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Breaking News


Top Hamilton County Salaries 2021

Saturday, August 14, 2021

Here are the top Hamilton County salaries:

EMPLOYEE NAME DEPARTMENT ANNUAL SALARY
METCALFE, JAMES K MEDICAL EXAMINER $207,482
COGSWELL, STEVEN C MEDICAL EXAMINER $196,091
URREGO, FERNANDO ANDRES COUNTY HEALTH OFFICER (INTERIM) $195,000
MOYER, KAREN M COUNTY PHYSICIAN-HEALTH DEPT $194,480
PHILYAW, ROBERT D JUVENILE COURT JUDGE $186,058
BALES, DAVID E GENERAL SESSIONS COURT $186,058
MCVEAGH, ALEXANDER KEITH GENERAL SESSIONS COURT $186,058
SELL, CHRISTINE MAHN GENERAL SESSIONS COURT $186,058
STARNES, GARY W GENERAL SESSIONS COURT $186,058
STATOM, LILA J GENERAL SESSIONS COURT $186,058
WEBB JR, GERALD GENERAL SESSIONS COURT $186,058
COPPINGER, JIM M COUNTY MAYOR $179,460
TAYLOR, RHEUBIN M COUNTY ATTORNEY $175,165
COMPTON, MICHAEL E CHIEF OF STAFF $165,192
BROUNER, LEE H ADMINISTRATOR OF FINANCE $152,869
HAMMOND, JAMES W SHERIFF $149,068
MAIRS, SAMUEL G ADMINISTRATOR JUVENILE COURT $141,847
HAYNES, WILLIAM MARTY ELECTED OFFICIALS $141,517
BARNES, REBEKAH G ADMINISTRATOR-HEALTH SERVICES $140,824
LEAMON, TODD E ADMINISTRATOR OF PUBLIC WORKS $137,715
HULLANDER, WILLIAM F TRUSTEE $135,517
GRAVITT, MARCUS DEL REGISTER OF DEEDS $135,517
DEAN, RANDALL VINCENT CRIMINAL COURT CLERK $135,517
KNOWLES, WILLIAM F COUNTY CLERK $135,517
MILLER, ROBIN L. CLERK & MASTER $135,517
HENRY, LARRY L CIRCUIT COURT CLERK $135,517
BEHLER, GARY D JUVENILE COURT CLERK $135,517
LONGSHORE, LESLIE A DISTRICT ATTNY GENERAL $129,528
RANDALL, JENNETH F COUNTY AUDITOR $129,142
ELLIS, SANDRA K ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES $127,920
COOPER, CHRISTINA H ADMINISTRATOR-GENERAL SERVICES $124,800
KURRELMEIER-LEE, KATHRYN S READ 20 - CHIEF READING OFFICER $124,163
ALLEN, MICHAEL S ADMINISTRATOR, ELECTION COMM (APPOINTED BY $121,965
GARRETT, AUSTIN L SHERIFF - CHIEF DEPUTY $121,095
THOMAS, CHARLES A DENTIST MANAGER-HEALTH DEPT $121,046
PATRICK, MICHAEL C DIRECTOR OF WASTE WATER $120,582
PATRICK, VONDA MILLER ASST ADMINISTRATOR OF FINANCE $119,600
ORTWEIN, RACHEL WINFREY DISTRICT ATTNY GENERAL $118,896
STUERMER, JOHN S 911 - EXECUTIVE DIRECTOR $116,988
MCKINNEY, BART F DIRECTOR OF IT $116,420
AGAN, JOHN ANTHONY DIR ENGINEERING & FACILITIES MAINTENANCE $114,700
MINOR, CHARLES D DISTRICT ATTNY GENERAL $113,784
SCHILLING, NANCY L DENTIST-HEALTH DEPT $111,674
MENA, EMMANUELA DENTIST-HEALTH DEPT $111,165
CHANDER, KAVITA DENTIST-HEALTH DEPT $110,811
SHEPHERD, SHAUN K SHERIFF - DEPUTY CHIEF OF CORRECTIONS $110,745
KING, MARK ANTHONY SHERIFF - DEPUTY CHIEF $110,745
CROWE, ANDREW SPENCER PHARMACIST-HEALTH DEPT $110,000
MCDOUGAL, WILLIAM TROY JUVENILE COURT REFEREE $109,251
CLARK, KATHY J JUVENILE COURT - CHILD SUPPORT REFEREE $105,330
BENNETT, GENE A SHERIFF - CHIEF OF STAFF $104,000
BERNARD, RONALD SHERIFF - DIRECTOR OF TECH/FINANCE $104,000
GOTT, THOMAS C JUVENILE COURT REFEREE $103,482
JOHNSON, PATRICK SHAWN COURTS COORD CRIM JUST LIAISON $103,453
JORDAN II, KENNETH U DIRECTOR OF EEO $102,336
SOUTHERLAND, MARY NEILL SR TRIAL ATTORNEY $102,205
KREIDER, DIANA M DIRECTOR CLINICAL HEALTH SVS-HEALTH DEPT $101,270
MILLER, LORRIE JUDICIAL COMMISSION-CHIEF MAGISTRATE $101,200
ANDREWS, TIMOTHY R DIRECTOR HC RAIL ROAD AUTHORIT $100,111
SAIEED, DANIEL R DIRECTOR OF COMMUNITY & ECON DEVELOPMT $100,044
JOHNSON III, JAMES F DIR COMMERCIAL OP/IT SYS MGR-ASSESSOR OF PR $99,204
TUCKER, BRAD M CRIMINAL COURT CLERK $98,800
STOLL, WILLIAM H RISK MANAGER $98,093
BELK, ANNA PROTANO DIRECTOR MENTAL HLTH COURT $97,995
BROOKS, ERIC DAILEY ENGINEERING PROJECT MANAGER-WWTA $96,720
FRIDAY, AUTUMN K ENGINEERING PROJECT MANAGER $96,515
SIVLEY, SUSAN L EXECUTIVE DIRECTOR-ASSESSOR OF PROP $96,261
NOVAK, SABRINA DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SRS-HEALTH DEPT $94,640
DAVEY, JAMES C TRUSTEE $93,625
GRAHAM, SETH D 911 - DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES $93,221
LAMB, THOMAS A DIRECTOR OF PARKS & RECREATION $92,768
HOBBS, ROBERT D ASSISTANT COUNTY ATTORNEY $92,698
JOHNSTON, RANDY G DIR RESIDENTIAL OPER-ASSESSOR OF PROP $92,550
CAMPBELL, JOHN C DIRECTOR OF PERSONAL PROPERTY-ASSESSOR OF $92,536
BASLER, ANDREW STEVEN JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE $92,000
MURCHISON, BLAKE F JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE $92,000
POWERS, RON D JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE $92,000
PINKSTON, MELYDIA E DISTRICT ATTNY GENERAL $91,512
HAMILTON, VAUGHN R ITS OPERATIONS MANAGER $91,385
MURPHY, DAVID BRYAN APPLICATION DEVELOPMENT MGR $91,385
SISSOM, SUSAN C CIRCUIT COURT CLERK $90,948
WILSON, BEN CLARK DIRECTOR OF HIGHWAY $89,994
GARIE, ELIZABETH D PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT $89,900
GODWIN, JENNIFER M DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES $89,610
CARNEY, JEFFERY D 911 - DIRECTOR OF OPERATIONS $89,161
MCCOLLOUGH, CHRISTOPHER L AUDIT MANAGER $88,861
HOOPER, MARK N SHERIFF'S CAPTAIN $88,697
HINTON, VAN L SHERIFF'S CAPTAIN $88,697
GASTON, CHARLES DALE SHERIFF'S CAPTAIN $88,697
JONES, AUTRY L JUVENILE COURT - CHILD SUPPORT REFEREE $87,791
SMITH, MARSHA G JUVENILE COURT - CHILD SUPPORT REFEREE $87,791
MILLER, CAROLE L SHERIFF - DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES $87,467
JACKSON, CHRISTOPHER F DIRECTOR CORRECTIONS-ALT.
SENTENCING		 $87,424
NESSLY, DANIELLE MADELINE PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT $87,282
ADAMS, JAMES CHRISTOPHE DIR EMERG SVS & HOMELAND SEC $86,740
MANKA, DAWN E FINANCE - ACCOUNTING MANAGER $86,419
DANIELS, SPENCER S SHERIFF'S CAPTAIN $86,395
BREMMER, MEGAN ELIZABETH PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT $85,786
MAYO, HEATHER ELAINE PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT $85,786
HOGAN, BETHANY RANDOLPH PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT $85,786
ANGWIN, CARLEENA D DIRECTOR COMMUNITY HEALTH SRVS-HEALTH DEPT $85,291
BEAL, AUBREY MICHAEL TELECOMMUNICATIONS MANAGER $85,280
WAMP, COTY GREER SHERIFF - GENERAL COUNSEL $85,280
EAKER, DARRELL L SYSTEM/DATABASE ARCHITECT $85,280
HAMMOND IV, JAMES W SHERIFF - INFO SYSTEM MANAGER $85,280
MILLARD, CARRIE L REGISTER OF DEEDS $85,139
BEDWELL, SUSAN L TRUSTEE $84,899
HALL JR, CHARLES W MEDICAL EXAMINER - OFFICE MANAGER $84,886
LECROY-SCHEMEL, CYNTHIA AN JUVENILE COURT REFEREE $84,414
CARRION, CRYSTLE L. DISTRICT ATTNY GENERAL $83,616
MOORE, LARRY B LEAD SYSTEMS PROGRAMMER $83,379
CARPENTER, JERALD W DIR PROCUREMENT & FLEET MGT $83,211
WILKINS, STEPHEN L DIRECTOR ENVIRONMENTAL SVS-HEALTH DEPT $83,211
BRANDON, MICHAEL CHRISTOPH CAMA SYSTEM ADMINISTRATOR-ASSESSOR OF PRO $83,200
CLARK, LESLIE A HEALTH DATA SYSTEM MANAGER-HEALTH DEPT $82,626
FOSTER, NATHANIEL V ASST ADMINISTRATOR OF ELECTION COMM $82,014
DONNICK, JEFFRIE J 911 - DIRECTOR OF ADMINISTRATION $81,979
DELANEY, KIMBERLY MICHELLE PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT $81,256
MILLING, SHARON M ASSISTANT COUNTY ATTORNEY $81,182
MILLER JR, JOHN THOMAS DIR EMERGENCY MEDICAL SVS $81,120
HOLMES, PATRICIA M SR PUBLIC HEALTH NURSE-HEALTH DEPT $80,459
COPPINGER, GENE A SHERIFF - CORRECTION CAPTAIN $80,355
KNIGHT, BYRON E SHERIFF - CORRECTION CAPTAIN $80,355
TERRELL, RODNEY D SHERIFF - CORRECTION CAPTAIN $80,355
COYLE, PHILIP A DISTRICT ATTNY GENERAL $79,908
JONES, CATHY B DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK $79,274
EASTER GONZALES, ANGELA DA DIRECTOR CASE MANAGEMENT SVS-HEALTH DEPT $79,202
KNOWLES, ALAN C SUPPORT SVCS. SUPERINTENDENT $79,021
CROPP, NATALIE HAYMOND DISTRICT PUBLIC DEFENDER $78,908
ELLIS, JACKSON P SHERIFF - FINANCIAL MANAGER $78,805
GUINN, KAREN CAVIN SR PUBLIC HEALTH NURSE-HEALTH DEPT $78,665
CLARK, JASON E SHERIFF - CORRECTION CAPTAIN $78,269
CHESHIRE, CHARLES R DETENTION UNIT SUPERINTENDENT-JUV CT CLERK $77,836
MITCHELL, PATRICIA LEANNE HAM CO COMMISSIONER OFFICE-LEGISLATIVE ADMI $77,073
BLAYLOCK JR, ESTON R DIRECTOR OF BLDG INSPECTION $76,859
DUNNE, MICHAEL COMMUNICATIONS MANAGER - MAYOR $76,772
GEOGHAGAN, ANGEL D 911 - HR & PROFESSIONAL STANDRDS MGR $76,621
PUKENAS, JENNIFER N ASSISTANT TO COUNTY MAYOR $76,569
PARTON, JEFFREY S SHERIFF LT $76,483
JONES, RICKY A SHERIFF LT $76,483
MCDOWELL, BRIAN D SHERIFF LT $76,483
MERKLE, ERIC S SHERIFF LT $76,483
RITTER, HENRY C SHERIFF LT $76,483
SOWDER, DAVID L SHERIFF LT $76,483
LEE, ROBERT D SHERIFF LT $76,483
MAHAFFEY, ELIOTT S SHERIFF LT $76,483
HARVEY, ROLAND C SHERIFF LT $76,483
HARGIS, JOHN B SHERIFF - CORRECTION CAPTAIN $76,183
STRANGE, WENDY J SR PUBLIC HEALTH NURSE-HEALTH DEPT $75,825
COOK, DENISE R JUVENILE COURT - COURT DIRECTOR $75,686
WILSON, JONATHAN STEPHEN DISTRICT PUBLIC DEFENDER $75,524
COOPER, MARY HALL SHERIFF - FUSE OPERATIONS MANAGER $75,400
JAHN, JANNA SHERIFF - FUSE PROGRAM MANAGER $75,400
COMBS, DARREN T SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR $75,049
YOUNG, DAVID R SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR $75,014
ADAMS, BEVERLY JOANN FINANCE - BUDGET MANAGER $75,014
MORGAN, SHANNON MICHAELA RECOVERY COURT PROGRAM COORDINATOR $75,000
FULBRIGHT, BEVANS R PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER-HEALTH DEPT $74,710
FIELDS, JAMES ALTON SHERIFF LT $74,498
LIPSCOMB, JANICE S SR PUBLIC HEALTH NURSE-HEALTH DEPT $74,333
WORMSLEY, HOLLY FINANCE - SR ACCOUNTANT $73,720
EAGLE, MARGARETTE L FINANCE - SR ACCOUNTANT $73,554
BROWN, MONICA T COUNTY CLERK $72,925
CATCHINGS, CAROLYN S ACCOUNTS MANAGER-SHERIFF $72,800
MICHIELS, SCOTT C SHERIFF - INMATE PROGRAMS PROJECT MGR $72,792
REDMAN II, GERALD W SHERIFF - INMATE PROGRAMS OPERATIONS MGR $72,792
MAUPIN, PAUL V SHERIFF LT $72,512
HOLMES, ALTUS BRENT PROJECT ARCHITECT-ENGINEERING $72,465
GRIFFITH, JACQUELYN BECKMA DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK $71,753
SHANEYFELT, HOWARD J GIS MANAGER $71,753
RANDOLPH-PARKER, CHARLOTT ASST HUMAN RESOURCES DIRECTOR $71,753
COSTLEY, BRYAN J SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR $71,690
WARE, JACQUELINE TRUSTEE $71,644
ALLEN, JOYCE M CRIMINAL COURT CLERK $71,450
HATLER, GINA MGR HLTH & WELLNESS $70,823
LONG, NATASHA E WWTA ADMINISTRATION COORDINATOR $70,720
JOHNSON, LESLIE K DEPUTY DIRECTOR PARKS & REC $70,002
HIDALGO, RAUL G NETWORK MANAGER $70,002
BERRY, KRISTI R CHIEF DEPUTY - ELECTION COMMISSION $70,002

 


August 14, 2021

Top Hamilton County Salaries 2021

August 10, 2021

Hamilton County Has 316 New Cases Of COVID And 3 More Deaths; 40 In ICU

August 10, 2021

Georgia Has 25 More Coronavirus Deaths, Including 1 Each In Walker And Whitfield Counties


Here are the top Hamilton County salaries: EMPLOYEE NAME DEPARTMENT ANNUAL SALARY METCALFE, JAMES K MEDICAL EXAMINER $207,482 COGSWELL, STEVEN C ... (click for more)

Hamilton County had 316 new coronavirus cases reported on Tuesday, bringing the total to 49,140. There have been three more deaths from the virus, and the total is at 525 in the county. ... (click for more)

Georgia state health officials reported on Tuesday there have been 25 additional deaths due to the coronavirus. The current total is 18,881. There are 4,385 new cases, as that total reaches ... (click for more)



Breaking News

Top Hamilton County Salaries 2021

Here are the top Hamilton County salaries: EMPLOYEE NAME DEPARTMENT ANNUAL SALARY METCALFE, JAMES K MEDICAL EXAMINER $207,482 COGSWELL, STEVEN C MEDICAL EXAMINER $196,091 URREGO, FERNANDO ANDRES COUNTY HEALTH OFFICER (INTERIM) $195,000 MOYER, KAREN M COUNTY PHYSICIAN-HEALTH DEPT $194,480 PHILYAW, ... (click for more)

Hamilton County Has 316 New Cases Of COVID And 3 More Deaths; 40 In ICU

Hamilton County had 316 new coronavirus cases reported on Tuesday, bringing the total to 49,140. There have been three more deaths from the virus, and the total is at 525 in the county. It is reported they were two men and one woman, two white and one black, and two were age 81 and older and the other was age 71-80. The number of those who have recovered from coronavirus ... (click for more)

Opinion

Thank You, Judge Russell Bean

I can honestly say Chattanooga will be losing one of the most caring and compassionate judges to ever grace the City Court in 2022. I know personally that Judge Bean carries that same caring and compassion for his fellow man both inside and outside the courtroom and lives what he preaches every day. I will never forget the story years ago when a motorist appeared in front of ... (click for more)

Roy Exum: Some Things Are Worse

Many generations of men, and later women, have learned there are three ways one accomplishes any challenge – the right way, the wrong way, and the Army way. When you are in fatigues, there is just one way. On Monday the Secretary of Defense announced all military personnel will take the COVID vaccine and there is … no other way. I am a huge proponent of the vaccine as a personal ... (click for more)

Sports

Dan Fleser: Offense Will Hopefully Validate Down-To-Earth Heupel

Josh Heupel has introduced himself as a more down-to-earth version of Tennessee head football coach. He’s less haughty and more secure than his immediate predecessors. He hasn’t distinguished himself so far with any personal attributes. He’s apparently leaving that to his offense. Under Heupel’s three-year watch, Central Florida ranked in the top 10 in points per game ... (click for more)

UTC Athletics Offers Gold Pass For Recent Alumni

The Chattanooga Mocs marketing and ticketing machine rolls on this summer providing fans with as many options as possible to follow the teams. The latest is aimed at graduates of the University over the last five years. The “Gold Pass” grants entry into all five ticketed sports exclusively for those who graduated between 2016-21. It’s good for every home event excluding premium ... (click for more)


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