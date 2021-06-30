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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, June 30, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 AKERS, CHRIS JOHN FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/30/2021
2 AKERS, CHRIS JOHN DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 06/30/2021
1 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/30/2021
1 CHASE, JESSICA LOGAN POSSESSION OF MARIHUANA 06/30/2021
2 CHASE, JESSICA LOGAN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/30/2021
1 EVANS, TRAVIS JERMAINE SEAT BELT LAW VIOLATION 06/30/2021
2 EVANS, TRAVIS JERMAINE FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/30/2021
3 EVANS, TRAVIS JERMAINE DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE 06/30/2021
1 EVANS, TRAVIS JERMAINE MARIJUANA FOR RESALE 06/30/2021
1 HARDEN, DEREK ALLEN MANUFACTURE,DELIVERY, SALE OF METH 06/30/2021
2 HARDEN, DEREK ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/30/2021
1 HOWARD, COLE NATHANIEL DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 06/30/2021
1 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 06/30/2021
1 IRWIN, ALEX WALLACE AGGRAVATED STATUTORY RAPE 06/30/2021
1 MCCLENDON, FREDRICK LOGAN DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 06/30/2021
1 PELFREY, LELAND HEATH THEFT OF PROPERTY OVER $2,500 06/30/2021
1 PROCTOR, JUSTIN R DOMESTIC ASSAULT 06/30/2021
1 ROBINSON, COURTNEY TRUMINE FALSE IDENTIFICATION (USE OF) 06/30/2021
1 VICK, SARKEIJA SHATINA FAILURE TO APPEAR 06/30/2021
1 WALTON, TONI J'LISA RECKLESS ENDANGERMENT 06/30/2021

True Bills:

311685 1 ADAMS, ANDREW DAVID AGGRAVATED BURGLARY 06/30/2021
311685 2 ADAMS, ANDREW DAVID THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311686 1 BALDWIN, ZACHARY MILES EVADING ARREST 06/30/2021
311686 2 BALDWIN, ZACHARY MILES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/30/2021
311686 3 BALDWIN, ZACHARY MILES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/30/2021
311687 1 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR RECKLESS ENDANGERMENT 06/30/2021
311687 2 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR VANDALISM 06/30/2021
311687 3 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR POSSESSION OF FIREARM DURING NON-DANGEROUS OFFENSE 06/30/2021
311687 4 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/30/2021
311687 5 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/30/2021
311687 6 BILLINGSLY, DEVONTAE LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/30/2021
311688 1 BISHOP, TIMOTHY LAMAR VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 06/30/2021
311688 2 BISHOP, TIMOTHY LAMAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/30/2021
311688 3 BISHOP, TIMOTHY LAMAR SPEEDING 06/30/2021
311688 4 BISHOP, TIMOTHY LAMAR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/30/2021
311689 1 BLACKWELL JR, RONALD STEVEN AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311689 2 BLACKWELL JR, RONALD STEVEN AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311689 3 BLACKWELL JR, RONALD STEVEN AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311689 4 BLACKWELL JR, RONALD STEVEN POSSESSION OF A DEADLY WEAPON DURING NON-DANGEROUS
OFFENSE
06/30/2021
311689 5 BLACKWELL JR, RONALD STEVEN DISORDERLY CONDUCT 06/30/2021

311690 1 BOWERS, GORDON J POSSESSION OF CARFENTANYL FOR RESALE 06/30/2021
311690 2 BOWERS, GORDON J POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/30/2021
311690 3 BOWERS, GORDON J FAILURE TO APPEAR 06/30/2021
311691 1 BROCK, FEDERICO LEASTER VANDALISM 06/30/2021
311692 1 BUSTOS-ARISMENDI, ISRAEL POSSESSION OF COCAINE 06/30/2021
311692 2 BUSTOS-ARISMENDI, ISRAEL DRIVING LEFT OF CENTER LINE 06/30/2021
311692 3 BUSTOS-ARISMENDI, ISRAEL FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/30/2021
311692 4 BUSTOS-ARISMENDI, ISRAEL VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 06/30/2021
311692 5 BUSTOS-ARISMENDI, ISRAEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/30/2021
311693 1 CHAMBERS, HUNTER CALEB FALSE REPORTS 06/30/2021
311693 2 CHAMBERS, HUNTER CALEB DRIVING LEFT OF CENTER 06/30/2021
311693 3 CHAMBERS, HUNTER CALEB LEAVING THE SCENE 06/30/2021
311693 4 CHAMBERS, HUNTER CALEB VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 06/30/2021
311693 5 CHAMBERS, HUNTER CALEB DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/30/2021
311693 6 CHAMBERS, HUNTER CALEB FAILURE TO APPEAR 06/30/2021
311693 7 CHAMBERS, HUNTER CALEB DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/30/2021
311694 1 COULTER, JOHN MICHAEL POSSESSION OF PSILOCYBIN 06/30/2021
311694 2 COULTER, JOHN MICHAEL POSSESSION OF ALPRAZOLAM 06/30/2021
311695 1 COULTER, JOHN MICHAEL POSS. OF MARIJUANA FOR RESALE 06/30/2021
311695 2 COULTER, JOHN MICHAEL POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 06/30/2021
311695 3 COULTER, JOHN MICHAEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/30/2021
311696 1 PROCTOR, KOBY GAGE POSS. OF MARIHUANA FOR RESALE 06/30/2021

311696 2 PROCTOR, KOBY GAGE POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 06/30/2021
311696 3 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/30/2021
311697 1 CROSS, LAURA DEMIG DOMESTIC ASSAULT 06/30/2021
311699 1 HILL, LAKENDRA SHONTAY THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311698 1 DANIELS, NICOLE RISEY THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311700 1 DANIELS, NICOLE RISEY AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311700 2 DANIELS, NICOLE RISEY LEAVING THE SCENE 06/30/2021
311700 3 DANIELS, NICOLE RISEY DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/30/2021
311700 4 DANIELS, NICOLE RISEY FAILURE TO APPEAR 06/30/2021
311701 1 EVANS, TRAVIS JERMAINE POSSESSION OF COCAINE 06/30/2021
311701 2 EVANS, TRAVIS JERMAINE POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 06/30/2021
311701 3 EVANS, TRAVIS JERMAINE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/30/2021
311701 4 EVANS, TRAVIS JERMAINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/30/2021
311702 1 GILREATH II, JOHNNY LEON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/30/2021
311702 2 GILREATH II, JOHNNY LEON SPEEDING 06/30/2021
311702 3 GILREATH II, JOHNNY LEON EVADING ARREST 06/30/2021
311702 4 GILREATH II, JOHNNY LEON RESISTING ARREST 06/30/2021
311702 5 GILREATH II, JOHNNY LEON DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/30/2021
311702 6 GILREATH II, JOHNNY LEON AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311702 7 GILREATH II, JOHNNY LEON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 06/30/2021
311703 1 GUERMSEY, CRYSTAL THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311703 2 GUERMSEY, CRYSTAL FORGERY 06/30/2021

311704 1 HEFFNER III, THOMAS JAMES CRIMINAL TRESPASSING 06/30/2021
311704 2 HEFFNER III, THOMAS JAMES CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 06/30/2021
311705 1 HILL, LAKENDRA SHONTAY POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 06/30/2021
311706 1 HOWARD, COLE NATHANIEL CRIMINAL IMPERSONATION 06/30/2021
311706 2 HOWARD, COLE NATHANIEL EVADING ARREST 06/30/2021
311706 3 HOWARD, COLE NATHANIEL RESISTING ARREST 06/30/2021
311706 4 HOWARD, COLE NATHANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/30/2021
311707 1 JOHNSON, MARIA A THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311708 1 JONES, LEWIS W FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/30/2021
311708 2 JONES, LEWIS W IMPROPER BACKING 06/30/2021
311708 3 JONES, LEWIS W DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/30/2021
311709 1 LEAMON, TRISTAN TANNER VANDALISM 06/30/2021
311709 2 LEAMON, TRISTAN TANNER THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311710 1 LEWIS, JADA MAELYN ACCESSORY AFTER THE FACT 06/30/2021
311711 1 MARTIN, DAMEN VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 06/30/2021
311712 1 MATTHEWS, KENNETH DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 06/30/2021
311713 1 MILLER, ZACKARY TYLER THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311714 1 MILLER, ZACKARY TYLER CRIMINAL SIMULATION 06/30/2021
311715 1 OGLETREE, DAYTON KALVIN FALSE IMPRISONMENT 06/30/2021
311716 1 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 06/30/2021
311716 2 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 06/30/2021
311716 3 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/30/2021

311717 1 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 06/30/2021
311717 2 PROCTOR, KOBY GAGE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 06/30/2021
311718 1 REDMAN, KENNETH ZACHARY THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311718 2 REDMAN, KENNETH ZACHARY POSSESSION OF HEROIN 06/30/2021
311718 3 REDMAN, KENNETH ZACHARY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/30/2021
311719 1 REED, DEREK NATHANIEL RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311719 2 REED, DEREK NATHANIEL RECKLESS ENDANGERMENT 06/30/2021
311719 3 REED, DEREK NATHANIEL EVADING ARREST 06/30/2021
311719 4 REED, DEREK NATHANIEL EVADING ARREST 06/30/2021
311719 5 REED, DEREK NATHANIEL LEAVING THE SCENE 06/30/2021
311719 6 REED, DEREK NATHANIEL DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/30/2021
311719 7 REED, DEREK NATHANIEL ALTERATION OF EVIDENCE OF TITLE 06/30/2021
311720 1 ROBINSON, COURTNEY TRUMINE CRIMINAL IMPERSONATION 06/30/2021
311720 2 ROBINSON, COURTNEY TRUMINE POSSESSION OF OF MDMA FOR RESALE 06/30/2021
311720 3 ROBINSON, COURTNEY TRUMINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 06/30/2021
311720 4 ROBINSON, COURTNEY TRUMINE POSSESSION OF LEGEND DRUG 06/30/2021
311720 5 ROBINSON, COURTNEY TRUMINE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/30/2021
311721 1 SEXTON, KELLY WAYNE POSS. OF METHAMPHETAMINE 06/30/2021
311721 2 SEXTON, KELLY WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 06/30/2021
311722 1 SILLEMON, ROMMEL EDWARD POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
06/30/2021
311722 2 SILLEMON, ROMMEL EDWARD VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 06/30/2021
311723 1 SIMMONS, DEBORAH DENISE BURGLARY OF A BUSINESS 06/30/2021

311723 2 SIMMONS, DEBORAH DENISE THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311724 1 SIMS, ERIC LEMARCUS CRIMINAL IMPERSONATION 06/30/2021
311725 1 SMITH, SHAMYRA DAMITA THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311726 1 SMITH, SHAMYRA DAMITA THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311727 1 SMITH, SHAMYRA DAMITA BURGLARY OF A BUSINESS 06/30/2021
311727 2 SMITH, SHAMYRA DAMITA THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311728 1 STALYON, MERCEDES DELENE DRIVING ON REVOKED LICENSE 06/30/2021
311729 1 SWART, RUSSELL DAVID VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 06/30/2021
311730 1 THOMAS III, ROGER NMN RECKLESS ENDANGERMENT 06/30/2021
311730 2 THOMAS III, ROGER NMN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311730 3 THOMAS III, ROGER NMN DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311730 4 THOMAS III, ROGER NMN POSSESSION OF WEAPON WITH INTENT TO GO ARMED 06/30/2021
311730 5 THOMAS III, ROGER NMN POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 06/30/2021
311731 1 TUCKER, KELDERICK MARQUAIL AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311731 2 TUCKER, KELDERICK MARQUAIL AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311731 3 TUCKER, KELDERICK MARQUAIL AGGRAVATED ASSAULT 06/30/2021
311731 4 TUCKER, KELDERICK MARQUAIL POSS. MARIHUANA FOR RESALE 06/30/2021
311731 5 TUCKER, KELDERICK MARQUAIL EVADING ARREST 06/30/2021
311731 6 TUCKER, KELDERICK MARQUAIL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 06/30/2021
311731 7 TUCKER, KELDERICK MARQUAIL FAILURE TO YIELD 06/30/2021
311732 1 VAUGHN, GENESIS LATROY POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
06/30/2021
311732 2 VAUGHN, GENESIS LATROY POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 06/30/2021

