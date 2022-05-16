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Walker County Arrest Report For May 9-15

Monday, May 16, 2022

Here is the Walker County arrest report for May 9-15:

JACKSON      PHILLIP         CURTIS          W/M    45        FELONY        OFFICER MILLER    FTA

PARKER        TREY  AUSTIN         W/M    21        FELONY        OFFICER HERPST    GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT OFFICER, THEFT OF VEHICLE, PROBATION VIOLATION, FAILURE TO MAINTAIN LANE

HILLIS           MARY JANE  W/F     76        MISD  OFFICER CAMP       DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE, NO INSURANCE

BENTLEY      JAMAL           MILLICAN    B/M     18        FELONY        DTF    POSS.

OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE

STARNES      FRANK          LLOYD          W/M    57        MISD  OFFICER SHIPMAN PROBATION VIOLATION

 

MCKEAN       RHONDA       VERNIECE    B/M     44        MISD  OFFICER WASIM     DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, TAG LIGHTS REQUIRED

ROBINSON    ANGELIA      NICOLE         W/F     27        MISD  OFFICER CAMPBELL         DISORDERLY CONDUCT

LASTER         JEMIMA         JOCELYN      B/F      32        FELONY        OFFICER GALYON  CRUELTY TO CHILDREN 1ST DEGREE, DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE BATTERY

MCCARTNEY           SHONDA       LEE     W/F     37                    OFFICER MCREE     HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY

WEAVER       JAMES           MYRICK        W/M    42        MISD  OFFICER WILSON   BATTERY FVA, CRIMINAL TRESPASS, FTA (M)

HALE JESSICA         LYNN W/F     30        FELONY                    POSS. OF METH

JUVENILE     JUVENILE     JUVENILE                                         OFFICER CARTER  

BAXTER        ROBERT        ALLEN           W/M    61                    OFFICER FOUTS      DUI. SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TERRORISTIC THREATS, POSS. OF COCAINE

 

WORKMAN  MISTY            NICOLE         W/F     41        MISD  OFFICER PHILLIPS THEFT BY DECEPTION WARRANT

MCDONALD MONTIE        LEE     W/M    28        FELONY        OFFICER CAMP       OBSTRUCTION, WARRANTS

LAMBERT     ANDREW      WADE            W/M    25        FELONY        WILLETT       WARRANTS

ORTIZ ADAM                        W/M    37        MISD  OFFICER ROSSVILLE PD   ROSSVILLE WARRANT- HOLD FOR COURT

ROGERS        AMBER          MARIE           W/F     27        FELONY        OFFICER DTF           POSS. OF METH

WOODS         DEVIN            TYLER           W/M    31        FELONY        OFFICER DTF           POSS. OF METH

WEAVER       JAMES           MYRICK        W/M    42        MISD  OFFICER COKER     SUSPENDED LICENSE

DODD MONICA        RYAN W/F     33        FELONY        OFFICER BROWN    PROBATION WARRANT

 

TAYLOR        BOBBY          JOE     W/M    39        FELONY        OFFICER SIMPSON PROBATION VIOLATION

WILLIAMS    TANBERLAIN          GAYLE          W/F     55        MISD  OFFICER MILLER    THEFT BY SHOPLIFTING, FTA (MISD)

BOSTON        KYLE PHILLIP         W/M    39        ----------           ---------------    HOLD FOR CHATTOOGA COUNTY

LEE     AUSTIN         DEWAYNE    W/M    30        -------- -----------         HOLD FOR DRUG COURT

MASSENGALE         JOHN  WAYNE         W/M    59        FELONY        OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION

UREN JENNIFER      REBECCA      W/F     38        -------- SELF   BOND REVOKED

BURRELL      CHASTETA   TRAVISTE     B/F      32        MISD  OFFICER CAMP       SUSPENDED

PHILLIPS       JILLIAN         MICHELLE    W/F     38        FELONY        OFFICER MILLER    PROBATION VIOLATION,

VEAL RONALD       BRENT           W/M    38        FELONY        OFFICER CAMP       PROBATION VIOLATION, POSS. METH, POSS/USE OF DRUG RELATED OBJECTS

