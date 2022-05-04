Here are the Grand Jury true bills:
313436 1 BANNISTER, DARRELL NMN STALKING 05/04/2022
313437 1 BEGLEY, KEVIN SCOTT IDENTITY THEFT 05/04/2022
313437 2 BEGLEY, KEVIN SCOTT FORGERY 05/04/2022
313437 3 BEGLEY, KEVIN SCOTT CRIMINAL SIMULATION 05/04/2022
313437 4 BEGLEY, KEVIN SCOTT THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313438 1 BROCK, CHRISTIAN COLBY POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/04/2022
313440 1 BURNEY, JACQUELINE MARIE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313439 1 BROWN, DAQUARRIUS ARMONE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313441 1 BROWN, TANESHA NICHOLE ASSAULT 05/04/2022
313441 2 BROWN, TANESHA NICHOLE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313441 3 BROWN, TANESHA NICHOLE CRIMINAL TRESPASSING 05/04/2022
313441 4 BROWN, TANESHA NICHOLE FAILURE TO APPEAR 05/04/2022
313442 1 BURNEY, JACQUELINE MARIE BURGLARY 05/04/2022
313443 1 CARTER, CERIYAN ROSS AGGRAVATED CHILD ABUSE 05/04/2022
313444 1 CARTER, CHRISTOPHER N THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313445 1 COX JR, EDDIE LEE DOMESTIC ASSAULT 05/04/2022
313445 2 COX JR, EDDIE LEE VANDALISM 05/04/2022
313446 1 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY 05/04/2022
313446 2 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313446 3 CRANFIELD, SHAWN PHILLIP FAILURE TO APPEAR 05/04/2022
313447 1 DAVIS, ANDREW CLAYTON VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRATION 05/04/2022
313449 1 MCFALLS, SHAWN GREGORY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313449 2 MCFALLS, SHAWN GREGORY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313448 1 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313448 2 DEVILLE, CHARLIE MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313450 1 DISBRO, SEAN MICHAEL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313450 2 DISBRO, SEAN MICHAEL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/04/2022
313451 1 GANN, JENNIFER ELAINE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/04/2022
313452 1 GILBERT, TERRY ALVIN DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/04/2022
313452 2 GILBERT, TERRY ALVIN LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT 05/04/2022
313452 3 GILBERT, TERRY ALVIN EVADING ARREST 05/04/2022
313453 1 GRANT, JUDITH LYNNE RESISTING ARREST 05/04/2022
313453 2 GRANT, JUDITH LYNNE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/04/2022
313454 1 HECKT, DANIEL JAMES POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313454 2 HECKT, DANIEL JAMES POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 05/04/2022
313454 3 HECKT, DANIEL JAMES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313454 4 HECKT, DANIEL JAMES POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 05/04/2022
313454 5 HECKT, DANIEL JAMES POSSESSION OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE 05/04/2022
313455 1 HENRY, SHIRLEY SUZANNE DOG AT LARGE 05/04/2022
313455 2 HENRY, SHIRLEY SUZANNE FAILURE TO VACCINATE ANIMAL 05/04/2022
313455 3 HENRY, SHIRLEY SUZANNE DOG AT LARGE 05/04/2022
313455 4 HENRY, SHIRLEY SUZANNE FAILURE TO VACCINATE ANIMAL 05/04/2022
313456 1 HOLT, DANNY LEE AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY 05/04/2022
313456 2 HOLT, DANNY LEE CRUELTY TO ANIMALS 05/04/2022
313457 1 JENSEN, DANNY LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313457 2 JENSEN, DANNY LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313457 3 JENSEN, DANNY LEE DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 05/04/2022
313458 1 JOHNS, CURT WILLIAM CRUELTY TO ANIMALS 05/04/2022
313459 1 JOHNSON III, GREGORY C THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313460 1 KENNEDY, SOMER FAITH CHILD NEGLECT 05/04/2022
313460 2 KENNEDY, SOMER FAITH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313460 3 KENNEDY, SOMER FAITH THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313461 1 KOLOBOV, DENIS ASSAULT 05/04/2022
313462 1 LOWERY, JUSTIN EDWARD VANDALISM 05/04/2022
