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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, August 5, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

 BANKS JR, TONY BERNARD ASSAULT 07/29/2020
1 BOSTON, CELESTE WATONNYA ASSAULT 07/29/2020
2 BOSTON, CELESTE WATONNYA RESISTING ARREST OR OBSTRUCTION OF LEGAL PROCESS 07/29/2020
3 BOSTON, CELESTE WATONNYA DISORDERLY CONDUCT 07/29/2020
1 BROWN, DAYJOUR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 CROWTHER, TYRONE CORDELL CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020
1 DAVIS, LOGAN BRADLEY POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC MARIJUANA FOR RESALE 07/29/2020
1 LOY, KATRINA MARIE MARIJUANA FOR RESALE 07/29/2020
1 WIMPY, ELYSIA LASHAY MARIJUANA FOR RESALE 07/29/2020
1 IPSARO, JEFFREY BRYAN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 WILLIAMS, AKYRAH LAMIQUE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 JORDAN, TRAVIS RAY POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 PENNINGTON, ROBERT ANDREW UNL. POSSESSION OF A WEAPON 07/29/2020
2 PENNINGTON, ROBERT ANDREW RECKLESS DRIVING 07/29/2020
3 PENNINGTON, ROBERT ANDREW DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 07/29/2020
4 PENNINGTON, ROBERT ANDREW THEFT OF IDENTITY 07/29/2020
5 PENNINGTON, ROBERT ANDREW UNLAWFUL REMOVAL OF REGISTRATION PLATE 07/29/2020
6 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 STYLES, APRIL POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 07/29/2020
1 WATTS, KYREE DORCELL CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020
1 WILLIAMS, AKYRAH LAMIQUE CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020

True Bills:

310138 1 BAILEY, KYLIA DESHAE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310139 1 BAILEY, KYLIA DESHAE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310140 1 BENTLEY, CARL MICHAEL THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310141 1 BRANHAM, TEOSHIA RENEE DPOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310142 1 BRANHAM, TEOSHIA RENEE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310142 2 BRANHAM, TEOSHIA RENEE CHILD NEGLECT 07/29/2020
310143 1 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310143 2 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING LEFT OF CENTER 07/29/2020
310143 3 BRANUM, AARON WAYNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310144 1 BRUNS, SAMUEL FREDERICK DISORDERLY CONDUCT 07/29/2020
310144 2 BRUNS, SAMUEL FREDERICK PUBLIC INTOXICATION 07/29/2020
310144 3 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 4 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 5 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 6 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 7 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 8 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 9 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 10 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 11 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020

310144 12 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 13 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 14 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 15 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 16 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 17 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 18 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 19 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 20 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310144 21 BRUNS, SAMUEL FREDERICK BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310144 22 BRUNS, SAMUEL FREDERICK VANDALISM 07/29/2020
310145 1 BURRESS, LONTIASHA LASHUNTAE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310146 1 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310147 1 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA AGGRAVATED BURGLARY 07/29/2020
310147 2 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310147 3 CASLIN, SHAQUISHA DEMETRIA VANDALISM 07/29/2020
310148 1 CREWS, JEFFERY T THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310148 2 CREWS, JEFFERY T EVADING ARREST 07/29/2020
310148 3 CREWS, JEFFERY T FAILURE TO MAINTAIN LANE 07/29/2020
310148 4 CREWS, JEFFERY T VANDALISM 07/29/2020
310148 5 CREWS, JEFFERY T VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/29/2020
310148 6 CREWS, JEFFERY T SPEEDING 07/29/2020

310148 7 CREWS, JEFFERY T DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310149 1 DAVIS, JAMARCUS KISHON THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310149 2 DAVIS, JAMARCUS KISHON CRIMINAL TRESPASSING 07/29/2020
310149 3 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSS. OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS 07/29/2020
310149 4 DAVIS, JAMARCUS KISHON TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020
310149 5 DAVIS, JAMARCUS KISHON POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/29/2020
310150 1 DAVIS, LOGAN BRADLEY VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 07/29/2020
310150 2 DAVIS, LOGAN BRADLEY SPEEDING 07/29/2020
310150 3 DAVIS, LOGAN BRADLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310151 1 DUNNINGTON, CHETH ISAAC POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/29/2020
310151 2 DUNNINGTON, CHETH ISAAC POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310152 1 LOY, KATRINA MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/29/2020
310152 2 LOY, KATRINA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310153 1 WIMPY, ELYSIA LASHAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 07/29/2020
310153 2 WIMPY, ELYSIA LASHAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310154 1 DYRON, HATTEN N. DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310154 2 DYRON, HATTEN N. DOMESTIC ASSAULT 07/29/2020
310155 1 ENGLISH, WILLIAM DANIEL POSSESSION OF HEROIN 07/29/2020
310155 2 ENGLISH, WILLIAM DANIEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310155 3 ENGLISH, WILLIAM DANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 07/29/2020
310156 1 GRAY, ZANE NICHOLAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310156 2 GRAY, ZANE NICHOLAS DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/29/2020

310156 3 GRAY, ZANE NICHOLAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310157 1 IPSARO, JEFFREY BRYAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310158 1 WILLIAMS, AKYRAH LAMIQUE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310159 1 JACKSON, RICHARD LEBRON POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 07/29/2020
310159 2 JACKSON, RICHARD LEBRON POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 07/29/2020
310160 1 JAMES, KING ALLAH ASSAULT 07/29/2020
310160 2 JAMES, KING ALLAH VANDALISM 07/29/2020
310161 1 JORDAN, TRAVIS RAY POSSESSION OF ALPRAZOLAM 07/29/2020
310161 2 JORDAN, TRAVIS RAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 07/29/2020
310162 1 KEY, KENNETH EDWARD THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310164 1 LOMNICK, MARCUS DEWAYNE TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020
310164 2 LOMNICK, MARCUS DEWAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310165 1 SCRUGGS, MICHAEL CORTEZ TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020
310165 2 SCRUGGS, MICHAEL CORTEZ POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310163 1 LOMINICK, LOGAN LAQUAN TAMPERING WITH EVIDENCE 07/29/2020
310163 2 LOMINICK, LOGAN LAQUAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310166 1 LOMINICK, LOGAN LAQUAN POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310167 1 LOMNICK, MARCUS DEWAYNE VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 07/29/2020
310168 1 SCRUGGS, MICHAEL CORTEZ VIOLATION OF ORDER TO VACATE STRUCTURE 07/29/2020
310169 1 MELTON, DEANDREA DEMETRIS AGGRAVATED ROBBERY 07/29/2020
310169 2 MELTON, DEANDREA DEMETRIS THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310170 1 MEYER, BRIDGET MICHELLE CHILD ABUSE 07/29/2020
310170 2 MEYER, BRIDGET MICHELLE RESISTING ARREST 07/29/2020

310171 1 MEYER, BRIDGET MICHELLE DOMESTIC ASSAULT 07/29/2020
310172 1 MORRIS, HARVEY ALEXANDER VIOLATION OF HEADLIGHT LAW 07/29/2020
310172 2 MORRIS, HARVEY ALEXANDER OPEN CONTAINER LAW 07/29/2020
310172 3 MORRIS, HARVEY ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310172 4 MORRIS, HARVEY ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310174 1 MYLES, RICKEY RICARDO POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 07/29/2020
310174 2 MYLES, RICKEY RICARDO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/29/2020
310174 3 MYLES, RICKEY RICARDO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310173 1 MYLES, RESHEEM RESHAWN POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 07/29/2020
310173 2 MYLES, RESHEEM RESHAWN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 07/29/2020
310173 3 MYLES, RESHEEM RESHAWN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310175 1 MYLES, RESHEEM RESHAWN FAILURE TO YIELD 07/29/2020
310175 2 MYLES, RESHEEM RESHAWN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/29/2020
310175 3 MYLES, RESHEEM RESHAWN DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310175 4 MYLES, RESHEEM RESHAWN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/29/2020
310176 1 PENNINGTON, ROBERT ANDREW EVADING ARREST 07/29/2020
310176 2 PENNINGTON, ROBERT ANDREW POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310177 1 PITTS, SAVANNAH DORAMAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310177 2 PITTS, SAVANNAH DORAMAY IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 07/29/2020
310177 3 PITTS, SAVANNAH DORAMAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310178 1 POOLE, DEONDRIA NICOLE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020

310178 2 POOLE, DEONDRIA NICOLE DOMESTIC ASSAULT 07/29/2020
310179 1 PRINCE, MARTIN DAVID RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310179 2 PRINCE, MARTIN DAVID VANDALISM 07/29/2020
310180 1 RHODES, BRANDON TAYLOR RAPE 07/29/2020
310180 2 RHODES, BRANDON TAYLOR THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310181 1 ROWLETT, CHRISTOPHER TODD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310182 1 SHROPSHIRE, HARRISON LEE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310183 1 SIVELS, KHALIL HAKEEM BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310183 2 SIVELS, KHALIL HAKEEM THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310183 3 SIVELS, KHALIL HAKEEM FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020
310184 1 SLEDGE, RAY ANTHONY THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310184 2 SLEDGE, RAY ANTHONY ALTERATION OF PERMANENT NUMBER 07/29/2020
310184 3 SLEDGE, RAY ANTHONY POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 07/29/2020
310185 1 SMITH, DAX ALEXANDER SPEEDING 07/29/2020
310185 2 SMITH, DAX ALEXANDER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310186 1 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310187 1 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 07/29/2020
310187 2 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE VANDALISM 07/29/2020
310187 3 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE RESISTING ARREST 07/29/2020
310187 4 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE POSSESSION OF WEAPON WITH PRIOR DOMESTIC ASSAULT
CONVICTION
07/29/2020
310187 5 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310187 6 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE FINANCIAL RESPONSIBILITY 07/29/2020

310187 7 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310188 1 STYLES, APRIL DRIVING ON REVOKED LICENSE 07/29/2020
310188 2 STYLES, APRIL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 07/29/2020
310189 1 THOMPSON, TRISTAN DOUGLAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 07/29/2020
310190 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 07/29/2020
310190 2 WATTS JR., PATRICK LAVAR RESISTING ARREST 07/29/2020
310190 3 WATTS JR., PATRICK LAVAR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 07/29/2020
310190 4 WATTS JR., PATRICK LAVAR EVADING ARREST 07/29/2020
310190 5 WATTS JR., PATRICK LAVAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 07/29/2020
310190 6 WATTS JR., PATRICK LAVAR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 55080109 07/29/2020
310190 7 WATTS JR., PATRICK LAVAR RECKLESS DRIVING 07/29/2020
310190 8 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310190 9 WATTS JR., PATRICK LAVAR VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 07/29/2020
310191 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR BURGLARY OF AN AUTO 07/29/2020
310191 2 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 07/29/2020
310191 3 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020
310191 4 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020
310191 5 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020
310191 6 WATTS JR., PATRICK LAVAR FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 07/29/2020


August 5, 2020

CBL Comes Up With Over $30 Million To Meet Interest Payments Due; Lebovitz Family Members, CBL Make Share Transactions

August 5, 2020

State Supreme Court Vacates Absentee Ballot Injunction Put Down By Nashville Chancellor

August 5, 2020

Grand Jury No Bills And True Bills


CBL & Associates Limited Partnership on Wednesday came up with over $30 million to cover two interest payments to note holders. It included an $11.8 million interest payment that was due ... (click for more)

The Tennessee Supreme Court on Wednesday vacated the temporary injunction entered by the Davidson County Chancery Court, which, in part, required the State to provide an absentee ballot to any ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: BANKS JR, TONY BERNARD ASSAULT 07/29/2020 1 BOSTON, CELESTE WATONNYA ASSAULT 07/29/2020 2 BOSTON, ... (click for more)



Breaking News

CBL Comes Up With Over $30 Million To Meet Interest Payments Due; Lebovitz Family Members, CBL Make Share Transactions

CBL & Associates Limited Partnership on Wednesday came up with over $30 million to cover two interest payments to note holders. It included an $11.8 million interest payment that was due on June 1 and $18.6 million that was due on June 15. The financially-ailing Chattanooga-based mall firm earlier said it was unable to make the payments. It has been in talks with creditors ... (click for more)

State Supreme Court Vacates Absentee Ballot Injunction Put Down By Nashville Chancellor

The Tennessee Supreme Court on Wednesday vacated the temporary injunction entered by the Davidson County Chancery Court, which, in part, required the State to provide an absentee ballot to any eligible voter validly seeking to vote by mail to avoid transmission or contraction of COVID-19 for all elections occurring during the ongoing global COVID-19 pandemic. The Court held, ... (click for more)

Opinion

Wisest Republicans Are Those Who Skipped Lincoln Day Dinner

Thank you to United States Senate candidate Bill Hagerty‘s spokesperson for explaining why many attendees at last Friday’s Republican fundraising dinner at the Convention Center were shipped in from other Tennessee counties. Specifically, candidate Hagerty‘s spokesperson explained that most similar events were already canceled; and that the Hamilton County fundraiser was “like ... (click for more)

Roy Exum: We’re Out Of ‘Touch’

I’ve been a “people person” for all of my life and not until this past weekend did I become aware I have been suffering badly due to “lack of touch.” A lifelong friend passed along a Daily Devotional where a gifted pastor in Massachusetts mourned the fact that – get this – she had been touched by another human being only four times in the last four months. As I paused to dwell on ... (click for more)

Sports

Chattanooga FC Defender Raymond Lee Moves To USL Championship Pittsburgh Riverhounds

Chattanooga Football Club is announcing that the club has finalized a deal with Pittsburgh Riverhounds in the USL Championship that will send defender Raymond Lee to the Keystone state, pending league and federation approval. “From a club standpoint, it is always difficult to see a good player and better person leave” said Peter Fuller, Head Coach, Chattanooga FC. “But I think ... (click for more)

UTC's Sept. 3 Football Game With Western Kentucky Is Delayed

The UTC football game set at Western Kentucky on Sept. 3 will be delayed. Western Kentucky Director of Athletics Todd Stewart said, “We have had continuing discussions with Chattanooga regarding the date of our 2020 football game. Given the recent changes among many programs regarding their start date for the upcoming football season, WKU and Chattanooga have mutually agreed ... (click for more)


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