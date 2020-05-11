Here is the Walker County arrest report for May 4-10:
HURST TRACE KAMERON W/M 20 OFFICER KELLEY CPD FAILURE TO REGISTER VEHICLE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED 2ND OFFENSE, NO INSURANCE, VIEW OBSTRUCTED
MITCHELL JASON DWIGHT W/M 41 OFFICER RAMEY LPD PROBATION VIOLATION – FELONY
HOLLAND BRANDON TREVOR W/M 25 OFFICER CAREATHERS HOLD FOR COURT ONLY
SCOTT JEREMY KEITH W/M 40 TERRY DTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, OBSTRUCTION OF OFFICERS
MAYE DAVID EUGENE W/M 32 CATOOSA COUNTY CHILD MOLESTATION
JOHNSON DEREK LEE W/M 35 OFFICER HEAD FUGITIVE FROM JUSTICE
COLLINS BRITAN RUSSELL W/M 23 OFFICER HEAD POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON, ECSAPE, THEFT OF MOTOR VEHICLE, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, OBSTRUCTION OF LEO (M), RECKLESS DRIVING, DUI DRUGS, DRIVING WITHOUT VALID LICENSE, PERSON ASSOCIATED WITH GANG TO CONDUCT OR PARTICIPATE IN CRIMINAL ACTIVITY
BETHUNE JAMES ALEXANDER W/M 37 OFFICER KIRBY THEFT BY TAKING (F), CRIMINAL DAMAGE TO BUSINESS
NELSON DAVID DALE W/M 39 OFFICER HOLLAND COURT ORDER
VEAL MARK ROGER W/M 37 OFFICER LEAMON PROBATION (F), THEFT BY TAKING MOTOR VEHICLE
SIMS JAMES BRENT W/M 47 OFFICER KING DUI, OPEN CONTAINER, SPEEDING
WALKER NICHOLAS LAMONT W/M 41 *** OFFICER MILLER RETURN FROM DOC
BROOME DECODA LEE W/M 28 *** OFFICER HOLLAND PROBATION (F), FAILURE TO STOP AT STOP SIGN (X6), FAILURE TO MAINTAIN LANE, ATTEMPTING TO ELUDE LEO, RECKLESS DRIVING, SPEEDING
KESSLER MICHAEL JOHN W/M 27 *** OFFICER MILLER AGG ASSAULT
PRYOR DESMOND JEVON B/M 19 *** OFFICER WORLEY POSSESSION OF MARIJ.
MORE THAN AN OZ
KENNAMER LANCE BRYANT B/M 31 *** OFFICER HINCH DUI, OPEN CONTAINER, DRIVING ON SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE
NEELY EDGAR CHARLES W/M 39 OFFICER TAYLOR CPD STATUTORY RAPE – FELONY (2 COUNTS), CHILD MOLESTATION (2 COUNTS)
HILBURN MATTHEW SHANE W/M 44 OFFICER BROOME POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, PROBATION VIOLATION – MISD
PITTMAN PARIS EMMANUEL B/M 17 OFFICER MULLIS RPD DRIVING WITHOUT A LICENSE, DUI – DRUGS LESS SAFE, SPEEDING, NO PROOF INSURANCE
WOOD HAILEY ALLISON W/F 19 OFFICER BARKLEY SIMPLE ASSAULT – FAMILY VIOLENCE
MCCWHORTER AUSTIN TYLER W/M 27 OFFICER RAMEY LPD SIMPLE BATTERY – FAMILY VIOLENCE
CRONE RANDY LEROY W/M 48 MATHIS LPD SIMPLE BATTERY – FAMILY VIOLENCE
KNIGHT CARMEN ELLEN W/F 52 OFFICER JONES HIT AND RUN; DUTY OF DRIVER TO STOP OR RETURN TO SCENE OF ACCIDENT
WESTBROOKS BRIAN LEE W/M 46 OFFICER WEBER PAROLE VIOLATION, SEAT BELTS VIOLATION, NO INSURANCE, OBSCURRED OR MISSING LICENSE PLATES
NEILL CODY ALLEN W/M 32 OFFICER THOMASON DUI – DRUGS, POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CROSSING THE GUARD LINE WITH WEAPONS, INTOXICANTS OR DRUGS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, IMPROPER LANE CHANGE, DRIVER TO EXERCISE PROPER USE OF RADIOS & MOBILE TELEPHONES
JACKSON ROGER DALE W/M 45 OFFICER THOMASON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, MARIJUANA – POSSESS LESS THAN 1 OZ
VELASQUEZ JULIO DAVID H/M 22 OFFICER JONES DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE/DECAL, IMPROPER PARKING, OPEN CONTAINER VIOLATION