311732 3 VAUGHN, GENESIS LATROY FAILURE TO SIGNAL TURN 06/30/2021
311733 1 VICK, SARKEIJA SHATINA FAILURE TO APPEAR 06/30/2021
311734 1 WALDROP, DERRICK QUINELLE BURGLARY OF A BUSINESS 06/30/2021
311734 2 WALDROP, DERRICK QUINELLE THEFT OF PROPERTY 06/30/2021
311734 3 WALDROP, DERRICK QUINELLE VANDALISM 06/30/2021
311735 1 WALTON, TONI J'LISA LIGHT LAW VIOLATION 06/30/2021
311735 2 WALTON, TONI J'LISA VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 06/30/2021
311735 3 WALTON, TONI J'LISA CHILD RESTRAINT LAW VIOLATION 06/30/2021
311735 4 WALTON, TONI J'LISA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 06/30/2021
311736 1 WILLIAMS, HEATH JAMES DOMESTIC ASSAULT 06/30/2021
311736 2 WILLIAMS, HEATH JAMES RESISTING ARREST 06/30/2021


June 30, 2021

Police Blotter: Friend Of A Friend Drives Off In Man's Car While Man Is In Olive Garden Line; Kids Paint Was Just Bird Poop

June 30, 2021

New Video Feeds To Help City Police Crimefighting Efforts

June 30, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills


A man at Olive Garden on Hamilton Place Boulevard said he was giving a ride to a friend of a friend. The man went inside Olive Garden to put his name on the wait list and when he came out of ... (click for more)

The Chattanooga Police Department announced Dragonfly Community Connect, a public-private community partnership that combines technologically advanced crime response with community policing in ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 AKERS, CHRIS JOHN FINANCIAL RESPONSIBILITY 06/30/2021 2 AKERS, CHRIS JOHN DRIVING ON REVOKED, ... (click for more)



Breaking News

Police Blotter: Friend Of A Friend Drives Off In Man's Car While Man Is In Olive Garden Line; Kids Paint Was Just Bird Poop

A man at Olive Garden on Hamilton Place Boulevard said he was giving a ride to a friend of a friend. The man went inside Olive Garden to put his name on the wait list and when he came out of the restaurant his car was gone. He doesn't know where the friend of a friend hangs out. * * * Police were told that a man was causing a disorder at 30 Birmingham Highway at the front ... (click for more)

New Video Feeds To Help City Police Crimefighting Efforts

The Chattanooga Police Department announced Dragonfly Community Connect, a public-private community partnership that combines technologically advanced crime response with community policing in order to improve public safety. Dragonfly Community Connect is a volunteer opt-in program that directly links security systems owned by Chattanooga businesses with the CPD’s Real-Time ... (click for more)

Opinion

Let's Remember 4th Of July Rules For Flying The Flag

Patriotic Americans still fly Old Glory on Memorial Day, the Fourth of July and several other dates proclaimed by the President of the United States, the birthdays of states and on state holidays. In spite of the fact that millions of Americans have died in support of the banner, its continued existence has not been without controversy. In 1989, in response to a Supreme Court ... (click for more)

Roy Exum: The 'Defund' Catastrophe

Homicide rates in Nashville are up 51.2 percent over the first six months of the year in 2020. This year 62 persons have been killed compared to 41 in the first half of last year and, what is worst, the crime rate is heightened all across America, especially in Democratic-controlled cities where ‘Defund the Police’ efforts have backfired miserably. A recent poll in ... (click for more)

Sports

Sugar Creek Raceway In Blue Ridge Features 2-Night Independence Weekend Races Saturday And Sunday

Sugar Creek Raceway in Blue Ridge, Ga., just 30 minutes outside the Ocoee River past Cleveland, Tn., is roaring back to action this Independence Weekend (Saturday and Sunday) with not one but two nights of dirt track racing. Super Late Models and 602/Sportsman race cars share the top billing as the Red Clay series returns for another event and the Southern All-Stars Super Late Models ... (click for more)

Randy Smith: Needless Drama At The College World Series

In addition to close competitive games in Omaha, Nebraska last week, there was some needless controversy as the North Carolina State baseball team was disqualified, sending Vanderbilt into the championship round. Why was the Wolf Pack squad sent home? Because at least 15 of their players tested positive for the new Delta variant of Covid-19. Most of those who tested positive had ... (click for more)


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