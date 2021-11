Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 ASKINS, SHEENA MARIE CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 11/03/2021

1 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/03/2021



True Bills:

312345 1 ASKINS, SHEENA MARIE VIOLATION OF CURFEW LAW 11/03/2021

312346 1 BARBER, DEAN CLINTON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312347 1 BRANHAM, LEMARIO RASHARD ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312347 2 BRANHAM, LEMARIO RASHARD CRIMINAL IMPERSONATION 11/03/2021

312347 3 BRANHAM, LEMARIO RASHARD RETALIATION 11/03/2021

312347 4 BRANHAM, LEMARIO RASHARD DISORDERLY CONDUCT 11/03/2021

312347 5 BRANHAM, LEMARIO RASHARD PUBLIC INTOXICATION 11/03/2021

312348 1 CARPENTER, RICHARD BRYAN HARASSMENT 11/03/2021

312349 1 COLBY, STEPHEN CARLTON THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312349 2 COLBY, STEPHEN CARLTON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY 11/03/2021

312349 3 COLBY, STEPHEN CARLTON POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/03/2021

312349 4 COLBY, STEPHEN CARLTON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312349 5 COLBY, STEPHEN CARLTON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/03/2021

312350 1 COTHRAN, EDDIE ALLEN DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/03/2021

312350 2 COTHRAN, EDDIE ALLEN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312351 1 DAVIDSON JR, DERRICK ANTONIO POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/03/2021

312351 2 DAVIDSON JR, DERRICK ANTONIO EVADING ARREST 11/03/2021

312352 1 GREEN III, JIMMY CHARLES ASSAULT 11/03/2021

312352 2 GREEN III, JIMMY CHARLES ASSAULT 11/03/2021

312353 1 GUEDRON, JUSTIN NATHANIEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

11/03/2021



312353 2 GUEDRON, JUSTIN NATHANIEL TAMPERING WITH EVIDENCE 11/03/2021

312353 3 GUEDRON, JUSTIN NATHANIEL POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/03/2021

312354 1 HALE, ROGER ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312354 2 HALE, ROGER ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312354 3 HALE, ROGER ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312354 4 HALE, ROGER ALLEN SOLICITATION OF A MINOR 11/03/2021

312355 1 HENLEY, CHRISTINA STAR POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/03/2021

312355 2 HENLEY, CHRISTINA STAR POSSESSION OF ALPRAZOLAM 11/03/2021

312355 3 HENLEY, CHRISTINA STAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312355 4 HENLEY, CHRISTINA STAR UNLAWFUL REMOVAL OF LICENSE PLATE 11/03/2021

312355 5 HENLEY, CHRISTINA STAR VIOLATION OF LIGHT LAW 11/03/2021

312356 1 HOOD-MAPLES, BRITTANY DEAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/03/2021

312356 2 HOOD-MAPLES, BRITTANY DEAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312357 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312358 1 IREMONGER, CAYLEA NICOLE THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312359 1 JONES, KENNETH C UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM 11/03/2021

312359 2 JONES, KENNETH C POSS.

OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312359 3 JONES, KENNETH C RECKLESS ENDANGERMENT 11/03/2021

312359 4 JONES, KENNETH C TAMPERING WITH EVIDENCE 11/03/2021

312360 1 KAY, MATTHEW AARON AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312360 2 KAY, MATTHEW AARON AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312360 3 KAY, MATTHEW AARON RECKLESS ENDANGERMENT 11/03/2021

312360 4 KAY, MATTHEW AARON RECKLESS ENDANGERMENT 11/03/2021

312361 1 ODUM, WILLIAM Z DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/03/2021

312361 2 ODUM, WILLIAM Z VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/03/2021

312361 3 ODUM, WILLIAM Z VIOLATION OF LIGHT LAW 11/03/2021

312361 4 ODUM, WILLIAM Z DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312362 1 OLIVER SR, RICHARD HAYS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312362 2 OLIVER SR, RICHARD HAYS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021

312363 1 OLIVER SR, RICHARD HAYS BURGLARY OF AN AUTO 11/03/2021

312363 2 OLIVER SR, RICHARD HAYS FORGERY 11/03/2021

312364 1 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/03/2021

312364 2 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/03/2021

312364 3 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312365 1 PICKETT, BRIAN STANLEY RECKLESS ENDANGERMENT 11/03/2021

312365 2 PICKETT, BRIAN STANLEY RECKLESS DRIVING 11/03/2021

312365 3 PICKETT, BRIAN STANLEY EVADING ARREST 11/03/2021

312366 1 POINTER, BRANDON LEEJUAN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/03/2021

312366 2 POINTER, BRANDON LEEJUAN POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/03/2021

312366 3 POINTER, BRANDON LEEJUAN POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/03/2021

312366 4 POINTER, BRANDON LEEJUAN POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/03/2021

312366 5 POINTER, BRANDON LEEJUAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312367 1 RICHIE, ARLEY GENE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/03/2021

312368 1 SEXTON, KELLY WAYNE THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312368 2 SEXTON, KELLY WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312368 3 SEXTON, KELLY WAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/03/2021

312369 1 STEVENSON, TYRONE LABRON AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312369 2 STEVENSON, TYRONE LABRON POSSESSION OF FIREARM DURING NON-DANGEROUS OFFENSE 11/03/2021

312370 1 SUAREZ-ZUNIGA, EDGARDO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312370 2 SUAREZ-ZUNIGA, EDGARDO POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/03/2021

312371 1 TITTLE, BRIAN HEATH BURGLARY OF A STORAGE UNIT 11/03/2021

312371 2 TITTLE, BRIAN HEATH THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312372 1 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312373 1 WOFFORD JR, MIKE MARSHALL DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 11/03/2021

312375 1 ODOM, WILLIAM STANLEY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/03/2021

312375 2 ODOM, WILLIAM STANLEY POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/03/2021

312375 3 ODOM, WILLIAM STANLEY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312376 1 ODUM, WILLIAM Z POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/03/2021

312376 2 ODUM, WILLIAM Z POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/03/2021

312376 3 ODUM, WILLIAM Z POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312374 1 YOUNG JR, GEORGE HARRAIL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/03/2021

312374 2 YOUNG JR, GEORGE HARRAIL POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/03/2021

312374 3 YOUNG JR, GEORGE HARRAIL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/03/2021

312377 1 YOUNG JR, GEORGE HARRAIL THEFT OF PROPERTY 11/03/2021

312377 2 YOUNG JR, GEORGE HARRAIL POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/03/2021

312378 1 ZEMLYANINOV, STANISLAV OLEGOVICH FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/03/2021

312378 2 ZEMLYANINOV, STANISLAV OLEGOVICH VIOLATION OF IMPLIED CONSENT LAW 11/03/2021

312378 3 ZEMLYANINOV, STANISLAV OLEGOVICH FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/03/2021

312378 4 ZEMLYANINOV, STANISLAV OLEGOVICH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/03/2021