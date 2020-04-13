 Monday, April 13, 2020 63.0°F   thunderstorm rain fog/mist   Thunderstorm Rain Fog/Mist

Breaking News


Walker County Arrest Report For April 6-12

Monday, April 13, 2020

Here is the Walker County arrest report for April 6-12:

SMITH            JAMES           EDWARD LEE          W/M    28        OFFICER COPPOCK BATTERY – FAMILY VIOLENCE, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE

PAYNE           KYLE EDWIN           W/M    18        OFFICER MILLER    AGGRAVATED ASSAULT, CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY, POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT A CRIME

HANNAH       LISA   MICHELLE    W/F     46        THOMAS GSP           POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, DRIVING WITHOUT LICENSE ON PERSON, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS, IMPROPER LANE CHANGE/FAILURE TO MAINTAIN LANE

 

SMITH            CLORY          ROCHELLE   W/F     34        OFFICER KIRBY      HOLD FOR COURT

WILSON        AMANDA      DIANE            W/F     36        OFFICER BROOME THEFT BY TAKING – MOTOR VEHICLE, THEFT BY TAKING – FELONY

 

LINDSAY      JANEICE        ETERNATY   BF       22                    OFFICER FORREST BRGLARY,SIMPLE BATTERY,OBSTRUCTION (M),CRIMINAL TRESSPASS

 

 


April 13, 2020

Walker County Arrest Report For April 6-12

April 13, 2020

Latest Hamilton County Arrest Report

April 12, 2020

Federal Court In Kentucky Issues Restraining Order Over Louisville Mayor's Ban On Drive-In Church: Justice Department May Take Action Against Cities With Bans


Here is the Walker County arrest report for April 6-12: SMITH JAMES EDWARD LEE W/M 28 OFFICER COPPOCK BATTERY – FAMILY VIOLENCE, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE PAYNE KYLE EDWIN W/M 18 OFFICER ... (click for more)

Here is the latest Hamilton County arrest report: ALLMON, BRANDON JAMES 1938 ROCK BLUFF RD HIXSON, 37343 Age at Arrest: 40 years old Arresting Agency: Hamilton County FUGITIVE (ARREST ... (click for more)

A Federal Court in Western Kentucky has put down a temporary restraining order against the mayor of Louisville, Ky., from banning drive-in church services at a Louisville church. The order ... (click for more)




Breaking News

Walker County Arrest Report For April 6-12

Here is the Walker County arrest report for April 6-12: SMITH JAMES EDWARD LEE W/M 28 OFFICER COPPOCK BATTERY – FAMILY VIOLENCE, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE PAYNE KYLE EDWIN W/M 18 OFFICER MILLER AGGRAVATED ASSAULT, CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY, POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT A CRIME HANNAH LISA MICHELLE W/F 46 THOMAS ... (click for more)

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: ALLMON, BRANDON JAMES 1938 ROCK BLUFF RD HIXSON, 37343 Age at Arrest: 40 years old Arresting Agency: Hamilton County FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE) --- BALLARD, RENEE T 1052 SOUTH SEMINOLE DRIVE APT A EAST RIDGE, Age at Arrest: 50 years old Arresting Agency: East Ridge DOMESTIC ASSAULT --- BARCLAY, ... (click for more)

Opinion

An Egregious Overreach

I doubt the Chattanooga mayor can produce evidence of his authority to prevent believers from worshiping together -- yet apart -- to mark the most important event in Christianity while sealed away inside their cars with raised windows. While it's justifiable to pause gatherings during pandemics when close physical interaction between church goers cannot be prevented, to stop drive-in ... (click for more)

Roy Exum: ‘Forgive Them, Father’

At a recent meeting of the Hamilton County School Board to discuss the budget for the next three years, one model that was presented included a one percent salary increase for the teachers. Rhonda Thurman, more times than not the sole voice of reason on the school board, balked at that, saying that teachers have had substantial raises this year and – with millions suffering financially ... (click for more)

Sports

Dan Fleser: Phil Fulmer Says Stay Positive, Keep Your Priorities In Place

KNOXVILLE – During an interview on Thursday, Phillip Fulmer prefaced one of his answers by saying, “Leadership matters. It absolutely matters.” Tennessee’s athletic director was referencing football while speaking with former Vols quarterback Erik Ainge during his morning show on Knoxville radio station WNML. But Fulmer really was speaking in a broader sense because the subject ... (click for more)

Scott Bloomquist Selling Race Cars To Fellow Competitors

Two legends of Dirt Late Model racing are using the lull in on track action, due to the coronavirus pandemic, to ready for the upcoming dirt track season across America this summer. Shannon Babb of Illinois is at Scott Bloomquist's Tennessee shop picking up a pair of Sweet/Bloomquist race cars in preparation for the tours such as UMP Summernationals, World of Outlaws and even ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors