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Walker County Arrest Report For May 4-10

Monday, May 11, 2020

Here is the Walker County arrest report for May 4-10:

HURST           TRACE           KAMERON    W/M    20        OFFICER KELLEY CPD      FAILURE TO REGISTER VEHICLE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED 2ND OFFENSE, NO INSURANCE, VIEW OBSTRUCTED

MITCHELL    JASON            DWIGHT        W/M    41        OFFICER RAMEY LPD        PROBATION VIOLATION – FELONY

 

HOLLAND     BRANDON    TREVOR        W/M    25        OFFICER CAREATHERS    HOLD FOR COURT ONLY

SCOTT           JEREMY        KEITH            W/M    40        TERRY DTF  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, OBSTRUCTION OF OFFICERS

 

MAYE DAVID           EUGENE        W/M    32        CATOOSA COUNTY           CHILD MOLESTATION

JOHNSON      DEREK           LEE     W/M    35        OFFICER HEAD       FUGITIVE FROM JUSTICE

COLLINS       BRITAN         RUSSELL       W/M    23        OFFICER HEAD       POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON, ECSAPE, THEFT OF MOTOR VEHICLE, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, OBSTRUCTION OF LEO (M), RECKLESS DRIVING, DUI DRUGS, DRIVING WITHOUT VALID LICENSE, PERSON ASSOCIATED WITH GANG TO CONDUCT OR PARTICIPATE IN CRIMINAL ACTIVITY

BETHUNE     JAMES           ALEXANDER            W/M    37        OFFICER KIRBY      THEFT BY TAKING (F), CRIMINAL DAMAGE TO BUSINESS

NELSON        DAVID           DALE W/M    39        OFFICER HOLLAND           COURT ORDER

VEAL MARK            ROGER          W/M    37        OFFICER LEAMON PROBATION (F), THEFT BY TAKING MOTOR VEHICLE

SIMS   JAMES           BRENT           W/M    47        OFFICER KING         DUI, OPEN CONTAINER, SPEEDING

 

WALKER       NICHOLAS    LAMONT       W/M    41        ***      OFFICER MILLER    RETURN FROM DOC

BROOME       DECODA       LEE     W/M    28        ***      OFFICER HOLLAND           PROBATION (F), FAILURE TO STOP AT STOP SIGN (X6), FAILURE TO MAINTAIN LANE, ATTEMPTING TO ELUDE LEO, RECKLESS DRIVING, SPEEDING

KESSLER       MICHAEL      JOHN  W/M    27        ***      OFFICER MILLER    AGG ASSAULT

PRYOR           DESMOND    JEVON           B/M     19        ***      OFFICER WORLEY POSSESSION OF MARIJ.

MORE THAN AN OZ

KENNAMER LANCE           BRYANT        B/M     31        ***      OFFICER HINCH      DUI, OPEN CONTAINER, DRIVING ON SUSPENDED, KNOWINGLY DRIVING ON SUSPENDED, NO INSURANCE, FAILURE TO MAINTAIN LANE

 

NEELY           EDGAR          CHARLES      W/M    39        OFFICER TAYLOR CPD      STATUTORY RAPE – FELONY (2 COUNTS), CHILD MOLESTATION (2 COUNTS)

HILBURN      MATTHEW    SHANE           W/M    44        OFFICER BROOME POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, PROBATION VIOLATION – MISD

PITTMAN      PARIS EMMANUEL B/M     17        OFFICER MULLIS RPD       DRIVING WITHOUT A LICENSE, DUI – DRUGS LESS SAFE, SPEEDING, NO PROOF INSURANCE

WOOD            HAILEY         ALLISON       W/F     19        OFFICER BARKLEY            SIMPLE ASSAULT – FAMILY VIOLENCE

 

MCCWHORTER       AUSTIN         TYLER           W/M    27        OFFICER RAMEY LPD        SIMPLE BATTERY – FAMILY VIOLENCE

CRONE          RANDY          LEROY           W/M    48        MATHIS LPD SIMPLE BATTERY – FAMILY VIOLENCE

KNIGHT         CARMEN       ELLEN           W/F     52        OFFICER JONES       HIT AND RUN; DUTY OF DRIVER TO STOP OR RETURN TO SCENE OF ACCIDENT

WESTBROOKS         BRIAN            LEE     W/M    46        OFFICER WEBER     PAROLE VIOLATION, SEAT BELTS VIOLATION, NO INSURANCE, OBSCURRED OR MISSING LICENSE PLATES

NEILL CODY ALLEN           W/M    32        OFFICER THOMASON        DUI – DRUGS, POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, CROSSING THE GUARD LINE WITH WEAPONS, INTOXICANTS OR DRUGS, DRUGS TO BE KEPT IN ORIGINAL CONTAINER, IMPROPER LANE CHANGE, DRIVER TO EXERCISE PROPER USE OF RADIOS & MOBILE TELEPHONES

 

JACKSON      ROGER          DALE W/M    45        OFFICER THOMASON        POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, MARIJUANA – POSSESS LESS THAN 1 OZ

VELASQUEZ JULIO DAVID           H/M    22        OFFICER JONES       DRIVING WITHOUT A VALID LICENSE, IMPROPER TRANSFER OF LICENSE PLATE/DECAL, IMPROPER PARKING, OPEN CONTAINER VIOLATION


May 11, 2020

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May 11, 2020

Latest Bradley County Arrest Report

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Opinion

The Value Of A Tennessee Citizen's Life Just Dropped To $10 - And Response (7)

Resuming vehicle emissions testing currently is a more efficient way of spreading disease than even the Chinese could imagine. Taking a single emissions employee, who is now presumed to be a health and hygiene expert, and putting them at the steering wheel of hundreds of cars and drivers each week seems highly contrary to the public interest in having their safety and health ... (click for more)

Roy Exum: Obama "Blowing Smoke"

When I read former President, Barack Obama had raged in a very pointed attack on current President Donald Trump, calling Trump’s reaction to the COVID-19 pandemic as “an absolute chaotic disaster," it made me mad. Obama went as far as to lambast his successor with the personal smear, “… when that mindset -- of ‘what’s in it for me’ and ‘to heck with everybody else’ -- when that ... (click for more)

Sports

Mocs Basketball Announces Transfer From St. Louis

Chattanooga Mocs Head Men’s Basketball Coach Lamont Paris announced the second student-athlete addition to the 2020-21 roster Friday afternoon with the signing of KC Hankton. Hankton is a transfer from St. Louis in the Atlantic 10. The period began with three-year James Madison starter Darius Banks signing for his senior season in the Scenic City. Hankton is a rising junior. ... (click for more)

Cleveland State's Za'kkria Robinson Signs With Point University

Cleveland State’s Za’kkria Robinson has signed to continue her basketball career with Point University, an NAIA school in Point, Georgia. Two years ago Cougars’ head coach Evelyn Thompson received a phone call about a “smart, hardworking girl who deserved an opportunity” to play basketball at the collegiate level. Head coach Shayne Morin and assistant coach Courtney Braxton at ... (click for more)


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