Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:



1 ECLEBERY, RONALD TYLER RECKLESS DRIVING 10/12/2022

2 ECLEBERY, RONALD TYLER SPEEDING 10/12/2022

3 ECLEBERY, RONALD TYLER TEXTING WHILE DRIVING 10/12/2022

True Bills:

314596 1 AUTRY, HALLIE J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/12/2022

314597 1 BARNES, VICKEAUNIA MONTRICIA EVADING ARREST 10/12/2022

314598 1 BIBBS JR, ARTERIA DEWAYNE SPEEDING 10/12/2022

314598 2 BIBBS JR, ARTERIA DEWAYNE EVADING ARREST 10/12/2022

314598 3 BIBBS JR, ARTERIA DEWAYNE VIOLATIN OF DRIVERS LICENSE LAW 10/12/2022

314598 4 BIBBS JR, ARTERIA DEWAYNE POSSESSION OF MARIJUANA 10/12/2022

314598 5 BIBBS JR, ARTERIA DEWAYNE RECKLESS DRIVING 10/12/2022

314599 1 BIRDSONG, CORDELLIUS LOVETT UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM 10/12/2022

314600 1 BOWMAN, LACY DAWN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/12/2022

314601 1 BRANUM, AARON WAYNE THEFT OF PROPERTY 10/12/2022

314601 2 BRANUM, AARON WAYNE FAILURE TO APPEAR 10/12/2022

314602 1 BROWN, JOSEPH DANIEL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/12/2022

314603 1 BRYANT, LAQUANYALE HARASSMENT 10/12/2022

314604 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF MERCHANDISE 10/12/2022

314604 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/12/2022

314604 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW CRIMINAL IMPERSONATION 10/12/2022

314604 4 CADORETTE, ZACHARY ANDREW POSSESSION OF HEROIN 10/12/2022

314605 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/12/2022

314605 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF IDENTITY 10/12/2022

314606 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/12/2022



314606 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/12/2022

314607 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/12/2022

314607 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 10/12/2022

314607 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/12/2022

314608 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/12/2022

314608 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/12/2022

314608 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 10/12/2022

314609 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/12/2022

314609 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/12/2022

314610 1 COWAN, CLINTON NATHANIEL ASSAULT 10/12/2022

314610 2 COWAN, CLINTON NATHANIEL STALKING 10/12/2022

314611 1 COWAN, CLINTON NATHANIEL AGGRAVATED ASSAULT 10/12/2022

314612 1 FERRELL, GREGORY ALLEN RECKLESS DRIVING 10/12/2022

314612 2 FERRELL, GREGORY ALLEN FAILURE TO APPEAR 10/12/2022

314613 1 FOREHAND, RANDY LEE THEFT OF PROPERTY 10/12/2022

314614 1 FOREHAND, RANDY LEE POSSESSION OF DETACHED CATALYTIC CONVERTER 10/12/2022

314614 2 FOREHAND, RANDY LEE POSSESSION OF DETACHED CATALYTIC CONVERTER 10/12/2022

314614 3 FOREHAND, RANDY LEE POSSESSION OF DETACHED CATALYTIC CONVERTERS 10/12/2022

314614 4 FOREHAND, RANDY LEE FAILURE TO APPEAR 10/12/2022

314615 1 GODWIN, TROY LEE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 10/12/2022

314616 1 GOODLOW, STACY DARREL RESISTING ARREST 10/12/2022

314616 2 GOODLOW, STACY DARREL POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR DOMESTIC ASSAULT CONVICTION 10/12/2022



314616 3 GOODLOW, STACY DARREL POSSESSION OF HANDGUN DURING DANGEROUS FELONY 10/12/2022

314616 4 GOODLOW, STACY DARREL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/12/2022

314616 5 GOODLOW, STACY DARREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/12/2022

314616 6 GOODLOW, STACY DARREL DRIVING LEFT OF CENTER LINE 10/12/2022

314616 7 GOODLOW, STACY DARREL VIOLATION OF TRAFFIC DEVICE 10/12/2022

314616 8 GOODLOW, STACY DARREL RECKLESS DRIVING 10/12/2022

314616 9 GOODLOW, STACY DARREL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/12/2022

314617 1 HILLERY, MICHELLE LEVETTE THEFT OF MERCHANDISE 10/12/2022

314619 1 PITNER, CORY THEFT OF PROPERTY 10/12/2022

314618 1 HODGE, ALISHA N THEFT OF PROPERTY 10/12/2022

314620 1 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE POSSESSION OF PSYLOCIBIN FOR RESALE 10/12/2022

314620 2 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/12/2022

314620 3 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE REGISTRATION VIOLATION 10/12/2022

314620 4 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE LIGHT LAW VIOLATION 10/12/2022

314621 1 JOHNSON, KADARIUS DESHUN POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/12/2022

314621 2 JOHNSON, KADARIUS DESHUN FAILURE TO APPEAR 10/12/2022

314622 1 KENNEDY, PAUL CONOR AGGRAVATED ASSAULT 10/12/2022

314623 1 LANGSTON, JAMARKO LAMAR DOMESTIC ASSAULT 10/12/2022

314624 1 MASON, JADAN MEKEL TAMPERING WITH EVIDENCE 10/12/2022

314624 2 MASON, JADAN MEKEL EVADING ARREST 10/12/2022

314624 3 MASON, JADAN MEKEL POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/12/2022

314624 4 MASON, JADAN MEKEL RECKLESS DRIVING 10/12/2022



314625 1 MCGLOCTON JR, RODRIQUEZ O TAMPERING WITH EVIDENCE 10/12/2022

314625 2 MCGLOCTON JR, RODRIQUEZ O EVADING ARREST 10/12/2022

314625 3 MCGLOCTON JR, RODRIQUEZ O POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/12/2022

314625 4 MCGLOCTON JR, RODRIQUEZ O RECKLESS DRIVING 10/12/2022

314626 1 MOORE, NATHANIEL EVAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/12/2022

314626 2 MOORE, NATHANIEL EVAN DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/12/2022

314626 3 MOORE, NATHANIEL EVAN FAILURE TO APPEAR 10/12/2022

314626 4 MOORE, NATHANIEL EVAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/12/2022

314627 1 MOTTERN, CHARLES PHILLIP AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/12/2022

314627 2 MOTTERN, CHARLES PHILLIP AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/12/2022

314627 3 MOTTERN, CHARLES PHILLIP AGGRAVATED ASSAULT 10/12/2022

314628 1 PARADIS, CARY THOMAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/12/2022

314628 2 PARADIS, CARY THOMAS POSS.

OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/12/2022314628 3 PARADIS, CARY THOMAS POSSESSION OF MARIJUANA 10/12/2022314629 1 PATTON, KRISTIE ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/12/2022314629 2 PATTON, KRISTIE ALLEN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/12/2022314629 3 PATTON, KRISTIE ALLEN POSSESSION OF MARIJUANA 10/12/2022314630 1 PARADIS, CARY THOMAS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/12/2022314630 2 PARADIS, CARY THOMAS POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 10/12/2022314631 1 REEHER, ANDREW DENNIS POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/12/2022314631 2 REEHER, ANDREW DENNIS POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/12/2022314632 1 SMOTHERS, TROY LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/12/2022314633 1 TROOPE, KRISTOPHER WILLIAM SEXUAL BATTERY 10/12/2022314633 2 TROOPE, KRISTOPHER WILLIAM AGGRAVATED BURGLARY 10/12/2022314634 1 TURNER, JERRY LEWIS VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 10/12/2022314635 1 WALKER, COURTNEY MARQUEZ MAURICS THEFT OF FIREARM 10/12/2022314635 2 WALKER, COURTNEY MARQUEZ MAURICS POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/12/2022 314636 1 WALKER, COURTNEY MARQUEZ MAURICS THEFT OF FIREARM 10/12/2022 314636 2 WALKER, COURTNEY MARQUEZ MAURICS EVADING ARREST 10/12/2022314636 3 WALKER, COURTNEY MARQUEZ MAURICS POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/12/2022314637 1 WIERZBICKI, JARED SHANE ASSAULT 10/12/2022314638 1 WILLIAMS, KALIA DARLENE FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/12/2022314638 2 WILLIAMS, KALIA DARLENE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/12/2022314638 3 WILLIAMS, KALIA DARLENE FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/12/2022314638 4 WILLIAMS, KALIA DARLENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/12/2022314639 1 YODER, STEPHANIE POSSESSION OF METHAMPHETAMIE 10/12/2022