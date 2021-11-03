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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, November 3, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 ASKINS, SHEENA MARIE CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 11/03/2021

1 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/03/2021

True Bills:

 

312345 1 ASKINS, SHEENA MARIE VIOLATION OF CURFEW LAW 11/03/2021

312346 1 BARBER, DEAN CLINTON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312347 1 BRANHAM, LEMARIO RASHARD ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312347 2 BRANHAM, LEMARIO RASHARD CRIMINAL IMPERSONATION 11/03/2021

312347 3 BRANHAM, LEMARIO RASHARD RETALIATION 11/03/2021

312347 4 BRANHAM, LEMARIO RASHARD DISORDERLY CONDUCT 11/03/2021

312347 5 BRANHAM, LEMARIO RASHARD PUBLIC INTOXICATION 11/03/2021

312348 1 CARPENTER, RICHARD BRYAN HARASSMENT 11/03/2021

312349 1 COLBY, STEPHEN CARLTON THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312349 2 COLBY, STEPHEN CARLTON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY 11/03/2021

312349 3 COLBY, STEPHEN CARLTON POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/03/2021

312349 4 COLBY, STEPHEN CARLTON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312349 5 COLBY, STEPHEN CARLTON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/03/2021

312350 1 COTHRAN, EDDIE ALLEN DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/03/2021

312350 2 COTHRAN, EDDIE ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312351 1 DAVIDSON JR, DERRICK ANTONIO POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/03/2021

312351 2 DAVIDSON JR, DERRICK ANTONIO EVADING ARREST 11/03/2021

312352 1 GREEN III, JIMMY CHARLES ASSAULT 11/03/2021

312352 2 GREEN III, JIMMY CHARLES ASSAULT 11/03/2021

312353 1 GUEDRON, JUSTIN NATHANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

11/03/2021

312353 2 GUEDRON, JUSTIN NATHANIEL TAMPERING WITH EVIDENCE 11/03/2021

312353 3 GUEDRON, JUSTIN NATHANIEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/03/2021

312354 1 HALE, ROGER ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312354 2 HALE, ROGER ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312354 3 HALE, ROGER ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312354 4 HALE, ROGER ALLEN SOLICITATION OF A MINOR 11/03/2021

312355 1 HENLEY, CHRISTINA STAR POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/03/2021

312355 2 HENLEY, CHRISTINA STAR POSSESSION OF ALPRAZOLAM 11/03/2021

312355 3 HENLEY, CHRISTINA STAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312355 4 HENLEY, CHRISTINA STAR UNLAWFUL REMOVAL OF LICENSE PLATE 11/03/2021

312355 5 HENLEY, CHRISTINA STAR VIOLATION OF LIGHT LAW 11/03/2021

312356 1 HOOD-MAPLES, BRITTANY DEAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/03/2021

312356 2 HOOD-MAPLES, BRITTANY DEAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312357 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312358 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312359 1 JONES, KENNETH C UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 11/03/2021

312359 2 JONES, KENNETH C POSS.

OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312359 3 JONES, KENNETH C RECKLESS ENDANGERMENT 11/03/2021

312359 4 JONES, KENNETH C TAMPERING WITH EVIDENCE 11/03/2021

312360 1 KAY, MATTHEW AARON AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312360 2 KAY, MATTHEW AARON AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312360 3 KAY, MATTHEW AARON RECKLESS ENDANGERMENT 11/03/2021


312360 4 KAY, MATTHEW AARON RECKLESS ENDANGERMENT 11/03/2021

312361 1 ODUM, WILLIAM Z DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/03/2021

312361 2 ODUM, WILLIAM Z VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/03/2021

312361 3 ODUM, WILLIAM Z VIOLATION OF LIGHT LAW 11/03/2021

312361 4 ODUM, WILLIAM Z DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312362 1 OLIVER SR, RICHARD HAYS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312362 2 OLIVER SR, RICHARD HAYS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312363 1 OLIVER SR, RICHARD HAYS BURGLARY OF AN AUTO 11/03/2021

312363 2 OLIVER SR, RICHARD HAYS FORGERY 11/03/2021

312364 1 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/03/2021

312364 2 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/03/2021

312364 3 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312365 1 PICKETT, BRIAN STANLEY RECKLESS ENDANGERMENT 11/03/2021

312365 2 PICKETT, BRIAN STANLEY RECKLESS DRIVING 11/03/2021

312365 3 PICKETT, BRIAN STANLEY EVADING ARREST 11/03/2021

312366 1 POINTER, BRANDON LEEJUAN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/03/2021

312366 2 POINTER, BRANDON LEEJUAN POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/03/2021

312366 3 POINTER, BRANDON LEEJUAN POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/03/2021

312366 4 POINTER, BRANDON LEEJUAN POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/03/2021

312366 5 POINTER, BRANDON LEEJUAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312367 1 RICHIE, ARLEY GENE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/03/2021

312368 1 SEXTON, KELLY WAYNE THEFT OF PROPERTY 11/03/2021


312368 2 SEXTON, KELLY WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312368 3 SEXTON, KELLY WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/03/2021

312369 1 STEVENSON, TYRONE LABRON AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312369 2 STEVENSON, TYRONE LABRON POSSESSION OF FIREARM DURING NON-DANGEROUS OFFENSE 11/03/2021

312370 1 SUAREZ-ZUNIGA, EDGARDO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312370 2 SUAREZ-ZUNIGA, EDGARDO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/03/2021

312371 1 TITTLE, BRIAN HEATH BURGLARY OF A STORAGE UNIT 11/03/2021

312371 2 TITTLE, BRIAN HEATH THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312372 1 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312373 1 WOFFORD JR, MIKE MARSHALL DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312375 1 ODOM, WILLIAM STANLEY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/03/2021

312375 2 ODOM, WILLIAM STANLEY POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/03/2021

312375 3 ODOM, WILLIAM STANLEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312376 1 ODUM, WILLIAM Z POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/03/2021

312376 2 ODUM, WILLIAM Z POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/03/2021

312376 3 ODUM, WILLIAM Z POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312374 1 YOUNG JR, GEORGE HARRAIL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/03/2021

312374 2 YOUNG JR, GEORGE HARRAIL POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/03/2021

312374 3 YOUNG JR, GEORGE HARRAIL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312377 1 YOUNG JR, GEORGE HARRAIL THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312377 2 YOUNG JR, GEORGE HARRAIL POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/03/2021

312378 1 ZEMLYANINOV, STANISLAV OLEGOVICH FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/03/2021


312378 2 ZEMLYANINOV, STANISLAV OLEGOVICH VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 11/03/2021

312378 3 ZEMLYANINOV, STANISLAV OLEGOVICH FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/03/2021

312378 4 ZEMLYANINOV, STANISLAV OLEGOVICH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

 


November 4, 2021

Latest Hamilton County Arrest Report

November 3, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills

November 3, 2021

Autistic Man Is Missing In Red Bank


Here is the latest Hamilton County arrest report: ASHBY, WAYNE LEE 3909 BOWMAN LANE CHATTANOOGA, 37416 Age at Arrest: 58 years old Arresting Agency: Hamilton County POSSESSION OF METH ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 ASKINS, SHEENA MARIE CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 11/03/2021 1 DOBBS, LUCAS AARON ... (click for more)

Christopher Cheeks, 27, walked away from his home in Red Bank on Wednesday around 3 p.m. He is autistic-verbal. He is white with black hair and dark eyes. He was last seen wearing a hoodie, ... (click for more)



Breaking News

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: ASHBY, WAYNE LEE 3909 BOWMAN LANE CHATTANOOGA, 37416 Age at Arrest: 58 years old Arresting Agency: Hamilton County POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING) POSSESSION OF STOLEN LICENSE PLATES --- ASHMORE, ZACHARY P 7885 LAURELTON DR CHATTANOOGA, Age at Arrest: 32 years old Arresting Agency: East Ridge ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 ASKINS, SHEENA MARIE CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 11/03/2021 1 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/03/2021 True Bills: 312345 1 ASKINS, SHEENA MARIE VIOLATION OF CURFEW LAW 11/03/2021 312346 1 BARBER, DEAN CLINTON DRIVING UNDER THE INFLUENCE ... (click for more)

Opinion

Education Reform: Illegal Aliens Flooding The System

One thing the past year has taught us it’s that our education system is less about educating children and more about satisfying radical political constituencies. For example, a growing issue state and local governments need to come to terms with are reports of illegal and unaccompanied minor aliens (not legal immigrants) flooding into Tennessee public schools. Let me stress here ... (click for more)

Roy Exum: The ‘If Only’ River

It was during my “Morning Readings” that I learned about “The ‘If Only’ River,” and it is not lost on me that Thanksgiving Day is now just three weeks away. Almost immediately I realized the story on my computer screen was written by Max Lucado, one of my favorite writers whose sub-specialty is “writing books for people who don’t read books.” He has sold over 120 million of them ... (click for more)

Sports

Role Players Get Paid - Atlanta Skyhawks Season Preview

If a talented player was stranded in an intergalactic league set among the stars, Skyhawks general manager Tori Miller would know about him and have a full scouting report on his strengths and weaknesses. During the College Park Skyhawks (the Atlanta Hawks’ developmental G-League team) Wednesday media day, Miller said Hawks GM Travis Schlenk has given her total control over the ... (click for more)

Lady Tigers Maul Trevecca Nazarene JV 83-38 - Tionna Baker Scores Career-High 26

In the wonderful world of community college basketball, players with two semesters of college experience are considered elder statesmen. That means for coach Stacey Franklin’s Chattanooga State Lady Tigers, sophomore guard Tionna Baker is expected to be a force on the court and in the locker room. Coach Franklin spotlighted the former Northwest Whitfield product as a possible breakout ... (click for more)


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