAUN

9950 MUSTANG DRIVE TUSCALOOSA, 35476

Age at Arrest:

21 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FUGITIVE (TUSCALOOSA CO)

JACKSON,CEDRICK LEBRON

7255 LEE HIGHWAY CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

58 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

PUBLIC INDECENCY

KELSEY,ASHLEY DANIELLE

10096 GORDON ST SODDY DAISY, 37379

Age at Arrest:

29 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

LEE,HENRY

2331PINEWAY TRL SODDY DAISY, 37379

Age at Arrest:

57 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

LEWIS,TAGEN MICHELLE

9032 W OLD LOVELADY RD HIXSON, 37343

Age at Arrest:

31 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

REGISTRATION, EXPIRED

FINANCIAL RESPONSIBILITY

LEWIS,TAGEN MICHELLE

9032 W OLD LOVELADY RD HIXSON, 37343

Age at Arrest:

31 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

PETITION TO REVOKE (POSSESSION OF DRUG PARAPHERNAL

LEWIS,TAGEN MICHELLE

9032 W OLD LOVELADY RD HIXSON, 37343

Age at Arrest:

31 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

MCBEE,NYLE HUNTER

3448 CAGLE RD Chattanooga, 37419

Age at Arrest:

26 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

HARASSMENT

HARASSMENT

CONTROLLED SUBSTANCES SCHEDULE VII

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)

MCBEE,NYLE HUNTER

3448 CAGLE RD Chattanooga, 37419

Age at Arrest:

26 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT

MCCLELLAN,SAMANTHA STAR

HOMELESS CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

28 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

FAILURE TO APPEAR

MCCLELLAN,SAMANTHA STAR

HOMELESS CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

28 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

AGGRAVATED ASSAULT

CRIMINAL TRESPASSING

MCKENZIE,PATTY JO

666 OSAGE DR SODDY DAISY, 373796213

Age at Arrest:

42 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

FAILURE TO APPEAR

MCKENZIE,PATTY JO

666 OSAGE DR SODDY DAISY, 373796213

Age at Arrest:

42 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

THEFT OF PROPERTY 39140103

MEJIA DE LON,ELMER ROCAEL

1827 FOUST ST CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

23 years old

Arresting Agency:

Tenn Hwy Patrol

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE (1ST)

DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE

DRIVING LEFT OF CENTER LINE

SEAT BELT LAW VIOLATION

OPEN CONTAINER LAW

FINANCIAL RESPONSIBILITY

DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE

MILLER,ROBERT LYNN

227 JD WALDON RD TEN MILE, 37880

Age at Arrest:

50 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)

RUSS,LAUREN MICHELLE

3508 CLIO AVE CHATTANOOGA, 37407

Age at Arrest:

27 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

TINTED WINDOWS VIOLATION

SHERRILL,TAMMY MICHELLE

404 TUNNEL BLVD CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

37 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

SHERRILL,TAMMY MICHELLE

404 TUNNEL BLVD CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

37 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

SHERRILL,TAMMY MICHELLE

404 TUNNEL BLVD CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

37 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FAILURE TO APPEAR

TONEY,HALLESTON LAMONT

4327 OHLS AVE CHATTANOOGA, 37410

Age at Arrest:

69 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DRIVING UNDER THE INFLUENCE

TURNER,LILY MICHAELA

7710 LEE HWY RM 332 CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

25 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

REGISTRATION, EXPIRED

FINANCIAL RESPONSIBILITY

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

WILLIAMS,STEPHAN

,

Age at Arrest:

32 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

WILSON,ANGEL MICHELLE

4001 ROSSVILLE BLVD ROSSVILLE, 37407

Age at Arrest:

46 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CHILD NON SUPPORT

 

BAUGH, KOBEY DESHUN
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 08/21/2003
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • ASSAULT
  • DOMESTIC ASSAULT
  • DOMESTIC ASSAULT
BEACH, MARZJHAII JAZMERE
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 07/10/1997
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF PROPERTY)
BEARD, ANTONIO JAMALL
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 09/21/1992
Arresting Agency:

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
BLEVINS, JACOB CANYON
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 11/08/1998
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)
  • VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)
  • VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)
  • VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)
  • VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF IDENTITY)
BORN, CAMERON PATRICK
Age at Arrest: 29
Date of Birth: 09/19/1995
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
BURKS, JAMARION DEONTE
Age at Arrest: 19
Date of Birth: 11/20/2005
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY
CENTERS, AVRIELLE
Age at Arrest: 20
Date of Birth: 01/30/2005
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CLARK, WILLIAM CLYDE
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 05/01/1998
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED ASSAULT
COFFEY, DAEQUAN
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 08/06/1997
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED ROBBERY
CONWAY, JACQULYN KRISTIN
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 06/23/1981
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • CRIMINAL TRESPASSING
  • PUBLIC INTOXICATION
DILLINGHAM, SUMMER MARIE
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 10/04/1991
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • DISORDERLY CONDUCT
HARDY, TERRY RENEE
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 03/03/1983
Arresting Agency:

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT 39150101
HARPER, JERRELL DEVON
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 09/04/1989
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY
HAWKINS, RODNEY DALE
Age at Arrest: 47
Date of Birth: 07/08/1972
Arresting Agency: Tenn Hwy Patrol

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
HERNANDEZ, SILVESTER
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 06/10/1987
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
HORTON, ERIC HORACE
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 08/07/1988
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE)
HUCKABEE, CODY LAMAR
Age at Arrest: 30
Date of Birth: 04/30/1994
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED ASSAULT
  • THEFT OF PROPERTY
INGRAM, BRANTLEY DASHAUN
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 08/27/2003
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • FUGITIVE (TUSCALOOSA CO)
JACKSON, CEDRICK LEBRON
Age at Arrest: 58
Date of Birth: 03/28/1967
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • PUBLIC INDECENCY
KELSEY, ASHLEY DANIELLE
Age at Arrest: 29
Date of Birth: 04/10/1996
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
LEE, HENRY
Age at Arrest: 57
Date of Birth: 11/02/1967
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED ASSAULT
LEWIS, TAGEN MICHELLE
Age at Arrest: 31
Date of Birth: 07/29/1994
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • PETITION TO REVOKE (POSSESSION OF DRUG PARAPHERNAL
MCBEE, NYLE HUNTER
Age at Arrest: 26
Date of Birth: 01/21/1998
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • NONSUPPORT AND FLAGRANT NONSUPPORT
MCCLELLAN, SAMANTHA STAR
Age at Arrest: 28
Date of Birth: 03/13/1997
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED ASSAULT
  • AGGRAVATED ASSAULT
  • CRIMINAL TRESPASSING
MCKENZIE, PATTY JO
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 03/21/1983
Arresting Agency: East Ridge

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • FAILURE TO APPEAR
MILLER, ROBERT LYNN
Age at Arrest: 50
Date of Birth: 10/27/1974
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
RUSS, LAUREN MICHELLE
Age at Arrest: 27
Date of Birth: 11/10/1997
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
  • TINTED WINDOWS VIOLATION
TONEY, HALLESTON LAMONT
Age at Arrest: 69
Date of Birth: 08/13/1956
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WILSON, ANGEL MICHELLE
Age at Arrest: 46
Date of Birth: 02/21/1979
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/14/2025
Charge(s):
  • CHILD NON SUPPORT



