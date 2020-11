Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 BLEVINS, DANIEL LUKE POSSESSION OF AMMO BY FELON 11/04/2020

1 LINDSEY, DIESHUNN SHUN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/04/2020

1 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN CRIMINAL SIMULATION 11/04/2020

1 WILKEY, HOLLIS EMMA LIGHT LAW VIOLATION 11/04/2020

2 WILKEY, HOLLIS EMMA IMPLIED CONSENT LAW - DRIVERS 11/04/2020

3 WILKEY, HOLLIS EMMA LEFT OF CENTER VIOLATION 11/04/2020

4 WILKEY, HOLLIS EMMA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/04/2020

True Bills:

310758 1 ACOPINE, JOSHUA TAVIS ASSAULT 11/04/2020

310758 2 ACOPINE, JOSHUA TAVIS ASSAULT 11/04/2020

310758 3 ACOPINE, JOSHUA TAVIS ASSAULT 11/04/2020

310758 4 ACOPINE, JOSHUA TAVIS DISORDERLY CONDUCT 11/04/2020

310758 5 ACOPINE, JOSHUA TAVIS PUBLIC INTOXICATION 11/04/2020

310758 6 ACOPINE, JOSHUA TAVIS RESISTING ARREST 11/04/2020

310759 1 BAXTER, BRANDON TYLER DRIVING LEFT OF CENTER 11/04/2020

310759 2 BAXTER, BRANDON TYLER DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/04/2020

310761 1 GLOVER, IMARI CHARBEZ AGGRAVATED ROBBERY 11/04/2020

310761 2 GLOVER, IMARI CHARBEZ CONSPIRACY TO COMMIT AGGRAVATED ROBBERY 11/04/2020

310760 1 BEAM, SHELBY NICOLE AGGRAVATED ROBBERY 11/04/2020

310760 2 BEAM, SHELBY NICOLE CONSPIRACY TO COMMIT AGGRAVATED ROBBERY 11/04/2020

310762 1 BECK, JUNIOR LEE BURGLARY OF STORAGE UNIT 11/04/2020

310762 2 BECK, JUNIOR LEE THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310762 3 BECK, JUNIOR LEE FORGERY 11/04/2020

310762 4 BECK, JUNIOR LEE THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310763 1 BLEVINS, DANIEL LUKE POSSESSION OF HEROIN 11/04/2020

310763 2 BLEVINS, DANIEL LUKE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/04/2020

310763 3 BLEVINS, DANIEL LUKE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/04/2020

310763 4 BLEVINS, DANIEL LUKE FAILURE TO APPEAR 11/04/2020



310764 1 BROOME, JARED MICHAEL DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/04/2020

310764 2 BROOME, JARED MICHAEL EVADING ARREST 11/04/2020

310764 3 BROOME, JARED MICHAEL THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310765 1 BURCH, DAVID JR AGGRAVATED ROBBERY 11/04/2020

310766 1 COLE, TRISTA D VIOLATION OF LIGHT LAW 11/04/2020

310766 2 COLE, TRISTA D VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 11/04/2020

310766 3 COLE, TRISTA D DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/04/2020

310767 1 COLEMAN, KOUTO LISIMBA BURGLARY OF AN AUTO 11/04/2020

310767 2 COLEMAN, KOUTO LISIMBA THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310768 1 COLEMAN, KOUTO LISIMBA BURGLARY OF AN AUTO 11/04/2020

310768 2 COLEMAN, KOUTO LISIMBA THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310768 3 COLEMAN, KOUTO LISIMBA RETALIATION 11/04/2020

310769 1 COPELAND, SHEMIKA ANDREA DRIVING LEFT OF CENTER LINE 11/04/2020

310769 2 COPELAND, SHEMIKA ANDREA VIOLATION OF LIGHT LAW 11/04/2020

310769 3 COPELAND, SHEMIKA ANDREA VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/04/2020

310769 4 COPELAND, SHEMIKA ANDREA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/04/2020

310770 1 COSTLOW JR, JAMES ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/04/2020

310770 2 COSTLOW JR, JAMES ALLEN POSSESSION OF HANDGUN WITH INTENT TO GO ARMED 11/04/2020

310770 3 COSTLOW JR, JAMES ALLEN POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS OFFENSE 11/04/2020

310770 4 COSTLOW JR, JAMES ALLEN EVADING ARREST 11/04/2020

310770 5 COSTLOW JR, JAMES ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/04/2020

310771 1 DAVIS, JONATHAN MICHAEL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/04/2020



310771 2 DAVIS, JONATHAN MICHAEL AGGRAVATED STALKING 11/04/2020

310772 1 DILLARD JR, MICHAEL D CARJACKING 11/04/2020

310772 2 DILLARD JR, MICHAEL D ATTEMPTED AGGRAVATED ROBBERY 11/04/2020

310772 3 DILLARD JR, MICHAEL D ATTEMPT AGGRAVATED ROBBERY 11/04/2020

310772 4 DILLARD JR, MICHAEL D AGGRAVATED ROBBERY 11/04/2020

310773 1 FISHER, RONALD JACK ASSAULT 11/04/2020

310773 2 FISHER, RONALD JACK ASSAULT 11/04/2020

310773 3 FISHER, RONALD JACK VANDALISM 11/04/2020

310773 4 FISHER, RONALD JACK DISORDERLY CONDUCT 11/04/2020

310773 5 FISHER, RONALD JACK PUBLIC INTOXICATION 11/04/2020

310773 6 FISHER, RONALD JACK RESISTING ARREST 11/04/2020

310773 7 FISHER, RONALD JACK CRIMINAL TRESPASSING 11/04/2020

310773 8 FISHER, RONALD JACK ASSAULT 11/04/2020

310773 9 FISHER, RONALD JACK ASSAULT 11/04/2020

310774 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS AGGRAVATED BURGLARY 11/04/2020

310774 2 FORD JR., ALTON DEMETRIUS VANDALISM 11/04/2020

310774 3 FORD JR., ALTON DEMETRIUS UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE 11/04/2020

310775 1 FRANKLIN, ROBERT ARTHUR ARSON 11/04/2020

310775 2 FRANKLIN, ROBERT ARTHUR ARSON 11/04/2020

310776 1 GLOVER, IMARI CHARBEZ AGGRAVATED KIDNAPPING 11/04/2020

310777 1 HALFACRE, ERWIN TYRONE ESPECIALLY AGGRAVATED KIDNAPPING 11/04/2020

310777 2 HALFACRE, ERWIN TYRONE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 11/04/2020



310778 1 HESTER, ADRIAN CHERON RESISTING ARREST 11/04/2020

310778 2 HESTER, ADRIAN CHERON EVADING ARREST 11/04/2020

310778 3 HESTER, ADRIAN CHERON POSS. OF HANDGUN WHILE UNDER THE INFLUENCE 11/04/2020

310778 4 HESTER, ADRIAN CHERON CRIMINAL IMPERSONATION 11/04/2020

310778 5 HESTER, ADRIAN CHERON SPEEDING 11/04/2020

310778 6 HESTER, ADRIAN CHERON SEAT BELT LAW VIOLATION 11/04/2020

310778 7 HESTER, ADRIAN CHERON RECKLESS DRIVING 11/04/2020

310778 8 HESTER, ADRIAN CHERON VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/04/2020

310778 9 HESTER, ADRIAN CHERON DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/04/2020

310778 10 HESTER, ADRIAN CHERON DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/04/2020

310778 11 HESTER, ADRIAN CHERON ASSAULT 11/04/2020

310778 12 HESTER, ADRIAN CHERON POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/04/2020

310778 13 HESTER, ADRIAN CHERON DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/04/2020

310779 1 HIGDON, MATTHEW WAYNE THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310780 1 JONES SR, CARLOS DEONDRE THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310781 1 LINDSEY, DIESHUNN SHUN THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310781 2 LINDSEY, DIESHUNN SHUN RESISTING ARREST 11/04/2020

310781 3 LINDSEY, DIESHUNN SHUN POSSESSING A FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY

CONVICTION

11/04/2020

310782 1 MAXWELL, JIMMY DALE THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310783 1 MCDUFFY, CAMERON S DOMESTIC ASSAULT 11/04/2020

310784 1 MCDUFFY, CAMERON S AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/04/2020



310784 2 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY CONVICTION 11/04/2020

310784 3 MCDUFFY, CAMERON S RECKLESS ENDANGERMENT 11/04/2020

310784 4 MCDUFFY, CAMERON S VANDALISM 11/04/2020

310785 1 MCDUFFY, CAMERON S ASSAULT 11/04/2020

310786 1 MYNATT, JOSHUA ALLEN ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/04/2020

310786 2 MYNATT, JOSHUA ALLEN AGGRAVATED ASSAULT 11/04/2020

310787 1 NEAL, ROBERT LEE BURGLARY OF AUTO 11/04/2020

310787 2 NEAL, ROBERT LEE THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310787 3 NEAL, ROBERT LEE THEFT OF IDENTITY 11/04/2020

310788 1 NEAL, ROBERT LEE BURGLARY OF AUTO 11/04/2020

310788 2 NEAL, ROBERT LEE THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310789 1 NEAL, ROBERT LEE BURGLARY OF AN AUTO 11/04/2020

310790 1 PAYNE, SAMUEL ALEXANDER THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310790 2 PAYNE, SAMUEL ALEXANDER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26

GRAMS

11/04/2020

310790 3 PAYNE, SAMUEL ALEXANDER DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/04/2020

310790 4 PAYNE, SAMUEL ALEXANDER DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/04/2020

310791 1 POTTER, JOHNATHON WILLIAM DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/04/2020

310791 2 POTTER, JOHNATHON WILLIAM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/04/2020

310792 1 REED, TRACY DAWN BURGLARY OF AN AUTO 11/04/2020

310793 1 SMITH, STEVEN KENNETH BURGLARY OF AN AUTO 11/04/2020

310793 2 SMITH, STEVEN KENNETH THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310794 1 TACKETT, TODD ALAN AGGRAVATED ASSAULT 11/04/2020



310794 2 TACKETT, TODD ALAN RECKLESS ENDANGERMENT 11/04/2020

310794 3 TACKETT, TODD ALAN POSS. OF FIREARM WITH PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 11/04/2020

310794 4 TACKETT, TODD ALAN POSS. OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/04/2020

310794 5 TACKETT, TODD ALAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/04/2020

310794 6 TACKETT, TODD ALAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/04/2020

310794 7 TACKETT, TODD ALAN EVADING ARREST 11/04/2020

310794 8 TACKETT, TODD ALAN RECKLESS DRIVING 11/04/2020

310794 9 TACKETT, TODD ALAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/04/2020

310795 1 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN BURGLARY OF A BUSINESS 11/04/2020

310795 2 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN BURGLARY OF A BUSINESS 11/04/2020

310795 3 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN THEFT OF IDENTITY 11/04/2020

310795 4 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN THEFT OF IDENTITY 11/04/2020

310795 5 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN FORGERY 11/04/2020

310795 6 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN FORGERY 11/04/2020

310795 7 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310796 1 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN FORGERY 11/04/2020

310796 2 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN THEFT OF IDENTITY 11/04/2020

310796 3 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN BURGLARY OF A BUSINESS 11/04/2020

310796 4 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310797 1 TIMMONS, DELISA JUANITA DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 11/04/2020

310797 2 TIMMONS, DELISA JUANITA AGGRAVATED ASSAULT 11/04/2020

310798 1 VANHORN, KIMBERLY ANN RESISTING ARREST 11/04/2020



310798 2 VANHORN, KIMBERLY ANN DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/04/2020

310798 3 VANHORN, KIMBERLY ANN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 11/04/2020

310799 1 WALDEN, JONATHAN THEFT OF PROPERTY 11/04/2020

310799 2 WALDEN, JONATHAN THEFT OF IDENTITY 11/04/2020

310799 3 WALDEN, JONATHAN CRIMINAL SIMULATION 11/04/2020