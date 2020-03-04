 Thursday, March 5, 2020 54.0°F   light rain   Light Rain

Breaking News


Grand Jury No Bills And True Bills

Wednesday, March 4, 2020

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:

No Bills:

1 RYALS, VICTORIA LASHUN POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/04/2020
1 AARON, DARREL DEON POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/04/2020
1 HUDGINS, LEON DAWAYNE RECKLESS ENDANGERMENT 03/04/2020
1 BLOCKER JR, ANDRE DEWON RECKLESS ENDANGERMENT 03/04/2020
1 BURKHART, APRIL LYNETTE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/04/2020
1 DANIELS, QUINTON MAURICE THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
2 DANIELS, QUINTON MAURICE POSS.A FIREARM DURING COMMISSIION OR ATTEMPT TO CO 03/04/2020
3 DANIELS, QUINTON MAURICE DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 03/04/2020
4 DANIELS, QUINTON MAURICE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
1 MALONE, DELTRICK LEMARR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/04/2020
1 MORRELL, KELI ASHE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/04/2020
1 STEELE, ERIC LEE POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE-MARIJUANA 03/04/2020
1 STEVENS, JACKSON H POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/04/2020
2 STEVENS, JACKSON H POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/04/2020

True Bills:

309940 1 RYALS, VICTORIA LASHUN THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309939 1 AARON, DARREL DEON THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309942 1 RYALS, VICTORIA LASHUN POSS. COCAINE FOR RESALE 03/04/2020
309942 2 RYALS, VICTORIA LASHUN POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
309941 1 AARON, DARREL DEON POSS. COCAINE FOR RESALE 03/04/2020
309941 2 AARON, DARREL DEON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
309943 1 ANDERSON, DANIEL JUSTIN THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309943 2 ANDERSON, DANIEL JUSTIN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/04/2020
309943 3 ANDERSON, DANIEL JUSTIN SPEEDING 03/04/2020
309943 4 ANDERSON, DANIEL JUSTIN VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 03/04/2020
309943 5 ANDERSON, DANIEL JUSTIN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/04/2020
309943 6 ANDERSON, DANIEL JUSTIN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/04/2020
309945 1 HUDGINS, LEON DAWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 03/04/2020
309945 2 HUDGINS, LEON DAWAYNE AGGRAVATED ASSAULT 03/04/2020
309945 3 HUDGINS, LEON DAWAYNE RECKLESS ENDANGERMENT 03/04/2020
309945 4 HUDGINS, LEON DAWAYNE VANDALISM 03/04/2020
309944 1 BLOCKER JR, ANDRE DEWON AGGRAVATED ASSAULT 03/04/2020
309944 2 BLOCKER JR, ANDRE DEWON AGGRAVATED ASSAULT 03/04/2020
309944 3 BLOCKER JR, ANDRE DEWON RECKLESS ENDANGERMENT 03/04/2020
309944 4 BLOCKER JR, ANDRE DEWON VANDALISM 03/04/2020

309946 1 BLOCKER JR, ANDRE DEWON UNLAWFUL POSSESSION OF A DEADLY WEAPON 03/04/2020
309946 2 BLOCKER JR, ANDRE DEWON FALSE REPORTS 03/04/2020
309947 1 BOWMAN, ROSALIA SOPHIA VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/04/2020
309947 2 BOWMAN, ROSALIA SOPHIA DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/04/2020
309947 3 BOWMAN, ROSALIA SOPHIA DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/04/2020
309948 1 BROWN III, CHARLES EDWARD AGGRAVATED ASSAULT 03/04/2020
309950 1 HORTON, ADAM LAMAR THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309950 2 HORTON, ADAM LAMAR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
309950 3 HORTON, ADAM LAMAR THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309949 1 BURKHART, APRIL LYNETTE THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309949 2 BURKHART, APRIL LYNETTE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
309949 3 BURKHART, APRIL LYNETTE THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309951 1 BURKHART, APRIL LYNETTE UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM 03/04/2020
309952 1 CARTER, LOVEST LEWIS AGGRAVATED CHILD ABUSE 03/04/2020
309953 1 ELLIS, DUSTIN G SEXUAL BATTERY BY AN AUTHORITY FIGURE 03/04/2020
309953 2 ELLIS, DUSTIN G CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR 03/04/2020
309954 1 FAIRBANKS, NICHOLAS CLABON POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
309954 2 FAIRBANKS, NICHOLAS CLABON LIGHT LAW VIOLATION 03/04/2020
309954 3 FAIRBANKS, NICHOLAS CLABON FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/04/2020
309955 1 FAIRBANKS, NICHOLAS CLABON POSSESSION OF A FIREARM DURING A DANGEROUS FELONY 03/04/2020
309955 2 FAIRBANKS, NICHOLAS CLABON POSS. OF COCAINE FOR RESALE 03/04/2020
309955 3 FAIRBANKS, NICHOLAS CLABON DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/04/2020

309956 1 GASS, DOUGLAS CODY SPEEDING 03/04/2020
309956 2 GASS, DOUGLAS CODY FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/04/2020
309956 3 GASS, DOUGLAS CODY FAILURE TO RENDER AID 03/04/2020
309956 4 GASS, DOUGLAS CODY LEAVING THE SCENE 03/04/2020
309956 5 GASS, DOUGLAS CODY FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/04/2020
309956 6 GASS, DOUGLAS CODY VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/04/2020
309956 7 GASS, DOUGLAS CODY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/04/2020
309956 8 GASS, DOUGLAS CODY RECKLESS DRIVING 03/04/2020
309956 9 GASS, DOUGLAS CODY RECKLESS ENDANGERMENT 03/04/2020
309956 10 GASS, DOUGLAS CODY RECKLESS AGGRAVATED ASSAULT 03/04/2020
309956 11 GASS, DOUGLAS CODY EVADING ARREST 03/04/2020
309956 12 GASS, DOUGLAS CODY VEHICULAR HOMICIDE 03/04/2020
309957 1 HANKS, BRANDON LEE AGGRAVATED BURGLARY 03/04/2020
309957 2 HANKS, BRANDON LEE RAPE 03/04/2020
309958 1 HARRIS, RUQUEZ POSSESSION OF MARIJUANA FOR RESALE 03/04/2020
309958 2 HARRIS, RUQUEZ POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
309958 3 HARRIS, RUQUEZ VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/04/2020
309958 4 HARRIS, RUQUEZ FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/04/2020
309958 5 HARRIS, RUQUEZ VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/04/2020
309958 6 HARRIS, RUQUEZ DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/04/2020
309959 1 HORTON, ADAM LAMAR POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR FELONY CONVICTION 03/04/2020
309959 2 HORTON, ADAM LAMAR DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/04/2020

309960 1 HUDGINS, LEON DAWAYNE POSSESSION OF FIREARM WITH PRIOR VIOLENT FELONY
CONVICTION
03/04/2020
309961 1 JONES JR, GARY LEON AGGRAVATED ROBBERY 03/04/2020
309962 1 KENNEY, CHRISTOPHER ERIC AGGRAVATED ROBBERY 03/04/2020
309963 1 KIDD, DEAUNDRA NOEL THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309964 1 KILGORE, MERIDETH KAY FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/04/2020
309964 2 KILGORE, MERIDETH KAY DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/04/2020
309964 3 KILGORE, MERIDETH KAY DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/04/2020
309965 1 LEVI, RENEE KIM CRIMINAL SIMULATION 03/04/2020
309965 2 LEVI, RENEE KIM CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309966 1 WILLIAMS, TIAESHA CRIMINAL SIMULATION 03/04/2020
309966 2 WILLIAMS, TIAESHA CONSPIRACY TO COMMIT THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309967 1 MALONE, DELTRICK LEMARR FAILURE TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE 03/04/2020
309967 2 MALONE, DELTRICK LEMARR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/04/2020
309967 3 MALONE, DELTRICK LEMARR VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 03/04/2020
309967 4 MALONE, DELTRICK LEMARR VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 03/04/2020
309967 5 MALONE, DELTRICK LEMARR VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE ADDRESS CHANGE LAW 03/04/2020
309967 6 MALONE, DELTRICK LEMARR DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/04/2020
309967 7 MALONE, DELTRICK LEMARR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
309967 8 MALONE, DELTRICK LEMARR DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/04/2020
309968 1 MORELOCK, HAYLEE MARIE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/04/2020
309968 2 MORELOCK, HAYLEE MARIE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
309969 1 MORRELL, KELI ASHE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020

309969 2 MORRELL, KELI ASHE DRIVING LEFT OF CENTER 03/04/2020
309969 3 MORRELL, KELI ASHE RECKLESS DRIVING 03/04/2020
309969 4 MORRELL, KELI ASHE FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/04/2020
309969 5 MORRELL, KELI ASHE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/04/2020
309969 6 MORRELL, KELI ASHE FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/04/2020
309969 7 MORRELL, KELI ASHE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/04/2020
309970 1 ROSS, KIMANDRA LEVETTE ASSAULT 03/04/2020
309971 1 SISCO, DANIEL DEWAYNE POSSESSION OF HEROIN FOR RESALE 03/04/2020
309971 2 SISCO, DANIEL DEWAYNE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/04/2020
309971 3 SISCO, DANIEL DEWAYNE POSSESSION OF ALPRAZOLAM 03/04/2020
309971 4 SISCO, DANIEL DEWAYNE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
309972 1 STEELE, ERIC LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/04/2020
309972 2 STEELE, ERIC LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/04/2020
309972 3 STEELE, ERIC LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/04/2020
309972 4 STEELE, ERIC LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/04/2020
309972 5 STEELE, ERIC LEE BURGLARY OF AN AUTO 03/04/2020
309972 6 STEELE, ERIC LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/04/2020
309973 1 STEVENS, JACKSON H POSSESSION OF TETRAHYDROCANNABINOIS FOR RESALE 03/04/2020
309973 2 STEVENS, JACKSON H POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/04/2020
309973 3 STEVENS, JACKSON H VIOLATION OF OPEN CONTAINER LAW 03/04/2020
309973 4 STEVENS, JACKSON H FAILURE TO SIGNAL TURN 03/04/2020
309974 1 STRICKLAND, LQUAN M FAILURE TO MAINTAIN LANE 03/04/2020

