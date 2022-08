Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 DAVE, MICHAEL DEWAYNE UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON 08/03/2022



True Bills:

314125 1 BILLUPS, CLIFFORD JAMAR AGGRAVATED ASSAULT 08/03/2022

314125 2 BILLUPS, CLIFFORD JAMAR RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2022

314126 1 BINKLEY, MEREDITH SHEA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022

314126 2 BINKLEY, MEREDITH SHEA POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/03/2022

314126 3 BINKLEY, MEREDITH SHEA POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/03/2022

314126 4 BINKLEY, MEREDITH SHEA RESISTING ARREST 08/03/2022

314126 5 BINKLEY, MEREDITH SHEA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022

314127 1 BROCK, HEATHER MICHELLE THEFT OF PROPERTY 08/03/2022

314127 2 BROCK, HEATHER MICHELLE AGGRAVATED BURGLARY 08/03/2022

314127 3 BROCK, HEATHER MICHELLE THEFT OF PROPERTY 08/03/2022

314128 1 CARTER JR, LOVEST LOUIS POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY 08/03/2022

314128 2 CARTER JR, LOVEST LOUIS POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/03/2022

314128 3 CARTER JR, LOVEST LOUIS POSS.

OF FENTANYL FOR RESALE 08/03/2022314131 1 CARTER JR, LOVEST LOUIS RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2022314131 2 CARTER JR, LOVEST LOUIS AGGRAVATED ASSAULT COMMITTED IN CONCERT WITH TWO ORMORE PERSONS08/03/2022314130 1 CARTER, KORTONYO LAWONTE RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2022314130 2 CARTER, KORTONYO LAWONTE AGGRAVATED ASSAULT COMMITTED IN CONCERT WITH TWO ORMORE PERSONS08/03/2022314129 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2022314129 2 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE AGGRAVATED ASSAULT COMMITTED IN CONCERT WITH TWO ORMORE PERSONS08/03/2022314132 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/03/2022314132 2 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 08/03/2022314133 1 CARTER, KORTONYO LAWONTE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/03/2022314133 2 CARTER, KORTONYO LAWONTE POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 08/03/2022314134 1 CLARK, JUSTIN ANDREW HARASSMENT 08/03/2022314135 1 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 08/03/2022314135 2 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022314135 3 DODDS, DEMETRIUS DARNELL FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/03/2022314135 4 DODDS, DEMETRIUS DARNELL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/03/2022314135 5 DODDS, DEMETRIUS DARNELL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/03/2022314136 1 DODDS, DEMETRIUS DARNELL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/03/2022314136 2 DODDS, DEMETRIUS DARNELL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/03/2022314136 3 DODDS, DEMETRIUS DARNELL LIGHT LAW VIOLATION 08/03/2022314136 4 DODDS, DEMETRIUS DARNELL STOP SIGN VIOLATION 08/03/2022314136 5 DODDS, DEMETRIUS DARNELL SPEEDING 08/03/2022314136 6 DODDS, DEMETRIUS DARNELL RECKLESS DRIVING 08/03/2022314136 7 DODDS, DEMETRIUS DARNELL RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2022314136 8 DODDS, DEMETRIUS DARNELL EVADING ARREST 08/03/2022314137 1 EDWARDS, SHEDRICK D MINOR IN POSSESSION OF FIREARM 08/03/2022314138 1 FOSTER, MAURICE LEBRON POSS. OF MDMA FOR RESALE 08/03/2022314139 1 GANS, JAMES R MISAPPLICATION OF CONTRACT PROCEEDS 08/03/2022314140 1 GANS, JAMES R THEFT OF PROPERTY 08/03/2022314140 2 GANS, JAMES R MISAPPLICATION OF CONTRACT PROCEEDS 08/03/2022314141 1 HOWARD, RICHARD LELAND POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022314141 2 HOWARD, RICHARD LELAND POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022314141 3 HOWARD, RICHARD LELAND FAILURE TO APPEAR 08/03/2022314142 1 HURLBUT, ADRIAN ALEXANDER AGGRAVATED ASSAULT 08/03/2022314143 1 JOHNSON, LAMUEL M THEFT OF PROPERTY 08/03/2022314143 2 JOHNSON, LAMUEL M THEFT OF FIREARM 08/03/2022314143 3 JOHNSON, LAMUEL M EVADING ARREST 08/03/2022314143 4 JOHNSON, LAMUEL M RECKLESS DRIVING 08/03/2022314143 5 JOHNSON, LAMUEL M POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/03/2022314143 6 JOHNSON, LAMUEL M POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/03/2022314143 7 JOHNSON, LAMUEL M UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM 08/03/2022314143 8 JOHNSON, LAMUEL M POSSESSION OF LEGEND DRUGS 08/03/2022314144 1 KILGORE, JENNIFER ROSE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022314144 2 KILGORE, JENNIFER ROSE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022314145 1 KILGORE, JENNIFER ROSE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/03/2022314145 2 KILGORE, JENNIFER ROSE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/03/2022314145 3 KILGORE, JENNIFER ROSE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022314146 1 LESLIE JR, EFREM ZIMBLIST ALTERING SERIAL NUMBER 08/03/2022314146 2 LESLIE JR, EFREM ZIMBLIST POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 08/03/2022314146 3 LESLIE JR, EFREM ZIMBLIST POSSESSION OF COCAINE 08/03/2022314146 4 LESLIE JR, EFREM ZIMBLIST POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022314147 1 LOWE, KACY K POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 08/03/2022314147 2 LOWE, KACY K POSSESSION OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE FOR RESALE 08/03/2022314147 3 LOWE, KACY K POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022314147 4 LOWE, KACY K POSSESSION OF ALPROZOLAM 08/03/2022314147 5 LOWE, KACY K POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022314148 1 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL AGGRAVATED STALKING 08/03/2022314149 1 MILLS, CORDELLO LEDELL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/03/2022314150 1 MORGAN, DANIEL LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022314151 1 MORRIS, SEAN MATTHEW DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/03/2022314152 1 MURPHY, CHARLES J PASSING A WORTHLESS CHECK 08/03/2022314153 1 OLIVER, JOSHUA DAVID THEFT OF PROPERTY 08/03/2022314153 2 OLIVER, JOSHUA DAVID FAILURE TO APPEAR 08/03/2022314154 1 SHAW, JEREMY DALE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022314155 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL THEFT OF PROPERTY 08/03/2022314156 1 TAYLOR, BRITTNEY NASHAY AGGRAVATED ASSAULT 08/03/2022