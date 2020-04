Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 CHATMAN JR, DAVID CHARLES POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/11/2020

1 HOLLOWAY, EARL DEWAYNE PUBLIC INTOXICATION 03/11/2020

2 HOLLOWAY, EARL DEWAYNE DISORDERLY CONDUCT 03/11/2020

3 HOLLOWAY, EARL DEWAYNE ASSAULT 03/11/2020

1 WATTS JR., PATRICK LAVAR POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 03/11/2020

True Bills:

309984 1 BURKE, AUSTIN DILLAN FAILURE TO APPEAR 03/11/2020

309985 1 BYNUM, ALRAH AGGRAVATED ASSAULT 03/11/2020

309986 1 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN VIOLATION OF REGISTRATION LAW 03/11/2020

309986 2 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN RECKLESS DRIVING 03/11/2020

309986 3 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN DRIVING LEFT OF CENTER 03/11/2020

309986 4 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN EVADING ARREST 03/11/2020

309986 5 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN EVADING ARREST 03/11/2020

309986 6 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/11/2020

309986 7 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR REALE 03/11/2020

309986 8 CARTWRIGHT, JAMES BRYAN FINANCIAL RESPONSIBILITY 03/11/2020

309987 1 CHATMAN JR, DAVID CHARLES POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/11/2020

309987 2 CHATMAN JR, DAVID CHARLES DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/11/2020

309988 1 COLEMAN, CHRISTOPHER JAMAR DOMESTIC ASSAULT 03/11/2020

309989 1 COLEMAN, CHRISTOPHER JAMAR RESISTING ARREST 03/11/2020

309989 2 COLEMAN, CHRISTOPHER JAMAR DISORDERLY CONDUCT 03/11/2020

309989 3 COLEMAN, CHRISTOPHER JAMAR PUBLIC INTOXICATION 03/11/2020

309990 1 ELLIS, CHRISTIAN BLAINE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/11/2020

309991 1 ERVIN JR, JESSE DANIEL RESISTING ARREST 03/11/2020

309991 2 ERVIN JR, JESSE DANIEL EVADING ARREST 03/11/2020

309991 3 ERVIN JR, JESSE DANIEL AGGRAVATED ASSAULT 03/11/2020



309992 1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE THEFT OF PROPERTY 03/11/2020

309993 1 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE THEFT OF PROPERTY 03/11/2020

309993 2 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE DISORDERLY CONDUCT 03/11/2020

309993 3 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE POSSESSION OF COCAINE 03/11/2020

309993 4 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/11/2020

309993 5 HEDGECOTH, CAROLNE DIANE DRIVING ON REVOKED LICENSE 03/11/2020

309994 1 HOBBS, HEATHER LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/11/2020

309994 2 HOBBS, HEATHER LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/11/2020

309995 1 HOBBS, HEATHER LEE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/11/2020

309995 2 HOBBS, HEATHER LEE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/11/2020

309996 1 MCCLOUD, JOSHUA ALAN DRIVING UNDER THE INFLUENCE 03/11/2020

309997 1 PENA, FRANK WADE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 03/11/2020

309997 2 PENA, FRANK WADE POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 03/11/2020

309998 1 PRITCHETT, BRITTANI ANN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 03/11/2020

309998 2 PRITCHETT, BRITTANI ANN CHILD NEGLECT 03/11/2020

309998 3 PRITCHETT, BRITTANI ANN FALSIFICATION OF DRUG TEST 03/11/2020

309999 1 RAY, JOHNNY THOMAS THEFT OF PROPERTY 03/11/2020

310000 1 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE THEFT OF PROPERTY 03/11/2020

310000 2 SPROUSE, CAMERON SHAQUILLE THEFT OF PROPERTY 03/11/2020

310001 1 TREJO, CYNTHIA ANN DOMESTIC ASSAULT 03/11/2020

310002 1 WARD, TIMIRA MARKIA THEFT OF PROPERTY 03/11/2020

310003 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/11/2020



310004 1 WATTS JR., PATRICK LAVAR THEFT OF PROPERTY 03/11/2020

310004 2 WATTS JR., PATRICK LAVAR CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 03/11/2020