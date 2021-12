Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 WELCH, KELLEY DAWNITA POSS. OF MARIHUANA 12/08/2021

True Bills:

312565 1 BALL, STACEY LYNN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

12/08/2021

312566 1 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 12/08/2021

312566 2 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 12/08/2021

312566 3 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 12/08/2021

312566 4 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 12/08/2021

312566 5 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021

312566 6 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021

312566 7 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021

312566 8 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK DOMESTICAGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021

312566 9 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT 12/08/2021

312566 10 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT 12/08/2021

312566 11 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT 12/08/2021

312567 1 CROWDER, JILLIAN ARLANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/08/2021

312567 2 CROWDER, JILLIAN ARLANN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/08/2021

312567 3 CROWDER, JILLIAN ARLANN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 12/08/2021

312567 4 CROWDER, JILLIAN ARLANN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 12/08/2021

312568 1 DECKER, CONAL MARION POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DRUG FELONY

CONVICTION

12/08/2021

312568 2 DECKER, CONAL MARION POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 29

GRAMS

12/08/2021

312568 3 DECKER, CONAL MARION DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/08/2021



312568 4 DECKER, CONAL MARION DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021

312568 5 DECKER, CONAL MARION VIOLATION OF REGISTRATION LAW 12/08/2021

312568 6 DECKER, CONAL MARION FINANCIAL RESPONSIBILITY 12/08/2021

312568 7 DECKER, CONAL MARION POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 12/08/2021

312568 8 DECKER, CONAL MARION POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021

312570 1 MCFALLS, SHAWN GREGORY THEFT OF PROPERTY 12/08/2021

312569 1 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE THEFT OF PROPERTY 12/08/2021

312571 1 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021

312571 2 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/08/2021

312572 1 FORESTER, BRYAN PATRICK THEFT OF PROPERTY 12/08/2021

312573 1 GANN, DEBBIE KAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021

312574 1 HENDERSON, COURTLUND SEALS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/08/2021

312574 2 HENDERSON, COURTLUND SEALS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021

312574 3 HENDERSON, COURTLUND SEALS DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021

312575 1 HENLEY, CHRISTINA STAR SPEEDING 12/08/2021

312575 2 HENLEY, CHRISTINA STAR RECKLESS DRIVING 12/08/2021

312575 3 HENLEY, CHRISTINA STAR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/08/2021

312575 4 HENLEY, CHRISTINA STAR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021

312576 1 HOLLIDAY, JESSICA RENEE BURGLARY OF A BUSINESS 12/08/2021

312576 2 HOLLIDAY, JESSICA RENEE CRIMINAL TRESPASSING 12/08/2021

312577 1 HOOD, DENNIS CHADWICK DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021

312578 1 HOWARD, LINDSEY KIRSTEN POSSESSION OF ALPRAZOLAM 12/08/2021



312578 2 HOWARD, LINDSEY KIRSTEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/08/2021

312579 1 LANDRUM, PERRY K RECKLESS DRIVING 12/08/2021

312579 2 LANDRUM, PERRY K FAILURE TO YIELD 12/08/2021

312579 3 LANDRUM, PERRY K DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/08/2021

312579 4 LANDRUM, PERRY K FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/08/2021

312579 5 LANDRUM, PERRY K DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021

312580 1 MCFALLS, SHAWN GREGORY VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 12/08/2021

312581 1 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 12/08/2021

312581 2 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 12/08/2021

312581 3 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

12/08/2021

312581 4 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/08/2021

312581 5 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS 12/08/2021

312581 6 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021

312582 1 MOSS, TYLER THOMAS THEFT OF PROPERTY 12/08/2021

312582 2 MOSS, TYLER THOMAS FAILURE TO APPEAR 12/08/2021

312583 1 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG

CONVICTION

12/08/2021

312583 2 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/08/2021

312583 3 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 12/08/2021

312583 4 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021

312584 1 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

12/08/2021

312584 2 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF HEROIN 12/08/2021



312584 3 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 12/08/2021

312584 4 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE CRIMINAL IMPERSONATION 12/08/2021

312584 5 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 12/08/2021

312584 6 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021

312584 7 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021

312584 8 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 12/08/2021

312585 1 PATTON, WILLIAM ALEEM SPEEDING 12/08/2021

312585 2 PATTON, WILLIAM ALEEM DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/08/2021

312585 3 PATTON, WILLIAM ALEEM FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/08/2021

312585 4 PATTON, WILLIAM ALEEM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021

312586 1 RAY, LAVONTAE KEJUAN THEFT OF PROPERTY 12/08/2021

312587 1 ROBERSON, RODNEY ANTONIO HARASSMENT 12/08/2021

312587 2 ROBERSON, RODNEY ANTONIO VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 12/08/2021

312588 1 ROBERTS, MICHAEL SHANE AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021

312588 2 ROBERTS, MICHAEL SHANE AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021

312588 3 ROBERTS, MICHAEL SHANE AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021

312588 4 ROBERTS, MICHAEL SHANE EMPLOYING A FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 12/08/2021

312588 5 ROBERTS, MICHAEL SHANE RECKLESS ENDANGERMENT 12/08/2021

312588 6 ROBERTS, MICHAEL SHANE VANDALISM 12/08/2021

312588 7 ROBERTS, MICHAEL SHANE RECKLESS DRIVING 12/08/2021

312588 8 ROBERTS, MICHAEL SHANE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 12/08/2021

312588 9 ROBERTS, MICHAEL SHANE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 12/08/2021



312588 10 ROBERTS, MICHAEL SHANE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 12/08/2021

312589 1 RUFFIN, DERRICK LAMONT RECKLESS HOMICIDE 12/08/2021

312589 2 RUFFIN, DERRICK LAMONT RECKLESS ENDANGERMENT 12/08/2021

312589 3 RUFFIN, DERRICK LAMONT POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 12/08/2021

312589 4 RUFFIN, DERRICK LAMONT THEFT OF PROPERTY 12/08/2021

312590 1 SMITH, CHRISTEN N FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 12/08/2021

312590 2 SMITH, CHRISTEN N THEFT OF IDENTITY 12/08/2021

312590 3 SMITH, CHRISTEN N FINANCIAL EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT 12/08/2021

312591 1 SMITH, ZACHARY TERRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021

312591 2 SMITH, ZACHARY TERRELL LEAVING THE SCENE 12/08/2021

312591 3 SMITH, ZACHARY TERRELL VIOLATION OF SEAT BELT LAW 12/08/2021

312591 4 SMITH, ZACHARY TERRELL VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 12/08/2021

312591 5 SMITH, ZACHARY TERRELL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/08/2021

312591 6 SMITH, ZACHARY TERRELL FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/08/2021

312591 7 SMITH, ZACHARY TERRELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021

312592 1 STAMEY JR, JAMES ROY ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 12/08/2021

312592 2 STAMEY JR, JAMES ROY AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 12/08/2021

312592 3 STAMEY JR, JAMES ROY AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 12/08/2021

312592 4 STAMEY JR, JAMES ROY AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 12/08/2021

312592 5 STAMEY JR, JAMES ROY ESPECIALLY AGRAVATED SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR 12/08/2021

312592 6 STAMEY JR, JAMES ROY ESPECIALLY AGRAVATED SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR 12/08/2021

312593 1 TAYLOR, MARIO GLENDEL FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/08/2021



312593 2 TAYLOR, MARIO GLENDEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021

312594 1 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 12/08/2021

312594 2 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF METH FOR RESALE 12/08/2021

312594 3 WATKINS, COURTNEY LEBRON TAMPERING WITH EVIDENCE 12/08/2021

312594 4 WATKINS, COURTNEY LEBRON RETALIATION 12/08/2021

312594 5 WATKINS, COURTNEY LEBRON EVADING ARREST 12/08/2021

312594 6 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021

312594 7 WATKINS, COURTNEY LEBRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021

312594 8 WATKINS, COURTNEY LEBRON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 12/08/2021

312594 9 WATKINS, COURTNEY LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021

312595 1 WELCH, KELLEY DAWNITA DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021

312595 2 WELCH, KELLEY DAWNITA FINANCIAL RESPONSIBILITY 12/08/2021

312595 3 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF GAMMA-HYDROXYBUTYRATE FOR RESALE 12/08/2021

312595 4 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/08/2021

312595 5 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021

312596 1 WEST, KIMBERLY GAIL THEFT OF PROPERTY 12/08/2021

312596 2 WEST, KIMBERLY GAIL CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 12/08/2021

312597 1 WEST, STEVEN HOWARD THEFT OF PROPERTY 12/08/2021

312597 2 WEST, STEVEN HOWARD CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 12/08/2021