WORLEY       AMBER          JO MICHELLE          W/F     27        MISD  OFFICER DOYLE     FAILURE TO APPEAR

CLEEK           COLBY          ALLEN           W/M    21        FELONY        OFFICER LINDER    AGGRAVATED ASSAULT- FVA, FALSE IMPRISONMENT

FOSKEY        AARON          JAY     W/M    48        MISD  GSP OFFICER CAPEHART REVOKED, STOP SIGN

 

SMITH            CHEYENNE  AUTUMN-JUNO       W/F     25        MISD  SELF   SIMPLE BATTERY FVA, RECKLESS CONDUCT

GOLDBERG  STEVEN         BRADLEY     W/M    46                                RETURN FROM CHI MEMORIAL

BROOKS JR.  FLOYD           EDWARD      W/M    48        FELONY        OFFICER MILLER    POSS. OF TOOLS FOR THE COMMISION OF A CRIME, DAMAGE TO BUSINESS PROPERTY 2nd DEGREE, THEFT BY TAKING MOTOR VEHICLE, PROBATION VIOLATION

FRICKS          SUNDA          JO        W/F     52        MISD  OFFICER WORLEY DRIVING WITHOUT A LICENSE, NO TURN SIGNAL

SUMMERS    BARBARA     MICHELLE    W/F     47        FELONY        OFFICER MILLER    FTA

DONOVAN    JACK  LAWRANCE W/M    47        MISD  OFFICER MOSS        BATTERY FVA

ALLEN           DUSTIN         JEFFERY        W/M    35        MISD  OFFICER HAVEN     NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FTA

 

JORDAN        TONY LAMAR          W/M    64        MISD  OFFICER RUSS         SIMPLE BATTERY FVA

MOSIER         BECKY          NICOLE         W/F     34        MISD  OFFICER CARTER   DUI DRUGS, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OBEDIENCE TO TRAFFIC CONTROL DEVICE, FTA x3

CRISCUOLI   ANTHONY    PATRICK       W/M    58        MISD  OFFICER BLESCH   DISORDERLY CONDUCT, TERRORISTIC THREATS, CRIMINAL TRESPASS

JOHNSON      JOSHUA         PAUL  W/M    42        MISD  OFFICER WORLEY FTA

YOUNGBLOOD        ANTHONY    RAY    W/M    43        FELONY        OFFICER FOUTS      DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, NO HELMET, MOTORCYCLE NO INSURANCE, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE

CHAMBERS  TIMOTHY      ALEXANDER            W/M    39        MISD  OFFICER BLESCH   BATTERY FVA, CIMINAL DAMAGE TO PROPERTY 2ND DEGREE, HENDERING 911 CALL

MOORER       CONSUELLA            B/F      46        FELONY        OFFICER HAVEN     BATTERY FVA, ABUSE OF A DISABLED OR ELDERLY PERSON, HENDERING 911 CALL

 

OLIVER         KENNETH     STEPHEN      W/M    50        FELONY        OFFICER CAMPBELL         PROBATION VIOLATION

VIENGKHONE          SOMSANITH NMN   W/M    43        MISD  OFFICER DURHAM DUI, FAILURE TO MAINTAIN LANE

SISEMORE    LACEY           WRAYE         W/F     41        MISD  OFFICER CARTER   DUI MULTIPLE SUBSTANCES, FAILURE TO MAINTAIN LANE, OBIEDIENCE TO TRAFFIC CONTROL DEVICE