309974 2 STRICKLAND, LQUAN M IMPROPER TURN 03/04/2020
309974 3 STRICKLAND, LQUAN M DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/04/2020
309975 1 VANDERBILT, RITCHIE JAY BURGLARY OF AN AUTO 03/04/2020
309975 2 VANDERBILT, RITCHIE JAY THEFT OF PROPERTY 03/04/2020
309976 1 VELLER, ROBERT A SPEEDING 03/04/2020
309976 2 VELLER, ROBERT A DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 03/04/2020
309976 3 VELLER, ROBERT A DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/04/2020
309977 1 VIAR, JEFFERY WILLIAM DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/04/2020


March 5, 2020

Man Who Came To Chattanooga For Sex With 8-Year-Old Gets 210 Months In Federal Prison

March 5, 2020

Hamilton County Clerk's Office Not Affected By Closures In Nashville's Motor Division Due To Inclement Weather

March 5, 2020

TDCI Reminds Investors To Beware Of Con Artists Looking To Profit From Fear And Uncertainty


Federal Judge Curtis Collier on Wednesday sentenced a 50-year-old Washington state man to 210 months in prison in a child sex case. Mark Douglas Gould will afterward be on supervised release ... (click for more)

In the wake of the recent inclement weather in Tennessee, Hamilton County Clerk Bill Knowles stated his office is open and not affected by the state’s Metro Center closure of their Motor Vehicle ... (click for more)

In light of the ongoing developments related to the current coronavirus (COVID-19) situation and its impact on financial markets, the Tennessee Department of Commerce & Insurance’s Securities ... (click for more)




Breaking News

Man Who Came To Chattanooga For Sex With 8-Year-Old Gets 210 Months In Federal Prison

Federal Judge Curtis Collier on Wednesday sentenced a 50-year-old Washington state man to 210 months in prison in a child sex case. Mark Douglas Gould will afterward be on supervised release for 10 years. He is required to register with the state sex offender registry in any state in which he lives, works, or attends school and to comply with special sex offender conditions during ... (click for more)

Hamilton County Clerk's Office Not Affected By Closures In Nashville's Motor Division Due To Inclement Weather

In the wake of the recent inclement weather in Tennessee, Hamilton County Clerk Bill Knowles stated his office is open and not affected by the state’s Metro Center closure of their Motor Vehicle Division located on Vantage Way in Nashville. All other state Revenue offices in Nashville are open for business. Mr. Knowles said, “The state’s vehicle services interruption is not ... (click for more)

Opinion

Chuck Fleischmann Works Hard For Our District

Even though I agree with my good friend Roy about 90 percent of the time, I do have to slap him up the side of the head occasionally when he runs off the rails. Fleischman is an average Congressman at best, but he works hard for the benefit of our district. He has continuously obtained funding for the two largest federal projects in our district; the Locks at Chickamauga and Oak ... (click for more)

Roy Exum: A Coronavirus Primer

Most of you are too young to remember the “swine flu” but it scared the bejesus out of us about 45 years ago. It was so bad I was mean to pigs. I remember standing in line to get my vaccine. Our nation rushed 200 million doses of flu shots all across the country – pressed our armed forces into rural deliveries – and spent $7.1 billion to protect us from the terrifying H1N1 virus. ... (click for more)

Sports

First-Year Red Wolves Coach Obleda Focuses On Player Development, Team Approach

A year after going with a veteran of the coaching circuit, the Chattanooga Red Wolves have entrusted their second season to a first-year coach with a knack for player development. As a former Director of Coaching for BOCA Orange County in Southern California and a Coaching Education Instructor for U.S. Soccer, Jimmy Obleda has worked with a multitude of talented players who have ... (click for more)

Chattanooga FC Adds Courtney As Assistant Coach

Chattanooga Football Club is pleased to announce that Drew Courtney will join the first team as assistant coach for the 2020 campaign. Drew has a long resume of coaching success, and has done a masterful job of developing young players at the college and amateur level, with multiple players now plying their trade in the professional level. “I am honored to be joining the coaching ... (click for more)


Happenings

Dining

Business

Student Scene

Church

Memories

Real Estate

Living Well

Outdoors