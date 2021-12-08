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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, December 8, 2021

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 WELCH, KELLEY DAWNITA POSS. OF MARIHUANA 12/08/2021

True Bills:

312565 1 BALL, STACEY LYNN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
12/08/2021
312566 1 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 12/08/2021
312566 2 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 12/08/2021
312566 3 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 12/08/2021
312566 4 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 12/08/2021
312566 5 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021
312566 6 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021
312566 7 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021
312566 8 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK DOMESTICAGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021
312566 9 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT 12/08/2021
312566 10 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT 12/08/2021
312566 11 BROWN, JUSTIN ANTONIO DERRICK AGGRAVATED CHILD ENDANGERMENT 12/08/2021
312567 1 CROWDER, JILLIAN ARLANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/08/2021
312567 2 CROWDER, JILLIAN ARLANN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/08/2021
312567 3 CROWDER, JILLIAN ARLANN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 12/08/2021
312567 4 CROWDER, JILLIAN ARLANN CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 12/08/2021
312568 1 DECKER, CONAL MARION POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR DRUG FELONY
CONVICTION
12/08/2021
312568 2 DECKER, CONAL MARION POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 29
GRAMS
12/08/2021
312568 3 DECKER, CONAL MARION DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/08/2021

312568 4 DECKER, CONAL MARION DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021
312568 5 DECKER, CONAL MARION VIOLATION OF REGISTRATION LAW 12/08/2021
312568 6 DECKER, CONAL MARION FINANCIAL RESPONSIBILITY 12/08/2021
312568 7 DECKER, CONAL MARION POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 12/08/2021
312568 8 DECKER, CONAL MARION POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021
312570 1 MCFALLS, SHAWN GREGORY THEFT OF PROPERTY 12/08/2021
312569 1 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE THEFT OF PROPERTY 12/08/2021
312571 1 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021
312571 2 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/08/2021
312572 1 FORESTER, BRYAN PATRICK THEFT OF PROPERTY 12/08/2021
312573 1 GANN, DEBBIE KAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021
312574 1 HENDERSON, COURTLUND SEALS POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/08/2021
312574 2 HENDERSON, COURTLUND SEALS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021
312574 3 HENDERSON, COURTLUND SEALS DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021
312575 1 HENLEY, CHRISTINA STAR SPEEDING 12/08/2021
312575 2 HENLEY, CHRISTINA STAR RECKLESS DRIVING 12/08/2021
312575 3 HENLEY, CHRISTINA STAR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/08/2021
312575 4 HENLEY, CHRISTINA STAR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021
312576 1 HOLLIDAY, JESSICA RENEE BURGLARY OF A BUSINESS 12/08/2021
312576 2 HOLLIDAY, JESSICA RENEE CRIMINAL TRESPASSING 12/08/2021
312577 1 HOOD, DENNIS CHADWICK DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021
312578 1 HOWARD, LINDSEY KIRSTEN POSSESSION OF ALPRAZOLAM 12/08/2021

312578 2 HOWARD, LINDSEY KIRSTEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 12/08/2021
312579 1 LANDRUM, PERRY K RECKLESS DRIVING 12/08/2021
312579 2 LANDRUM, PERRY K FAILURE TO YIELD 12/08/2021
312579 3 LANDRUM, PERRY K DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/08/2021
312579 4 LANDRUM, PERRY K FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/08/2021
312579 5 LANDRUM, PERRY K DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021
312580 1 MCFALLS, SHAWN GREGORY VIOLATION OF DRIVERS LICENSE LAW 12/08/2021
312581 1 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 12/08/2021
312581 2 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 12/08/2021
312581 3 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
12/08/2021
312581 4 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 12/08/2021
312581 5 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS 12/08/2021
312581 6 MISHAIN, MUNTDR HASAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021
312582 1 MOSS, TYLER THOMAS THEFT OF PROPERTY 12/08/2021
312582 2 MOSS, TYLER THOMAS FAILURE TO APPEAR 12/08/2021
312583 1 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
12/08/2021
312583 2 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/08/2021
312583 3 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 12/08/2021
312583 4 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021
312584 1 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26
GRAMS
12/08/2021
312584 2 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF HEROIN 12/08/2021

312584 3 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 12/08/2021
312584 4 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE CRIMINAL IMPERSONATION 12/08/2021
312584 5 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 12/08/2021
312584 6 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021
312584 7 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021
312584 8 OLIVER, SHIANNE MCKENZIE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 12/08/2021
312585 1 PATTON, WILLIAM ALEEM SPEEDING 12/08/2021
312585 2 PATTON, WILLIAM ALEEM DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/08/2021
312585 3 PATTON, WILLIAM ALEEM FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/08/2021
312585 4 PATTON, WILLIAM ALEEM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021
312586 1 RAY, LAVONTAE KEJUAN THEFT OF PROPERTY 12/08/2021
312587 1 ROBERSON, RODNEY ANTONIO HARASSMENT 12/08/2021
312587 2 ROBERSON, RODNEY ANTONIO VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 12/08/2021
312588 1 ROBERTS, MICHAEL SHANE AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021
312588 2 ROBERTS, MICHAEL SHANE AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021
312588 3 ROBERTS, MICHAEL SHANE AGGRAVATED ASSAULT 12/08/2021
312588 4 ROBERTS, MICHAEL SHANE EMPLOYING A FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 12/08/2021
312588 5 ROBERTS, MICHAEL SHANE RECKLESS ENDANGERMENT 12/08/2021
312588 6 ROBERTS, MICHAEL SHANE VANDALISM 12/08/2021
312588 7 ROBERTS, MICHAEL SHANE RECKLESS DRIVING 12/08/2021
312588 8 ROBERTS, MICHAEL SHANE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 12/08/2021
312588 9 ROBERTS, MICHAEL SHANE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 12/08/2021

312588 10 ROBERTS, MICHAEL SHANE ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 12/08/2021
312589 1 RUFFIN, DERRICK LAMONT RECKLESS HOMICIDE 12/08/2021
312589 2 RUFFIN, DERRICK LAMONT RECKLESS ENDANGERMENT 12/08/2021
312589 3 RUFFIN, DERRICK LAMONT POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 12/08/2021
312589 4 RUFFIN, DERRICK LAMONT THEFT OF PROPERTY 12/08/2021
312590 1 SMITH, CHRISTEN N FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 12/08/2021
312590 2 SMITH, CHRISTEN N THEFT OF IDENTITY 12/08/2021
312590 3 SMITH, CHRISTEN N FINANCIAL EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT 12/08/2021
312591 1 SMITH, ZACHARY TERRELL DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021
312591 2 SMITH, ZACHARY TERRELL LEAVING THE SCENE 12/08/2021
312591 3 SMITH, ZACHARY TERRELL VIOLATION OF SEAT BELT LAW 12/08/2021
312591 4 SMITH, ZACHARY TERRELL VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 12/08/2021
312591 5 SMITH, ZACHARY TERRELL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 12/08/2021
312591 6 SMITH, ZACHARY TERRELL FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/08/2021
312591 7 SMITH, ZACHARY TERRELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021
312592 1 STAMEY JR, JAMES ROY ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 12/08/2021
312592 2 STAMEY JR, JAMES ROY AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 12/08/2021
312592 3 STAMEY JR, JAMES ROY AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 12/08/2021
312592 4 STAMEY JR, JAMES ROY AGGRAVATED SEXUAL BATTERY 12/08/2021
312592 5 STAMEY JR, JAMES ROY ESPECIALLY AGRAVATED SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR 12/08/2021
312592 6 STAMEY JR, JAMES ROY ESPECIALLY AGRAVATED SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR 12/08/2021
312593 1 TAYLOR, MARIO GLENDEL FAILURE TO MAINTAIN LANE 12/08/2021

