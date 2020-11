Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 BENN, NATHANIEL OSAZE EVADING ARREST 11/11/2020

1 BOYD, JAMIUS MAURQUIS POSSESSION OF MARIJUANA 11/11/2020

1 COOK, BRANDON JAY POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/11/2020

1 COOK, BRANDON JAY POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/11/2020

1 DOMINGO, KAYLA MICHELLE POSSESSION OF MARIHUANA 11/11/2020

1 HARRIS, KENNETH CONSPIRACY TO TAMPER WITH EVIDENCE 11/11/2020

2 HARRIS, KENNETH POSS. OF MARIHUANA 11/11/2020

1 MOORE-ROBINSON, MARCUS T CONSPIRACY TO TAMPER WITH EVIDENCE 11/11/2020

2 MOORE-ROBINSON, MARCUS T POSS. OF MARIHUANA 11/11/2020

1 DUQUEN, DENISE E CONSPIRACY TO TAMPER WITH EVIDENCE 11/11/2020

2 DUQUEN, DENISE E POSS. OF MARIHUANA 11/11/2020

1 EVANS, DAQUON ANTONIO CONSPIRACY TO TAMPER WITH EVIDENCE 11/11/2020

2 EVANS, DAQUON ANTONIO POSS. OF MARIHUANA 11/11/2020

1 DUQUEN, DENISE E FORGERY 11/11/2020

1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS POSSESSION OF MARIHUANA 11/11/2020

1 HEARD, ORVAL LYNN CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY 11/11/2020

1 JOHNSON, BRANDON NMN POSSESSION OF MARIJUANA 11/11/2020

1 MCDANIEL, APRIL DIANE CONSPIRACY TO COMMIT AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020

1 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF MARIHUANA 11/11/2020

1 PARKS, NATHANIEL LEWIS AGGRAVATED ROBBERY 11/11/2020



1 PARKS, NATHANIEL LEWIS ATTEMPTED ROBBERY 11/11/2020

1 PARKS, NATHANIEL LEWIS BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020

2 PARKS, NATHANIEL LEWIS THEFT 11/11/2020

1 REMINGTON, JOSHUA CAIN POSSESSION OF MARIJUANA 11/11/2020

1 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN CRIMINAL SIMULATION 11/11/2020

1 VISHER, ADAM DONNELL POSSESSION OF MARIHUANA 11/11/2020

True Bills:

310818 1 ABERNATHY, COREY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310819 1 ABERNATHY, COREY CORTEZ FORGERY 11/11/2020

310819 2 ABERNATHY, COREY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310821 1 LUSK, ROBERT LEON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020

310821 2 LUSK, ROBERT LEON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310820 1 ANDRE, ELIZABETH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020

310820 2 ANDRE, ELIZABETH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310822 1 ANDRE, ELIZABETH THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310823 1 BENN, NATHANIEL OSAZE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310823 2 BENN, NATHANIEL OSAZE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310823 3 BENN, NATHANIEL OSAZE AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020

310823 4 BENN, NATHANIEL OSAZE EVADING ARREST 11/11/2020

310824 1 BOYD, JAMIUS MAURQUIS POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/11/2020

310824 2 BOYD, JAMIUS MAURQUIS THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310824 3 BOYD, JAMIUS MAURQUIS POSS.A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/11/2020

310825 1 BUCHANAN, MICHAEL DAVID ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/11/2020

310825 2 BUCHANAN, MICHAEL DAVID AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020

310826 1 BURRESS, MARQUISE DEVONTE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/11/2020

310826 2 BURRESS, MARQUISE DEVONTE POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/11/2020

310826 3 BURRESS, MARQUISE DEVONTE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/11/2020



310827 1 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/11/2020

310827 2 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/11/2020

310827 3 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310828 1 COOK, BRANDON JAY THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310828 2 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF WEAPON WITH INTENT TO GO ARMED 11/11/2020

310828 3 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF HANDGUN WITH FELONY CONVICTION 11/11/2020

310828 4 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020

310828 5 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310830 1 SUBLETT, GRAVION D ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 11/11/2020

310830 2 SUBLETT, GRAVION D EMPLOYING A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/11/2020

310830 3 SUBLETT, GRAVION D ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 11/11/2020

310829 1 DANIEL, RODRELL A ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 11/11/2020

310829 2 DANIEL, RODRELL A EMPLOYING A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/11/2020

310829 3 DANIEL, RODRELL A ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 11/11/2020

310831 1 DAVIS, JONATHAN MICHAEL AGGRAVATED STALKING 11/11/2020

310831 2 DAVIS, JONATHAN MICHAEL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/11/2020

310832 1 DAVIS, TERRY LAMOUNT VIOLATION OF PROTECTION ORDER 11/11/2020

310833 1 DAVIS, TERRY LAMOUNT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/11/2020

310833 2 DAVIS, TERRY LAMOUNT AGGRAVATED STALKING 11/11/2020

310834 1 DAVIS, TERRY LAMOUNT RESISTING ARREST 11/11/2020

310834 2 DAVIS, TERRY LAMOUNT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310834 3 DAVIS, TERRY LAMOUNT POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 11/11/2020



310835 1 DOMINGO, KAYLA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/11/2020

310835 2 DOMINGO, KAYLA MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310836 1 DOMINGO, KAYLA MICHELLE FAILURE TO APPEAR 11/11/2020

310837 1 DOUGLAS, DERRICK JEROME ATTEMPTED AGGRAVATED ARSON 11/11/2020

310840 1 MOORE-ROBINSON, MARCUS T TAMPERING WITH EVIDENCE 11/11/2020

310840 2 MOORE-ROBINSON, MARCUS T CRIMINAL LITTERING 11/11/2020

310838 1 DUQUEN, DENISE E TAMPERING WITH EVIDENCE 11/11/2020

310838 2 DUQUEN, DENISE E CRIMINAL LITTERING 11/11/2020

310839 1 EVANS, DAQUON ANTONIO TAMPERING WITH EVIDENCE 11/11/2020

310839 2 EVANS, DAQUON ANTONIO CRIMINAL LITTERING 11/11/2020

310842 1 HARRIS, KENNETH IDENTITY THEFT 11/11/2020

310843 1 MOORE-ROBINSON, MARCUS T IDENTITY THEFT 11/11/2020

310841 1 DUQUEN, DENISE E IDENTITY THEFT 11/11/2020

310844 1 DUQUEN, DENISE E POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310844 2 DUQUEN, DENISE E THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310844 3 DUQUEN, DENISE E IDENTITY THEFT 11/11/2020

310845 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS EVADING ARREST 11/11/2020

310846 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS EVADING ARREST 11/11/2020

310846 2 FORD JR., ALTON DEMETRIUS FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/11/2020

310846 3 FORD JR., ALTON DEMETRIUS SPEEDING 11/11/2020

310847 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/11/2020

310847 2 FORD JR., ALTON DEMETRIUS FAILURE TO APPEAR 11/11/2020



310848 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS DOMESTIC ASSAULT 11/11/2020

310848 2 FORD JR., ALTON DEMETRIUS THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310849 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS KIDNAPPING 11/11/2020

310849 2 FORD JR., ALTON DEMETRIUS THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310850 1 HALFACRE, ERWIN TYRONE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020

310851 1 HARRIS, KENNETH TAMPERING WITH EVIDENCE 11/11/2020

310851 2 HARRIS, KENNETH TAMPERING WITH EVIDENCE 11/11/2020

310851 3 HARRIS, KENNETH IDENTITY THEFT 11/11/2020

310852 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020

310853 1 HAYNES, TERRIE LYNN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/11/2020

310853 2 HAYNES, TERRIE LYNN INTERFERENCE WITH 911 CALLS 11/11/2020

310854 1 HAYNES, TERRIE LYNN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/11/2020

310855 1 HEARD, ORVAL LYNN BURGLARY OF A TOOL SHED 11/11/2020

310855 2 HEARD, ORVAL LYNN BURGLARY OF A TOOL SHED 11/11/2020

310855 3 HEARD, ORVAL LYNN BURGLARY OF A TOOL SHED 11/11/2020

310855 4 HEARD, ORVAL LYNN THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310856 1 HILLEY, JASON RANDALL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020

310856 2 HILLEY, JASON RANDALL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/11/2020

310856 3 HILLEY, JASON RANDALL POSSESSION OF COCAINE 11/11/2020

310856 4 HILLEY, JASON RANDALL POSS. OF DIAZEPAM FOR RESALE 11/11/2020

310856 5 HILLEY, JASON RANDALL THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310857 1 HILLEY, JASON RANDALL POSS OF HEROIN FOR RESALE 11/11/2020



310857 2 HILLEY, JASON RANDALL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310858 1 JACKSON, TAMIKIA REENA BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020

310858 2 JACKSON, TAMIKIA REENA THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310859 1 JOHNSON, BRANDON POSS. OF A FIREARM WITH A PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 11/11/2020

310859 2 JOHNSON, BRANDON POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/11/2020

310859 3 JOHNSON, BRANDON POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/11/2020

310859 4 JOHNSON, BRANDON POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 11/11/2020

310859 5 JOHNSON, BRANDON VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 11/11/2020

310859 6 JOHNSON, BRANDON DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/11/2020

310860 1 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020

310860 2 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY VANDALISM 11/11/2020

310860 3 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310861 1 MEYNERS, MELINDA SUE AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020

310861 2 MEYNERS, MELINDA SUE VANDALISM 11/11/2020

310861 3 MEYNERS, MELINDA SUE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310862 1 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY BURGLARY OF BUSINESS 11/11/2020

310862 2 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310862 3 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY VANDALISM 11/11/2020

310863 1 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY EVADING ARREST 11/11/2020

310863 2 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY RECKLESS DRIVING 11/11/2020

310863 3 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 11/11/2020

310863 4 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/11/2020



310863 5 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 11/11/2020

310863 6 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 11/11/2020

310863 7 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY DRIVING LEFT OF CENTER 11/11/2020

310864 1 LUSK, ROBERT LEON POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 11/11/2020

310864 2 LUSK, ROBERT LEON EVADING ARREST 11/11/2020

310865 1 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN FORGERY 11/11/2020

310865 2 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN FORGERY 11/11/2020

310865 3 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN IDENTITY THEFT 11/11/2020

310865 4 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN IDENTITY THEFT 11/11/2020

310865 5 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN IDENTITY THEFT 11/11/2020

310865 6 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310865 7 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/11/2020

310866 1 MAYE, DAVID EUGENE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310867 1 MCDANIEL, APRIL DIANE AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020

310867 2 MCDANIEL, APRIL DIANE BURGLARY OF AN OUTBUILDING 11/11/2020

310867 3 MCDANIEL, APRIL DIANE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310867 4 MCDANIEL, APRIL DIANE THEFT OF IDENTITY 11/11/2020

310868 1 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF COCAINE FOR RESALE 11/11/2020

310868 2 MCDUFFY, CAMERON S POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310868 3 MCDUFFY, CAMERON S CRIMINAL SIMULATION 11/11/2020

310869 1 MCDUFFY, CAMERON S POSS.OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/11/2020

310869 2 MCDUFFY, CAMERON S AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/11/2020



310869 3 MCDUFFY, CAMERON S ALTERATION OF SERIAL NUMBER 11/11/2020

310869 4 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 11/11/2020

310869 5 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF HEROIN FOR RESALE 11/11/2020

310869 6 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/11/2020

310869 7 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF COCAINE FOR RESALE 11/11/2020

310869 8 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF MDMA FOR RESALE 11/11/2020

310869 9 MCDUFFY, CAMERON S ESPECIALLY AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020

310869 10 MCDUFFY, CAMERON S POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310869 11 MCDUFFY, CAMERON S POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLETN FELONY

CONVICTION

11/11/2020

310869 12 MCDUFFY, CAMERON S VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/11/2020

310870 1 MCELHANEY, NATHAN ALLEN BURGLARY OF BUSINESS 11/11/2020

310870 2 MCELHANEY, NATHAN ALLEN BURGLARY OF A BARN 11/11/2020

310870 3 MCELHANEY, NATHAN ALLEN THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310870 4 MCELHANEY, NATHAN ALLEN VANDALISM 11/11/2020

310870 5 MCELHANEY, NATHAN ALLEN AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020

310871 1 MCKINNEY, MARCEL DEONTE BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020

310871 2 MCKINNEY, MARCEL DEONTE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310872 1 MITCHELL, DATHAN LAMONT DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/11/2020

310872 2 MITCHELL, DATHAN LAMONT LEAVING THE SCENE 11/11/2020

310873 1 MITCHELL, DATHAN LAMONT AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/11/2020

310874 1 MONTGOMERY, ADRIAN MARQUESE SPEEDING 11/11/2020

310874 2 MONTGOMERY, ADRIAN MARQUESE VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 11/11/2020



310874 3 MONTGOMERY, ADRIAN MARQUESE DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/11/2020

