Here is the Walker County arrest report for Jan. 11-17:
MCCLENDON ALECIA DAVAYNE W/F 33 OFFICER AGREDANO SIMPLE ASSAULT – FVA, SIMPLE BATTERY – FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE (2 COUNTS), CRIMINAL TRESPASS – FVA
GEARING DEANGELO LEBRON B/M 30 OFFICER MILLER AGGRAVATED ASSAULT (3 COUNTS), ARMED ROBBERY (2 COUNTS)
CALLAHAN ROBIN GRENEE W/F 41 GLOVER SIMPLE BATTERY
ROBERTS MICAH SETH W/M 35 OFFICER MILLER PURCHASE, POSSESS, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, OR SALE MARIJUANA
GRAY BRYCE COLBY W/M 18 OFFICER HENRY CRIMINAL TRESPASS – FVA
GRIFFITH CHELSEA LEANNE W/F 29 OFFICER MILLER THEFT BY TAKING – FELONY, FLEEING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY
WHITMIRE JEFFERY DEWAYNE W/M 37 OFFICER HARRIS LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, VIOLATON OF GEORGIA CONTROLLED SUBSTANCE ACT
BURNHAM RHONDA DIANE W/F 28 OFFICER HARRIS LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
PERKINS SHERRY MARLINE W/F 45 OFFICER HARRIS LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE
WHITE HUNTER BRENT W/M 32 OFFICER HARRIS LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE HEROIN
JOHNSON BRANDI NICHOLE W/F 32 OFFICER HARRIS LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE HEROIN
FRANCE COREY LAQUA MALIK B/M 21 OFFICER REECE FUGITIVE FROM JUSTICE
MILLER TRAVIS JOE W/M 54 OFFICER THOMASON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
GANN AMANDA ANN W/F 43 OFFICER THOMASON POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION AND USE IF DRUG RELATED OBJECTS, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE-FELONY
PINEDA SELENA ANN W/F 44 OFFICER THOMASON POSSESSION OF SCHEDULE IV, MARIJUANA-POSSESSION LESS THAN 1OZ, PROBATION VIOLATION- MISD.
WIMPY ELYSIA W/F RETURNED FROM TESTING
BARRETT ALICIA W/F RETURNED FROM TESTING
GANN AMANDA ANN W/F RETURNED FROM TESTING
PINEDA SELENA ANN W/F RETURNED FROM TESTING
REED III THADDEUS EUGENE B/M 31 OFFICER GILLELAND THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY
NAVAS CHRISTINA ELIZABETH W/F 41 OFFICER GILLELAND THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY-FELONY
JONES CODY ALLEN W/M 26 OFFICER BROWN KIDNAPPING, BATTERY, CRIMINAL TRESPASS
BRATCHER JONATHAN JACOB W/M 46 SELF RETURNED FROM FURLOUGH
GINTER LAURA ANN W/F 55 OFFICER SIMPSON BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN
WALKER NICHOLAS LAMOUNT W/M 42 LMJCDTF POSSESSION OF METHAMPHETAMINE- WARRANT, TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE, PURCHASE, POSSESS, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, OR SALE MARIJUANA- FELONY, POSSESSION OF COCAINE
HARRIS RICHARD ALLEN W/M 43 LMJCDTF TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE, PURCHASE, POSSESS, MANFACTURE, DISTRIBUTE, OR SALE MARIJUANA- FELONY, TAMPERING WITH EVIDENCE-FELONY, POSSESSION OF COCAINE
HAMMONDS NATHANIEL NMN B/M 50 OFFICER AGREDANO DRIVING UNDER THE INFLUENCE, PROBATION VIOLATION-MISD
DEARING PHILLIP PAUL W/M 59 OFFICER FOUTS DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE ASSAULT, DISORDELY CONDUCT, TERRORISTIC THREATS- FELONY
DAVIS SARA RENEE W/F 25 OFFICER AGREDANO DRIVING ON SUSPENDED LICENCSE, NO INSURANCE, IMPEDING FLOW OF TRAFFIC
BOTTING ERNEST CORY W/M 47 RPD OFFICER CARTER DRIVING UNDER THE INFLUENCE- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TURN SIGNAL VIOLATION
SHROPSHIRE LESA FAYE W/F 47 OFFICER YOUNG THEFT BY TAKING (F), FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD (2 COUNTS), CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY (7 COUNTS)
DEARING PHILLIP PAUL W/M OFFICER STEPHENS RETURN FROM TESTING
