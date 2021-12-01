 Wednesday, December 1, 2021 53.0°F   mostly cloudy   Mostly Cloudy

Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, December 1, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 SMITH, TOSHIA LAURAY AGGRAVATED BURGLARY 12/01/2021
2 SMITH, TOSHIA LAURAY THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

True Bills:

312510 1 AYERS, PRESTON DOUGLAS FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/01/2021
312510 2 AYERS, PRESTON DOUGLAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021
312511 1 BEENE SR, ROBERT LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/01/2021
312511 2 BEENE SR, ROBERT LEE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 12/01/2021
312512 1 BELL, MARCUS LAJUAN CHILD NEGLECT 12/01/2021
312512 2 BELL, MARCUS LAJUAN DOMESTIC ASSAULT 12/01/2021
312512 3 BELL, MARCUS LAJUAN CHILD NEGLECT 12/01/2021
312513 1 COBURN, EVERETT HOWARD POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/01/2021
312513 2 COBURN, EVERETT HOWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 12/01/2021
312514 1 COBURN, EVERETT HOWARD DRIVING LEFT OF CENTER 12/01/2021
312514 2 COBURN, EVERETT HOWARD RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021
312514 3 COBURN, EVERETT HOWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021
312515 1 COLLIER, AARON J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021
312516 1 CONNER, COTI DANIELLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021
312517 1 COOPER, QUINTARRIUS D VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 12/01/2021
312519 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 12/01/2021
312519 2 SHEPHERD, JAMAL LEBRON EVADING ARREST 12/01/2021
312519 3 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/01/2021
312518 1 DEWS, WAYNE POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 12/01/2021
312518 2 DEWS, WAYNE EVADING ARREST 12/01/2021

312518 3 DEWS, WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/01/2021
312520 1 DEWS, WAYNE POSSESSION OF HANDGUN WITH INTENT TO GO ARMED 12/01/2021
312521 1 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF SOBOXONE 12/01/2021
312521 2 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/01/2021
312521 3 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF HEROIN 12/01/2021
312521 4 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/01/2021
312522 1 EDGEMON III, DONALD R RECKLESS ENDANGERMENT 12/01/2021
312523 1 EDGEMON III, DONALD R DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021
312524 1 EDGEMON III, DONALD R DOMESTIC ASSAULT 12/01/2021
312525 1 GASS, MELISSA ANN THEFT OF PROPERTY 12/01/2021
312525 2 GASS, MELISSA ANN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 12/01/2021
312525 3 GASS, MELISSA ANN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/01/2021
312525 4 GASS, MELISSA ANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/01/2021
312525 5 GASS, MELISSA ANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
12/01/2021
312526 1 HEADRICK, CODY LEE DOMESTIC ASSAULT 12/01/2021
312526 2 HEADRICK, CODY LEE VANDALISM 12/01/2021
312527 1 HENLEY, CHRISTINA STAR DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021
312528 1 HENRY, TIMOTHY W VEHICULAR ASSAULT 12/01/2021
312528 2 HENRY, TIMOTHY W FAILURE TO YIELD 12/01/2021
312528 3 HENRY, TIMOTHY W DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/01/2021
312528 4 HENRY, TIMOTHY W DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021
312529 1 HESTER, JERMAINE LEMEL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/01/2021

312529 2 HESTER, JERMAINE LEMEL FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/01/2021
312529 3 HESTER, JERMAINE LEMEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021
312530 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE RECKLESS DRIVING 12/01/2021
312531 1 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 12/01/2021
312531 2 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/01/2021
312531 3 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE TINTED WINDOWS VIOLATION 12/01/2021
312532 1 HUDSON, NATHAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021
312532 2 HUDSON, NATHAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021
312532 3 HUDSON, NATHAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021
312532 4 HUDSON, NATHAN RYAN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 12/01/2021
312532 5 HUDSON, NATHAN RYAN DISORDERLY CONDUCT 12/01/2021
312532 6 HUDSON, NATHAN RYAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/01/2021
312533 1 JARRETT 3RD, MICHAEL LEIGHTON ASSAULT 12/01/2021
312535 1 WILLIAMS, CAMERON DEQUINTEZ RECKLESS BURNING 12/01/2021
312535 2 WILLIAMS, CAMERON DEQUINTEZ VANDALISM 12/01/2021
312534 1 MOTT, MARIE RACHEL RECKLESS BURNING 12/01/2021
312534 2 MOTT, MARIE RACHEL VANDALISM 12/01/2021
312536 1 MOULTON JR, RICKY LADON DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/01/2021
312537 1 NEYMAN, RICHARD MARCUS ASSAULT 12/01/2021
312538 1 OLDHAM, RALPH EDWARD ASSAULT 12/01/2021
312539 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 12/01/2021
312539 2 SHEPHERD, JAMAL LEBRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/01/2021

312540 1 SKILES, ALVIN LEE THEFT OF PROPERTY 12/01/2021
312541 1 STAMEY JR, JAMES ROY VANDALISM 12/01/2021
312541 2 STAMEY JR, JAMES ROY THEFT OF PROPERTY 12/01/2021
312541 3 STAMEY JR, JAMES ROY DOMESTIC ASSAULT 12/01/2021
312542 1 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021
312542 2 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021
312542 3 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 12/01/2021
312542 4 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021
312542 5 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 12/01/2021
312542 6 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021
312542 7 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021
312542 8 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021
312542 9 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 12/01/2021
312542 10 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 12/01/2021
312542 11 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021
312543 1 WASSON, DESMON JAJUAN RECKLESS DRIVING 12/01/2021
312543 2 WASSON, DESMON JAJUAN SPEEDING 12/01/2021
312543 3 WASSON, DESMON JAJUAN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/01/2021
312543 4 WASSON, DESMON JAJUAN VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 12/01/2021
312543 5 WASSON, DESMON JAJUAN FINANCIAL RESPONSIBILITY 12/01/2021
312543 6 WASSON, DESMON JAJUAN FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/01/2021
312543 7 WASSON, DESMON JAJUAN THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312544 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO THEFT OF PROPERTY 12/01/2021
312545 1 WEAVER, WILLIAM ROBERT AGGRAVATED ROBBERY 12/01/2021
312545 2 WEAVER, WILLIAM ROBERT AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021
312545 3 WEAVER, WILLIAM ROBERT EVADING ARREST 12/01/2021
312545 4 WEAVER, WILLIAM ROBERT RESISTING ARREST 12/01/2021
312546 1 WELCH, KELLEY DAWNITA THEFT OF PROPERTY 12/01/2021
312547 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/01/2021
312547 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 12/01/2021
312547 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 12/01/2021
312547 4 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/01/2021
312548 1 WILLIAMS, RICHARD FORGERY 12/01/2021
312548 2 WILLIAMS, RICHARD CRIMINAL SIMULATION 12/01/2021
312548 3 WILLIAMS, RICHARD THEFT OF PROPERTY 12/01/2021
312549 1 WORKS, JAMES ALEXANDER RECKLESS ENDANGERMENT 12/01/2021
312549 2 WORKS, JAMES ALEXANDER VANDALISM 12/01/2021
312549 3 WORKS, JAMES ALEXANDER EVADING ARREST 12/01/2021
312549 4 WORKS, JAMES ALEXANDER UNLAWFUL REMOVAL OF LICENSE PLATE 12/01/2021
312549 5 WORKS, JAMES ALEXANDER LEAVING THE SCENE 12/01/2021
312549 6 WORKS, JAMES ALEXANDER FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/01/2021
312549 7 WORKS, JAMES ALEXANDER DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/01/2021
312549 8 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 12/01/2021


December 4, 2021

10 Sets Of Chattanooga In Old Photos And Paul Hiener’s Historic Chattanooga To Be Given Away In Contest

December 1, 2021

Tim Boyd Will Not Be Running For Any Office

December 1, 2021

Grand Jury No Bills And True Bills


You can win a set of two of the books in the four-volume Chattanooga Photo Series of old Chattanooga photos in a contest sponsored by Chattanoogan.com, publisher of the books. There will be ... (click for more)

County Commissioner Tim Boyd announced Wednesday that he will not be running for any office in the election next year. He has long served as the commissioner for District 8. The outspoken ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 SMITH, TOSHIA LAURAY AGGRAVATED BURGLARY 12/01/2021 2 SMITH, TOSHIA LAURAY THEFT OF PROPERTY 12/01/2021 ... (click for more)



Breaking News

10 Sets Of Chattanooga In Old Photos And Paul Hiener’s Historic Chattanooga To Be Given Away In Contest

You can win a set of two of the books in the four-volume Chattanooga Photo Series of old Chattanooga photos in a contest sponsored by Chattanoogan.com, publisher of the books. There will be 10 winners of Chattanooga in Old Photos and Paul Hiener’s Historic Chattanooga. To enter, just email news@chattanoogan.com with note: Books Contest. Chattanooga in Old Photos includes ... (click for more)

Tim Boyd Will Not Be Running For Any Office

County Commissioner Tim Boyd announced Wednesday that he will not be running for any office in the election next year. He has long served as the commissioner for District 8. The outspoken commissioner has often been in the news over the years. (click for more)

Opinion

In Praise Of EV - And Response (2)

Roy, sometimes I think I envy your uncanny ability to compartmentalize, draw bright lines and to simply conclude that thing one is good and thing two is bad. No electric vehicle for you. In Roy’s universe: Batteries are bad. Gasoline is good. My 30+ years of practicing environmental law and addressing legacy environmental impacts have proved otherwise. As the Eagles ... (click for more)

Roy Exum: My December Garden

There is one remaining bright red rose still hanging as I take my monthly walk through the garden in search of orchids and onions to hand out in the Season of Giving. The winter rye grass is mighty fine looking and once again the water table is above average. Those who feed the birds should remember to make sure they have water in the bird bath. So here we go … AN ORCHID to Siskin ... (click for more)

Sports

Former GPS Star Lane Lawrence Named NCAA D-III All-Region

Lane Lawrence, an alumnus of Chattanooga’s Girl Preparatory School, has been named to the United Soccer Coaches NCAA Division III All-Region VII Second Team. Lawrence, a native of Ringgold, is currently a junior at Rose-Hulman Institute of Technology in Terre Haute, Ind. She led Rose-Hulman’s offense with 10 assists along with seven goals for a total of 24 points this past season. ... (click for more)

Mocs Have Big 2nd Half To Win At Tennessee Tech

The UTC Mocs had a big second-half comeback to defeat Tennessee Tech on the road on Tuesday night. Chattanooga trailed at the half, but ended up winning 82-65. Tennessee Tech started with a 10-2 run and led by as much as 13 points at 28-15 with 8:32 to play in the first half. The Mocs closed the gap towards the end of the first period, hitting a bucket with under five seconds ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors