Here is the Walker County arrest report for March 30-April 5:
WADE KATTIE LARISSA WF 28 OFFICER BARKLEY POSS.METH,FTA (F)
UPSHAW MATTHEW LATRON BM 20 OFFICER MILLER AGG.
ASSAULT, FTA (M)-(F), SUSPENDED LICENSE,TRAFFIC VIOLATION WARRANTS
OWENS KELVON CHRISTOPHER BM 34 OFFICER WORLEY POINTING GUN AT ANOTHER, CRUELTY TO CHILDREN 3RD,BATTERY FVA
STEVENS DAYLEN ELESE WF 17 OFFICER REESE SIMPLE BATTERY FVA
BRADLEY CHARLES DYLAN W/M 17 OFFICER JONES SIMPLE ASSAULT – FAMILY VIOLENCE, BATTERY – FAMILY VIOLENCE, OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY PHONE CALLS
MUNDY NINA CHERI W/F 28 OFFICER WEBER DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
WHITE LESLEY DIANA W/F 42 OFFICER DYE DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
DELOACH NICHOLAS DEAN W/M 40 OFFICER HEAD BATTERY – FAMILY VIOLENCE
DENTON CHAD DEWAYNE W/M 44 OFFICER BARKLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, TEXTING WHILE DRIVING, IMPROPER LANE CHANGE/FAILURE TO MAINTAIN LANE
LEWIS ANTHONY LLOYD W/M 40 OFFICER HENSLEY CHILD MOLESTATION, INCEST
GASPAR FRANCISCO ANDRES H/M 22 OFFICER DYE DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 0.08G OR MORE
MITCHELL SHIRLEY LEE W/F 29 OFFICER WEBER SIMPLE BATTERY, PROBATION VIOLATGION – MISD
PROCTOR KELBY LEE WM 21 OFFICER ELLIOT DUI,WRECKLESS DRIVING,FAILURE TO MAINTAIN,NO LICENSE
ANTONIO-FRANCISCO TOMAS HM 31 OFFICER WOOTEN SIMPLE BATTERY FVA
PACK DEWAYNE DAVID WM 54 OFFICER SIMPSON PAROLE VIOLATION
PURSLEY JERRY LAMAR WM 55 GSP BUCKNER DUI,HIT AND RUN,SUSPENDED LICENSE
RIZZO PAUL MICHAEL WM 26 OFFICER AGREDANO DUI
YOUNCE TONYA RANAE W/F 32 OFFICER EVANS P.U.I , SHOPLIFTING
LUEDKE NICHOLAS ALEN W/M 26 OFFICER BETHUNE WARRANT
PATTERSON SANDRA FAE W/F 49 OFFICER REECE AGG ASSAULT, RECKLESS CONDUCT, WILLFUL OBSTRUCTION (M)
CASH JACOB LEBRON W/M 21 OFFICER GSP BUCKNER POSS OF MARIJUANA, TRAFFIC TICKETS
EVITT HALEY NICHOLE WF 24 OFFICER EVANS DUI, EXPIRED TAG
GRACY DALLAS DEWAYNE WM 26 OFFICER EVANS DUI, SUSPENDED LICENSE,NO INSURANCE,RECKLESS DRIVING,IMPROPER PASSING