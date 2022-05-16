Here is the Walker County arrest report for May 9-15:
JACKSON PHILLIP CURTIS W/M 45 FELONY OFFICER MILLER FTA
PARKER TREY AUSTIN W/M 21 FELONY OFFICER HERPST GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER, THEFT OF VEHICLE, PROBATION VIOLATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE
HILLIS MARY JANE W/F 76 MISD OFFICER CAMP DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE
BENTLEY JAMAL MILLICAN B/M 18 FELONY DTF POSS.
OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE
STARNES FRANK LLOYD W/M 57 MISD OFFICER SHIPMAN PROBATION VIOLATION
MCKEAN RHONDA VERNIECE B/M 44 MISD OFFICER WASIM DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, TAG LIGHTS REQUIRED
ROBINSON ANGELIA NICOLE W/F 27 MISD OFFICER CAMPBELL DISORDERLY CONDUCT
LASTER JEMIMA JOCELYN B/F 32 FELONY OFFICER GALYON CRUELTY TO CHILDREN 1ST DEGREE, DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE BATTERY
MCCARTNEY SHONDA LEE W/F 37 OFFICER MCREE HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY
WEAVER JAMES MYRICK W/M 42 MISD OFFICER WILSON BATTERY FVA, CRIMINAL TRESPASS, FTA (M)
HALE JESSICA LYNN W/F 30 FELONY POSS. OF METH
JUVENILE JUVENILE JUVENILE OFFICER CARTER
BAXTER ROBERT ALLEN W/M 61 OFFICER FOUTS DUI. SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TERRORISTIC THREATS, POSS. OF COCAINE
WORKMAN MISTY NICOLE W/F 41 MISD OFFICER PHILLIPS THEFT BY DECEPTION WARRANT
MCDONALD MONTIE LEE W/M 28 FELONY OFFICER CAMP OBSTRUCTION, WARRANTS
LAMBERT ANDREW WADE W/M 25 FELONY WILLETT WARRANTS
ORTIZ ADAM W/M 37 MISD OFFICER ROSSVILLE PD ROSSVILLE WARRANT- HOLD FOR COURT
ROGERS AMBER MARIE W/F 27 FELONY OFFICER DTF POSS. OF METH
WOODS DEVIN TYLER W/M 31 FELONY OFFICER DTF POSS. OF METH
WEAVER JAMES MYRICK W/M 42 MISD OFFICER COKER SUSPENDED LICENSE
DODD MONICA RYAN W/F 33 FELONY OFFICER BROWN PROBATION WARRANT
TAYLOR BOBBY JOE W/M 39 FELONY OFFICER SIMPSON PROBATION VIOLATION
WILLIAMS TANBERLAIN GAYLE W/F 55 MISD OFFICER MILLER THEFT BY SHOPLIFTING, FTA (MISD)
BOSTON KYLE PHILLIP W/M 39 ---------- --------------- HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY
LEE AUSTIN DEWAYNE W/M 30 -------- ----------- HOLD FOR DRUG COURT
MASSENGALE JOHN WAYNE W/M 59 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION
UREN JENNIFER REBECCA W/F 38 -------- SELF BOND REVOKED
BURRELL CHASTETA TRAVISTE B/F 32 MISD OFFICER CAMP SUSPENDED
PHILLIPS JILLIAN MICHELLE W/F 38 FELONY OFFICER MILLER PROBATION VIOLATION,
VEAL RONALD BRENT W/M 38 FELONY OFFICER CAMP PROBATION VIOLATION, POSS. METH, POSS/USE OF DRUG RELATED OBJECTS
WORLEY AMBER JO MICHELLE W/F 27 MISD OFFICER DOYLE FAILURE TO APPEAR
CLEEK COLBY ALLEN W/M 21 FELONY OFFICER LINDER AGGRAVATED ASSAULT- FVA, FALSE IMPRISONMENT
FOSKEY AARON JAY W/M 48 MISD GSP OFFICER CAPEHART REVOKED, STOP SIGN
SMITH CHEYENNE AUTUMN-JUNO W/F 25 MISD SELF SIMPLE BATTERY FVA, RECKLESS CONDUCT
GOLDBERG STEVEN BRADLEY W/M 46 RETURN FROM CHI MEMORIAL
BROOKS JR. FLOYD EDWARD W/M 48 FELONY OFFICER MILLER POSS. OF TOOLS FOR THE COMMISION OF A CRIME, DAMAGE TO BUSINESS PROPERTY 2nd DEGREE, THEFT BY TAKING MOTOR VEHICLE, PROBATION VIOLATION
FRICKS SUNDA JO W/F 52 MISD OFFICER WORLEY DRIVING WITHOUT A LICENSE, NO TURN SIGNAL
SUMMERS BARBARA MICHELLE W/F 47 FELONY OFFICER MILLER FTA
DONOVAN JACK LAWRANCE W/M 47 MISD OFFICER MOSS BATTERY FVA
ALLEN DUSTIN JEFFERY W/M 35 MISD OFFICER HAVEN NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FTA
JORDAN TONY LAMAR W/M 64 MISD OFFICER RUSS SIMPLE BATTERY FVA
MOSIER BECKY NICOLE W/F 34 MISD OFFICER CARTER DUI DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OBEDIENCE TO TRAFFIC CONTROL DEVICE, FTA x3
CRISCUOLI ANTHONY PATRICK W/M 58 MISD OFFICER BLESCH DISORDERLY CONDUCT, TERRORISTIC THREATS, CRIMINAL TRESPASS
JOHNSON JOSHUA PAUL W/M 42 MISD OFFICER WORLEY FTA
YOUNGBLOOD ANTHONY RAY W/M 43 FELONY OFFICER FOUTS DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO HELMET, MOTORCYCLE NO INSURANCE, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE
CHAMBERS TIMOTHY ALEXANDER W/M 39 MISD OFFICER BLESCH BATTERY FVA, CIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE, HENDERING 911 CALL
MOORER CONSUELLA B/F 46 FELONY OFFICER HAVEN BATTERY FVA, ABUSE OF A DISABLED OR ELDERLY PERSON, HENDERING 911 CALL
OLIVER KENNETH STEPHEN W/M 50 FELONY OFFICER CAMPBELL PROBATION VIOLATION
VIENGKHONE SOMSANITH NMN W/M 43 MISD OFFICER DURHAM DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE
SISEMORE LACEY WRAYE W/F 41 MISD OFFICER CARTER DUI MULTIPLE SUBSTANCES, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OBIEDIENCE TO TRAFFIC CONTROL DEVICE
INGRAM JENNIFER LEIGH W/F 45 MISD OFFICER MOSS PROBATION VIOLATION
HENDERSON RICKY DONALD W/M 61 MISD OFFICER WINKLER SIMPLE BATTERY
FURGUSON SHAWN TRAVIS W/M 40 FELONY OFFICER CAMBELL FORGERY 1ST DEGREE x2
DAVIS CLAYTON ALEXANDER B/M 52 FELONY OFFICER CAMPBELL FORGERY 1ST DEGREE x2
SHIRLEY RYAN KEITH W/M 42 MISD OFFICER RUSS CRIMINAL TRESPASS FVA, SIMPLE ASSAULT FVA, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICER, HOLD FOR CATOOSA COUNTY
CARETHERS SHEILA B/F 62 MISD OFFICER MOSS CRIMINAL TRESPASS-DAMAGE TO PROPERTY, CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY