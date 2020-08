Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

BANKS JR, TONY BERNARD ASSAULT 07/29/2020

1 BOSTON, CELESTE WATONNYA ASSAULT 07/29/2020

2 BOSTON, CELESTE WATONNYA RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS 07/29/2020

3 BOSTON, CELESTE WATONNYA DISORDERLY CONDUCT 07/29/2020

1 BROWN, DAYJOUR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020

1 CROWTHER, TYRONE CORDELL CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020

1 DAVIS, LOGAN BRADLEY POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020

1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC MARIJUANA FOR RESALE 07/29/2020

1 LOY, KATRINA MARIE MARIJUANA FOR RESALE 07/29/2020

1 WIMPY, ELYSIA LASHAY MARIJUANA FOR RESALE 07/29/2020

1 IPSARO, JEFFREY BRYAN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020

1 WILLIAMS, AKYRAH LAMIQUE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020

1 JORDAN, TRAVIS RAY POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020

1 PENNINGTON, ROBERT ANDREW UNL. POSSESSION OF A WEAPON 07/29/2020

2 PENNINGTON, ROBERT ANDREW RECKLESS DRIVING 07/29/2020

3 PENNINGTON, ROBERT ANDREW DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/29/2020

4 PENNINGTON, ROBERT ANDREW THEFT OF IDENTITY 07/29/2020

5 PENNINGTON, ROBERT ANDREW UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE 07/29/2020

6 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020

1 STYLES, APRIL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020

1 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020

1 WATTS, KYREE DORCELL CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020

1 WILLIAMS, AKYRAH LAMIQUE CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020

True Bills:

310138 1 BAILEY, KYLIA DESHAE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310139 1 BAILEY, KYLIA DESHAE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310140 1 BENTLEY, CARL MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310141 1 BRANHAM, TEOSHIA RENEE DPOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020

310142 1 BRANHAM, TEOSHIA RENEE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020

310142 2 BRANHAM, TEOSHIA RENEE CHILD NEGLECT 07/29/2020

310143 1 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020

310143 2 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING LEFT OF CENTER 07/29/2020

310143 3 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020

310144 1 BRUNS, SAMUEL FREDERICK DISORDERLY CONDUCT 07/29/2020

310144 2 BRUNS, SAMUEL FREDERICK PUBLIC INTOXICATION 07/29/2020

310144 3 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310144 4 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020

310144 5 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310144 6 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020

310144 7 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310144 8 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020

310144 9 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310144 10 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020

310144 11 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020



310144 12 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020

310144 13 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310144 14 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020

310144 15 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310144 16 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020

310144 17 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310144 18 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020

310144 19 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310144 20 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020

310144 21 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310144 22 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020

310145 1 BURRESS, LONTIASHA LASHUNTAE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310146 1 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310147 1 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA AGGRAVATED BURGLARY 07/29/2020

310147 2 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310147 3 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA VANDALISM 07/29/2020

310148 1 CREWS, JEFFERY T THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310148 2 CREWS, JEFFERY T EVADING ARREST 07/29/2020

310148 3 CREWS, JEFFERY T FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/29/2020

310148 4 CREWS, JEFFERY T VANDALISM 07/29/2020

310148 5 CREWS, JEFFERY T VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/29/2020

310148 6 CREWS, JEFFERY T SPEEDING 07/29/2020



310148 7 CREWS, JEFFERY T DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020

310149 1 DAVIS, JAMARCUS KISHON THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310149 2 DAVIS, JAMARCUS KISHON CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020

310149 3 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 07/29/2020

310149 4 DAVIS, JAMARCUS KISHON TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020

310149 5 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/29/2020

310150 1 DAVIS, LOGAN BRADLEY VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 07/29/2020

310150 2 DAVIS, LOGAN BRADLEY SPEEDING 07/29/2020

310150 3 DAVIS, LOGAN BRADLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020

310151 1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/29/2020

310151 2 DUNNINGTON, CHETH ISAAC POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310152 1 LOY, KATRINA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/29/2020

310152 2 LOY, KATRINA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310153 1 WIMPY, ELYSIA LASHAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/29/2020

310153 2 WIMPY, ELYSIA LASHAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310154 1 DYRON, HATTEN N. DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020

310154 2 DYRON, HATTEN N. DOMESTIC ASSAULT 07/29/2020

310155 1 ENGLISH, WILLIAM DANIEL POSSESSION OF HEROIN 07/29/2020

310155 2 ENGLISH, WILLIAM DANIEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310155 3 ENGLISH, WILLIAM DANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 07/29/2020

310156 1 GRAY, ZANE NICHOLAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310156 2 GRAY, ZANE NICHOLAS DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/29/2020



310156 3 GRAY, ZANE NICHOLAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020

310157 1 IPSARO, JEFFREY BRYAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310158 1 WILLIAMS, AKYRAH LAMIQUE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310159 1 JACKSON, RICHARD LEBRON POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 07/29/2020

310159 2 JACKSON, RICHARD LEBRON POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 07/29/2020

310160 1 JAMES, KING ALLAH ASSAULT 07/29/2020

310160 2 JAMES, KING ALLAH VANDALISM 07/29/2020

310161 1 JORDAN, TRAVIS RAY POSSESSION OF ALPRAZOLAM 07/29/2020

310161 2 JORDAN, TRAVIS RAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 07/29/2020

310162 1 KEY, KENNETH EDWARD THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310164 1 LOMNICK, MARCUS DEWAYNE TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020

310164 2 LOMNICK, MARCUS DEWAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310165 1 SCRUGGS, MICHAEL CORTEZ TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020

310165 2 SCRUGGS, MICHAEL CORTEZ POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310163 1 LOMINICK, LOGAN LAQUAN TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020

310163 2 LOMINICK, LOGAN LAQUAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310166 1 LOMINICK, LOGAN LAQUAN POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020

310167 1 LOMNICK, MARCUS DEWAYNE VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 07/29/2020

310168 1 SCRUGGS, MICHAEL CORTEZ VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 07/29/2020

310169 1 MELTON, DEANDREA DEMETRIS AGGRAVATED ROBBERY 07/29/2020

310169 2 MELTON, DEANDREA DEMETRIS THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310170 1 MEYER, BRIDGET MICHELLE CHILD ABUSE 07/29/2020

310170 2 MEYER, BRIDGET MICHELLE RESISTING ARREST 07/29/2020



310171 1 MEYER, BRIDGET MICHELLE DOMESTIC ASSAULT 07/29/2020

310172 1 MORRIS, HARVEY ALEXANDER VIOLATION OF HEADLIGHT LAW 07/29/2020

310172 2 MORRIS, HARVEY ALEXANDER OPEN CONTAINER LAW 07/29/2020

310172 3 MORRIS, HARVEY ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020

310172 4 MORRIS, HARVEY ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020

310174 1 MYLES, RICKEY RICARDO POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 07/29/2020

310174 2 MYLES, RICKEY RICARDO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/29/2020

310174 3 MYLES, RICKEY RICARDO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310173 1 MYLES, RESHEEM RESHAWN POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 07/29/2020

310173 2 MYLES, RESHEEM RESHAWN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/29/2020

310173 3 MYLES, RESHEEM RESHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310175 1 MYLES, RESHEEM RESHAWN FAILURE TO YIELD 07/29/2020

310175 2 MYLES, RESHEEM RESHAWN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/29/2020

310175 3 MYLES, RESHEEM RESHAWN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020

310175 4 MYLES, RESHEEM RESHAWN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/29/2020

310176 1 PENNINGTON, ROBERT ANDREW EVADING ARREST 07/29/2020

310176 2 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310177 1 PITTS, SAVANNAH DORAMAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310177 2 PITTS, SAVANNAH DORAMAY IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 07/29/2020

310177 3 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020

310178 1 POOLE, DEONDRIA NICOLE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020



310178 2 POOLE, DEONDRIA NICOLE DOMESTIC ASSAULT 07/29/2020

310179 1 PRINCE, MARTIN DAVID RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020

310179 2 PRINCE, MARTIN DAVID VANDALISM 07/29/2020

310180 1 RHODES, BRANDON TAYLOR RAPE 07/29/2020

310180 2 RHODES, BRANDON TAYLOR THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310181 1 ROWLETT, CHRISTOPHER TODD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020

310182 1 SHROPSHIRE, HARRISON LEE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020

310183 1 SIVELS, KHALIL HAKEEM BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310183 2 SIVELS, KHALIL HAKEEM THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310183 3 SIVELS, KHALIL HAKEEM FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020

310184 1 SLEDGE, RAY ANTHONY THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310184 2 SLEDGE, RAY ANTHONY ALTERATION OF PERMANENT NUMBER 07/29/2020

310184 3 SLEDGE, RAY ANTHONY POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 07/29/2020

310185 1 SMITH, DAX ALEXANDER SPEEDING 07/29/2020

310185 2 SMITH, DAX ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020

310186 1 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310187 1 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020

310187 2 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE VANDALISM 07/29/2020

310187 3 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE RESISTING ARREST 07/29/2020

310187 4 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE POSSESSION OF WEAPON WITH PRIOR DOMESTIC ASSAULT

CONVICTION

07/29/2020

310187 5 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310187 6 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/29/2020



310187 7 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020

310188 1 STYLES, APRIL DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020

310188 2 STYLES, APRIL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020

310189 1 THOMPSON, TRISTAN DOUGLAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020

310190 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/29/2020

310190 2 WATTS JR., PATRICK LAVAR RESISTING ARREST 07/29/2020

310190 3 WATTS JR., PATRICK LAVAR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/29/2020

310190 4 WATTS JR., PATRICK LAVAR EVADING ARREST 07/29/2020

310190 5 WATTS JR., PATRICK LAVAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/29/2020

310190 6 WATTS JR., PATRICK LAVAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 55080109 07/29/2020

310190 7 WATTS JR., PATRICK LAVAR RECKLESS DRIVING 07/29/2020

310190 8 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310190 9 WATTS JR., PATRICK LAVAR VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 07/29/2020

310191 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310191 2 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310191 3 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020

310191 4 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020

310191 5 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020

310191 6 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020