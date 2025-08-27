Latest Headlines

Latest Hamilton County Arrest Report

  • Wednesday, August 27, 2025

Here is the latest Hamilton County arrest report.
(If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off. Email to news@chattanoogan.com)

ABERNATHY,COREY CORTEZ

2422 SHADY LN CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

49 years old

Arresting Agency:

UTC

Charges:

BURGLARY OF AUTO

BURGLARY OF AUTO

BURGLARY OF AUTO

AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS

POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON

BEATRICE,ASHLEY ADELE

1504 TRUMAN AVE EAST RIDGE, 37412

Age at Arrest:

31 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

CRIMINAL TRESPASSING

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

VANDALISM

BERNARD,TEVIN LAPRE

1418 STRATTON PLACE CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

33 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

PROBATION VIO RECKLESS ENDANGERMENT

PROBATION VIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE

PROBATION VIO POSSESSION OF FENTANYL WITH INTENT T

PROBATION VIO POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR FELO

BOSTON,RALPH ALEXANDER

314 GARDNER ST CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

57 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DISORDERLY CONDUCT

BRAGER,JASON WARREN

6092 BROWNTOWN RD CHATTANOOGA, 37415

Age at Arrest:

48 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

CAPERTON,JERCASIA LATRICE

5048 SPANN CT CHATTANOOGA, 37416

Age at Arrest:

18 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

OBSTRUCTION OF JUSTICE

COLLINS,ALLEN DEWAYNE

321 REIDSVILLE LN HOMELESS CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

20 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OVER $2,500

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

COLLINS,ALLEN DEWAYNE

321 REIDSVILLE LN HOMELESS CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

20 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

VIOLATION OF PROBATION THEFT OF FIREARM

COLLINS,ALLEN DEWAYNE

321 REIDSVILLE LN HOMELESS CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

20 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

RECKLESS ENDANGERMENT

CRIMINAL CONSPIRACY

RECKLESS ENDANGERMENT

THEFT OF PROPERTY

EVADING ARREST

COLLINS,ARMON ISAIAH

302 DUNLAP AVE CHATTANOOGA, 37412

Age at Arrest:

18 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CRIMINAL CONSPIRACY

THEFT OF PROPERTY

EVADING ARREST

COLLINS,ARMON ISAIAH

302 DUNLAP AVE CHATTANOOGA, 37412

Age at Arrest:

18 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

TEHFT OVER $2,500

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

COY,CHRISTY NICHOLE

2123 SPRING MEADOW LANE CLEVELAND, 37311

Age at Arrest:

46 years old

Arresting Agency:

Red Bank PD

Charges:

DAVISON,DANA YVETTE

6918 CARDIGAN AVE CHARLOTTE, 28215

Age at Arrest:

38 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)

ELLISON,DAMEION KYWAN

4512 TRICIA DR CHATTANOOGA, 37416

Age at Arrest:

21 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

VIOLATION OF PROBATION (ROBBERY)

FERGUSON,JONATHAN PATRICK

1812 E 13ST CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

44 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FORINGER,STACEY AMBER

207 SPEARS AVE HOMELESS CHATTANOOGA, 37405

Age at Arrest:

39 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS

911 VIOLATION (IMPROPER USE)

GOODWIN,E SHUN JUATAE

200 HILLSIDE DR CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

22 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

EVADING ARREST

GOODWIN,E SHUN JUATAE

200 HILLSIDE DR CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

22 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

VIOLATION OF PROBATION (THEFT OF A FIREARM)

HART,PATRICIA LYNN

5985 CONGRESS LANE HARRISON, 37341

Age at Arrest:

38 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

POSSESSION OF METH (SELL, DEL.

OR MANUFACTURING)

DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 5 G

HICKS,TAMMY MARIE

1280 RAILROAD ST SE CLEVLAND, 37311

Age at Arrest:

46 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

HOWARD,STEVEN EUGENE

1901 LAKEWOOD AVE SODDY DAISY, 37379

Age at Arrest:

59 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

POSSESSION OF LEGEND DRUGS W/O PRESCRIPTION

ABUSE OF A VULNERABLE ADULT

HYATTE,DARIUS JAYANT

HOMELESS CHATTANOOGA, 37411

Age at Arrest:

36 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

VIOLATION OF PROBATION (DOMESTIC ASSAULT)

VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF CRACK COCAIN

JUAREZ RAMIREZ,AMILCAR

2416 DODDS AVE CHATTANOOGA, 374071242

Age at Arrest:

26 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

LOWRANCE,TOBEY NICOLE

475 CASH TOWN LOOP ROME, 30147

Age at Arrest:

38 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

LUCAS,JOSHUA WAYNE

311 PITTS RD HIXSON, 37343

Age at Arrest:

42 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

FAILURE TO APPEAR

MCCAULEY,KEYONIS DEMON

2214 BENNETT AVE CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

24 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

MOORE,KELIS MARIE

1700 TUNNEL BLVD CHATTANOOGA, 37406

Age at Arrest:

21 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

MULLINS,DESIREE CHEYENNE

941 SPRING CREEK RD CHATTANOOGA, 37412

Age at Arrest:

30 years old

Arresting Agency:

East Ridge

Charges:

PUBLIC INTOXICATION

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

MURRAY,CHAD ALLEN

727 E 11TH ST CHATTANOOGA, 37403

Age at Arrest:

31 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

ASSAULT

CRUELTY TO ANIMALS

DISORDERLY CONDUCT

PUBLIC INTOXICATION

OPEN CONTAINER LAW

NEWTON,ALEX

1201 BOYNTON DR CHATTANOOGA, 37402

Age at Arrest:

20 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

LIGHT LAW VIOLATION

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE

ORTIZ PABLO,DIEGO

2402 CHAMBERLAIN AVE CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

24 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

AGGRAVATED ASSAULT

EVADING ARREST

PARKER,JAMES LLOYD

1706 STRAWBERRY LN HIXSON, 37343

Age at Arrest:

36 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

PUBLIC INTOXICATION

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA

PARKER,JAMES LLOYD

1706 STRAWBERRY LN HIXSON, 37343

Age at Arrest:

36 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

VIOLATION OF PROBATION POSSESSION OF METH (SELL, D

PATEL,SNEHABEN SANJAYKUMAR

8008 BILL REED RD CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

34 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)

PECKINPAUGH,JUSTIN MATTHEW

215 HEMLOCK SODDY DAISY, 37379

Age at Arrest:

29 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

PROBATION VIOLATION THEFT OF PROPERTY

PROBATION VIOLATION LEAVING SCENE OF ACCIDENT W/DA

PROBATION VIOLATION THEFT OF PROPERTY

PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY

PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY

PROBATION VILATION AGGRAVATED BURGLARY

PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY

RAMANI,JANKI G

8008 BILL REED RD CHATTANOOGA, 37421

Age at Arrest:

32 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)

STARLING,KENNETH WINSTON

2112 CHAMBERLAIN AVE CHATTANOOGA, 37404

Age at Arrest:

70 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE)

TUDOR,TASHA MARIE

80 OVERMILL PLANE RINGGOLD, 30736

Age at Arrest:

44 years old

Arresting Agency:

HC Sheriff

Charges:

WILLIAMS,ANDREW LEWIS

448 BEREAN LANE HIXSPM, 37343

Age at Arrest:

39 years old

Arresting Agency:

Chattanooga PD

Charges:

DOMESTIC ASSAULT

 

Here are the mug shots:

 

ABERNATHY, COREY CORTEZ
Age at Arrest: 49
Date of Birth: 07/02/1976
Arresting Agency: UTC

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • BURGLARY OF AUTO
  • BURGLARY OF AUTO
  • BURGLARY OF AUTO
  • AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS
  • POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON
BERNARD, TEVIN LAPRE
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 06/26/1992
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • PROBATION VIO RECKLESS ENDANGERMENT
  • PROBATION VIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE
  • PROBATION VIO POSSESSION OF FENTANYL WITH INTENT T
  • PROBATION VIO POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR FELO
BOSTON, RALPH ALEXANDER
Age at Arrest: 57
Date of Birth: 09/07/1967
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • DISORDERLY CONDUCT
BRAGER, JASON WARREN
Age at Arrest: 48
Date of Birth: 11/16/1976
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT
CAPERTON, JERCASIA LATRICE
Age at Arrest: 18
Date of Birth: 11/14/2006
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED ASSAULT
  • OBSTRUCTION OF JUSTICE
DAVISON, DANA YVETTE
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 03/25/1987
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
ELLISON, DAMEION KYWAN
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 09/19/2003
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • VIOLATION OF PROBATION (ROBBERY)
FORINGER, STACEY AMBER
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 10/25/1985
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
  • 911 VIOLATION (IMPROPER USE)
GOODWIN, E SHUN JUATAE
Age at Arrest: 22
Date of Birth: 10/16/2002
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • EVADING ARREST
HART, PATRICIA LYNN
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 01/15/1987
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)
  • DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 5 G

HICKS, TAMMY MARIE
Age at Arrest: 46
Date of Birth: 12/17/1978
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
HOWARD, STEVEN EUGENE
Age at Arrest: 59
Date of Birth: 12/08/1965
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • AGGRAVATED ASSAULT
  • POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • POSSESSION OF LEGEND DRUGS W/O PRESCRIPTION
  • ABUSE OF A VULNERABLE ADULT
HYATTE, DARIUS JAYANT
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 11/14/1988
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • VIOLATION OF PROBATION (DOMESTIC ASSAULT)
  • VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF CRACK COCAIN
LOWRANCE, TOBEY NICOLE
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 07/18/1987
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
LUCAS, JOSHUA WAYNE
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 03/29/1983
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • FAILURE TO APPEAR
MCCAULEY, KEYONIS DEMON
Age at Arrest: 24
Date of Birth: 08/25/2001
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT
MOORE, KELIS MARIE
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 12/05/2003
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
NEWTON, ALEX
Age at Arrest: 20
Date of Birth: 12/24/2004
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • LIGHT LAW VIOLATION
  • POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
  • DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
PARKER, JAMES LLOYD
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 07/08/1989
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • VIOLATION OF PROBATION POSSESSION OF METH (SELL, D
PATEL, SNEHABEN SANJAYKUMAR
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 03/14/1991
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)

PECKINPAUGH, JUSTIN MATTHEW
Age at Arrest: 29
Date of Birth: 04/19/1996
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • PROBATION VIOLATION THEFT OF PROPERTY
  • PROBATION VIOLATION LEAVING SCENE OF ACCIDENT W/DA
  • PROBATION VIOLATION THEFT OF PROPERTY
  • PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY
  • PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY
  • PROBATION VILATION AGGRAVATED BURGLARY
  • PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY
RAMANI, JANKI G
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 01/11/1993
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
STARLING, KENNETH WINSTON
Age at Arrest: 70
Date of Birth: 04/10/1952
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE)
TUDOR, TASHA MARIE
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 09/02/1980
Arresting Agency: HC Sheriff

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
WILLIAMS, ANDREW LEWIS
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 02/15/1986
Arresting Agency: Chattanooga PD

Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
  • DOMESTIC ASSAULT



Latest Headlines
Latest Hamilton County Arrest Report
  • Breaking News
  • 8/27/2025
Greer Leads By 3 Entering Final Round Of Tennessee Mid-Am
  • Sports
  • 8/26/2025
PHOTOS: Prep Cross Country At Woodland Park
  • Prep Sports
  • 8/26/2025
UTC's Thomas Named SoCon Women's Offensive Player Of The Week
  • Sports
  • 8/26/2025
Covenant Men Picked To Finish First In Conference Soccer Poll
  • Sports
  • 8/26/2025
Mann’s U.S. Senior Amateur Quest Ends In Round of 16
Mann’s U.S. Senior Amateur Quest Ends In Round of 16
  • Sports
  • 8/26/2025
Breaking News
Top Hamilton County Schools Salaries For 2025
  • 8/30/2025

Here are the top Hamilton County Schools salaries for 2025: more

Latest Hamilton County Arrest Report
  • 8/27/2025

Here is the latest Hamilton County arrest report. (If your case is dismissed, just email us your name and date we ran it and we will promptly take off. Email to news@chattanoogan.com ) ABERNATHY,COREY ... more

Man Arrested For Shooting Incident On Lakewood Avenue; Drugs, Drug Paraphernalia, And Firearm Confiscated
Man Arrested For Shooting Incident On Lakewood Avenue; Drugs, Drug Paraphernalia, And Firearm Confiscated
  • 8/26/2025

Hamilton County Sheriff’s Office deputies responded on Tuesday, around 2 a.m. to the 1900 block of Lakewood Avenue for reports of a person shot. Upon arrival, deputies encountered several ... more

Breaking News
Joint FBI–Collegedale Operation Leads To 11 Human Trafficking Arrests
Joint FBI–Collegedale Operation Leads To 11 Human Trafficking Arrests
  • 8/26/2025
Menlo Man Gets 17 Years In Prison For Shooting Into Trailer With 3 People Inside
Menlo Man Gets 17 Years In Prison For Shooting Into Trailer With 3 People Inside
  • 8/26/2025
Latest Hamilton County Arrest Report
  • 8/26/2025
CNE Might Build Housing For County School Employees, 1st Responders At W. 40th Street Site
  • 8/25/2025
Mom Charged With Aggravated Child Abuse Involving Own Daughter Following Incident At CGLA
Mom Charged With Aggravated Child Abuse Involving Own Daughter Following Incident At CGLA
  • 8/25/2025
Opinion
Chattanooga's Tax Tyranny vs. Hamilton County's Fiscal Fortitude: A Tale Of 2 Mayors
  • 8/26/2025
Free Speech And The National Guard
  • 8/26/2025
What Are We Paying For?
  • 8/26/2025
The Hypocrisy Of State-Run Gambling: Why Governments Target Small Operators While Running Lotteries
  • 8/26/2025
School Shootings And Mental Health Services
  • 8/26/2025
Sports
Mark Wiedmer: College Football Too Good (At Least For Now) To Turn Your Back On
Mark Wiedmer: College Football Too Good (At Least For Now) To Turn Your Back On
  • 8/26/2025
Greer Leads By 3 Entering Final Round Of Tennessee Mid-Am
Greer Leads By 3 Entering Final Round Of Tennessee Mid-Am
  • 8/26/2025
Bevell Looking To Repeat At Tennessee PGA Professional Championship
Bevell Looking To Repeat At Tennessee PGA Professional Championship
  • 8/26/2025
Mann’s U.S. Senior Amateur Quest Ends In Round of 16
Mann’s U.S. Senior Amateur Quest Ends In Round of 16
  • 8/26/2025
Randy Smith: The Real Story Of Rocky Top
Randy Smith: The Real Story Of Rocky Top
  • 8/26/2025
Happenings
City Of East Ridge Fall Festival Expands To 2 Days Of Celebration
City Of East Ridge Fall Festival Expands To 2 Days Of Celebration
  • 8/26/2025
In-Town Gallery Features Artist Denice Bizot In September; Reception Set For Sept. 5
In-Town Gallery Features Artist Denice Bizot In September; Reception Set For Sept. 5
  • 8/26/2025
Jerry Summers: Test Was The Best
Jerry Summers: Test Was The Best
  • 8/26/2025
Charles Siskin: I Think I'll Pass On The Old Folks Trip To Vegas
  • 8/25/2025
Swearing In For New Fire Chief Is Thursday
  • 8/25/2025
Entertainment
City Of Cleveland To Create Arts And Entertainment District
  • 8/26/2025
TVFCU Riverfront Nights Ends Season With "Brotherhood: A Doobie Brothers Tribute"
  • 8/26/2025
Best Of Grizzard - Political Incorrectness No. 2
Best Of Grizzard - Political Incorrectness No. 2
  • 8/26/2025
Grammy-Winning Jazz Pianist Alan Broadbent Performs Benefit Concert At UTC Sept. 11
Grammy-Winning Jazz Pianist Alan Broadbent Performs Benefit Concert At UTC Sept. 11
  • 8/25/2025
CSO Opening Night Set For Sept. 11
  • 8/21/2025
Opinion
Chattanooga's Tax Tyranny vs. Hamilton County's Fiscal Fortitude: A Tale Of 2 Mayors
  • 8/26/2025
Free Speech And The National Guard
  • 8/26/2025
What Are We Paying For?
  • 8/26/2025
Dining
Restaurant With Hibachi Style Food And Sushi Gets 5th Location; The Dream In Trouble With Beer Board Again
  • 8/22/2025
Thai Smile Restaurant Reopens At 321 Market Street In Downtown Chattanooga
Thai Smile Restaurant Reopens At 321 Market Street In Downtown Chattanooga
  • 8/22/2025
Culvers Restaurant Coming To Hixson
Culvers Restaurant Coming To Hixson
  • 8/15/2025
Business
New Yoga Studio Opens In Hixson
  • 8/26/2025
Gas Prices Rise 5.7 Cents In Chattanooga
  • 8/25/2025
