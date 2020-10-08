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Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Thursday, October 8, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BAILEY, APRIL DARLENE ASSAULT 10/07/2020
1 BAKER, BRITTANY NIKEA SPEEDING 10/07/2020
2 BAKER, BRITTANY NIKEA DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 10/07/2020
3 BAKER, BRITTANY NIKEA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020
1 COTTON, DOMINICK MILES POSSESSION OF MARIJUANA 10/07/2020
1 DRAKE, DENNIS CRAIG RESISTING ARREST 10/07/2020
2 DRAKE, DENNIS CRAIG DISORDERLY CONDUCT 10/07/2020
3 DRAKE, DENNIS CRAIG PUBLIC INTOXICATION 10/07/2020
1 EVERETT, MATTHEW CODY CRIMINAL LITTERING 10/07/2020
1 MCCULLOUGH, TERRY LEBRON DOMESTIC ASSAULT 10/07/2020
1 MOORE, ALYSSIA MARIE POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/07/2020
1 MOORE, DEVIN KRISTIAN POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/07/2020
1 MOORE, ALYSSIA MARIE POSSESSION OF MARIJUANA 10/07/2020
1 MOORE, DEVIN KRISTIAN POSSESSION OF MARIHUANA 10/07/2020
1 SKYLES, JEFFREY BLAKE POSSESSION OF LEGEND DRUG 10/07/2020

True Bills:

310572 1 SANDRIDGE, AVEROYAN ALDETWON ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 10/07/2020
310572 2 SANDRIDGE, AVEROYAN ALDETWON AGGRAVATED KIDNAPPING 10/07/2020
310570 1 ANGELA, DUSTIN JAY ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 10/07/2020
310570 2 ANGELA, DUSTIN JAY AGGRAVATED KIDNAPPING 10/07/2020
310571 1 MILLER, GRACE ALEXANDRA ESPECIALLY AGGRAVATED ROBBERY 10/07/2020
310571 2 MILLER, GRACE ALEXANDRA AGGRAVATED KIDNAPPING 10/07/2020
310573 1 BELCHER, TERRY LYNN BURGLARY 10/07/2020
310573 2 BELCHER, TERRY LYNN THEFT OF PROPERTY 10/07/2020
310574 1 BENSON, THOMAS GARY DRIVING LEFT OF CENTER LINE 10/07/2020
310574 2 BENSON, THOMAS GARY DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/07/2020
310574 3 BENSON, THOMAS GARY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020
310575 1 BENSON, THOMAS GARY VIOLATION IMPLIED CONSENT LAW 10/07/2020
310575 2 BENSON, THOMAS GARY DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/07/2020
310575 3 BENSON, THOMAS GARY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020
310576 1 BLOUNT, KENNETH ANTHONY THEFT OF PROPERTY 10/07/2020
310577 1 BRINKLEY, MICHAEL RAY AGGRAVATED ASSAULT 10/07/2020
310578 1 BURRESS, MARQUISE DEVONTE FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/07/2020
310578 2 BURRESS, MARQUISE DEVONTE POSS. OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 10/07/2020
310579 1 COTTON, DOMINICK MILES VIOLATION OF REGISTRATION LAW 10/07/2020
310579 2 COTTON, DOMINICK MILES FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/07/2020

310579 3 COTTON, DOMINICK MILES DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/07/2020
310580 1 COTTON, DOMINICK MILES POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG
CONVICTION
10/07/2020
310580 2 COTTON, DOMINICK MILES LIGHT LAW VIOLATION 10/07/2020
310580 3 COTTON, DOMINICK MILES OPEN CONTAINER LAW 10/07/2020
310580 4 COTTON, DOMINICK MILES FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/07/2020
310580 5 COTTON, DOMINICK MILES DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/07/2020
310581 1 DELUCA, DANIEL M DOMESTIC ASSAULT 10/07/2020
310581 2 DELUCA, DANIEL M VANDALISM 10/07/2020
310582 1 DICKERSON, ANGELA RENEE ATTEMPTED AGGRAVATED BURGLARY 10/07/2020
310583 1 DOBBS, REGINA ANN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 10/07/2020
310583 2 DOBBS, REGINA ANN RECKLESS ENDANGERMENT 10/07/2020
310583 3 DOBBS, REGINA ANN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020
310584 1 DURAKOVIC, SANEL FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/07/2020
310585 1 ERRERA, K RYAN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 10/07/2020
310586 1 EVERETT, MATTHEW CODY EVADING ARREST 10/07/2020
310586 2 EVERETT, MATTHEW CODY RECKLESS DRIVING 10/07/2020
310586 3 EVERETT, MATTHEW CODY IMPROPER PASSING 10/07/2020
310586 4 EVERETT, MATTHEW CODY SPEEDING 10/07/2020
310586 5 EVERETT, MATTHEW CODY FOLLOWING TOO CLOSELY 10/07/2020
310586 6 EVERETT, MATTHEW CODY VIOLATION OF HELMET LAW 10/07/2020
310586 7 EVERETT, MATTHEW CODY DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/07/2020
310587 1 FARRIS 3RD, DAVID KEITH VEHICULAR ASSAULT 10/07/2020

310587 2 FARRIS 3RD, DAVID KEITH RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 10/07/2020
310587 3 FARRIS 3RD, DAVID KEITH RECKLESS ENDANGERMENT 10/07/2020
310587 4 FARRIS 3RD, DAVID KEITH LEAVING THE SCENE 10/07/2020
310587 5 FARRIS 3RD, DAVID KEITH EVADING ARREST 10/07/2020
310587 6 FARRIS 3RD, DAVID KEITH FAILURE TO RENDER AID 10/07/2020
310587 7 FARRIS 3RD, DAVID KEITH FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/07/2020
310587 8 FARRIS 3RD, DAVID KEITH DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020
310588 1 JOHNSON, JAMES DAVID MISAPPLICATION OF CONTRACT FUNDS 10/07/2020
310589 1 KILGORE, RUBY A THEFT OF PROPERTY 10/07/2020
310590 1 KILGORE, RUBY A CRIMINAL TRESPASSING 10/07/2020
310591 1 MOW, JOSEPH MICHAEL CRIMINAL TRESPASSING 10/07/2020
310592 1 MAPLES, BARRY CHRISTOPHER FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/07/2020
310593 1 MOORE JR, JAMES CALVIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020
310594 1 MOORE, ALYSSIA MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/07/2020
310595 1 MOORE, DEVIN KRISTIAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/07/2020
310596 1 MOORE, DEVIN KRISTIAN POSSESSION OF LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE 10/07/2020
310597 1 MORGAN, RANDY LEON THEFT OF PROPERTY 10/07/2020
310598 1 MOW, JOSEPH MICHAEL DRIVING ON REVOKED LICENSE 10/07/2020
310599 1 NICHOLSON, JAMES ROBERT LEE ASSAULT 10/07/2020
310600 1 PARKER, TIMOTHY RICHARD AGGRAVATED ASSAULT 10/07/2020
310600 2 PARKER, TIMOTHY RICHARD AGGRAVATED BURGLARY 10/07/2020
310600 3 PARKER, TIMOTHY RICHARD DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 10/07/2020

310601 1 PARRIGIN, LONNEY DEAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/07/2020
310601 2 PARRIGIN, LONNEY DEAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/07/2020
310601 3 PARRIGIN, LONNEY DEAN RESISTING ARREST 10/07/2020
310601 4 PARRIGIN, LONNEY DEAN FINANCIAL RESPONSIBILITY 10/07/2020
310601 5 PARRIGIN, LONNEY DEAN RECKLESS DRIVING 10/07/2020
310601 6 PARRIGIN, LONNEY DEAN VANDALISM 10/07/2020
310601 7 PARRIGIN, LONNEY DEAN VIOLATION OF LIGHT LAW 10/07/2020
310602 1 PEREA, PARKER DAVID FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/07/2020
310602 2 PEREA, PARKER DAVID DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020
310603 1 POWELL, CHRISTOPHER DEMONTE POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 10/07/2020
310604 1 PRESTON, MARVIN LEWIS FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 10/07/2020
310605 1 RAGLAND, THOMAS JR DRIVING LEFT OF CENTER 10/07/2020
310605 2 RAGLAND, THOMAS JR VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 10/07/2020
310605 3 RAGLAND, THOMAS JR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020
310606 1 SANDERS, FRED AVERY BURGLARY OF AN AUTO 10/07/2020
310606 2 SANDERS, FRED AVERY THEFT OF PROPERTY 10/07/2020
310607 1 SAPP, TORI RECKLESS ENDANGERMENT 10/07/2020
310607 2 SAPP, TORI THEFT OF PROPERTY 10/07/2020
310607 3 SAPP, TORI AGGRAVATED CRIMINAL TRESPASSING 10/07/2020
310608 1 SKIDMORE JR, DAVID CHILD ABUSE 10/07/2020
310609 1 SKYLES, JEFFREY BLAKE PUBLIC INTOXICATION 10/07/2020
310609 2 SKYLES, JEFFREY BLAKE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/07/2020

310609 3 SKYLES, JEFFREY BLAKE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 10/07/2020
310609 4 SKYLES, JEFFREY BLAKE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/07/2020
310610 1 SLATER, CHLYAMESHA NIEYAE VANDALISM 10/07/2020
310611 1 STAPLES, BRANDON DEONTA FAILURE TO YIELD 10/07/2020
310611 2 STAPLES, BRANDON DEONTA FAILURE TO MAINTAIN LANE 10/07/2020
310611 3 STAPLES, BRANDON DEONTA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020
310612 1 STELLING, SHAWN CODY THEFT OF PROPERTY 10/07/2020
310613 1 STELLING, SHAWN CODY THEFT OF PROPERTY 10/07/2020
310614 1 STELLING, SHAWN CODY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/07/2020
310614 2 STELLING, SHAWN CODY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/07/2020
310615 1 THOMAS, LILLIAM MARIE OPEN CONTAINER LAW 10/07/2020
310615 2 THOMAS, LILLIAM MARIE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020
310616 1 THOMPSON SR, GERALD QUINTEL POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/07/2020
310616 2 THOMPSON SR, GERALD QUINTEL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 10/07/2020
310616 3 THOMPSON SR, GERALD QUINTEL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/07/2020
310616 4 THOMPSON SR, GERALD QUINTEL FAILURE TO APPEAR 10/07/2020
310617 1 TIPPS, MYLES HUNTER BURGLARY OF A BUSINESS 10/07/2020
310617 2 TIPPS, MYLES HUNTER THEFT OF PROPERTY 10/07/2020
310618 1 TIPPS, MYLES HUNTER BURGLARY OF A BUSINESS 10/07/2020
310618 2 TIPPS, MYLES HUNTER THEFT OF PROPERTY 10/07/2020
310619 1 TONEY, CHARLES DESHON RESISTING ARREST 10/07/2020
310619 2 TONEY, CHARLES DESHON DISORDERLY CONDUCT 10/07/2020

310620 1 WOFFORD, KENYAMO LYUMBA POSS. OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 10/07/2020
310620 2 WOFFORD, KENYAMO LYUMBA POSS. OF COCAINE FOR RESALE 10/07/2020
310620 3 WOFFORD, KENYAMO LYUMBA POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 10/07/2020
310620 4 WOFFORD, KENYAMO LYUMBA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 10/07/2020


October 8, 2020

Grand Jury No Bills And True Bills

October 8, 2020

Latest Hamilton County Arrest Report

October 7, 2020

Police Say Harrison Ellison Was Shooter, Kenneth King Jr. Driver In Murder Of Teen At Citgo Express On Dodds Avenue


Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BAILEY, APRIL DARLENE ASSAULT 10/07/2020 1 BAKER, BRITTANY NIKEA SPEEDING 10/07/2020 2 BAKER, ... (click for more)

Here is the latest Hamilton County arrest report: BRANAM, DONNA R 1116 PLAZA DRIVE CHATTANOOGA, 37343 Age at Arrest: 34 years old Arresting Agency: Chattanooga FUGITIVE (ARREST FOR ... (click for more)

Chattanooga Police homicide investigators have charged 31-year-old Kenneth King Jr. and 18-year-old Harrison Ellison with the Sept. 29 murder of a teen at Citgo Express on Dodds Avenue. King ... (click for more)



Breaking News

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BAILEY, APRIL DARLENE ASSAULT 10/07/2020 1 BAKER, BRITTANY NIKEA SPEEDING 10/07/2020 2 BAKER, BRITTANY NIKEA DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 10/07/2020 3 BAKER, BRITTANY NIKEA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 10/07/2020 1 COTTON, DOMINICK MILES POSSESSION OF MARIJUANA 10/07/2020 1 DRAKE, ... (click for more)

Latest Hamilton County Arrest Report

Here is the latest Hamilton County arrest report: BRANAM, DONNA R 1116 PLAZA DRIVE CHATTANOOGA, 37343 Age at Arrest: 34 years old Arresting Agency: Chattanooga FUGITIVE (ARREST FOR CRIME IN ANOTHER STATE) --- BROWNFIELD, STEVEN DERRICK 185 AZALEA AVE DAYTON, 37321 Age at Arrest: 36 years old Arresting Agency: Chattanooga POSSESSION OF RITALIN (DEXTROAMPHETAMINE) ... (click for more)

Opinion

City Of Collegedale Is On Solid Financial Footing - And Response (2)

To The Citizens of Collegedale: Many have received a misleading communication about the city alleging massive over-spending which is absolutely not true. The Collegedale City Commission spends money in a conservative manner and implements projects in the best interest of all. These are the facts: Fiscal Year Budget: Every year, the city presents a fiscal year budget “projections ... (click for more)

Roy Exum: What We Really Dislike

There was a picture – a big close-up – of the statue of General A.P. Stewart on the front of the Chattanooga Times Free Press a couple of days ago. It appears some ex-mathematics professor at UT-Chattanooga has taken her cloak of social cause out of her basement closet and has over 1,000 signatures on some petition – that’s right, over 1,000 from our university of free-think -- ... (click for more)

Sports

Red Wolves Lose Third Straight Match

The Chattanooga Red Wolves 3-1 loss to North Texas SC began in the 26th minute of a sunny afternoon match at CHI Memorial stadium. Gibran Rayo had successfully drawn a foul just outside Texas’ box, and he set up Arturo Rodriguez for the free kick smack in front of the goal. Between the Red Wolves wall and the goal was the red-haired goalkeeper Alex Mangels, perhaps the best keeper ... (click for more)

UTC's Paris, Jones To Serve On SoCon Task Force For Racial Equity And Justice

The Southern Conference announced the formation of a 15-member Racial Equity and Justice Task Force on Tuesday. It counsels the league identifying concepts and developing actionable items that can be used by all member schools to improve racial equity and social justice. The panel is composed by a racially diverse group of student-athletes, coaches, campus administrators and ... (click for more)


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