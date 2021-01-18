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Walker County Arrest Report For Jan. 11-17

Monday, January 18, 2021

Here is the Walker County arrest report for Jan. 11-17:

MCCLENDON           ALECIA         DAVAYNE    W/F     33        OFFICER AGREDANO        SIMPLE ASSAULT – FVA, SIMPLE BATTERY – FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE (2 COUNTS), CRIMINAL TRESPASS – FVA

GEARING      DEANGELO  LEBRON        B/M     30        OFFICER MILLER    AGGRAVATED ASSAULT (3 COUNTS), ARMED ROBBERY (2 COUNTS)

CALLAHAN  ROBIN            GRENEE        W/F     41        GLOVER        SIMPLE BATTERY

ROBERTS      MICAH           SETH  W/M    35        OFFICER MILLER    PURCHASE, POSSESS, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, OR SALE MARIJUANA

GRAY BRYCE           COLBY          W/M    18        OFFICER HENRY     CRIMINAL TRESPASS – FVA

GRIFFITH      CHELSEA      LEANNE        W/F     29        OFFICER MILLER    THEFT BY TAKING – FELONY, FLEEING TO ELUDE A POLICE OFFICER – FELONY

WHITMIRE    JEFFERY        DEWAYNE    W/M    37        OFFICER HARRIS LMJCDTF         POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, VIOLATON OF GEORGIA CONTROLLED SUBSTANCE ACT

BURNHAM    RHONDA       DIANE            W/F     28        OFFICER HARRIS LMJCDTF         POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE

PERKINS       SHERRY        MARLINE      W/F     45        OFFICER HARRIS LMJCDTF         POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE

WHITE           HUNTER        BRENT           W/M    32        OFFICER HARRIS LMJCDTF         POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE HEROIN

JOHNSON      BRANDI         NICHOLE      W/F     32        OFFICER HARRIS LMJCDTF         POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE HEROIN

 

FRANCE        COREY          LAQUA MALIK        B/M     21        OFFICER REECE      FUGITIVE FROM JUSTICE

 

MILLER         TRAVIS          JOE     W/M    54        OFFICER THOMASON        POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

GANN AMANDA      ANN   W/F     43        OFFICER THOMASON        POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION AND USE IF DRUG RELATED OBJECTS, THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE-FELONY

PINEDA         SELENA         ANN   W/F     44        OFFICER THOMASON        POSSESSION OF SCHEDULE IV, MARIJUANA-POSSESSION LESS THAN 1OZ, PROBATION VIOLATION- MISD.

WIMPY          ELYSIA                      W/F                             RETURNED FROM TESTING

BARRETT      ALICIA                      W/F                             RETURNED FROM TESTING

GANN AMANDA      ANN   W/F                             RETURNED FROM TESTING

PINEDA         SELENA         ANN   W/F                             RETURNED FROM TESTING

REED III         THADDEUS  EUGENE        B/M     31        OFFICER GILLELAND        THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY- FELONY

NAVAS          CHRISTINA   ELIZABETH  W/F     41        OFFICER GILLELAND        THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY-FELONY

JONES            CODY ALLEN           W/M    26        OFFICER BROWN    KIDNAPPING, BATTERY, CRIMINAL TRESPASS

BRATCHER   JONATHAN   JACOB           W/M    46        SELF   RETURNED FROM FURLOUGH

GINTER         LAURA          ANN   W/F     55        OFFICER SIMPSON BATTERY-FVA, CRUELTY TO CHILDREN

WALKER       NICHOLAS    LAMOUNT    W/M    42        LMJCDTF      POSSESSION OF METHAMPHETAMINE- WARRANT, TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE,  PURCHASE, POSSESS, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, OR SALE MARIJUANA- FELONY, POSSESSION OF COCAINE

HARRIS         RICHARD      ALLEN           W/M    43        LMJCDTF      TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE, PURCHASE, POSSESS, MANFACTURE, DISTRIBUTE, OR SALE MARIJUANA- FELONY, TAMPERING WITH EVIDENCE-FELONY, POSSESSION OF COCAINE

HAMMONDS NATHANIEL NMN   B/M     50        OFFICER AGREDANO        DRIVING UNDER THE INFLUENCE, PROBATION VIOLATION-MISD

DEARING      PHILLIP         PAUL  W/M    59        OFFICER FOUTS      DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE ASSAULT, DISORDELY CONDUCT, TERRORISTIC THREATS- FELONY