313463 1 MANUS JR., MARTY EUGENE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313463 2 MANUS JR., MARTY EUGENE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313463 3 MANUS JR., MARTY EUGENE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313463 4 MANUS JR., MARTY EUGENE POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 05/04/2022
313464 1 MATUT, MAKWET JOSEPH THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313465 1 MCCLAIN JR, CURTIS LAMONT THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313466 1 MCCOLLEY, VINCENT SKYLER POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 05/04/2022
313466 2 MCCOLLEY, VINCENT SKYLER POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 05/04/2022
313466 3 MCCOLLEY, VINCENT SKYLER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313467 1 MCFALLS, SHAWN GREGORY DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/04/2022
313468 1 MCGHEE, KELVIN LEBRON RECKLESS ENDANGERMENT 05/04/2022
313469 1 MCGINNIS, JENNIFER N POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 05/04/2022
313469 2 MCGINNIS, JENNIFER N POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/04/2022
313469 3 MCGINNIS, JENNIFER N POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313470 1 OEHRING, MICHAEL JOHN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313470 2 OEHRING, MICHAEL JOHN RESISTING ARREST 05/04/2022
313471 1 PARKER, TIMOTHY ROBIN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313471 2 PARKER, TIMOTHY ROBIN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313472 1 PARKER, TIMOTHY ROBIN FALSE REPORTS 05/04/2022
313473 1 PARKER, TRACE JULIAN BURGLARY 05/04/2022
313473 2 PARKER, TRACE JULIAN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313474 1 TURNER II, MARLIN H BURGLARY 05/04/2022
313474 2 TURNER II, MARLIN H THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313475 1 PARKER, TRACE JULIAN COERCION OR PERSUASION OF WITNESS 05/04/2022
313475 2 PARKER, TRACE JULIAN COERCION OR PERSUASION OF WITNESS 05/04/2022
313476 1 PHELPS, CHESTER ARTHUR AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/04/2022
313476 2 PHELPS, CHESTER ARTHUR EVADING ARREST 05/04/2022
313476 3 PHELPS, CHESTER ARTHUR RECKLESS ENDANGERMENT 05/04/2022
313476 4 PHELPS, CHESTER ARTHUR FAILURE TO MAINTAIN LANE 05/04/2022
313476 5 PHELPS, CHESTER ARTHUR DRIVING ON REVOKED LICENSE 05/04/2022
313477 1 RANSOM, MICHAEL ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313478 1 RHODES, TRENTON KYLE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313478 2 RHODES, TRENTON KYLE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313478 3 RHODES, TRENTON KYLE VANDALISM 05/04/2022
313479 1 ROCKHOLT, QUARTNEY ASSAULT 05/04/2022
313479 2 ROCKHOLT, QUARTNEY RETALIATION AGAINST PAST ACTION 05/04/2022
313480 1 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313481 1 STEIGERWALD, CHEVY AUSTIN THEFT OF PROPERTY 05/04/2022
313482 1 STEWART, ALEX OLAN EUGENE CRUELTY TO ANIMALS 05/04/2022
313483 1 STRICKLAND, JAMAL DEWON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 05/04/2022
313484 1 THOMASTON, JAMES AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/04/2022
313485 1 TOUMAYAN, PAMELA JANE ASSAULT 05/04/2022
313485 2 TOUMAYAN, PAMELA JANE DISORDERLY CONDUCT 05/04/2022
313485 3 TOUMAYAN, PAMELA JANE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 05/04/2022
313486 1 WOODEN, JAMIKA A POSSESSION OF SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 05/04/2022
313486 2 WOODEN, JAMIKA A POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313486 3 WOODEN, JAMIKA A POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313487 1 WOODEN, JAZMINE MONICA POSSESSION OF SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE FOR RESALE 05/04/2022
313487 2 WOODEN, JAZMINE MONICA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 05/04/2022
313487 3 WOODEN, JAZMINE MONICA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 05/04/2022
313488 1 WOODS, VANSHAWN RASHEEM VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRATION 05/04/2022
313489 1 WRIGHT, STEPHANIE SUE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 05/04/2022
313490 1 YOUNG, DESHUN L AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 05/04/2022
313491 1 YOUNGBLOOD, WENDY MICHELLE THEFT OF PROPERTY 05/04/2022