New Hamilton County Business Licenses
  • 8/25/2025
Real Estate
Strip Commercial Center At Highway 153, Shallowford Road Sells For $10.4 Million
  • 8/26/2025
Invest Chattanooga Invites Developers To Share Mixed-Income Housing Opportunities
  • 8/18/2025
Ellis Gardner: Understanding VA Loans - A Powerful Tool For Homeownership
  • 8/21/2025
Student Scene
UTC Launches RAIL System Library To Support Tennessee School Districts
UTC Launches RAIL System Library To Support Tennessee School Districts
  • 8/26/2025
Chattanooga ACE Mentor Program Now Recruiting High School Students Interested In Architecture, Construction, And Engineering
  • 8/26/2025
Chattanooga State Announces Tiffanie Robinson As Honoree For 2025 Dinner Of Firsts
Chattanooga State Announces Tiffanie Robinson As Honoree For 2025 Dinner Of Firsts
  • 8/26/2025
Living Well
“Pink Out” Sporting Events Raise Funds For MaryEllen Locher Scholarship Fund At CHI Memorial
“Pink Out” Sporting Events Raise Funds For MaryEllen Locher Scholarship Fund At CHI Memorial
  • 8/26/2025
At 66, Emergency Physician Tests 43-Year Hypothesis At World’s Largest EM Conference
At 66, Emergency Physician Tests 43-Year Hypothesis At World’s Largest EM Conference
  • 8/25/2025
Morning Pointe Of Hixson Community Relations Director Honored With Statewide Excellence Award
Morning Pointe Of Hixson Community Relations Director Honored With Statewide Excellence Award
  • 8/22/2025
Memories
Earl Freudenberg: Remembering Lt. Commander Hugh Campbell
Earl Freudenberg: Remembering Lt. Commander Hugh Campbell
  • 8/25/2025
John Shearer: Historic Preservation Town Hall Draws Good Crowd
John Shearer: Historic Preservation Town Hall Draws Good Crowd
  • 8/22/2025
Earl Freudenberg: Remembering Dr. Glenn Draper
Earl Freudenberg: Remembering Dr. Glenn Draper
  • 8/19/2025
Outdoors
Soddy Daisy Family Offering Homestead Tours On Farm With Over 50 Animals
Soddy Daisy Family Offering Homestead Tours On Farm With Over 50 Animals
  • 8/26/2025
TWRA Investigates Reelfoot Spillway Vandalism
TWRA Investigates Reelfoot Spillway Vandalism
  • 8/26/2025
White Oak Mountain Ranger: Involuntary August Impulses
White Oak Mountain Ranger: Involuntary August Impulses
  • 8/26/2025
Travel
Oregon Back To Chattanooga, Day 12: A Victorian Bed And Breakfast In Fairfield; Back Home
Oregon Back To Chattanooga, Day 12: A Victorian Bed And Breakfast In Fairfield; Back Home
  • 8/23/2025
Historic Weston, Missouri
Historic Weston, Missouri
  • 8/24/2025
Oregon Back To Chattanooga, Day 11: Another Downtown Waterfall; A Tucked Away Historic Gem
Oregon Back To Chattanooga, Day 11: Another Downtown Waterfall; A Tucked Away Historic Gem
  • 8/22/2025
Church
Bob Tamasy: What We Put Faith In...Is Where We Put Our Feet In
Bob Tamasy: What We Put Faith In...Is Where We Put Our Feet In
  • 8/26/2025
Wealth Building Expert To Give Seminar At Olivet Baptist Church
  • 8/24/2025
Jones Memorial UMC Announces 47th Annual BBQ Sept. 20
Jones Memorial UMC Announces 47th Annual BBQ Sept. 20
  • 8/22/2025
Obituaries
Peter Thomas Smith
Peter Thomas Smith
  • 8/26/2025
Betty Young Combs Shull
Betty Young Combs Shull
  • 8/26/2025
Wetherly Frazier Kennedy
Wetherly Frazier Kennedy
  • 8/26/2025
Government
Term 2 Grand Jury Heard 291 Cases, Resulting In 589 Charges
  • 8/26/2025
Individual Taken Into Custody On Multiple Warrants - And Other Collegedale Police Calls
  • 8/26/2025
Officers Keep The Peace At High School Football Game - And Other East Ridge Police Calls
  • 8/26/2025