312593 2 TAYLOR, MARIO GLENDEL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021
312594 1 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 12/08/2021
312594 2 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF METH FOR RESALE 12/08/2021
312594 3 WATKINS, COURTNEY LEBRON TAMPERING WITH EVIDENCE 12/08/2021
312594 4 WATKINS, COURTNEY LEBRON RETALIATION 12/08/2021
312594 5 WATKINS, COURTNEY LEBRON EVADING ARREST 12/08/2021
312594 6 WATKINS, COURTNEY LEBRON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021
312594 7 WATKINS, COURTNEY LEBRON DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021
312594 8 WATKINS, COURTNEY LEBRON VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 12/08/2021
312594 9 WATKINS, COURTNEY LEBRON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 12/08/2021
312595 1 WELCH, KELLEY DAWNITA DRIVING ON REVOKED LICENSE 12/08/2021
312595 2 WELCH, KELLEY DAWNITA FINANCIAL RESPONSIBILITY 12/08/2021
312595 3 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF GAMMA-HYDROXYBUTYRATE FOR RESALE 12/08/2021
312595 4 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 12/08/2021
312595 5 WELCH, KELLEY DAWNITA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 12/08/2021
312596 1 WEST, KIMBERLY GAIL THEFT OF PROPERTY 12/08/2021
312596 2 WEST, KIMBERLY GAIL CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 12/08/2021
312597 1 WEST, STEVEN HOWARD THEFT OF PROPERTY 12/08/2021
312597 2 WEST, STEVEN HOWARD CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 12/08/2021


December 8, 2021

Sabrena Smedley Files Papers To Run For County Mayor; To Issue Statement On Thursday Morning

December 8, 2021

Chip Baker Seeks New Term On The County Commission For District 2

December 8, 2021

Hamilton County Has 7 More COVID Deaths, 99 New Cases


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Breaking News

Sabrena Smedley Files Papers To Run For County Mayor; To Issue Statement On Thursday Morning

County Commission Chairman Sabrena Smedley has filed papers to run for county mayor. She said she will make a statement on Thursday at 10 a.m. at 2225 Roanoke Ave., which is the former Mary Ann Garber School where a new trades school is now located. Ms. Smedley has named Shawn Whitfield as her political treasurer. That moves the election to replace Jim Coppinger to a three-person ... (click for more)

Chip Baker Seeks New Term On The County Commission For District 2

Chip Baker, former chairman and vice chairman of the Hamilton County Commission, announced he would be running for re-election to the commission in May of 2022. Commissioner Baker currently serves as commission Finance Committee chairman. His campaign said, "After being elected to the commission to represent District 2 in 2018, Commissioner Baker has worked steadfast to ensure ... (click for more)

Opinion

School Board Members Deserve The Raises

School boards serve any community in a variety of ways and the hiring of a superintendent describes just one. The school board serves as the fiscal referee as well on all finance matters - building services and all the many requirements running the individual schools. State rules and regulations must be followed. The budget that comprises all the expenditures is overseen by the ... (click for more)

Roy Exum: Buy The Coach Out!

It has long been said the two biggest days in a football coach’s life are the day he gets hired, and the day he gets fired. Being a college coach has never been as lucrative, with the nation’s elite universities paying around $10 million a year, but getting fired has an upside too. Ross Dellenger of Sports Illustrated notes, “We are one more big firing away from eclipsing $100 million ... (click for more)

Sports

Horrible Shooting Night Leads To Vol Loss At Madison Square Garden

Plagued by a cold shooting performance, No. 13 Tennessee fell to Texas Tech in overtime Tuesday at Madison Square Garden, 57-52. Despite holding Texas Tech (7-1) to 19-for-61 (.311) shooting, Tennessee (6-2) shot just 19-for-71 (.268) from the field for the game, including 6-for-40 (.150) from 3-point range. ohn Fulkerson led the Vols in scoring with 10 points, also adding ... (click for more)

Dan Fleser: Vols Misfire Badly In OT Loss At Jimmy V Classic

Tennessee missed its first seven 3-pointers Tuesday night against Texas Tech. Five different Vols collaborated on the misfires until freshman Zakai Zeigler connected with five minutes, six seconds left in the first half. Zeigler’s basket didn’t signal a change of fortune or a sharpening of shooting sights. Far from it. The Vols kept firing away from long range, until they ... (click for more)


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