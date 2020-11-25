 Wednesday, November 25, 2020 60.0°F   partly cloudy   Partly Cloudy

Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, November 25, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 BENN, NATHANIEL OSAZE EVADING ARREST 11/11/2020
1 BOYD, JAMIUS MAURQUIS POSSESSION OF MARIJUANA 11/11/2020
1 COOK, BRANDON JAY POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/11/2020
1 COOK, BRANDON JAY POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/11/2020
1 DOMINGO, KAYLA MICHELLE POSSESSION OF MARIHUANA 11/11/2020
1 HARRIS, KENNETH CONSPIRACY TO TAMPER WITH EVIDENCE 11/11/2020
2 HARRIS, KENNETH POSS. OF MARIHUANA 11/11/2020
1 MOORE-ROBINSON, MARCUS T CONSPIRACY TO TAMPER WITH EVIDENCE 11/11/2020
2 MOORE-ROBINSON, MARCUS T POSS. OF MARIHUANA 11/11/2020
1 DUQUEN, DENISE E CONSPIRACY TO TAMPER WITH EVIDENCE 11/11/2020
2 DUQUEN, DENISE E POSS. OF MARIHUANA 11/11/2020
1 EVANS, DAQUON ANTONIO CONSPIRACY TO TAMPER WITH EVIDENCE 11/11/2020
2 EVANS, DAQUON ANTONIO POSS. OF MARIHUANA 11/11/2020
1 DUQUEN, DENISE E FORGERY 11/11/2020
1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS POSSESSION OF MARIHUANA 11/11/2020
1 HEARD, ORVAL LYNN CONSPIRACY TO COMMIT BURGLARY 11/11/2020
1 JOHNSON, BRANDON NMN POSSESSION OF MARIJUANA 11/11/2020
1 MCDANIEL, APRIL DIANE CONSPIRACY TO COMMIT AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020
1 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF MARIHUANA 11/11/2020
1 PARKS, NATHANIEL LEWIS AGGRAVATED ROBBERY 11/11/2020

1 PARKS, NATHANIEL LEWIS ATTEMPTED ROBBERY 11/11/2020
1 PARKS, NATHANIEL LEWIS BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020
2 PARKS, NATHANIEL LEWIS THEFT 11/11/2020
1 REMINGTON, JOSHUA CAIN POSSESSION OF MARIJUANA 11/11/2020
1 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN CRIMINAL SIMULATION 11/11/2020
1 VISHER, ADAM DONNELL POSSESSION OF MARIHUANA 11/11/2020

True Bills:

310818 1 ABERNATHY, COREY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310819 1 ABERNATHY, COREY CORTEZ FORGERY 11/11/2020
310819 2 ABERNATHY, COREY CORTEZ THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310821 1 LUSK, ROBERT LEON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020
310821 2 LUSK, ROBERT LEON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310820 1 ANDRE, ELIZABETH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020
310820 2 ANDRE, ELIZABETH POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310822 1 ANDRE, ELIZABETH THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310823 1 BENN, NATHANIEL OSAZE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310823 2 BENN, NATHANIEL OSAZE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310823 3 BENN, NATHANIEL OSAZE AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020
310823 4 BENN, NATHANIEL OSAZE EVADING ARREST 11/11/2020
310824 1 BOYD, JAMIUS MAURQUIS POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/11/2020
310824 2 BOYD, JAMIUS MAURQUIS THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310824 3 BOYD, JAMIUS MAURQUIS POSS.A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/11/2020
310825 1 BUCHANAN, MICHAEL DAVID ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER 11/11/2020
310825 2 BUCHANAN, MICHAEL DAVID AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020
310826 1 BURRESS, MARQUISE DEVONTE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/11/2020
310826 2 BURRESS, MARQUISE DEVONTE POSS OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/11/2020
310826 3 BURRESS, MARQUISE DEVONTE POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY 11/11/2020

310827 1 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/11/2020
310827 2 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF COCAINE FOR RESALE 11/11/2020
310827 3 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310828 1 COOK, BRANDON JAY THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310828 2 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF WEAPON WITH INTENT TO GO ARMED 11/11/2020
310828 3 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF HANDGUN WITH FELONY CONVICTION 11/11/2020
310828 4 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020
310828 5 COOK, BRANDON JAY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310830 1 SUBLETT, GRAVION D ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 11/11/2020
310830 2 SUBLETT, GRAVION D EMPLOYING A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/11/2020
310830 3 SUBLETT, GRAVION D ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 11/11/2020
310829 1 DANIEL, RODRELL A ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 11/11/2020
310829 2 DANIEL, RODRELL A EMPLOYING A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/11/2020
310829 3 DANIEL, RODRELL A ATTEMPTED FIRST DEGREE PREMEDITATED MURDER 11/11/2020
310831 1 DAVIS, JONATHAN MICHAEL AGGRAVATED STALKING 11/11/2020
310831 2 DAVIS, JONATHAN MICHAEL VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/11/2020
310832 1 DAVIS, TERRY LAMOUNT VIOLATION OF PROTECTION ORDER 11/11/2020
310833 1 DAVIS, TERRY LAMOUNT VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/11/2020
310833 2 DAVIS, TERRY LAMOUNT AGGRAVATED STALKING 11/11/2020
310834 1 DAVIS, TERRY LAMOUNT RESISTING ARREST 11/11/2020
310834 2 DAVIS, TERRY LAMOUNT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310834 3 DAVIS, TERRY LAMOUNT POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 11/11/2020

310835 1 DOMINGO, KAYLA MICHELLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/11/2020
310835 2 DOMINGO, KAYLA MICHELLE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310836 1 DOMINGO, KAYLA MICHELLE FAILURE TO APPEAR 11/11/2020
310837 1 DOUGLAS, DERRICK JEROME ATTEMPTED AGGRAVATED ARSON 11/11/2020
310840 1 MOORE-ROBINSON, MARCUS T TAMPERING WITH EVIDENCE 11/11/2020
310840 2 MOORE-ROBINSON, MARCUS T CRIMINAL LITTERING 11/11/2020
310838 1 DUQUEN, DENISE E TAMPERING WITH EVIDENCE 11/11/2020
310838 2 DUQUEN, DENISE E CRIMINAL LITTERING 11/11/2020
310839 1 EVANS, DAQUON ANTONIO TAMPERING WITH EVIDENCE 11/11/2020
310839 2 EVANS, DAQUON ANTONIO CRIMINAL LITTERING 11/11/2020
310842 1 HARRIS, KENNETH IDENTITY THEFT 11/11/2020
310843 1 MOORE-ROBINSON, MARCUS T IDENTITY THEFT 11/11/2020
310841 1 DUQUEN, DENISE E IDENTITY THEFT 11/11/2020
310844 1 DUQUEN, DENISE E POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310844 2 DUQUEN, DENISE E THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310844 3 DUQUEN, DENISE E IDENTITY THEFT 11/11/2020
310845 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS EVADING ARREST 11/11/2020
310846 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS EVADING ARREST 11/11/2020
310846 2 FORD JR., ALTON DEMETRIUS FINANCIAL RESPONSIBILITY 11/11/2020
310846 3 FORD JR., ALTON DEMETRIUS SPEEDING 11/11/2020
310847 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/11/2020
310847 2 FORD JR., ALTON DEMETRIUS FAILURE TO APPEAR 11/11/2020

310848 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS DOMESTIC ASSAULT 11/11/2020
310848 2 FORD JR., ALTON DEMETRIUS THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310849 1 FORD JR., ALTON DEMETRIUS KIDNAPPING 11/11/2020
310849 2 FORD JR., ALTON DEMETRIUS THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310850 1 HALFACRE, ERWIN TYRONE DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020
310851 1 HARRIS, KENNETH TAMPERING WITH EVIDENCE 11/11/2020
310851 2 HARRIS, KENNETH TAMPERING WITH EVIDENCE 11/11/2020
310851 3 HARRIS, KENNETH IDENTITY THEFT 11/11/2020
310852 1 HARTLINE, MACKENZIE ELAINE BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020
310853 1 HAYNES, TERRIE LYNN AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/11/2020
310853 2 HAYNES, TERRIE LYNN INTERFERENCE WITH 911 CALLS 11/11/2020
310854 1 HAYNES, TERRIE LYNN VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/11/2020
310855 1 HEARD, ORVAL LYNN BURGLARY OF A TOOL SHED 11/11/2020
310855 2 HEARD, ORVAL LYNN BURGLARY OF A TOOL SHED 11/11/2020
310855 3 HEARD, ORVAL LYNN BURGLARY OF A TOOL SHED 11/11/2020
310855 4 HEARD, ORVAL LYNN THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310856 1 HILLEY, JASON RANDALL POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020
310856 2 HILLEY, JASON RANDALL POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 11/11/2020
310856 3 HILLEY, JASON RANDALL POSSESSION OF COCAINE 11/11/2020
310856 4 HILLEY, JASON RANDALL POSS. OF DIAZEPAM FOR RESALE 11/11/2020
310856 5 HILLEY, JASON RANDALL THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310857 1 HILLEY, JASON RANDALL POSS OF HEROIN FOR RESALE 11/11/2020

310857 2 HILLEY, JASON RANDALL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310858 1 JACKSON, TAMIKIA REENA BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020
310858 2 JACKSON, TAMIKIA REENA THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310859 1 JOHNSON, BRANDON POSS. OF A FIREARM WITH A PRIOR FELONY DRUG CONVICTION 11/11/2020
310859 2 JOHNSON, BRANDON POSSESSION OF FENTANYL FOR RESALE 11/11/2020
310859 3 JOHNSON, BRANDON POSSESSION OF MDMA FOR RESALE 11/11/2020
310859 4 JOHNSON, BRANDON POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 11/11/2020
310859 5 JOHNSON, BRANDON VIOLATION OF WINDOW TINT LAW 11/11/2020
310859 6 JOHNSON, BRANDON DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/11/2020
310860 1 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020
310860 2 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY VANDALISM 11/11/2020
310860 3 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310861 1 MEYNERS, MELINDA SUE AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020
310861 2 MEYNERS, MELINDA SUE VANDALISM 11/11/2020
310861 3 MEYNERS, MELINDA SUE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310862 1 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY BURGLARY OF BUSINESS 11/11/2020
310862 2 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310862 3 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY VANDALISM 11/11/2020
310863 1 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY EVADING ARREST 11/11/2020
310863 2 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY RECKLESS DRIVING 11/11/2020
310863 3 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY RECKLESS ENDANGERMENT 11/11/2020
310863 4 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/11/2020

310863 5 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 11/11/2020
310863 6 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 11/11/2020
310863 7 JOHNSTON JR, MARVIN ANTHONY DRIVING LEFT OF CENTER 11/11/2020
310864 1 LUSK, ROBERT LEON POSSESSION OF HANDGUN WITH PRIOR FELONY CONVICTION 11/11/2020
310864 2 LUSK, ROBERT LEON EVADING ARREST 11/11/2020
310865 1 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN FORGERY 11/11/2020
310865 2 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN FORGERY 11/11/2020
310865 3 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN IDENTITY THEFT 11/11/2020
310865 4 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN IDENTITY THEFT 11/11/2020
310865 5 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN IDENTITY THEFT 11/11/2020
310865 6 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310865 7 MASSENGALE, SHANE DONAPHAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/11/2020
310866 1 MAYE, DAVID EUGENE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310867 1 MCDANIEL, APRIL DIANE AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020
310867 2 MCDANIEL, APRIL DIANE BURGLARY OF AN OUTBUILDING 11/11/2020
310867 3 MCDANIEL, APRIL DIANE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310867 4 MCDANIEL, APRIL DIANE THEFT OF IDENTITY 11/11/2020
310868 1 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF COCAINE FOR RESALE 11/11/2020
310868 2 MCDUFFY, CAMERON S POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310868 3 MCDUFFY, CAMERON S CRIMINAL SIMULATION 11/11/2020
310869 1 MCDUFFY, CAMERON S POSS.OF FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 11/11/2020
310869 2 MCDUFFY, CAMERON S AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/11/2020

310869 3 MCDUFFY, CAMERON S ALTERATION OF SERIAL NUMBER 11/11/2020
310869 4 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF FENTANYL FOR RESALE 11/11/2020
310869 5 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF HEROIN FOR RESALE 11/11/2020
310869 6 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/11/2020
310869 7 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF COCAINE FOR RESALE 11/11/2020
310869 8 MCDUFFY, CAMERON S POSS. OF MDMA FOR RESALE 11/11/2020
310869 9 MCDUFFY, CAMERON S ESPECIALLY AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020
310869 10 MCDUFFY, CAMERON S POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310869 11 MCDUFFY, CAMERON S POSSESSION OF A FIREARM WITH PRIOR VIOLETN FELONY
CONVICTION
11/11/2020
310869 12 MCDUFFY, CAMERON S VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION 11/11/2020
310870 1 MCELHANEY, NATHAN ALLEN BURGLARY OF BUSINESS 11/11/2020
310870 2 MCELHANEY, NATHAN ALLEN BURGLARY OF A BARN 11/11/2020
310870 3 MCELHANEY, NATHAN ALLEN THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310870 4 MCELHANEY, NATHAN ALLEN VANDALISM 11/11/2020
310870 5 MCELHANEY, NATHAN ALLEN AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020
310871 1 MCKINNEY, MARCEL DEONTE BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020
310871 2 MCKINNEY, MARCEL DEONTE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310872 1 MITCHELL, DATHAN LAMONT DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/11/2020
310872 2 MITCHELL, DATHAN LAMONT LEAVING THE SCENE 11/11/2020
310873 1 MITCHELL, DATHAN LAMONT AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 11/11/2020
310874 1 MONTGOMERY, ADRIAN MARQUESE SPEEDING 11/11/2020
310874 2 MONTGOMERY, ADRIAN MARQUESE VIOLATION OF IMPLIED CONSENT 11/11/2020

310874 3 MONTGOMERY, ADRIAN MARQUESE DRIVING ON REVOKED LICENSE 11/11/2020
310874 4 MONTGOMERY, ADRIAN MARQUESE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/11/2020
310875 1 MOTON, JAQUAN AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020
310876 1 NEAL, MICHAEL GENE VIOLATION OF SEX OFFENDER REGISTRY 11/11/2020
310878 1 PULLEY, CHRISTOPHER BRIAN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020
310877 1 NEWBERRY, MISTY LYNN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020
310880 1 PULLEY, CHRISTOPHER BRIAN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020
310879 1 NEWBERRY, MISTY LYNN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020
310882 1 PULLEY, CHRISTOPHER BRIAN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020
310881 1 NEWBERRY, MISTY LYNN BURGLARY OF A BUSINESS 11/11/2020
310883 1 PAINTER, ERIC WILLIAM THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310883 2 PAINTER, ERIC WILLIAM POSSESSION OF HEROIN 11/11/2020
310883 3 PAINTER, ERIC WILLIAM POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310884 1 PEAT, THOMAS MARTIN FORGERY 11/11/2020
310885 1 POLLARD, PATRICK ALLEN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310885 2 POLLARD, PATRICK ALLEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 11/11/2020
310886 1 POLLARD, PATRICK ALLEN THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310887 1 POLLARD, PATRICK ALLEN THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310888 1 POLLARD, PATRICK ALLEN AGGRAVATED ROBBERY 11/11/2020
310889 1 POLLARD, PATRICK ALLEN THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310890 1 RAMIREZ, GUMERCINDO J SPEEDING 11/11/2020
310890 2 RAMIREZ, GUMERCINDO J VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/11/2020

310890 3 RAMIREZ, GUMERCINDO J VIOLATION OF SEAT BELT LAW 11/11/2020
310890 4 RAMIREZ, GUMERCINDO J FAILURE TO MAINTAIN LANE 11/11/2020
310890 5 RAMIREZ, GUMERCINDO J DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 11/11/2020
310890 6 RAMIREZ, GUMERCINDO J DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/11/2020
310891 1 REMINGTON, JOSHUA CAIN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020
310891 2 REMINGTON, JOSHUA CAIN CRIMINAL IMPERSONATION 11/11/2020
310891 3 REMINGTON, JOSHUA CAIN POSS OF ALPRAZOLAM 11/11/2020
310892 1 ROBINSON JR, JAMES EDWARD SETTING FIRE TO PERSONAL PROPERTY 11/11/2020
310893 1 SMITH, BRANDON LYDELL TEAGUE POSSESSION OF MDMA 11/11/2020
310893 2 SMITH, BRANDON LYDELL TEAGUE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 11/11/2020
310894 1 SMITH, MARK CHARLES CRIMINAL SIMULATION 11/11/2020
310894 2 SMITH, MARK CHARLES CRIMINAL SIMULATION 11/11/2020
310895 1 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310896 1 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE AGGRAVATED BURGLARY 11/11/2020
310896 2 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE VANDALISM 11/11/2020
310897 1 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE DOMESTIC ASSAULT 11/11/2020
310898 1 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE POSS OF MDMA FOR RESALE 11/11/2020
310898 2 SUTTLES JR, AARON DEWAYNE POSS OF COCAINE FOR RESALE 11/11/2020
310899 1 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN CRIMINAL SIMULATION 11/11/2020
310899 2 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 11/11/2020
310899 3 THURMAN, CHRISTOPHER KEVIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 11/11/2020
310900 1 TOMAS-DIAZ, JAVIER T AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020

310901 1 TURNER, PENNY R POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 11/11/2020
310901 2 TURNER, PENNY R POSSESSION OF LORAZEPAM FOR RESALE 11/11/2020
310901 3 TURNER, PENNY R POSSESSION OF DIAZEPAM FOR RESALE 11/11/2020
310902 1 VANDYKE, NATHAN JOSEPH THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310902 2 VANDYKE, NATHAN JOSEPH POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO SELL 11/11/2020
310903 1 VISHER, ADAM DONNELL POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 11/11/2020
310904 1 VISHER, ADAM DONNELL CRIMINAL IMPERSONATION 11/11/2020
310904 2 VISHER, ADAM DONNELL THEFT OF PROPERTY 11/11/2020
310904 3 VISHER, ADAM DONNELL EVADING ARREST 11/11/2020
310904 4 VISHER, ADAM DONNELL AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020
310904 5 VISHER, ADAM DONNELL AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020
310904 6 VISHER, ADAM DONNELL AGGRAVATED ASSAULT 11/11/2020
310904 7 VISHER, ADAM DONNELL VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 11/11/2020
310905 1 WALDEN, LYNDSEY PAIGE AGGRAVATED ROBBERY 11/11/2020
310905 2 WALDEN, LYNDSEY PAIGE AGGRAVATED KIDNAPPING 11/11/2020


November 25, 2020

Bryant. Ala., Man Charged With Murder Of Satia Siv Of Fort Oglethorp;e At Rossville Business Parking Lot

November 25, 2020

Grand Jury No Bills And True Bills

November 25, 2020

AUDIO: County Commission Meeting 11/25/20


The Georgia Bureau of Investigations has made an arrest in the murder of a 38-year-old Fort Oglethorpe man. Police said Satia "Sack" Siv was shot in a business parking lot in Rossville early ... (click for more)

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BENN, NATHANIEL OSAZE EVADING ARREST 11/11/2020 1 BOYD, JAMIUS MAURQUIS POSSESSION OF MARIJUANA ... (click for more)

(click for more)



Breaking News

Bryant. Ala., Man Charged With Murder Of Satia Siv Of Fort Oglethorp;e At Rossville Business Parking Lot

The Georgia Bureau of Investigations has made an arrest in the murder of a 38-year-old Fort Oglethorpe man. Police said Satia "Sack" Siv was shot in a business parking lot in Rossville early Sunday morning. The GBI has charged Joseph Edward Hunt, of Bryant, Ala., with the slaying. He was arrested at his home on Tuesday and is awaiting extradition. His bond was set at $1 million. ... (click for more)

Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury: No Bills: 1 BENN, NATHANIEL OSAZE EVADING ARREST 11/11/2020 1 BOYD, JAMIUS MAURQUIS POSSESSION OF MARIJUANA 11/11/2020 1 COOK, BRANDON JAY POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/11/2020 1 COOK, BRANDON JAY POSS. OF CONTROLLED SUBSTANCE 11/11/2020 1 DOMINGO, KAYLA MICHELLE POSSESSION OF MARIHUANA ... (click for more)

Opinion

County Employees Need A Bonus Too

A few weeks ago we learned that Sheriff Jim Hammond was asking for a second raise. Earlier this year Hamilton County employees were notified that "due to COVID-19" there would be no raises for employees of any kind this year. I guess Mr. Hammond didnt get that memo about no raises. Why is it that some employees will be getting a raise and others are not? That doesn't really ... (click for more)

Enforce The Mask Mandate Or Death For Many Lies Ahead - And Response (9)

The news media is in a unique position to save a lot of lives. The sheriff will not enforce a mask mandate unless he feels.. something. At some point. Driving around Chattanooga today I saw no one on the street in a mask. Not one of the people walking around, from East Brainerd to North Chattanooga. Everything is open and people are left with nothing ahead. Except death ... (click for more)

Sports

Cakewalk: UTC Rolls By Lander In Season Opener

The big news from downtown Chattanooga Wednesday afternoon came from McKenzie Arena where a college basketball game was actually played. Yes, it was the season and home opener for the Chattanooga Mocs as they rolled past the Lander Bearcats by a 99-63 final. Bellarmine had been Chattanooga’s original season-opening opponent, but had to cancel because of Covid-19 issues. The ... (click for more)

Cougar Golfer Wes Spillers Prowls The National Rankings

He was just seven years old when the first tee shot of his life sunk straight to the bottom of a pond. However, it was on that first hole of a par-three golf course outside of Indianapolis, Indiana where it all started. Just a couple of shots later, Cleveland State (TN) golfer Wes Spillers would pull out a bogey. Fourteen years later, bogeys are something that seldom find ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors