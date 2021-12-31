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Breaking News


Latest Hamilton County Arrest Report

Friday, December 31, 2021

Here is the latest Hamilton County arrest report:

APPLEBERRY, XAIVIER DEWAYNE 
4519 ST ELMO AVE CHATTANOOGA, 37410 
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: Tenn Highway Patrol
DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

BROWNING, BRANDY RENEA 
436 GARCIA LANE EAST RIDGE, 37412 
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: Hamilton County
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)

CHANDLER, HEATHER LYNN 
2105 CLOUD SPRINGS RD ROSSVILLE, 30741 
Age at Arrest: 36 years old
Arresting Agency: East Ridge
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

CRADDOCK, LENTRELL LARON 
555 ARLINGTON AVE CHATTANOOGA, 37406 
Age at Arrest: 36 years old
Arresting Agency: Hamilton County
VIOLATION OF PROBATION (DOMESTIC AGGRAVATEDSSAULT)
VIOLATION OF PROBATION (AGGRAVATED BURGLARY)
FAILURE TO APPEAR

DUCKETT, MISTI DAWN 
3 HUNTER DRIVE ROSSVILLE, 30741 
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: East Ridge
ALIAS CAPIAS (DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CAN
POSSESSION OF METH FOR RESALE

ESSENPREIS, RHONDA LORNA 
3641 SCARLET MAPLE COURT SIGNAL MOUNTAIN, 37377 
Age at Arrest: 63 years old
Arresting Agency: Hamilton County
CRIMINAL HOMICIDE

GORMANSON, DOMINICK RICHARD 
8936 DRAKE PARKWAY ROAD CHATTANOOGA, 37416 
Age at Arrest: 29 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

HAWTHORNE, JERRICO LAMONT 
3003 E 34TH ST APT# 4 CHATTANOOGA, 37407 
Age at Arrest: 34 years old
Arresting Agency: Hamilton County
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)

HEMPHILL, JIMMY LEE ANTON 
7615 AUSTIN DRIVE CHATTANOOGA, 37416 
Age at Arrest: 27 years old
Arresting Agency: Hamilton County
EVADING ARREST
RECKLESS ENDANGERMENT
RECKLESS DRIVING
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
REGISTRATION, UNLAWFUL REMOVAL OF DECAL OR PLATE
VOP (THEFT OF PROPERTY OVER 1000)

HEMPHILL, JUVON DUPREE 
2165 ARNOLD ST NW APT 9 CLEVELAND, 37311 
Age at Arrest: 22 years old
Arresting Agency: Hamilton County
EVADING ARREST
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

HOWARD, STEVEN SCOTT 
3400 FRARLEY ST EAST RIDGE, 30741 
Age at Arrest: 38 years old
Arresting Agency: East Ridge
FORFEITURE CAPIAS (POSSESSION OF METH)
FORFEITURE CAPIAS (SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR)

HYTER, COURTNEY CORTEZ 
1020 W 37TH ST APTB103 CHATTANOOGA, 374101249 
Age at Arrest: 41 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DOMESTIC ASSAULT

JACINIO-PAIZ, JAUN 
1705 S KELLEY ST CHATTNOOGA, 37404 
Age at Arrest: 19 years old
Arresting Agency: Chattanooga
STOP SIGN VIOLATION
LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE)
RECKLESS DRIVING
FINANCIAL RESPONSIBILITY
DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE

JACKSON, AISHA JESHON 
2104 KIRBY ST.

CHATTANOOGA, 37404 
Age at Arrest: 28 years old
Arresting Agency: Hamilton County
AGGRAVATED ASSAULT

JONES, MAURICE LAMONT 
727 E 11TH ST CHATTANOOGA, 374163103 
Age at Arrest: 32 years old
Arresting Agency: Chattanooga
VIOLATION OF PROBATION (POSS CONT SUB)

KILE, RICHARD CLARK 
9433 N HICKORY VALLEY ROAD CHATTANOOGA, 37416 
Age at Arrest: 39 years old
Arresting Agency: Hamilton County
VIOLATION OF PROBATION (DOMESTIC ASSAULT)
CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE II
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

MASSENGALE, PETE EZEKIEL 
6304 MASSENGALE HOLLOW RD HARRISON, 37341 
Age at Arrest: 48 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
REGISTRATION, UNLAWFUL REMOVAL OF DECAL OR PLATE
FINANCIAL RESPONSIBILITY
VIOLATION OF REGISTRATION LAW

MONCIER, BRANNAN WESLEY 
3310 HAYWOOD AVENUE CHATTANOOGA, 
Age at Arrest: 26 years old
Arresting Agency: Hamilton County
DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
FAILURE TO MAINTAIN LANE
REGISTRATION, UNLAWFUL REMOVAL OF DECAL OR PLATE
EVADING ARREST
RECKLESS DRIVING
VIO.DRIVERS LIC.LAW ( NOT IN POSSESSION)
STOP SIGN VIOLATION
RECKLESS ENDANGERMENT
REGISTRATION, DRIVING UNREGISTERED VEHICLE
VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF METH FOR RES

MORRISEY, TRACEY D 
3127 BROAD ST CHATTANOOGA, 374083058 
Age at Arrest: 56 years old
Arresting Agency: Chattanooga
DOMESTIC ASSAULT

WHITAKER, WENDY N 
729 PARKWAY RD TULLAHOMA, 37388 
Age at Arrest: 33 years old
Arresting Agency: Hamilton County
FAILURE TO APPEAR


December 31, 2021

Latest Hamilton County Arrest Report

December 30, 2021

Police Blotter: Woman Hears Noises Outside Her House And Finds A Gun; Man Walking Around Field Was Trying To De-Stress

December 30, 2021

Hamilton County Has 727 New COVID Cases And 1 More Death; Tennessee Has 75 More Deaths


Here is the latest Hamilton County arrest report: APPLEBERRY, XAIVIER DEWAYNE 4519 ST ELMO AVE CHATTANOOGA, 37410 Age at Arrest: 34 years old Arresting Agency: Tenn Highway Patrol DRIVING ... (click for more)

A woman on Portland Street told police that throughout the night she had heard noises around her residence. She said she would look outside, but never saw anyone. She said this morning she ... (click for more)

The Hamilton County Health Department reported 727 new positive cases on Thursday, down from 948 on Wednesday. The total number of cases in the county now stands at 70,797. The Hamilton County ... (click for more)



Breaking News

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: APPLEBERRY, XAIVIER DEWAYNE 4519 ST ELMO AVE CHATTANOOGA, 37410 Age at Arrest: 34 years old Arresting Agency: Tenn Highway Patrol DRIVING UNDER THE INFLUENCE DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE BROWNING, BRANDY RENEA 436 GARCIA LANE EAST RIDGE, 37412 Age at Arrest: 33 years old Arresting Agency: ... (click for more)

Police Blotter: Woman Hears Noises Outside Her House And Finds A Gun; Man Walking Around Field Was Trying To De-Stress

A woman on Portland Street told police that throughout the night she had heard noises around her residence. She said she would look outside, but never saw anyone. She said this morning she took her trash out, and upon returning to her residence, she saw a gun next to her back steps. She said no one in the residence owns a gun or would have a reason to have a gun. Police located ... (click for more)

Opinion

A New Year And A Brand New Ledger

In just a few days we will be given a wonderful opportunity from God, a new year. We will be granted the opportunity to close the ledger of 2021 with all its turmoil, divisions, threats and fears that took a toll on us as a people and be handed a brand new one to start afresh. As we open it let us be determined to make 2022 a year of rebuilding and beginning again. Let us look ... (click for more)

Roy Exum COVID Surges On

Multiple websites are reporting there are over 300,000 new cases of COVID every day in the United States. That is 2.1 million cases in one week and that is unprecedented since the coronavirus first showed up two years ago. “It is unlike anything we have ever seen,” said Dr. James Phillips, the chief of disaster medicine at George Washington University, who called the latest surge ... (click for more)

Sports

Silvio DeSousa Leads Chattanooga Men Past ETSU

The Chattanooga Mocs and the East Tennessee State Buccaneers have had a close rivalry for a lot of years on the basketball court with many games decided by a point or two. Thursday night’s Southern Conference opener for both teams at McKenzie Arena wasn’t one of them as the Mocs rolled to an 82-52 victory, improving to 11-3 overall and 1-0 in conference play. Thursday's win ... (click for more)

Tennessee Snakebit Again In Music City Bowl, 48-45

The Purdue Boilermakers prevailed 48-45 in overtime Thursday against the Tennessee Volunteers in the TransPerfect Music City Bowl. Purdue kicker Mitchell Fineran connected on a game-winning 30-yard field goal moments after Tennessee running back Jaylan Wright was ruled inches short of the goal line on a controversial fourth-down play. Video replay showed Wright clearly reached ... (click for more)


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