Here is the latest Hamilton County arrest report:
APPLEBERRY, XAIVIER DEWAYNE
4519 ST ELMO AVE CHATTANOOGA, 37410
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: Tenn Highway Patrol
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
BROWNING, BRANDY RENEA
436 GARCIA LANE EAST RIDGE, 37412
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: Hamilton County
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
CHANDLER, HEATHER LYNN
2105 CLOUD SPRINGS RD ROSSVILLE, 30741
Age at Arrest: 36 years old
Arresting Agency: East Ridge
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
CRADDOCK, LENTRELL LARON
555 ARLINGTON AVE CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest: 36 years old
Arresting Agency: Hamilton County
VIOLATION OF PROBATION (DOMESTIC AGGRAVATEDSSAULT)
VIOLATION OF PROBATION (AGGRAVATED BURGLARY)
FAILURE TO APPEAR
DUCKETT, MISTI DAWN
3 HUNTER DRIVE ROSSVILLE, 30741
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: East Ridge
ALIAS CAPIAS (DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CAN
POSSESSION OF METH FOR RESALE
ESSENPREIS, RHONDA LORNA
3641 SCARLET MAPLE COURT SIGNAL MOUNTAIN, 37377
Age at Arrest: 63 years old
Arresting Agency: Hamilton County
CRIMINAL HOMICIDE
GORMANSON, DOMINICK RICHARD
8936 DRAKE PARKWAY ROAD CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest: 29 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
HAWTHORNE, JERRICO LAMONT
3003 E 34TH ST APT# 4 CHATTANOOGA, 37407
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: Hamilton County
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
HEMPHILL, JIMMY LEE ANTON
7615 AUSTIN DRIVE CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Hamilton County
EVADING ARREST
RECKLESS ENDANGERMENT
RECKLESS DRIVING
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
REGISTRATION, UNLAWFUL REMOVAL OF DECAL OR PLATE
VOP (THEFT OF PROPERTY OVER 1000)
HEMPHILL, JUVON DUPREE
2165 ARNOLD ST NW APT 9 CLEVELAND, 37311
Age at Arrest: 22 years old
Arresting Agency: Hamilton County
EVADING ARREST
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
HOWARD, STEVEN SCOTT
3400 FRARLEY ST EAST RIDGE, 30741
Age at Arrest: 38 years old
Arresting Agency: East Ridge
FORFEITURE CAPIAS (POSSESSION OF METH)
FORFEITURE CAPIAS (SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR)
HYTER, COURTNEY CORTEZ
1020 W 37TH ST APTB103 CHATTANOOGA, 374101249
Age at Arrest: 41 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DOMESTIC ASSAULT
JACINIO-PAIZ, JAUN
1705 S KELLEY ST CHATTNOOGA, 37404
Age at Arrest: 19 years old
Arresting Agency: Chattanooga
STOP SIGN VIOLATION
LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE)
RECKLESS DRIVING
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE
JACKSON, AISHA JESHON
2104 KIRBY ST.
CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest: 28 years old
Arresting Agency: Hamilton County
AGGRAVATED ASSAULT
JONES, MAURICE LAMONT
727 E 11TH ST CHATTANOOGA, 374163103
Age at Arrest: 32 years old
Arresting Agency: Chattanooga
VIOLATION OF PROBATION (POSS CONT SUB)
KILE, RICHARD CLARK
9433 N HICKORY VALLEY ROAD CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest: 39 years old
Arresting Agency: Hamilton County
VIOLATION OF PROBATION (DOMESTIC ASSAULT)
CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE II
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
MASSENGALE, PETE EZEKIEL
6304 MASSENGALE HOLLOW RD HARRISON, 37341
Age at Arrest: 48 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
REGISTRATION, UNLAWFUL REMOVAL OF DECAL OR PLATE
FINANCIAL RESPONSIBILITY
VIOLATION OF REGISTRATION LAW
MONCIER, BRANNAN WESLEY
3310 HAYWOOD AVENUE CHATTANOOGA,
Age at Arrest: 26 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
FAILURE TO MAINTAIN LANE
REGISTRATION, UNLAWFUL REMOVAL OF DECAL OR PLATE
EVADING ARREST
RECKLESS DRIVING
VIO.DRIVERS LIC.LAW ( NOT IN POSSESSION)
STOP SIGN VIOLATION
RECKLESS ENDANGERMENT
REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE
VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF METH FOR RES
MORRISEY, TRACEY D
3127 BROAD ST CHATTANOOGA, 374083058
Age at Arrest: 56 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DOMESTIC ASSAULT
WHITAKER, WENDY N
729 PARKWAY RD TULLAHOMA, 37388
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: Hamilton County
FAILURE TO APPEAR