310874 4 MONTGOMERY, ADRIAN MARQUESE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/11/2020

310875 1 MOTON, JAQUAN AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020

310876 1 NEAL, MICHAEL GENE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 11/11/2020

310878 1 PULLEY, CHRISTOPHER BRIAN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020

310877 1 NEWBERRY, MISTY LYNN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020

310880 1 PULLEY, CHRISTOPHER BRIAN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020

310879 1 NEWBERRY, MISTY LYNN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020

310882 1 PULLEY, CHRISTOPHER BRIAN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020

310881 1 NEWBERRY, MISTY LYNN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020

310883 1 PAINTER, ERIC WILLIAM THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310883 2 PAINTER, ERIC WILLIAM POSSESSION OF HEROIN 11/11/2020

310883 3 PAINTER, ERIC WILLIAM POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310884 1 PEAT, THOMAS MARTIN FORGERY 11/11/2020

310885 1 POLLARD, PATRICK ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310885 2 POLLARD, PATRICK ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/11/2020

310886 1 POLLARD, PATRICK ALLEN THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310887 1 POLLARD, PATRICK ALLEN THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310888 1 POLLARD, PATRICK ALLEN AGGRAVATED ROBBERY 11/11/2020

310889 1 POLLARD, PATRICK ALLEN THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310890 1 RAMIREZ, GUMERCINDO J SPEEDING 11/11/2020

310890 2 RAMIREZ, GUMERCINDO J VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/11/2020



310890 3 RAMIREZ, GUMERCINDO J VIOLATION OF SEAT BELT LAW 11/11/2020

310890 4 RAMIREZ, GUMERCINDO J FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/11/2020

310890 5 RAMIREZ, GUMERCINDO J DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/11/2020

310890 6 RAMIREZ, GUMERCINDO J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/11/2020

310891 1 REMINGTON, JOSHUA CAIN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020

310891 2 REMINGTON, JOSHUA CAIN CRIMINAL IMPERSONATION 11/11/2020

310891 3 REMINGTON, JOSHUA CAIN POSS OF ALPRAZOLAM 11/11/2020

310892 1 ROBINSON JR, JAMES EDWARD SETTING FIRE TO PERSONAL PROPERTY 11/11/2020

310893 1 SMITH, BRANDON LYDELL TEAGUE POSSESSION OF MDMA 11/11/2020

310893 2 SMITH, BRANDON LYDELL TEAGUE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020

310894 1 SMITH, MARK CHARLES CRIMINAL SIMULATION 11/11/2020

310894 2 SMITH, MARK CHARLES CRIMINAL SIMULATION 11/11/2020

310895 1 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310896 1 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020

310896 2 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE VANDALISM 11/11/2020

310897 1 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 11/11/2020

310898 1 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE POSS OF MDMA FOR RESALE 11/11/2020

310898 2 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE POSS OF COCAINE FOR RESALE 11/11/2020

310899 1 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN CRIMINAL SIMULATION 11/11/2020

310899 2 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020

310899 3 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/11/2020

310900 1 TOMAS-DIAZ, JAVIER T AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020



310901 1 TURNER, PENNY R POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 11/11/2020

310901 2 TURNER, PENNY R POSSESSION OF LORAZEPAM FOR RESALE 11/11/2020

310901 3 TURNER, PENNY R POSSESSION OF DIAZEPAM FOR RESALE 11/11/2020

310902 1 VANDYKE, NATHAN JOSEPH THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310902 2 VANDYKE, NATHAN JOSEPH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL 11/11/2020

310903 1 VISHER, ADAM DONNELL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/11/2020

310904 1 VISHER, ADAM DONNELL CRIMINAL IMPERSONATION 11/11/2020

310904 2 VISHER, ADAM DONNELL THEFT OF PROPERTY 11/11/2020

310904 3 VISHER, ADAM DONNELL EVADING ARREST 11/11/2020

310904 4 VISHER, ADAM DONNELL AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020

310904 5 VISHER, ADAM DONNELL AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020

310904 6 VISHER, ADAM DONNELL AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020

310904 7 VISHER, ADAM DONNELL VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/11/2020

310905 1 WALDEN, LYNDSEY PAIGE AGGRAVATED ROBBERY 11/11/2020

310905 2 WALDEN, LYNDSEY PAIGE AGGRAVATED KIDNAPPING 11/11/2020