Grand Jury No Bills And True Bills

Here are the No Bills and True Bills from the Hamilton County Grand Jury:



No Bills:

1 DAVIS, JUSTIN WILLIAM AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC) 09/02/2020

1 HARVEY, MICHAEL CHRISTOPHER POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 09/02/2020

1 JAMES, MELVIN RAY TAMPERING WITH EVIDENCE 09/02/2020

2 JAMES, MELVIN RAY POSSESSION OF METH 09/02/2020

1 JENNINGS, DAVID JEREL RECKLESS ENDANGERMENT 09/02/2020

1 MARTIN, MICHAEL SHANE VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF 09/02/2020

1 MUCK, TAYLOR JADE DOMESTIC ASSAULT 09/02/2020

1 NORMAN, SHARAUD AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT 09/02/2020

1 REDDEN, KIMBERLY CLAIRE CHILD NEGLECT 09/02/2020

2 REDDEN, KIMBERLY CLAIRE CHILD NEGLECT 09/02/2020

1 TUCKER, JACOB CODY DRUGS GENERAL CATEGORY FOR RESALE 09/02/2020

True Bills:

310387 1 ATWELL, KALEB C SPEEDING 09/02/2020

310387 2 ATWELL, KALEB C VIOLATION OF DRIVER'S LICENSE LAW 09/02/2020

310387 3 ATWELL, KALEB C DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/02/2020

310388 1 BOOKER, TRIAN BRISHEY DOMESTIC AGGRAVATED ASSAULT 09/02/2020

310388 2 BOOKER, TRIAN BRISHEY DISORDERLY CONDUCT 09/02/2020

310389 1 BRITT, JOSHUA ROBERT POSSESSION OF HEROIN 09/02/2020

310389 2 BRITT, JOSHUA ROBERT POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/02/2020

310389 3 BRITT, JOSHUA ROBERT POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 09/02/2020

310390 1 CARDIN, AUSTIN SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 09/02/2020

310391 1 CARPENTER, SONIE DOMESTIC ASSAULT 09/02/2020

310392 1 DAVIS, JUSTIN WILLIAM POSSESSION OF FIREARM DURING A DANGEROUS OFFENSE 09/02/2020

310392 2 DAVIS, JUSTIN WILLIAM POSSESSION MARIHUANA FOR RESALE 09/02/2020

310392 3 DAVIS, JUSTIN WILLIAM POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/02/2020

310392 4 DAVIS, JUSTIN WILLIAM DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 09/02/2020

310392 5 DAVIS, JUSTIN WILLIAM FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/02/2020

310392 6 DAVIS, JUSTIN WILLIAM RECKLESS DRIVING 09/02/2020

310392 7 DAVIS, JUSTIN WILLIAM DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/02/2020

310393 1 DAVIS, VICTOR BENTLEY AGGRAVATED BURGLARY 09/02/2020

310393 2 DAVIS, VICTOR BENTLEY THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310393 3 DAVIS, VICTOR BENTLEY POSSESSION OF FENTANYL 09/02/2020



310393 4 DAVIS, VICTOR BENTLEY EVADING ARREST 09/02/2020

310394 1 EASTMAN, JEFFREY NATHANIEL POSSESSION OF CLONAZEPAM 09/02/2020

310395 1 FOSTER, NICHOLAS SHAUN THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310396 1 FOSTER, NICHOLAS SHAUN THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310397 1 FOSTER, NICHOLAS SHAUN EVADING ARREST 09/02/2020

310397 2 FOSTER, NICHOLAS SHAUN EVADING ARREST 09/02/2020

310397 3 FOSTER, NICHOLAS SHAUN RECKLESS ENDANGERMENT 09/02/2020

310398 1 FOSTER, NICHOLAS SHAUN EVADING ARREST 09/02/2020

310398 2 FOSTER, NICHOLAS SHAUN RECKLESS DRIVING 09/02/2020

310398 3 FOSTER, NICHOLAS SHAUN DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/02/2020

310398 4 FOSTER, NICHOLAS SHAUN SPEEDING 09/02/2020

310398 5 FOSTER, NICHOLAS SHAUN VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 09/02/2020

310398 6 FOSTER, NICHOLAS SHAUN FAILURE TO YIELD 09/02/2020

310398 7 FOSTER, NICHOLAS SHAUN DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 09/02/2020

310398 8 FOSTER, NICHOLAS SHAUN FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/02/2020

310399 1 HARVEY, LUCY CARMEN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 09/02/2020

310399 2 HARVEY, LUCY CARMEN THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310400 1 HARVEY, MICHAEL CHRISTOPHER POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/02/2020

310400 2 HARVEY, MICHAEL CHRISTOPHER POSSESSION OF ALPRAZOLAM 09/02/2020

310400 3 HARVEY, MICHAEL CHRISTOPHER POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/02/2020

310400 4 HARVEY, MICHAEL CHRISTOPHER DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/02/2020

310400 5 HARVEY, MICHAEL CHRISTOPHER FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/02/2020



310400 6 HARVEY, MICHAEL CHRISTOPHER FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/02/2020

310401 1 HERNANDEZ-SANTOS, JUAN DAVID THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310401 2 HERNANDEZ-SANTOS, JUAN DAVID THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310401 3 HERNANDEZ-SANTOS, JUAN DAVID BURGLARY OF BUSINESS 09/02/2020

310401 4 HERNANDEZ-SANTOS, JUAN DAVID THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310401 5 HERNANDEZ-SANTOS, JUAN DAVID BURGLARY OF BUSINESS 09/02/2020

310401 6 HERNANDEZ-SANTOS, JUAN DAVID THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310402 1 LOPEZ, NOEL THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310402 2 LOPEZ, NOEL THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310402 3 LOPEZ, NOEL BURGLARY OF BUSINESS 09/02/2020

310402 4 LOPEZ, NOEL THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310402 5 LOPEZ, NOEL BURGLARY OF BUSINESS 09/02/2020

310402 6 LOPEZ, NOEL THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310403 1 HUBBARD, TYJARRIUS AGGRAVATED ROBBERY 09/02/2020

310404 1 HUDSON, MICHAEL TODD THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310404 2 HUDSON, MICHAEL TODD THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310405 1 JENNINGS, DAVID JEREL POSSESSION OF CONTRABAND IN PENAL INSTITUTION 09/02/2020

310405 2 JENNINGS, DAVID JEREL POSSESSION OF OXYCODONE FOR RESALE 09/02/2020

310405 3 JENNINGS, DAVID JEREL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/02/2020

310405 4 JENNINGS, DAVID JEREL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/02/2020

310406 1 JOHNSON, JAMES RICKY THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310406 2 JOHNSON, JAMES RICKY FAILURE TO APPEAR 09/02/2020



310407 1 JOHNSON, JOSHUA DAVIS POSSESSION OF HEROIN 09/02/2020

310407 2 JOHNSON, JOSHUA DAVIS POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/02/2020

310407 3 JOHNSON, JOSHUA DAVIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/02/2020

310408 1 KINAMORE, KENDRICK TREMAIN EVADING ARREST 09/02/2020

310409 1 MCCABE, ROCKY SHANE THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310409 2 MCCABE, ROCKY SHANE AGGRAVATED BURGLARY 09/02/2020

310410 1 MONTGOMERY, DIMITRI ALLEN POSSESSION OF A WEAPON WITH PRIOR FELONY OFFENSE 09/02/2020

310411 1 MOORE, CHRISTOPHER JOHN DOMESTIC ASSAULT 09/02/2020

310412 1 MOORE, CHRISTOPHER JOHN FORGERY 09/02/2020

310413 1 PARRIGIN, LONNEY DEAN POSSESSION OF FIREAARM WITH VIOLENT FELONY 09/02/2020

310413 2 PARRIGIN, LONNEY DEAN RESISTING ARREST 09/02/2020

310414 1 PIKE, JOHN ERIC DOMESTIC ASSAULT 09/02/2020

310415 1 PRICE III, JERRY LEE VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 09/02/2020

310415 2 PRICE III, JERRY LEE DRIVING LEFT OF CENTER 09/02/2020

310415 3 PRICE III, JERRY LEE RECKLESS DRIVING 09/02/2020

310415 4 PRICE III, JERRY LEE FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/02/2020

310415 5 PRICE III, JERRY LEE FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/02/2020

310415 6 PRICE III, JERRY LEE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/02/2020

310416 1 REASONS, DAVINA CRIMINAL TRESPASSING 09/02/2020

310416 2 REASONS, DAVINA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/02/2020

310416 3 REASONS, DAVINA POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOR RESALE 09/02/2020

310417 1 REDDEN, KIMBERLY CLAIRE RECKLESS ENDANGERMENT 09/02/2020



310417 2 REDDEN, KIMBERLY CLAIRE RECKLESS DRIVING 09/02/2020

310417 3 REDDEN, KIMBERLY CLAIRE FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/02/2020

310417 4 REDDEN, KIMBERLY CLAIRE VIOLATION OF REGISTRATION LAW 09/02/2020

310417 5 REDDEN, KIMBERLY CLAIRE IMPROPER BACKING 09/02/2020

310417 6 REDDEN, KIMBERLY CLAIRE DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/02/2020

310418 1 ROYER, BRANDON KIP THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310419 1 ROYER, BRANDON KIP VANDALISM 09/02/2020

310420 1 STEVENS, JACOB TAYLOR RECKLESS DRIVING 09/02/2020

310420 2 STEVENS, JACOB TAYLOR EVADING ARREST 09/02/2020

310421 1 TUCKER, JACOB CODY POSSESSION OF FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED 09/02/2020

310421 2 TUCKER, JACOB CODY POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/02/2020

310422 1 VINES, DELTERIA RAMONA POSSESSION OF ALPRAZOLAM FOR RESALE 09/02/2020

310422 2 VINES, DELTERIA RAMONA POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/02/2020

310422 3 VINES, DELTERIA RAMONA VIOLATION OF TRAFFIC CONTROL DEVICE 09/02/2020

310422 4 VINES, DELTERIA RAMONA FAILURE TO MAINTAIN LANE 09/02/2020

310422 5 VINES, DELTERIA RAMONA DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/02/2020

310422 6 VINES, DELTERIA RAMONA EVADING ARREST 09/02/2020

310422 7 VINES, DELTERIA RAMONA RECKLESS ENDANGERMENT 09/02/2020

310422 8 VINES, DELTERIA RAMONA RECKLESS DRIVING 09/02/2020

310423 1 WALKER, LAURA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310424 1 WALKER, LAURA ASHLEY THEFT OF PROPERTY 09/02/2020

310424 2 WALKER, LAURA ASHLEY FAILURE TO APPEAR 09/02/2020



310425 1 WALKER, QUINN CANTRELL RESISTING ARREST 09/02/2020

310425 2 WALKER, QUINN CANTRELL EVADING ARREST 09/02/2020

310425 3 WALKER, QUINN CANTRELL IMPROPER TURN 09/02/2020

310425 4 WALKER, QUINN CANTRELL SPEEDING 09/02/2020

310425 5 WALKER, QUINN CANTRELL RECKLESS DRIVING 09/02/2020

310425 6 WALKER, QUINN CANTRELL DRIVERS TO EXERCISE DUE CARE 09/02/2020

310425 7 WALKER, QUINN CANTRELL DRIVING UNDER THE INFLUENCE 09/02/2020

310426 1 WILKEY, BECKY LEIGH DRIVING ON REVOKED LICENSE 09/02/2020

310426 2 WILKEY, BECKY LEIGH LEAVING SCENE OF ACCIDENT 09/02/2020

310426 3 WILKEY, BECKY LEIGH FINANCIAL RESPONSIBILITY 09/02/2020

310426 4 WILKEY, BECKY LEIGH VIOLATION OF REGISTRATION LAW 09/02/2020

310426 5 WILKEY, BECKY LEIGH MISUSE OF REGISTRATION 09/02/2020

310427 1 WILLIAMS, LYDIA J POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 09/02/2020

310427 2 WILLIAMS, LYDIA J POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 09/02/2020

310428 1 WOFFORD, D'AVONTE RECKLESS ENDANGERMENT 09/02/2020

310428 2 WOFFORD, D'AVONTE AGGRAVATED ASSAULT 09/02/2020