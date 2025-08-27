Here is the latest Hamilton County arrest report.
ABERNATHY,COREY CORTEZ
2422 SHADY LN CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
49 years old
Arresting Agency:
UTC
Charges:
BURGLARY OF AUTO
BURGLARY OF AUTO
BURGLARY OF AUTO
AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS
POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON
BEATRICE,ASHLEY ADELE
1504 TRUMAN AVE EAST RIDGE, 37412
Age at Arrest:
31 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
CRIMINAL TRESPASSING
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
VANDALISM
BERNARD,TEVIN LAPRE
1418 STRATTON PLACE CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
33 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
PROBATION VIO RECKLESS ENDANGERMENT
PROBATION VIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PROBATION VIO POSSESSION OF FENTANYL WITH INTENT T
PROBATION VIO POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR FELO
BOSTON,RALPH ALEXANDER
314 GARDNER ST CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
57 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DISORDERLY CONDUCT
BRAGER,JASON WARREN
6092 BROWNTOWN RD CHATTANOOGA, 37415
Age at Arrest:
48 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
CAPERTON,JERCASIA LATRICE
5048 SPANN CT CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest:
18 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
OBSTRUCTION OF JUSTICE
COLLINS,ALLEN DEWAYNE
321 REIDSVILLE LN HOMELESS CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
20 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OVER $2,500
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
COLLINS,ARMON ISAIAH
302 DUNLAP AVE CHATTANOOGA, 37412
Age at Arrest:
18 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CRIMINAL CONSPIRACY
THEFT OF PROPERTY
EVADING ARREST
COY,CHRISTY NICHOLE
2123 SPRING MEADOW LANE CLEVELAND, 37311
Age at Arrest:
46 years old
Arresting Agency:
Red Bank PD
Charges:
DAVISON,DANA YVETTE
6918 CARDIGAN AVE CHARLOTTE, 28215
Age at Arrest:
38 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
ELLISON,DAMEION KYWAN
4512 TRICIA DR CHATTANOOGA, 37416
Age at Arrest:
21 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
VIOLATION OF PROBATION (ROBBERY)
FERGUSON,JONATHAN PATRICK
1812 E 13ST CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
44 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FORINGER,STACEY AMBER
207 SPEARS AVE HOMELESS CHATTANOOGA, 37405
Age at Arrest:
39 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
911 VIOLATION (IMPROPER USE)
GOODWIN,E SHUN JUATAE
200 HILLSIDE DR CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
22 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
EVADING ARREST
HART,PATRICIA LYNN
5985 CONGRESS LANE HARRISON, 37341
Age at Arrest:
38 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
POSSESSION OF METH (SELL, DEL.
OR MANUFACTURING)
DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 5 G
HICKS,TAMMY MARIE
1280 RAILROAD ST SE CLEVLAND, 37311
Age at Arrest:
46 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
HOWARD,STEVEN EUGENE
1901 LAKEWOOD AVE SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest:
59 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
POSSESSION OF LEGEND DRUGS W/O PRESCRIPTION
ABUSE OF A VULNERABLE ADULT
HYATTE,DARIUS JAYANT
HOMELESS CHATTANOOGA, 37411
Age at Arrest:
36 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
VIOLATION OF PROBATION (DOMESTIC ASSAULT)
VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF CRACK COCAIN
JUAREZ RAMIREZ,AMILCAR
2416 DODDS AVE CHATTANOOGA, 374071242
Age at Arrest:
26 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
LOWRANCE,TOBEY NICOLE
475 CASH TOWN LOOP ROME, 30147
Age at Arrest:
38 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
LUCAS,JOSHUA WAYNE
311 PITTS RD HIXSON, 37343
Age at Arrest:
42 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
FAILURE TO APPEAR
MCCAULEY,KEYONIS DEMON
2214 BENNETT AVE CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
24 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
MOORE,KELIS MARIE
1700 TUNNEL BLVD CHATTANOOGA, 37406
Age at Arrest:
21 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
MULLINS,DESIREE CHEYENNE
941 SPRING CREEK RD CHATTANOOGA, 37412
Age at Arrest:
30 years old
Arresting Agency:
East Ridge
Charges:
PUBLIC INTOXICATION
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
MURRAY,CHAD ALLEN
727 E 11TH ST CHATTANOOGA, 37403
Age at Arrest:
31 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
ASSAULT
CRUELTY TO ANIMALS
DISORDERLY CONDUCT
PUBLIC INTOXICATION
OPEN CONTAINER LAW
NEWTON,ALEX
1201 BOYNTON DR CHATTANOOGA, 37402
Age at Arrest:
20 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
LIGHT LAW VIOLATION
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
ORTIZ PABLO,DIEGO
2402 CHAMBERLAIN AVE CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
24 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
AGGRAVATED ASSAULT
EVADING ARREST
PARKER,JAMES LLOYD
1706 STRAWBERRY LN HIXSON, 37343
Age at Arrest:
36 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
PUBLIC INTOXICATION
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
PATEL,SNEHABEN SANJAYKUMAR
8008 BILL REED RD CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
34 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
PECKINPAUGH,JUSTIN MATTHEW
215 HEMLOCK SODDY DAISY, 37379
Age at Arrest:
29 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
PROBATION VIOLATION THEFT OF PROPERTY
PROBATION VIOLATION LEAVING SCENE OF ACCIDENT W/DA
PROBATION VIOLATION THEFT OF PROPERTY
PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY
PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY
PROBATION VILATION AGGRAVATED BURGLARY
PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY
RAMANI,JANKI G
8008 BILL REED RD CHATTANOOGA, 37421
Age at Arrest:
32 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
STARLING,KENNETH WINSTON
2112 CHAMBERLAIN AVE CHATTANOOGA, 37404
Age at Arrest:
70 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE)
TUDOR,TASHA MARIE
80 OVERMILL PLANE RINGGOLD, 30736
Age at Arrest:
44 years old
Arresting Agency:
HC Sheriff
Charges:
WILLIAMS,ANDREW LEWIS
448 BEREAN LANE HIXSPM, 37343
Age at Arrest:
39 years old
Arresting Agency:
Chattanooga PD
Charges:
DOMESTIC ASSAULT
Here are the mug shots:
|ABERNATHY, COREY CORTEZ
Age at Arrest: 49
Date of Birth: 07/02/1976
Arresting Agency: UTC
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- BURGLARY OF AUTO
- BURGLARY OF AUTO
- BURGLARY OF AUTO
- AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASS
- POSSESSION OF PROHIBITED WEAPON
|
|BERNARD, TEVIN LAPRE
Age at Arrest: 33
Date of Birth: 06/26/1992
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- PROBATION VIO RECKLESS ENDANGERMENT
- PROBATION VIO DRIVING UNDER THE INFLUENCE
- PROBATION VIO POSSESSION OF FENTANYL WITH INTENT T
- PROBATION VIO POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR FELO
|
|BOSTON, RALPH ALEXANDER
Age at Arrest: 57
Date of Birth: 09/07/1967
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
|
|BRAGER, JASON WARREN
Age at Arrest: 48
Date of Birth: 11/16/1976
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
|
|CAPERTON, JERCASIA LATRICE
Age at Arrest: 18
Date of Birth: 11/14/2006
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- AGGRAVATED ASSAULT
- OBSTRUCTION OF JUSTICE
|
|DAVISON, DANA YVETTE
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 03/25/1987
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
|
|ELLISON, DAMEION KYWAN
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 09/19/2003
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- VIOLATION OF PROBATION (ROBBERY)
|
|FORINGER, STACEY AMBER
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 10/25/1985
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- CONTRABAND IN PENAL INSTITUTIONS
- 911 VIOLATION (IMPROPER USE)
|
|GOODWIN, E SHUN JUATAE
Age at Arrest: 22
Date of Birth: 10/16/2002
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
|
|HART, PATRICIA LYNN
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 01/15/1987
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- POSSESSION OF METH (SELL, DEL. OR MANUFACTURING)
- DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 5 G
|
|HICKS, TAMMY MARIE
Age at Arrest: 46
Date of Birth: 12/17/1978
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|HOWARD, STEVEN EUGENE
Age at Arrest: 59
Date of Birth: 12/08/1965
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- AGGRAVATED ASSAULT
- POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- POSSESSION OF LEGEND DRUGS W/O PRESCRIPTION
- ABUSE OF A VULNERABLE ADULT
|
|HYATTE, DARIUS JAYANT
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 11/14/1988
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- VIOLATION OF PROBATION (DOMESTIC ASSAULT)
- VIOLATION OF PROBATION (POSSESSION OF CRACK COCAIN
|
|LOWRANCE, TOBEY NICOLE
Age at Arrest: 38
Date of Birth: 07/18/1987
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|LUCAS, JOSHUA WAYNE
Age at Arrest: 42
Date of Birth: 03/29/1983
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
|
|MCCAULEY, KEYONIS DEMON
Age at Arrest: 24
Date of Birth: 08/25/2001
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
|
|MOORE, KELIS MARIE
Age at Arrest: 21
Date of Birth: 12/05/2003
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|NEWTON, ALEX
Age at Arrest: 20
Date of Birth: 12/24/2004
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- LIGHT LAW VIOLATION
- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
- POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
- DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE
|
|PARKER, JAMES LLOYD
Age at Arrest: 36
Date of Birth: 07/08/1989
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- VIOLATION OF PROBATION POSSESSION OF METH (SELL, D
|
|PATEL, SNEHABEN SANJAYKUMAR
Age at Arrest: 34
Date of Birth: 03/14/1991
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
|
|PECKINPAUGH, JUSTIN MATTHEW
Age at Arrest: 29
Date of Birth: 04/19/1996
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- PROBATION VIOLATION THEFT OF PROPERTY
- PROBATION VIOLATION LEAVING SCENE OF ACCIDENT W/DA
- PROBATION VIOLATION THEFT OF PROPERTY
- PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY
- PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY
- PROBATION VILATION AGGRAVATED BURGLARY
- PROBATION VIOLATION AGGRAVATED BURGLARY
|
|RAMANI, JANKI G
Age at Arrest: 32
Date of Birth: 01/11/1993
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)
|
|STARLING, KENNETH WINSTON
Age at Arrest: 70
Date of Birth: 04/10/1952
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
- LEAVING SCENE OF ACCIDENT (PARKED VEHICLE)
|
|TUDOR, TASHA MARIE
Age at Arrest: 44
Date of Birth: 09/02/1980
Arresting Agency: HC Sheriff
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Booked for Previous Charges or Other Reason(s)
|
|WILLIAMS, ANDREW LEWIS
Age at Arrest: 39
Date of Birth: 02/15/1986
Arresting Agency: Chattanooga PD
Last Date of Arrest: 08/26/2025
Charge(s):
|