WALKER NICHOLAS LAMONT W/M OFFICER STEPHENS RETURN FROM TESTING
HAMMONDS NATHANIEL NMN B/M OFFICER PHILLIPS RETURN FROM TESTING
HARRIS RICHARD ALLEN W/M OFFICER PHILLIPS RETURN FROM TESTING
CHAMBERS ROBERT FRANKLIN W/M 54 LPD OFFICER REYNOLDS THEFT BY SHOPLIFTING (M)
SALMON BILLY ALLEN W/M 57 GSP OFFICER BALLARD TOO FAST FOR CONDITIONS, NO INSURANCE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED, ALTERATION OF LICENSE PLATES, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN ,RECKLESS DRIVING, SEATBELT VIOLATION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, THEFT BY SHOPLIFTING (M), FAILURE TO MAINTAIN LANE, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSING AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS
SHORT ISAIAH LEBRON B/M 28 LPD OFFICER OWENS CHILD MOLESTATION
WARE DENNIS RANDALL W/M 64 LPD OFFICER TERRY SODOMY, SEXUAL BATTERY (MISDEMEANOR)
HUTCHINS KATELYNN NICOLE W/F 21 OFFICER CLARK DISORDERLY CONDUCT, TERRORISTIC THREATS (M)
EADY ALAN LAMAR B/M 31 OFFICER KIRBY POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF COCAINE W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF TOOLS FOR THE COMMISSION OF A CRIME, CROSSING THE GUARD LINE WITH WEAPONS, INTOXICANTS OR DRUGS
UVALLE JULIAN JOSEPH W/M 32 OFFICER DOYLE POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE UNLICENSED 4TH OFFENSE, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, PROBATION VIOLATION – FELONY
SMITH TOMMY WAYNE W/M 53 OFFICER CAMP POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, THEFT BY TAKING – FELONY
CLEGHORN DANIEL LAMAR B/M 36 OFFICER WINKLER LPD CRIMINAL TRESPASS – FVA
HILL CURTIS WAYNE W/M 41 OFFICER BREWER THEFT BY TAKING – MISD, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD
MENIFEE CHRISTIAN LANIER B/M 31 OFFICER WALTHOUR GSP HEADLIGHT REQUIREMENTS, PROBATION VIOLATION – FELONY
VEAL LANA RENEE W/F 18 OFFICER JONES DUI – MULTIPLE SUBSTANCE, MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ, TEXTING WHILE DRIVING
TAPASCO FERNEY ALEJANDRO H/M 46 OFFICER MULLIS RPD BATTERY – 2 COUNTS
MALONE ASHLEY PAIGE W/F 32 OFFICER HENRY BATTERY – FVA, CRUELTY TO CHILDREN ALLOW TO WITNESS FELONY/BATTERY/FAMILY VIOLENCE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A SCHEDULE III CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE
RICHISON ADAM ANTHONY W/M 43 OFFICER MOORE CRIMINAL TRESPASS, TERRORISTIC THREATS - MISD
RODEN ERIC DEWAYNE W/M 44 OFFICER JONES DUI – MULTIPLE SUBSTANCES, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, POSSESSION OF SAWED-OFF SHOTGUN OR RIFLE, MACHINE GUN, DANGEROUS WEAPON, OR SILENCER, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT A CRIME, BROKEN TAILIGHT LENSES, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON
FOWLER JAMES EDWARD W/M 56 OFFICER THOMASON OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – FELONY (3 COUNTS), SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER (2 COUNTS), SIMPLE ASSAULT
SIMPSON MATTHEW CODY W/M 29 OFFICER MULLIS RPD PUBLIC DRUNK
PRICE TERRY WAYNE W/M 56 OFFICER BARRETT AGGRAVATED ASSAULT – FVA, BATTERY – FVA, FALSE IMPRISONMENT
HAIR DEBORAH JOHNSON W/F 67 OFFICER CLARK SIMPLE BATTERY - FVA
WOOD HAILEY ALLISON W/F 20 REYNOLDS LPD THEFT BY SHOPLIFTING – MISD, FAILURE TO APPEAR - FELONY
BIBLE DONNA JANE W/F 44 OFFICER BARKLEY FLEEING TO ELUDE – MISD, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, LIGHTED HEADLIGHTS, TAILLIGHTS/LENSES, TAG LIGHT REQUIRED, NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION
BUCKLES LARRY BLAKE W/M 35 OFFICER BARKLEY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISD