Top Hamilton County Salaries 2021

|EMPLOYEE NAME
|DEPARTMENT
|ANNUAL SALARY
|METCALFE, JAMES K
|MEDICAL EXAMINER
|$207,482
|COGSWELL, STEVEN C
|MEDICAL EXAMINER
|$196,091
|URREGO, FERNANDO ANDRES
|COUNTY HEALTH OFFICER (INTERIM)
|$195,000
|MOYER, KAREN M
|COUNTY PHYSICIAN-HEALTH DEPT
|$194,480
|PHILYAW, ROBERT D
|JUVENILE COURT JUDGE
|$186,058
|BALES, DAVID E
|GENERAL SESSIONS COURT
|$186,058
|MCVEAGH, ALEXANDER KEITH
|GENERAL SESSIONS COURT
|$186,058
|SELL, CHRISTINE MAHN
|GENERAL SESSIONS COURT
|$186,058
|STARNES, GARY W
|GENERAL SESSIONS COURT
|$186,058
|STATOM, LILA J
|GENERAL SESSIONS COURT
|$186,058
|WEBB JR, GERALD
|GENERAL SESSIONS COURT
|$186,058
|COPPINGER, JIM M
|COUNTY MAYOR
|$179,460
|TAYLOR, RHEUBIN M
|COUNTY ATTORNEY
|$175,165
|COMPTON, MICHAEL E
|CHIEF OF STAFF
|$165,192
|BROUNER, LEE H
|ADMINISTRATOR OF FINANCE
|$152,869
|HAMMOND, JAMES W
|SHERIFF
|$149,068
|MAIRS, SAMUEL G
|ADMINISTRATOR JUVENILE COURT
|$141,847
|HAYNES, WILLIAM MARTY
|ELECTED OFFICIALS
|$141,517
|BARNES, REBEKAH G
|ADMINISTRATOR-HEALTH SERVICES
|$140,824
|LEAMON, TODD E
|ADMINISTRATOR OF PUBLIC WORKS
|$137,715
|HULLANDER, WILLIAM F
|TRUSTEE
|$135,517
|GRAVITT, MARCUS DEL
|REGISTER OF DEEDS
|$135,517
|DEAN, RANDALL VINCENT
|CRIMINAL COURT CLERK
|$135,517
|KNOWLES, WILLIAM F
|COUNTY CLERK
|$135,517
|MILLER, ROBIN L.
|CLERK & MASTER
|$135,517
|HENRY, LARRY L
|CIRCUIT COURT CLERK
|$135,517
|BEHLER, GARY D
|JUVENILE COURT CLERK
|$135,517
|LONGSHORE, LESLIE A
|DISTRICT ATTNY GENERAL
|$129,528
|RANDALL, JENNETH F
|COUNTY AUDITOR
|$129,142
|ELLIS, SANDRA K
|ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES
|$127,920
|COOPER, CHRISTINA H
|ADMINISTRATOR-GENERAL SERVICES
|$124,800
|KURRELMEIER-LEE, KATHRYN S
|READ 20 - CHIEF READING OFFICER
|$124,163
|ALLEN, MICHAEL S
|ADMINISTRATOR, ELECTION COMM (APPOINTED BY
|$121,965
|GARRETT, AUSTIN L
|SHERIFF - CHIEF DEPUTY
|$121,095
|THOMAS, CHARLES A
|DENTIST MANAGER-HEALTH DEPT
|$121,046
|PATRICK, MICHAEL C
|DIRECTOR OF WASTE WATER
|$120,582
|PATRICK, VONDA MILLER
|ASST ADMINISTRATOR OF FINANCE
|$119,600
|ORTWEIN, RACHEL WINFREY
|DISTRICT ATTNY GENERAL
|$118,896
|STUERMER, JOHN S
|911 - EXECUTIVE DIRECTOR
|$116,988
|MCKINNEY, BART F
|DIRECTOR OF IT
|$116,420
|AGAN, JOHN ANTHONY
|DIR ENGINEERING & FACILITIES MAINTENANCE
|$114,700
|MINOR, CHARLES D
|DISTRICT ATTNY GENERAL
|$113,784
|SCHILLING, NANCY L
|DENTIST-HEALTH DEPT
|$111,674
|MENA, EMMANUELA
|DENTIST-HEALTH DEPT
|$111,165
|CHANDER, KAVITA
|DENTIST-HEALTH DEPT
|$110,811
|SHEPHERD, SHAUN K
|SHERIFF - DEPUTY CHIEF OF CORRECTIONS
|$110,745
|KING, MARK ANTHONY
|SHERIFF - DEPUTY CHIEF
|$110,745
|CROWE, ANDREW SPENCER
|PHARMACIST-HEALTH DEPT
|$110,000
|MCDOUGAL, WILLIAM TROY
|JUVENILE COURT REFEREE
|$109,251
|CLARK, KATHY J
|JUVENILE COURT - CHILD SUPPORT REFEREE
|$105,330
|BENNETT, GENE A
|SHERIFF - CHIEF OF STAFF
|$104,000
|BERNARD, RONALD
|SHERIFF - DIRECTOR OF TECH/FINANCE
|$104,000
|GOTT, THOMAS C
|JUVENILE COURT REFEREE
|$103,482
|JOHNSON, PATRICK SHAWN
|COURTS COORD CRIM JUST LIAISON
|$103,453
|JORDAN II, KENNETH U
|DIRECTOR OF EEO
|$102,336
|SOUTHERLAND, MARY NEILL
|SR TRIAL ATTORNEY
|$102,205
|KREIDER, DIANA M
|DIRECTOR CLINICAL HEALTH SVS-HEALTH DEPT
|$101,270
|MILLER, LORRIE
|JUDICIAL COMMISSION-CHIEF MAGISTRATE
|$101,200
|ANDREWS, TIMOTHY R
|DIRECTOR HC RAIL ROAD AUTHORIT
|$100,111
|SAIEED, DANIEL R
|DIRECTOR OF COMMUNITY & ECON DEVELOPMT
|$100,044
|JOHNSON III, JAMES F
|DIR COMMERCIAL OP/IT SYS MGR-ASSESSOR OF PR
|$99,204
|TUCKER, BRAD M
|CRIMINAL COURT CLERK
|$98,800
|STOLL, WILLIAM H
|RISK MANAGER
|$98,093
|BELK, ANNA PROTANO
|DIRECTOR MENTAL HLTH COURT
|$97,995
|BROOKS, ERIC DAILEY
|ENGINEERING PROJECT MANAGER-WWTA
|$96,720
|FRIDAY, AUTUMN K
|ENGINEERING PROJECT MANAGER
|$96,515
|SIVLEY, SUSAN L
|EXECUTIVE DIRECTOR-ASSESSOR OF PROP
|$96,261
|NOVAK, SABRINA
|DIRECTOR OF ADMINISTRATIVE SRS-HEALTH DEPT
|$94,640
|DAVEY, JAMES C
|TRUSTEE
|$93,625
|GRAHAM, SETH D
|911 - DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES
|$93,221
|LAMB, THOMAS A
|DIRECTOR OF PARKS & RECREATION
|$92,768
|HOBBS, ROBERT D
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY
|$92,698
|JOHNSTON, RANDY G
|DIR RESIDENTIAL OPER-ASSESSOR OF PROP
|$92,550
|CAMPBELL, JOHN C
|DIRECTOR OF PERSONAL PROPERTY-ASSESSOR OF
|$92,536
|BASLER, ANDREW STEVEN
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|$92,000
|MURCHISON, BLAKE F
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|$92,000
|POWERS, RON D
|JUDICIAL COMMISSION-MAGISTRATE
|$92,000
|PINKSTON, MELYDIA E
|DISTRICT ATTNY GENERAL
|$91,512
|HAMILTON, VAUGHN R
|ITS OPERATIONS MANAGER
|$91,385
|MURPHY, DAVID BRYAN
|APPLICATION DEVELOPMENT MGR
|$91,385
|SISSOM, SUSAN C
|CIRCUIT COURT CLERK
|$90,948
|WILSON, BEN CLARK
|DIRECTOR OF HIGHWAY
|$89,994
|GARIE, ELIZABETH D
|PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT
|$89,900
|GODWIN, JENNIFER M
|DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES
|$89,610
|CARNEY, JEFFERY D
|911 - DIRECTOR OF OPERATIONS
|$89,161
|MCCOLLOUGH, CHRISTOPHER L
|AUDIT MANAGER
|$88,861
|HOOPER, MARK N
|SHERIFF'S CAPTAIN
|$88,697
|HINTON, VAN L
|SHERIFF'S CAPTAIN
|$88,697
|GASTON, CHARLES DALE
|SHERIFF'S CAPTAIN
|$88,697
|JONES, AUTRY L
|JUVENILE COURT - CHILD SUPPORT REFEREE
|$87,791
|SMITH, MARSHA G
|JUVENILE COURT - CHILD SUPPORT REFEREE
|$87,791
|MILLER, CAROLE L
|SHERIFF - DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES
|$87,467
|JACKSON, CHRISTOPHER F
|DIRECTOR CORRECTIONS-ALT.
