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Breaking News


Grand Jury True Bills

Wednesday, May 4, 2022

Here are the Grand Jury true bills:

313436 1 BANNISTER, DARRELL NMN STALKING 05/04/2022
313437 1 BEGLEY, KEVIN SCOTT IDENTITY THEFT 05/04/2022
313437 2 BEGLEY, KEVIN SCOTT FORGERY 05/04/2022
313437 3 BEGLEY, KEVIN SCOTT CRIMINAL SIMULATION 05/04/2022
313437 4 BEGLEY, KEVIN SCOTT THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313438 1 BROCK, CHRISTIAN COLBY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/04/2022
313440 1 BURNEY, JACQUELINE MARIE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313439 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313441 1 BROWN, TANESHA NICHOLE ASSAULT 05/04/2022
313441 2 BROWN, TANESHA NICHOLE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313441 3 BROWN, TANESHA NICHOLE CRIMINAL TRESPASSING 05/04/2022
313441 4 BROWN, TANESHA NICHOLE FAILURE TO APPEAR 05/04/2022
313442 1 BURNEY, JACQUELINE MARIE BURGLARY 05/04/2022
313443 1 CARTER, CERIYAN ROSS AGGRAVATED CHILD ABUSE 05/04/2022
313444 1 CARTER, CHRISTOPHER N THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313445 1 COX JR, EDDIE LEE DOMESTIC ASSAULT 05/04/2022
313445 2 COX JR, EDDIE LEE VANDALISM 05/04/2022
313446 1 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY 05/04/2022
313446 2 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313446 3 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP FAILURE TO APPEAR 05/04/2022

313447 1 DAVIS, ANDREW CLAYTON VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRATION 05/04/2022
313449 1 MCFALLS, SHAWN GREGORY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313449 2 MCFALLS, SHAWN GREGORY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313448 1 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313448 2 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313450 1 DISBRO, SEAN MICHAEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313450 2 DISBRO, SEAN MICHAEL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/04/2022
313451 1 GANN, JENNIFER ELAINE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/04/2022
313452 1 GILBERT, TERRY ALVIN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/04/2022
313452 2 GILBERT, TERRY ALVIN LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 05/04/2022
313452 3 GILBERT, TERRY ALVIN EVADING ARREST 05/04/2022
313453 1 GRANT, JUDITH LYNNE RESISTING ARREST 05/04/2022
313453 2 GRANT, JUDITH LYNNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/04/2022
313454 1 HECKT, DANIEL JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313454 2 HECKT, DANIEL JAMES POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 05/04/2022
313454 3 HECKT, DANIEL JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313454 4 HECKT, DANIEL JAMES POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 05/04/2022
313454 5 HECKT, DANIEL JAMES POSSESSION OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE 05/04/2022
313455 1 HENRY, SHIRLEY SUZANNE DOG AT LARGE 05/04/2022
313455 2 HENRY, SHIRLEY SUZANNE FAILURE TO VACCINATE ANIMAL 05/04/2022
313455 3 HENRY, SHIRLEY SUZANNE DOG AT LARGE 05/04/2022
313455 4 HENRY, SHIRLEY SUZANNE FAILURE TO VACCINATE ANIMAL 05/04/2022

313456 1 HOLT, DANNY LEE AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY 05/04/2022
313456 2 HOLT, DANNY LEE CRUELTY TO ANIMALS 05/04/2022
313457 1 JENSEN, DANNY LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313457 2 JENSEN, DANNY LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313457 3 JENSEN, DANNY LEE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/04/2022
313458 1 JOHNS, CURT WILLIAM CRUELTY TO ANIMALS 05/04/2022
313459 1 JOHNSON III, GREGORY C THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313460 1 KENNEDY, SOMER FAITH CHILD NEGLECT 05/04/2022
313460 2 KENNEDY, SOMER FAITH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313460 3 KENNEDY, SOMER FAITH THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313461 1 KOLOBOV, DENIS ASSAULT 05/04/2022
313462 1 LOWERY, JUSTIN EDWARD VANDALISM 05/04/2022
313463 1 MANUS JR., MARTY EUGENE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313463 2 MANUS JR., MARTY EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313463 3 MANUS JR., MARTY EUGENE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313463 4 MANUS JR., MARTY EUGENE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 05/04/2022
313464 1 MATUT, MAKWET JOSEPH THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313465 1 MCCLAIN JR, CURTIS LAMONT THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313466 1 MCCOLLEY, VINCENT SKYLER POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 05/04/2022
313466 2 MCCOLLEY, VINCENT SKYLER POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 05/04/2022
313466 3 MCCOLLEY, VINCENT SKYLER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313467 1 MCFALLS, SHAWN GREGORY DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/04/2022

313468 1 MCGHEE, KELVIN LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 05/04/2022
313469 1 MCGINNIS, JENNIFER N POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/04/2022
313469 2 MCGINNIS, JENNIFER N POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/04/2022
313469 3 MCGINNIS, JENNIFER N POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313470 1 OEHRING, MICHAEL JOHN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313470 2 OEHRING, MICHAEL JOHN RESISTING ARREST 05/04/2022
313471 1 PARKER, TIMOTHY ROBIN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313471 2 PARKER, TIMOTHY ROBIN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313472 1 PARKER, TIMOTHY ROBIN FALSE REPORTS 05/04/2022
313473 1 PARKER, TRACE JULIAN BURGLARY 05/04/2022
313473 2 PARKER, TRACE JULIAN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313474 1 TURNER II, MARLIN H BURGLARY 05/04/2022
313474 2 TURNER II, MARLIN H THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313475 1 PARKER, TRACE JULIAN COERCION OR PERSUASION OF WITNESS 05/04/2022
313475 2 PARKER, TRACE JULIAN COERCION OR PERSUASION OF WITNESS 05/04/2022
313476 1 PHELPS, CHESTER ARTHUR AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/04/2022
313476 2 PHELPS, CHESTER ARTHUR EVADING ARREST 05/04/2022
313476 3 PHELPS, CHESTER ARTHUR RECKLESS ENDANGERMENT 05/04/2022
313476 4 PHELPS, CHESTER ARTHUR FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/04/2022
313476 5 PHELPS, CHESTER ARTHUR DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/04/2022
313477 1 RANSOM, MICHAEL ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313478 1 RHODES, TRENTON KYLE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022

313478 2 RHODES, TRENTON KYLE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313478 3 RHODES, TRENTON KYLE VANDALISM 05/04/2022
313479 1 ROCKHOLT, QUARTNEY ASSAULT 05/04/2022
313479 2 ROCKHOLT, QUARTNEY RETALIATION AGAINST PAST ACTION 05/04/2022
313480 1 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313481 1 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313482 1 STEWART, ALEX OLAN EUGENE CRUELTY TO ANIMALS 05/04/2022
313483 1 STRICKLAND, JAMAL DEWON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 05/04/2022
313484 1 THOMASTON, JAMES AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/04/2022
313485 1 TOUMAYAN, PAMELA JANE ASSAULT 05/04/2022
313485 2 TOUMAYAN, PAMELA JANE DISORDERLY CONDUCT 05/04/2022
313485 3 TOUMAYAN, PAMELA JANE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/04/2022
313486 1 WOODEN, JAMIKA A POSSESSION OF SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 05/04/2022
313486 2 WOODEN, JAMIKA A POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313486 3 WOODEN, JAMIKA A POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313487 1 WOODEN, JAZMINE MONICA POSSESSION OF SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 05/04/2022
313487 2 WOODEN, JAZMINE MONICA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313487 3 WOODEN, JAZMINE MONICA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313488 1 WOODS, VANSHAWN RASHEEM VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRATION 05/04/2022
313489 1 WRIGHT, STEPHANIE SUE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/04/2022
313490 1 YOUNG, DESHUN L AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/04/2022

313491 1 YOUNGBLOOD, WENDY MICHELLE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022


May 4, 2022

Joker’s Law Passes To Protect Lives Of Police Dogs And Other Service Animals

May 4, 2022

Grand Jury True Bills

May 4, 2022

2 Die When Boat Capsizes On The Cumberland River


State Rep. Mark Hall, R-Cleveland, announces his legislation to strengthen the penalty for those who harm a law enforcement or service animal in Tennessee has been approved by the General Assembly. ... (click for more)

Here are the Grand Jury true bills: 313436 1 BANNISTER, DARRELL NMN STALKING 05/04/2022 313437 1 BEGLEY, KEVIN SCOTT IDENTITY THEFT 05/04/2022 313437 2 BEGLEY, KEVIN SCOTT FORGERY 05/04/2022 ... (click for more)

A 47-year-old man and a 43-year-old woman lost their lives on Tuesday in a boating incident on the Cumberland River. Tennessee Wildlife Resources Agency officers responded to a call about ... (click for more)



Breaking News

Joker’s Law Passes To Protect Lives Of Police Dogs And Other Service Animals

State Rep. Mark Hall, R-Cleveland, announces his legislation to strengthen the penalty for those who harm a law enforcement or service animal in Tennessee has been approved by the General Assembly. House Bill 1646, also known as Joker’s Law, creates a Class D felony for knowingly and unlawfully killing a police dog, fire dog, search and rescue dog, service animal or police horse. ... (click for more)

Grand Jury True Bills

Here are the Grand Jury true bills: 313436 1 BANNISTER, DARRELL NMN STALKING 05/04/2022 313437 1 BEGLEY, KEVIN SCOTT IDENTITY THEFT 05/04/2022 313437 2 BEGLEY, KEVIN SCOTT FORGERY 05/04/2022 313437 3 BEGLEY, KEVIN SCOTT CRIMINAL SIMULATION 05/04/2022 313437 4 BEGLEY, KEVIN SCOTT THEFT OF PROPERTY 05/04/2022 313438 1 BROCK, CHRISTIAN COLBY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE ... (click for more)

Opinion

What Matters Most

Elections and politicians come and go and people fade from memories. What lasts is the impact they have on people which can be fore the public good or bring public disgrace. Listening to Matt Hullander’s concession speech touched me greatly as he spoke from the heart and he spoke the truth with integrity. Matt was advised by political consultants to attack and counter those who ... (click for more)

Roy Exum: What Biden Has Done

Victor Davis Hanson is one of my favorite writers and, in the April 26 issue of The Epoch Times, one of my favorite newspapers, Hanson takes a cold, hard look at the 14 months Joe Biden has been the President. As you know, it isn’t a pretty landscape. Joe’s popularity is in the tank and his approval rating is barely higher than Putin’s. As I read Hanson’s logic, it caused me ... (click for more)

Sports

Dan Fleser: Vols Get Pushed To The Limit By Auburn

When Tony Vitello showed up at Lindsey Nelson Stadium last Sunday, he sensed a different feel in the air. Tennessee’s baseball coach wasn’t indulging any flair for meteorology. He wasn’t checking the sky or feeling the wind sweep across the field. Instead, he was playing psychologist The Vols had been pushed to the rubber game of a three-game weekend series. A game Auburn ... (click for more)

Vols' Sechrist Boasts Best ERA Among Starters On Best Pitching Staff In America

I recently sat down with Jorel Ortega and Zander Sechrist and a few things become clear right away. This team loves the “bad boys of baseball” label that they have been given, they love dominating their opponents and all of the players love playing for Coach Tony Vitello. Vol fans have certainly enjoyed watching the UT offense average nine runs per game, but they are smart enough ... (click for more)


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