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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, August 3, 2022

Here are the Grand Jury no bills and true bills:

No Bills:

1 DAVE, MICHAEL DEWAYNE UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON 08/03/2022

 

True Bills:

 

314125 1 BILLUPS, CLIFFORD JAMAR AGGRAVATED ASSAULT 08/03/2022
314125 2 BILLUPS, CLIFFORD JAMAR RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2022
314126 1 BINKLEY, MEREDITH SHEA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022
314126 2 BINKLEY, MEREDITH SHEA POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 08/03/2022
314126 3 BINKLEY, MEREDITH SHEA POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/03/2022
314126 4 BINKLEY, MEREDITH SHEA RESISTING ARREST 08/03/2022
314126 5 BINKLEY, MEREDITH SHEA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022
314127 1 BROCK, HEATHER MICHELLE THEFT OF PROPERTY 08/03/2022
314127 2 BROCK, HEATHER MICHELLE AGGRAVATED BURGLARY 08/03/2022
314127 3 BROCK, HEATHER MICHELLE THEFT OF PROPERTY 08/03/2022
314128 1 CARTER JR, LOVEST LOUIS POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY 08/03/2022
314128 2 CARTER JR, LOVEST LOUIS POSS OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/03/2022
314128 3 CARTER JR, LOVEST LOUIS POSS.

OF FENTANYL FOR RESALE 08/03/2022
314131 1 CARTER JR, LOVEST LOUIS RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2022
314131 2 CARTER JR, LOVEST LOUIS AGGRAVATED ASSAULT COMMITTED IN CONCERT WITH TWO OR
MORE PERSONS
08/03/2022
314130 1 CARTER, KORTONYO LAWONTE RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2022
314130 2 CARTER, KORTONYO LAWONTE AGGRAVATED ASSAULT COMMITTED IN CONCERT WITH TWO OR
MORE PERSONS
08/03/2022
314129 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2022
314129 2 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE AGGRAVATED ASSAULT COMMITTED IN CONCERT WITH TWO OR
MORE PERSONS
08/03/2022

314132 1 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/03/2022
314132 2 CARTER, DEMETRIUS LAMONTE POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 08/03/2022
314133 1 CARTER, KORTONYO LAWONTE POSS OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 08/03/2022
314133 2 CARTER, KORTONYO LAWONTE POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 08/03/2022
314134 1 CLARK, JUSTIN ANDREW HARASSMENT 08/03/2022
314135 1 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSS. OF OXYCODONE FOR RESALE 08/03/2022
314135 2 DODDS, DEMETRIUS DARNELL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022
314135 3 DODDS, DEMETRIUS DARNELL FINANCIAL RESPONSIBILITY 08/03/2022
314135 4 DODDS, DEMETRIUS DARNELL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/03/2022
314135 5 DODDS, DEMETRIUS DARNELL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/03/2022
314136 1 DODDS, DEMETRIUS DARNELL DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 08/03/2022
314136 2 DODDS, DEMETRIUS DARNELL VIOLATION OF REGISTRATION LAW 08/03/2022
314136 3 DODDS, DEMETRIUS DARNELL LIGHT LAW VIOLATION 08/03/2022
314136 4 DODDS, DEMETRIUS DARNELL STOP SIGN VIOLATION 08/03/2022
314136 5 DODDS, DEMETRIUS DARNELL SPEEDING 08/03/2022
314136 6 DODDS, DEMETRIUS DARNELL RECKLESS DRIVING 08/03/2022
314136 7 DODDS, DEMETRIUS DARNELL RECKLESS ENDANGERMENT 08/03/2022
314136 8 DODDS, DEMETRIUS DARNELL EVADING ARREST 08/03/2022
314137 1 EDWARDS, SHEDRICK D MINOR IN POSSESSION OF FIREARM 08/03/2022
314138 1 FOSTER, MAURICE LEBRON POSS. OF MDMA FOR RESALE 08/03/2022
314139 1 GANS, JAMES R MISAPPLICATION OF CONTRACT PROCEEDS 08/03/2022
314140 1 GANS, JAMES R THEFT OF PROPERTY 08/03/2022

314140 2 GANS, JAMES R MISAPPLICATION OF CONTRACT PROCEEDS 08/03/2022
314141 1 HOWARD, RICHARD LELAND POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022
314141 2 HOWARD, RICHARD LELAND POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022
314141 3 HOWARD, RICHARD LELAND FAILURE TO APPEAR 08/03/2022
314142 1 HURLBUT, ADRIAN ALEXANDER AGGRAVATED ASSAULT 08/03/2022
314143 1 JOHNSON, LAMUEL M THEFT OF PROPERTY 08/03/2022
314143 2 JOHNSON, LAMUEL M THEFT OF FIREARM 08/03/2022
314143 3 JOHNSON, LAMUEL M EVADING ARREST 08/03/2022
314143 4 JOHNSON, LAMUEL M RECKLESS DRIVING 08/03/2022
314143 5 JOHNSON, LAMUEL M POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 08/03/2022
314143 6 JOHNSON, LAMUEL M POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 08/03/2022
314143 7 JOHNSON, LAMUEL M UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM 08/03/2022
314143 8 JOHNSON, LAMUEL M POSSESSION OF LEGEND DRUGS 08/03/2022
314144 1 KILGORE, JENNIFER ROSE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022
314144 2 KILGORE, JENNIFER ROSE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022
314145 1 KILGORE, JENNIFER ROSE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 08/03/2022
314145 2 KILGORE, JENNIFER ROSE TAMPERING WITH EVIDENCE 08/03/2022
314145 3 KILGORE, JENNIFER ROSE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022
314146 1 LESLIE JR, EFREM ZIMBLIST ALTERING SERIAL NUMBER 08/03/2022
314146 2 LESLIE JR, EFREM ZIMBLIST POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT CONVICTION 08/03/2022
314146 3 LESLIE JR, EFREM ZIMBLIST POSSESSION OF COCAINE 08/03/2022
314146 4 LESLIE JR, EFREM ZIMBLIST POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022

314147 1 LOWE, KACY K POSSESSION OF PSILOCYBIN FOR RESALE 08/03/2022
314147 2 LOWE, KACY K POSSESSION OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE FOR RESALE 08/03/2022
314147 3 LOWE, KACY K POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022
314147 4 LOWE, KACY K POSSESSION OF ALPROZOLAM 08/03/2022
314147 5 LOWE, KACY K POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 08/03/2022
314148 1 MCCURRY JR, JOHNNY MICHAEL AGGRAVATED STALKING 08/03/2022
314149 1 MILLS, CORDELLO LEDELL POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 08/03/2022
314150 1 MORGAN, DANIEL LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022
314151 1 MORRIS, SEAN MATTHEW DRIVING UNDER THE INFLUENCE 08/03/2022
314152 1 MURPHY, CHARLES J PASSING A WORTHLESS CHECK 08/03/2022
314153 1 OLIVER, JOSHUA DAVID THEFT OF PROPERTY 08/03/2022
314153 2 OLIVER, JOSHUA DAVID FAILURE TO APPEAR 08/03/2022
314154 1 SHAW, JEREMY DALE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 08/03/2022
314155 1 SMITH, BENJAMIN MICHAEL THEFT OF PROPERTY 08/03/2022
314156 1 TAYLOR, BRITTNEY NASHAY AGGRAVATED ASSAULT 08/03/2022


August 3, 2022

Police Blotter: Traveling Man Found Sleeping In Train Engine Cab; Woman Thinks Husband’s Mistress Is Filing False Police Reports Against Her

August 3, 2022

Catoosa County Spending Up 11% Requiring 30% Property Tax Hike; 3 Public Hearings Set

August 3, 2022

Grand Jury No Bills And True Bills


Police responded to the CSX Railyard at 500 Wauhatchie Pike on a report of a suspicious person asleep in the cab of Engine #5420. Police arrived and found a white male, originally from Kentucky, ... (click for more)

The Catoosa County Board of Commissioners is reviewing the proposed fiscal year (FY 2023) budget that officials said "addresses significant inflationary pressure from the increased cost of materials, ... (click for more)

Here are the Grand Jury no bills and true bills: No Bills: 1 DAVE, MICHAEL DEWAYNE UNLAWFUL POSSESSION OF A WEAPON 08/03/2022 True Bills: 314125 1 BILLUPS, CLIFFORD JAMAR ... (click for more)



Breaking News

Police Blotter: Traveling Man Found Sleeping In Train Engine Cab; Woman Thinks Husband’s Mistress Is Filing False Police Reports Against Her

Police responded to the CSX Railyard at 500 Wauhatchie Pike on a report of a suspicious person asleep in the cab of Engine #5420. Police arrived and found a white male, originally from Kentucky, who said that he has been riding on the trains and was looking for shelter when he entered the cab. The railroad supervisor did not want to prosecute the man who was then transported to ... (click for more)

Catoosa County Spending Up 11% Requiring 30% Property Tax Hike; 3 Public Hearings Set

The Catoosa County Board of Commissioners is reviewing the proposed fiscal year (FY 2023) budget that officials said "addresses significant inflationary pressure from the increased cost of materials, services, and labor with a millage rate of 7.568 mills, an increase of 1.75 mills (30.08 percent) over the calculated rollback rate of 5.818. The proposed tax increase for a home ... (click for more)

Opinion

Matt Adams Got My Vote - And Response

At one of the early county mayoral debates Weston Wamp asked the other two candidates to pledge that their respective campaigns would be void of personal attacks. Matt Hullander and Sabrena Smedley made the pledge – and kept their word. In a campaign meeting a month before early voting, Matt was being pressured to go negative to assure a victory. Matt said he had promised ... (click for more)

Roy Exum: What’s Wrong Today?

I am a Presbyterian by faith but in the years I have grown to adore different church services, I have found almost all of them focus on the same cross and the same Savior. This is one reason I hold little regard for different denominations when compared to who I worship; I can appreciate “the entire body of Christ” rather than the tribes. It is with such whimsey I love listening ... (click for more)

Sports

Larry Ward, Voice Of The Lookouts And UTC Women's Basketball, To Be Inducted Into The Tennessee Radio Hall Of Fame

Larry Ward, The Voice of the Chattanooga Lookouts and the UTC women's basketball team, will be inducted into the Tennessee Radio Hall of Fame this Saturday night in Murfreesboro. The Eastern Oregon native is one of four Tennessee radio broadcasters in the 2022 career class. Others include Paul Tinkle, Bill Hacy and George Plaster. While working for the Pacific Coast League, ... (click for more)

Four Football Mocs On Stats Perform FCS Preseason All-American Squads

Four Chattanooga Mocs feature prominently in the Stats Perform FCS Preseason All-America squad. Returning Southern Conference Defensive Player of the Year Devonnsha Maxwell and McClendon Curtis are on the first, while Ailym Ford and Ty Boeck come in on the third squad. Maxwell was a first team pick a year. Curtis is following the same track his fellow guard Cole Strange took ... (click for more)


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