SENTENCING
|$87,424
|NESSLY, DANIELLE MADELINE
|PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT
|$87,282
|ADAMS, JAMES CHRISTOPHE
|DIR EMERG SVS & HOMELAND SEC
|$86,740
|MANKA, DAWN E
|FINANCE - ACCOUNTING MANAGER
|$86,419
|DANIELS, SPENCER S
|SHERIFF'S CAPTAIN
|$86,395
|BREMMER, MEGAN ELIZABETH
|PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT
|$85,786
|MAYO, HEATHER ELAINE
|PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT
|$85,786
|HOGAN, BETHANY RANDOLPH
|PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT
|$85,786
|ANGWIN, CARLEENA D
|DIRECTOR COMMUNITY HEALTH SRVS-HEALTH DEPT
|$85,291
|BEAL, AUBREY MICHAEL
|TELECOMMUNICATIONS MANAGER
|$85,280
|WAMP, COTY GREER
|SHERIFF - GENERAL COUNSEL
|$85,280
|EAKER, DARRELL L
|SYSTEM/DATABASE ARCHITECT
|$85,280
|HAMMOND IV, JAMES W
|SHERIFF - INFO SYSTEM MANAGER
|$85,280
|MILLARD, CARRIE L
|REGISTER OF DEEDS
|$85,139
|BEDWELL, SUSAN L
|TRUSTEE
|$84,899
|HALL JR, CHARLES W
|MEDICAL EXAMINER - OFFICE MANAGER
|$84,886
|LECROY-SCHEMEL, CYNTHIA AN
|JUVENILE COURT REFEREE
|$84,414
|CARRION, CRYSTLE L.
|DISTRICT ATTNY GENERAL
|$83,616
|MOORE, LARRY B
|LEAD SYSTEMS PROGRAMMER
|$83,379
|CARPENTER, JERALD W
|DIR PROCUREMENT & FLEET MGT
|$83,211
|WILKINS, STEPHEN L
|DIRECTOR ENVIRONMENTAL SVS-HEALTH DEPT
|$83,211
|BRANDON, MICHAEL CHRISTOPH
|CAMA SYSTEM ADMINISTRATOR-ASSESSOR OF PRO
|$83,200
|CLARK, LESLIE A
|HEALTH DATA SYSTEM MANAGER-HEALTH DEPT
|$82,626
|FOSTER, NATHANIEL V
|ASST ADMINISTRATOR OF ELECTION COMM
|$82,014
|DONNICK, JEFFRIE J
|911 - DIRECTOR OF ADMINISTRATION
|$81,979
|DELANEY, KIMBERLY MICHELLE
|PRIMARY CARE CLINICIAN-HEALTH DEPT
|$81,256
|MILLING, SHARON M
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY
|$81,182
|MILLER JR, JOHN THOMAS
|DIR EMERGENCY MEDICAL SVS
|$81,120
|HOLMES, PATRICIA M
|SR PUBLIC HEALTH NURSE-HEALTH DEPT
|$80,459
|COPPINGER, GENE A
|SHERIFF - CORRECTION CAPTAIN
|$80,355
|KNIGHT, BYRON E
|SHERIFF - CORRECTION CAPTAIN
|$80,355
|TERRELL, RODNEY D
|SHERIFF - CORRECTION CAPTAIN
|$80,355
|COYLE, PHILIP A
|DISTRICT ATTNY GENERAL
|$79,908
|JONES, CATHY B
|DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK
|$79,274
|EASTER GONZALES, ANGELA DA
|DIRECTOR CASE MANAGEMENT SVS-HEALTH DEPT
|$79,202
|KNOWLES, ALAN C
|SUPPORT SVCS. SUPERINTENDENT
|$79,021
|CROPP, NATALIE HAYMOND
|DISTRICT PUBLIC DEFENDER
|$78,908
|ELLIS, JACKSON P
|SHERIFF - FINANCIAL MANAGER
|$78,805
|GUINN, KAREN CAVIN
|SR PUBLIC HEALTH NURSE-HEALTH DEPT
|$78,665
|CLARK, JASON E
|SHERIFF - CORRECTION CAPTAIN
|$78,269
|CHESHIRE, CHARLES R
|DETENTION UNIT SUPERINTENDENT-JUV CT CLERK
|$77,836
|MITCHELL, PATRICIA LEANNE
|HAM CO COMMISSIONER OFFICE-LEGISLATIVE ADMI
|$77,073
|BLAYLOCK JR, ESTON R
|DIRECTOR OF BLDG INSPECTION
|$76,859
|DUNNE, MICHAEL
|COMMUNICATIONS MANAGER - MAYOR
|$76,772
|GEOGHAGAN, ANGEL D
|911 - HR & PROFESSIONAL STANDRDS MGR
|$76,621
|PUKENAS, JENNIFER N
|ASSISTANT TO COUNTY MAYOR
|$76,569
|PARTON, JEFFREY S
|SHERIFF LT
|$76,483
|JONES, RICKY A
|SHERIFF LT
|$76,483
|MCDOWELL, BRIAN D
|SHERIFF LT
|$76,483
|MERKLE, ERIC S
|SHERIFF LT
|$76,483
|RITTER, HENRY C
|SHERIFF LT
|$76,483
|SOWDER, DAVID L
|SHERIFF LT
|$76,483
|LEE, ROBERT D
|SHERIFF LT
|$76,483
|MAHAFFEY, ELIOTT S
|SHERIFF LT
|$76,483
|HARVEY, ROLAND C
|SHERIFF LT
|$76,483
|HARGIS, JOHN B
|SHERIFF - CORRECTION CAPTAIN
|$76,183
|STRANGE, WENDY J
|SR PUBLIC HEALTH NURSE-HEALTH DEPT
|$75,825
|COOK, DENISE R
|JUVENILE COURT - COURT DIRECTOR
|$75,686
|WILSON, JONATHAN STEPHEN
|DISTRICT PUBLIC DEFENDER
|$75,524
|COOPER, MARY HALL
|SHERIFF - FUSE OPERATIONS MANAGER
|$75,400
|JAHN, JANNA
|SHERIFF - FUSE PROGRAM MANAGER
|$75,400
|COMBS, DARREN T
|SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR
|$75,049
|YOUNG, DAVID R
|SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR
|$75,014
|ADAMS, BEVERLY JOANN
|FINANCE - BUDGET MANAGER
|$75,014
|MORGAN, SHANNON MICHAELA
|RECOVERY COURT PROGRAM COORDINATOR
|$75,000
|FULBRIGHT, BEVANS R
|PUBLIC HEALTH NURSE MANAGER-HEALTH DEPT
|$74,710
|FIELDS, JAMES ALTON
|SHERIFF LT
|$74,498
|LIPSCOMB, JANICE S
|SR PUBLIC HEALTH NURSE-HEALTH DEPT
|$74,333
|WORMSLEY, HOLLY
|FINANCE - SR ACCOUNTANT
|$73,720
|EAGLE, MARGARETTE L
|FINANCE - SR ACCOUNTANT
|$73,554
|BROWN, MONICA T
|COUNTY CLERK
|$72,925
|CATCHINGS, CAROLYN S
|ACCOUNTS MANAGER-SHERIFF
|$72,800
|MICHIELS, SCOTT C
|SHERIFF - INMATE PROGRAMS PROJECT MGR
|$72,792
|REDMAN II, GERALD W
|SHERIFF - INMATE PROGRAMS OPERATIONS MGR
|$72,792
|MAUPIN, PAUL V
|SHERIFF LT
|$72,512
|HOLMES, ALTUS BRENT
|PROJECT ARCHITECT-ENGINEERING
|$72,465
|GRIFFITH, JACQUELYN BECKMA
|DIRECTOR OF JUVENILE CT CLERK
|$71,753
|SHANEYFELT, HOWARD J
|GIS MANAGER
|$71,753
|RANDOLPH-PARKER, CHARLOTT
|ASST HUMAN RESOURCES DIRECTOR
|$71,753
|COSTLEY, BRYAN J
|SYSTEMS ANALYST SUPERVISOR
|$71,690
|WARE, JACQUELINE
|TRUSTEE
|$71,644
|ALLEN, JOYCE M
|CRIMINAL COURT CLERK
|$71,450
|HATLER, GINA
|MGR HLTH & WELLNESS
|$70,823
|LONG, NATASHA E
|WWTA ADMINISTRATION COORDINATOR
|$70,720
|JOHNSON, LESLIE K
|DEPUTY DIRECTOR PARKS & REC
|$70,002
|HIDALGO, RAUL G
|NETWORK MANAGER
|$70,002
|BERRY, KRISTI R
|CHIEF DEPUTY - ELECTION COMMISSION
|$70,002