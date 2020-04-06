 Monday, April 6, 2020 65.0°F   mostly cloudy   Mostly Cloudy

Breaking News


Walker County Arrest Report For March 30-April 5

Monday, April 6, 2020

Here is the Walker County arrest report for March 30-April 5:

WADE            KATTIE         LARISSA       WF      28                    OFFICER BARKLEY            POSS.METH,FTA (F)

UPSHAW       MATTHEW    LATRON        BM      20                    OFFICER MILLER    AGG.

ASSAULT, FTA (M)-(F), SUSPENDED LICENSE,TRAFFIC VIOLATION WARRANTS

OWENS          KELVON        CHRISTOPHER         BM      34                    OFFICER WORLEY POINTING GUN AT ANOTHER, CRUELTY TO CHILDREN 3RD,BATTERY FVA

 

STEVENS      DAYLEN        ELESE            WF      17                    OFFICER REESE      SIMPLE BATTERY FVA

 

BRADLEY     CHARLES      DYLAN          W/M    17        OFFICER JONES       SIMPLE ASSAULT – FAMILY VIOLENCE, BATTERY – FAMILY VIOLENCE, OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY PHONE CALLS

MUNDY         NINA  CHERI            W/F     28        OFFICER WEBER     DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL

WHITE           LESLEY         DIANA           W/F     42        OFFICER DYE          DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL

 

DELOACH     NICHOLAS    DEAN W/M    40        OFFICER HEAD       BATTERY – FAMILY VIOLENCE

DENTON        CHAD DEWAYNE    W/M    44        OFFICER BARKLEY            DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, TEXTING WHILE DRIVING, IMPROPER LANE CHANGE/FAILURE TO MAINTAIN LANE

LEWIS            ANTHONY    LLOYD          W/M    40        OFFICER HENSLEY CHILD MOLESTATION, INCEST

GASPAR        FRANCISCO  ANDRES        H/M    22        OFFICER DYE          DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 0.08G OR MORE

MITCHELL    SHIRLEY       LEE     W/F     29        OFFICER WEBER     SIMPLE BATTERY, PROBATION VIOLATGION – MISD

 

PROCTOR      KELBY           LEE     WM     21                    OFFICER ELLIOT     DUI,WRECKLESS DRIVING,FAILURE TO MAINTAIN,NO LICENSE

ANTONIO-FRANCISCO      TOMAS                      HM      31                    OFFICER WOOTEN SIMPLE BATTERY FVA

PACK DEWAYNE    DAVID           WM     54                    OFFICER SIMPSON PAROLE VIOLATION

PURSLEY      JERRY            LAMAR          WM     55                    GSP BUCKNER         DUI,HIT AND RUN,SUSPENDED LICENSE

RIZZO PAUL  MICHAEL      WM     26                    OFFICER AGREDANO        DUI

 

YOUNCE       TONYA          RANAE          W/F     32                    OFFICER EVANS     P.U.I , SHOPLIFTING

LUEDKE        NICHOLAS    ALEN W/M    26                    OFFICER BETHUNE            WARRANT

PATTERSON SANDRA        FAE    W/F     49                    OFFICER REECE      AGG ASSAULT, RECKLESS CONDUCT, WILLFUL OBSTRUCTION (M)

CASH JACOB           LEBRON        W/M    21                    OFFICER GSP BUCKNER   POSS OF MARIJUANA, TRAFFIC TICKETS

 

EVITT HALEY          NICHOLE      WF      24                    OFFICER EVANS     DUI, EXPIRED TAG

GRACY          DALLAS        DEWAYNE    WM     26                    OFFICER EVANS     DUI, SUSPENDED LICENSE,NO INSURANCE,RECKLESS DRIVING,IMPROPER PASSING

 

 

 


April 6, 2020

Governor Lee Announces $10 Million In Small And Rural Hospital Readiness Grant

April 6, 2020

Get Emailed Headlines From Chattanoogan.com; Like Us On Facebook, Twitter For Instant News

April 6, 2020

Latest Bradley County Arrest Report


Tennessee Governor Bill Lee on Monday announced the State of Tennessee will allocate $10 million in Small and Rural Hospital Readiness Grants to support hospitals that are facing financial strain ... (click for more)

We send out headlines each week day of the latest Chattanooga news. Our news headlines have links that take you to the stories with a click. We also send out special emails if there ... (click for more)

Click here for the latest Bradley County arrest report. (click for more)




Breaking News

Governor Lee Announces $10 Million In Small And Rural Hospital Readiness Grant

Tennessee Governor Bill Lee on Monday announced the State of Tennessee will allocate $10 million in Small and Rural Hospital Readiness Grants to support hospitals that are facing financial strain due to the ongoing response to COVID-19. “Small and rural hospitals are critical to fighting COVID-19 and these grants will help complement federal aid dollars to ensure hospitals can ... (click for more)

Get Emailed Headlines From Chattanoogan.com; Like Us On Facebook, Twitter For Instant News

We send out headlines each week day of the latest Chattanooga news. Our news headlines have links that take you to the stories with a click. We also send out special emails if there is a highly significant local news story breaking so you will be aware of it quickly. To be added to the email headline list, just email us at news@chattanoogan.com. In addition, ... (click for more)

Opinion

A Tribute To My Dad

As a young boy, by the time I woke up every morning during the week my dad had already left for work. I would wake up before daylight some days but could never catch him before he left. He was a newspaper man, a reporter for the Chattanooga Free Press. On occasion I would get to visit him in the old Free Press building in downtown Chattanooga. I remember the massive elevator ... (click for more)

Roy Exum: My Musings In Sunshine

The weather yesterday was so gorgeous and the world around me so quiet that I spent a good deal of the day on my outside porch, watching my herd of squirrels try to out-think the new squirrel-proof bird feeder, and praying more than once about this week ahead. Our Surgeon General, Dr. Jerome Adams, speaking on “Meet The Press,” had the most ominous prediction of the day when said ... (click for more)

Sports

Tamika Catchings Headed Into Naismith Memorial Basketball Hall Of Fame

KNOXVILLE, Tenn. – Tennessee women's basketball legend Tamika Catchings was announced Saturday as part of the nine-member 2020 induction class for the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Catchings follows in the footsteps of her head coach at Tennessee, the late Pat Summitt, who was the first and only other person associated with the Lady Vol program to be welcomed ... (click for more)

UTC Volleyball’s Gauthreaux Returns For Redshirt Senior Season

“When she went down with a season-ending injury early into camp, it was difficult for all of us within our program to understand why it happened, because of all that she had done to prepare for a great senior season,” said head coach Travis Filar. “And it was especially hard on Mikaela that just like that, her season was done.” Gauthreaux was coming off a stellar junior season ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors