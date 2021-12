Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 SMITH, TOSHIA LAURAY AGGRAVATED BURGLARY 12/01/2021

2 SMITH, TOSHIA LAURAY THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

True Bills:

312510 1 AYERS, PRESTON DOUGLAS FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/01/2021

312510 2 AYERS, PRESTON DOUGLAS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021

312511 1 BEENE SR, ROBERT LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/01/2021

312511 2 BEENE SR, ROBERT LEE POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 12/01/2021

312512 1 BELL, MARCUS LAJUAN CHILD NEGLECT 12/01/2021

312512 2 BELL, MARCUS LAJUAN DOMESTIC ASSAULT 12/01/2021

312512 3 BELL, MARCUS LAJUAN CHILD NEGLECT 12/01/2021

312513 1 COBURN, EVERETT HOWARD POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/01/2021

312513 2 COBURN, EVERETT HOWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 12/01/2021

312514 1 COBURN, EVERETT HOWARD DRIVING LEFT OF CENTER 12/01/2021

312514 2 COBURN, EVERETT HOWARD RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021

312514 3 COBURN, EVERETT HOWARD DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021

312515 1 COLLIER, AARON J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021

312516 1 CONNER, COTI DANIELLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021

312517 1 COOPER, QUINTARRIUS D VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 12/01/2021

312519 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 12/01/2021

312519 2 SHEPHERD, JAMAL LEBRON EVADING ARREST 12/01/2021

312519 3 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/01/2021

312518 1 DEWS, WAYNE POSSESSION OF BURGLARY TOOLS 12/01/2021

312518 2 DEWS, WAYNE EVADING ARREST 12/01/2021



312518 3 DEWS, WAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/01/2021

312520 1 DEWS, WAYNE POSSESSION OF HANDGUN WITH INTENT TO GO ARMED 12/01/2021

312521 1 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF SOBOXONE 12/01/2021

312521 2 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/01/2021

312521 3 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF HEROIN 12/01/2021

312521 4 DOBBS, LUCAS AARON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/01/2021

312522 1 EDGEMON III, DONALD R RECKLESS ENDANGERMENT 12/01/2021

312523 1 EDGEMON III, DONALD R DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021

312524 1 EDGEMON III, DONALD R DOMESTIC ASSAULT 12/01/2021

312525 1 GASS, MELISSA ANN THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312525 2 GASS, MELISSA ANN POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 12/01/2021

312525 3 GASS, MELISSA ANN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/01/2021

312525 4 GASS, MELISSA ANN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/01/2021

312525 5 GASS, MELISSA ANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

12/01/2021

312526 1 HEADRICK, CODY LEE DOMESTIC ASSAULT 12/01/2021

312526 2 HEADRICK, CODY LEE VANDALISM 12/01/2021

312527 1 HENLEY, CHRISTINA STAR DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021

312528 1 HENRY, TIMOTHY W VEHICULAR ASSAULT 12/01/2021

312528 2 HENRY, TIMOTHY W FAILURE TO YIELD 12/01/2021

312528 3 HENRY, TIMOTHY W DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/01/2021

312528 4 HENRY, TIMOTHY W DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021

312529 1 HESTER, JERMAINE LEMEL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/01/2021



312529 2 HESTER, JERMAINE LEMEL FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/01/2021

312529 3 HESTER, JERMAINE LEMEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/01/2021

312530 1 HOLLAND, BRITTANY COLETTE RECKLESS DRIVING 12/01/2021

312531 1 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 12/01/2021

312531 2 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/01/2021

312531 3 HUBBARD, PATRICK LAWRANCE TINTED WINDOWS VIOLATION 12/01/2021

312532 1 HUDSON, NATHAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021

312532 2 HUDSON, NATHAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021

312532 3 HUDSON, NATHAN RYAN AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021

312532 4 HUDSON, NATHAN RYAN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 12/01/2021

312532 5 HUDSON, NATHAN RYAN DISORDERLY CONDUCT 12/01/2021

312532 6 HUDSON, NATHAN RYAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/01/2021

312533 1 JARRETT 3RD, MICHAEL LEIGHTON ASSAULT 12/01/2021

312535 1 WILLIAMS, CAMERON DEQUINTEZ RECKLESS BURNING 12/01/2021

312535 2 WILLIAMS, CAMERON DEQUINTEZ VANDALISM 12/01/2021

312534 1 MOTT, MARIE RACHEL RECKLESS BURNING 12/01/2021

312534 2 MOTT, MARIE RACHEL VANDALISM 12/01/2021

312536 1 MOULTON JR, RICKY LADON DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/01/2021

312537 1 NEYMAN, RICHARD MARCUS ASSAULT 12/01/2021

312538 1 OLDHAM, RALPH EDWARD ASSAULT 12/01/2021

312539 1 SHEPHERD, JAMAL LEBRON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 12/01/2021

312539 2 SHEPHERD, JAMAL LEBRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/01/2021



312540 1 SKILES, ALVIN LEE THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312541 1 STAMEY JR, JAMES ROY VANDALISM 12/01/2021

312541 2 STAMEY JR, JAMES ROY THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312541 3 STAMEY JR, JAMES ROY DOMESTIC ASSAULT 12/01/2021

312542 1 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021

312542 2 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021

312542 3 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312542 4 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021

312542 5 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312542 6 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021

312542 7 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021

312542 8 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021

312542 9 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312542 10 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312542 11 WARD, TIMIRA MARKIA BURGLARY OF AN AUTO 12/01/2021

312543 1 WASSON, DESMON JAJUAN RECKLESS DRIVING 12/01/2021

312543 2 WASSON, DESMON JAJUAN SPEEDING 12/01/2021

312543 3 WASSON, DESMON JAJUAN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/01/2021

312543 4 WASSON, DESMON JAJUAN VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 12/01/2021

312543 5 WASSON, DESMON JAJUAN FINANCIAL RESPONSIBILITY 12/01/2021

312543 6 WASSON, DESMON JAJUAN FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/01/2021

312543 7 WASSON, DESMON JAJUAN THEFT OF PROPERTY 12/01/2021



312544 1 WATKINS, TERENCE ANTONIO THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312545 1 WEAVER, WILLIAM ROBERT AGGRAVATED ROBBERY 12/01/2021

312545 2 WEAVER, WILLIAM ROBERT AGGRAVATED ASSAULT 12/01/2021

312545 3 WEAVER, WILLIAM ROBERT EVADING ARREST 12/01/2021

312545 4 WEAVER, WILLIAM ROBERT RESISTING ARREST 12/01/2021

312546 1 WELCH, KELLEY DAWNITA THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312547 1 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/01/2021

312547 2 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 12/01/2021

312547 3 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 12/01/2021

312547 4 WILLIAMS, CEDRICK ANTONIO POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/01/2021

312548 1 WILLIAMS, RICHARD FORGERY 12/01/2021

312548 2 WILLIAMS, RICHARD CRIMINAL SIMULATION 12/01/2021

312548 3 WILLIAMS, RICHARD THEFT OF PROPERTY 12/01/2021

312549 1 WORKS, JAMES ALEXANDER RECKLESS ENDANGERMENT 12/01/2021

312549 2 WORKS, JAMES ALEXANDER VANDALISM 12/01/2021

312549 3 WORKS, JAMES ALEXANDER EVADING ARREST 12/01/2021

312549 4 WORKS, JAMES ALEXANDER UNLAWFUL REMOVAL OF LICENSE PLATE 12/01/2021

312549 5 WORKS, JAMES ALEXANDER LEAVING THE SCENE 12/01/2021

312549 6 WORKS, JAMES ALEXANDER FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/01/2021

312549 7 WORKS, JAMES ALEXANDER DRIVING IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/01/2021

312549 8 WORKS, JAMES ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 12/01/2021