INGRAM        JENNIFER      LEIGH            W/F     45        MISD  OFFICER MOSS        PROBATION VIOLATION

HENDERSON            RICKY            DONALD       W/M    61        MISD  OFFICER WINKLER SIMPLE BATTERY

FURGUSON  SHAWN         TRAVIS          W/M    40        FELONY        OFFICER CAMBELL           FORGERY 1ST DEGREE x2

DAVIS            CLAYTON     ALEXANDER            B/M     52        FELONY        OFFICER CAMPBELL         FORGERY 1ST DEGREE x2

SHIRLEY       RYAN KEITH            W/M    42        MISD  OFFICER RUSS         CRIMINAL TRESPASS FVA, SIMPLE ASSAULT FVA, WILLFUL OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICER, HOLD FOR CATOOSA COUNTY

CARETHERS SHEILA                      B/F      62        MISD  OFFICER MOSS        CRIMINAL TRESPASS-DAMAGE TO PROPERTY, CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY


May 16, 2022

Police Blotter: Angry Wendy’s Drive-Thru Customer Tries To Come Through Window To Beat Up Manager; Woman’s Cousin Cons Her Out Of $1,500

May 16, 2022

Bradley County Sheriff's Office Investigating Sunday Night Shooting On Old Parksville Road

May 16, 2022

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The Wendy’s manager at 418 Cumberland St. told police there was a black female who went through the drive-thru. She said the female was wearing a red shirt and blue jeans. The female’s card was ... (click for more)

The Bradley County Sheriff's Office is investigating a shooting from late Sunday night. At approximately 10:49 p.m., deputies responded to an Old Parksville Road address after receiving a ... (click for more)

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Breaking News

Police Blotter: Angry Wendy’s Drive-Thru Customer Tries To Come Through Window To Beat Up Manager; Woman’s Cousin Cons Her Out Of $1,500

The Wendy’s manager at 418 Cumberland St. told police there was a black female who went through the drive-thru. She said the female was wearing a red shirt and blue jeans. The female’s card was declined four times so the manager asked her to pull forward so she wasn't blocking the drive-thru. After telling her several times, the suspect pulled forward and then went back through ... (click for more)

Bradley County Sheriff's Office Investigating Sunday Night Shooting On Old Parksville Road

The Bradley County Sheriff's Office is investigating a shooting from late Sunday night. At approximately 10:49 p.m., deputies responded to an Old Parksville Road address after receiving a report of a shooting. The Sheriff's Office said, "This is an active investigation and further details will be released when they become available." (click for more)

Opinion

Election Integrity

I find the complaints about the recent win by Weston Wamp in the Hamilton County mayor’s primary to be interesting and amusing. Interesting because of the attempt by some to portray his win as the result of some kind of nefarious manipulation by a group of clergy to get Black voters to crossover and vote for Wamp. Also interesting because for weeks it was assumed by the local political ... (click for more)

Roy Exum: "Miss Mary Frances"

I have written dozens of obituaries in my life and eulogized many people. I am not ashamed to admit I think I am good at it and I am flattered when a friend’s family approaches me to ask for my help. I have written a number of obituaries on those who are still alive who want to “proof-read” what will be turned into the funeral home and I have honored death-bed requests that this ... (click for more)

Sports

Williamson Pitches Chattanooga To Win Over M-Braves

When he’s got things rolling, Brandon Williamson looks like a major league pitcher. The lanky 6-6 lefty with a long stride and overpowering stuff, there’s nothing hitters can do but haplessly fan at the plate when the 24 year-old is locked in. Jalen Miller was able to get him early for a home run and a bases-loaded walk in the first and second innings, but that was it. Williamson ... (click for more)

Chattanooga Softball Gets Alabama Regional With Alabama, Stanford, Murray State

The Chattanooga Mocs softball team was selected to participate in the Tuscaloosa Regional, hosted by Alabama, to kickoff play in the 2022 NCAA Tournament, the NCAA league offices announced Sunday evening. The Mocs earned an automatic bid to the NCAA Tournament after a thrilling come-from-behind win in the title game of the Southern Conference Championship to defeat top-seeded ... (click for more)


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