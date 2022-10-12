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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, October 12, 2022

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 ECLEBERY, RONALD TYLER RECKLESS DRIVING 10/12/2022
2 ECLEBERY, RONALD TYLER SPEEDING 10/12/2022
3 ECLEBERY, RONALD TYLER TEXTING WHILE DRIVING 10/12/2022

True Bills:

314596 1 AUTRY, HALLIE J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/12/2022
314597 1 BARNES, VICKEAUNIA MONTRICIA EVADING ARREST 10/12/2022
314598 1 BIBBS JR, ARTERIA DEWAYNE SPEEDING 10/12/2022
314598 2 BIBBS JR, ARTERIA DEWAYNE EVADING ARREST 10/12/2022
314598 3 BIBBS JR, ARTERIA DEWAYNE VIOLATIN OF DRIVERS LICENSE LAW 10/12/2022
314598 4 BIBBS JR, ARTERIA DEWAYNE POSSESSION OF MARIJUANA 10/12/2022
314598 5 BIBBS JR, ARTERIA DEWAYNE RECKLESS DRIVING 10/12/2022
314599 1 BIRDSONG, CORDELLIUS LOVETT UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM 10/12/2022
314600 1 BOWMAN, LACY DAWN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/12/2022
314601 1 BRANUM, AARON WAYNE THEFT OF PROPERTY 10/12/2022
314601 2 BRANUM, AARON WAYNE FAILURE TO APPEAR 10/12/2022
314602 1 BROWN, JOSEPH DANIEL AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/12/2022
314603 1 BRYANT, LAQUANYALE HARASSMENT 10/12/2022
314604 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF MERCHANDISE 10/12/2022
314604 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 10/12/2022
314604 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW CRIMINAL IMPERSONATION 10/12/2022
314604 4 CADORETTE, ZACHARY ANDREW POSSESSION OF HEROIN 10/12/2022
314605 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/12/2022
314605 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF IDENTITY 10/12/2022
314606 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/12/2022

314606 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/12/2022
314607 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/12/2022
314607 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 10/12/2022
314607 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/12/2022
314608 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/12/2022
314608 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/12/2022
314608 3 CADORETTE, ZACHARY ANDREW FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD 10/12/2022
314609 1 CADORETTE, ZACHARY ANDREW THEFT OF PROPERTY 10/12/2022
314609 2 CADORETTE, ZACHARY ANDREW BURGLARY OF AUTO 10/12/2022
314610 1 COWAN, CLINTON NATHANIEL ASSAULT 10/12/2022
314610 2 COWAN, CLINTON NATHANIEL STALKING 10/12/2022
314611 1 COWAN, CLINTON NATHANIEL AGGRAVATED ASSAULT 10/12/2022
314612 1 FERRELL, GREGORY ALLEN RECKLESS DRIVING 10/12/2022
314612 2 FERRELL, GREGORY ALLEN FAILURE TO APPEAR 10/12/2022
314613 1 FOREHAND, RANDY LEE THEFT OF PROPERTY 10/12/2022
314614 1 FOREHAND, RANDY LEE POSSESSION OF DETACHED CATALYTIC CONVERTER 10/12/2022
314614 2 FOREHAND, RANDY LEE POSSESSION OF DETACHED CATALYTIC CONVERTER 10/12/2022
314614 3 FOREHAND, RANDY LEE POSSESSION OF DETACHED CATALYTIC CONVERTERS 10/12/2022
314614 4 FOREHAND, RANDY LEE FAILURE TO APPEAR 10/12/2022
314615 1 GODWIN, TROY LEE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 10/12/2022
314616 1 GOODLOW, STACY DARREL RESISTING ARREST 10/12/2022
314616 2 GOODLOW, STACY DARREL POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR DOMESTIC ASSAULT CONVICTION 10/12/2022

314616 3 GOODLOW, STACY DARREL POSSESSION OF HANDGUN DURING DANGEROUS FELONY 10/12/2022
314616 4 GOODLOW, STACY DARREL POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 10/12/2022
314616 5 GOODLOW, STACY DARREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/12/2022
314616 6 GOODLOW, STACY DARREL DRIVING LEFT OF CENTER LINE 10/12/2022
314616 7 GOODLOW, STACY DARREL VIOLATION OF TRAFFIC DEVICE 10/12/2022
314616 8 GOODLOW, STACY DARREL RECKLESS DRIVING 10/12/2022
314616 9 GOODLOW, STACY DARREL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/12/2022
314617 1 HILLERY, MICHELLE LEVETTE THEFT OF MERCHANDISE 10/12/2022
314619 1 PITNER, CORY THEFT OF PROPERTY 10/12/2022
314618 1 HODGE, ALISHA N THEFT OF PROPERTY 10/12/2022
314620 1 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE POSSESSION OF PSYLOCIBIN FOR RESALE 10/12/2022
314620 2 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/12/2022
314620 3 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE REGISTRATION VIOLATION 10/12/2022
314620 4 HUBBARD, QUADARIUS DEWAYNE LIGHT LAW VIOLATION 10/12/2022
314621 1 JOHNSON, KADARIUS DESHUN POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/12/2022
314621 2 JOHNSON, KADARIUS DESHUN FAILURE TO APPEAR 10/12/2022
314622 1 KENNEDY, PAUL CONOR AGGRAVATED ASSAULT 10/12/2022
314623 1 LANGSTON, JAMARKO LAMAR DOMESTIC ASSAULT 10/12/2022
314624 1 MASON, JADAN MEKEL TAMPERING WITH EVIDENCE 10/12/2022
314624 2 MASON, JADAN MEKEL EVADING ARREST 10/12/2022
314624 3 MASON, JADAN MEKEL POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/12/2022
314624 4 MASON, JADAN MEKEL RECKLESS DRIVING 10/12/2022

314625 1 MCGLOCTON JR, RODRIQUEZ O TAMPERING WITH EVIDENCE 10/12/2022
314625 2 MCGLOCTON JR, RODRIQUEZ O EVADING ARREST 10/12/2022
314625 3 MCGLOCTON JR, RODRIQUEZ O POSSESSION OF A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/12/2022
314625 4 MCGLOCTON JR, RODRIQUEZ O RECKLESS DRIVING 10/12/2022
314626 1 MOORE, NATHANIEL EVAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/12/2022
314626 2 MOORE, NATHANIEL EVAN DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 10/12/2022
314626 3 MOORE, NATHANIEL EVAN FAILURE TO APPEAR 10/12/2022
314626 4 MOORE, NATHANIEL EVAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/12/2022
314627 1 MOTTERN, CHARLES PHILLIP AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/12/2022
314627 2 MOTTERN, CHARLES PHILLIP AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/12/2022
314627 3 MOTTERN, CHARLES PHILLIP AGGRAVATED ASSAULT 10/12/2022
314628 1 PARADIS, CARY THOMAS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/12/2022
314628 2 PARADIS, CARY THOMAS POSS.

OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/12/2022
314628 3 PARADIS, CARY THOMAS POSSESSION OF MARIJUANA 10/12/2022
314629 1 PATTON, KRISTIE ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/12/2022
314629 2 PATTON, KRISTIE ALLEN POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/12/2022
314629 3 PATTON, KRISTIE ALLEN POSSESSION OF MARIJUANA 10/12/2022
314630 1 PARADIS, CARY THOMAS VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/12/2022
314630 2 PARADIS, CARY THOMAS POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON 10/12/2022
314631 1 REEHER, ANDREW DENNIS POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/12/2022
314631 2 REEHER, ANDREW DENNIS POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 10/12/2022
314632 1 SMOTHERS, TROY LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/12/2022

314633 1 TROOPE, KRISTOPHER WILLIAM SEXUAL BATTERY 10/12/2022
314633 2 TROOPE, KRISTOPHER WILLIAM AGGRAVATED BURGLARY 10/12/2022
314634 1 TURNER, JERRY LEWIS VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 10/12/2022
314635 1 WALKER, COURTNEY MARQUEZ MAURICS THEFT OF FIREARM 10/12/2022
314635 2 WALKER, COURTNEY MARQUEZ MAURICS POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/12/2022 314636 1 WALKER, COURTNEY MARQUEZ MAURICS THEFT OF FIREARM 10/12/2022 314636 2 WALKER, COURTNEY MARQUEZ MAURICS EVADING ARREST 10/12/2022
314636 3 WALKER, COURTNEY MARQUEZ MAURICS POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 10/12/2022
314637 1 WIERZBICKI, JARED SHANE ASSAULT 10/12/2022
314638 1 WILLIAMS, KALIA DARLENE FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/12/2022
314638 2 WILLIAMS, KALIA DARLENE FAILURE TO EXERCISE DUE CARE 10/12/2022
314638 3 WILLIAMS, KALIA DARLENE FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/12/2022
314638 4 WILLIAMS, KALIA DARLENE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/12/2022
314639 1 YODER, STEPHANIE POSSESSION OF METHAMPHETAMIE 10/12/2022


October 12, 2022

Undertaker Long Lived Half A Century On The East Terrace

October 12, 2022

Grand Jury No Bills And True Bills

October 12, 2022

AG Skrmetti Leads 13 State Coalition Demanding Department Of Justice Respect Free Speech Rights


Undertaker Jeremiah Long lived half a century on the East Terrace of Cameron Hill. Soon after he arrived in 1879 he moved into a two-story home with a view at the corner of Magazine Street and ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 ECLEBERY, RONALD TYLER RECKLESS DRIVING 10/12/2022 2 ECLEBERY, RONALD TYLER SPEEDING 10/12/2022 ... (click for more)

Tennessee Attorney General Jonathan Skrmetti is leading a coalition of state attorneys general demanding U.S. Attorney General Merrick Garland respect the First Amendment rights of people who ... (click for more)



Breaking News

Undertaker Long Lived Half A Century On The East Terrace

Undertaker Jeremiah Long lived half a century on the East Terrace of Cameron Hill. Soon after he arrived in 1879 he moved into a two-story home with a view at the corner of Magazine Street and Ninth. Magazine Street was later made a part of the stylish address of East Terrace. The Long house at 35 East Terrace had a large front yard sloping down to the street, and it was one ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 ECLEBERY, RONALD TYLER RECKLESS DRIVING 10/12/2022 2 ECLEBERY, RONALD TYLER SPEEDING 10/12/2022 3 ECLEBERY, RONALD TYLER TEXTING WHILE DRIVING 10/12/2022 True Bills: 314596 1 AUTRY, HALLIE J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/12/2022 314597 1 BARNES, VICKEAUNIA MONTRICIA EVADING ... (click for more)

Opinion

Is Rapid Growth Really Healthy For Chattanooga?

Chattanooga, especially, and the entire tri-state area, is growing at an unbelievable pace. According to a story from the Chattanoogan.com on Oct. 11, 306 people are moving into Chattanooga every week from out of state, while 100 are moving out of the city. If that holds true, the total population will grow by over 10,000 people or more in the next 12 months. Is there a downside ... (click for more)

Roy Exum: Where Are The Good Men?

Annie Holmquist, a skilled writer for The Epoch Times, wrote a good story last week about a perceived shortage of manly men in the country right now. She contends that today’s boys are “becoming feminized, in addition to the coddling, soft environment in which they’ve been raised.” And she suggests we teach them to be confident providers and protectors with the advice from an 1886 ... (click for more)

Sports

UT Welcomes Fans For The Alabama Game

The University of Tennessee, Knoxville, welcomes fans to campus Saturday, October 15, for the football game against the University of Alabama. Fans are encouraged to “orange out” Neyland Stadium by wearing mostly orange to the game. The top-10 rivalry matchup is scheduled to kick off at 3:30 p.m. EDT. Gates open at 1:30 p.m. The game will be broadcast on CBS as the SEC Game of ... (click for more)

Dan Fleser: Vols Trying To Stay Calmly On Course In Midst Of Bama Hoopla

After Tennessee routed LSU last Saturday, Jabari Small pulled back the curtain to commend an intangible quality behind the show of force, one he described as essential to the Vols performance. “The only thing that gives us confidence,” the junior running back said, “is our work-ethic.” Small’s big-top reference likely included the team’s weekly preparation. In this case, ... (click for more)


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