DAVIS            SARA RENEE           W/F     25        OFFICER AGREDANO        DRIVING ON SUSPENDED LICENCSE, NO INSURANCE, IMPEDING FLOW OF TRAFFIC

 

BOTTING      ERNEST         CORY W/M    47                            RPD OFFICER CARTER          DRIVING UNDER THE INFLUENCE- ALCOHOL, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TURN SIGNAL VIOLATION

SHROPSHIRE            LESA  FAYE  W/F     47                           OFFICER YOUNG         THEFT BY TAKING (F), FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD (2 COUNTS), CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY (7 COUNTS)

DEARING      PHILLIP         PAUL  W/M                                   OFFICER STEPHENS    RETURN FROM TESTING

WALKER       NICHOLAS    LAMONT       W/M                                   OFFICER STEPHENS    RETURN FROM TESTING

HAMMONDS NATHANIEL NMN   B/M                                    OFFICER PHILLIPS      RETURN FROM TESTING

HARRIS         RICHARD      ALLEN           W/M                                   OFFICER PHILLIPS      RETURN FROM TESTING

CHAMBERS  ROBERT        FRANKLIN    W/M    54                           LPD OFFICER REYNOLDS      THEFT BY SHOPLIFTING (M)

SALMON       BILLY ALLEN           W/M    57                          GSP OFFICER BALLARD         TOO FAST FOR CONDITIONS, NO INSURANCE, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED, ALTERATION OF LICENSE PLATES, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN ,RECKLESS DRIVING, SEATBELT VIOLATION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, THEFT BY SHOPLIFTING (M), FAILURE TO MAINTAIN LANE, FLEEING OR ATTEMPTING TO ELUDE POLICE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSING AND USE OF DRUG RELATED OBJECTS

SHORT           ISAIAH          LEBRON        B/M     28                          LPD OFFICER OWENS  CHILD MOLESTATION

WARE DENNIS         RANDALL     W/M    64                          LPD OFFICER TERRY   SODOMY, SEXUAL BATTERY (MISDEMEANOR)

HUTCHINS    KATELYNN  NICOLE         W/F     21                          OFFICER CLARK           DISORDERLY CONDUCT, TERRORISTIC THREATS (M)

 

EADY ALAN LAMAR          B/M     31        OFFICER KIRBY      POSSESSION OF COCAINE, POSSESSION OF COCAINE W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF TOOLS FOR THE COMMISSION OF A CRIME, CROSSING THE GUARD LINE WITH WEAPONS, INTOXICANTS OR DRUGS

UVALLE        JULIAN          JOSEPH          W/M    32        OFFICER DOYLE     POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, EXPIRED LICENSE PLATE, DRIVING WHILE UNLICENSED 4TH OFFENSE, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD, PROBATION VIOLATION – FELONY

SMITH            TOMMY         WAYNE         W/M    53        OFFICER CAMP       POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, THEFT BY TAKING – FELONY

CLEGHORN  DANIEL         LAMAR          B/M     36        OFFICER WINKLER LPD    CRIMINAL TRESPASS – FVA

HILL   CURTIS          WAYNE         W/M    41        OFFICER BREWER  THEFT BY TAKING – MISD, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – MISD

MENIFEE       CHRISTIAN   LANIER         B/M     31        OFFICER WALTHOUR GSP           HEADLIGHT REQUIREMENTS, PROBATION VIOLATION – FELONY

 

VEAL LANA RENEE           W/F     18        OFFICER JONES       DUI – MULTIPLE SUBSTANCE, MARIJUANA POSSESS LESS THAN 1 OZ, TEXTING WHILE DRIVING

TAPASCO      FERNEY        ALEJANDRO H/M    46        OFFICER MULLIS RPD       BATTERY – 2 COUNTS

MALONE       ASHLEY        PAIGE W/F     32        OFFICER HENRY     BATTERY – FVA, CRUELTY TO CHILDREN ALLOW TO WITNESS FELONY/BATTERY/FAMILY VIOLENCE, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A SCHEDULE III CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE

RICHISON     ADAM            ANTHONY    W/M    43        OFFICER MOORE    CRIMINAL TRESPASS, TERRORISTIC THREATS - MISD

RODEN          ERIC   DEWAYNE    W/M    44        OFFICER JONES       DUI – MULTIPLE SUBSTANCES, DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED, POSSESSION OF SAWED-OFF SHOTGUN OR RIFLE, MACHINE GUN, DANGEROUS WEAPON, OR SILENCER, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF FIREARM DURING COMMISSION OF OR ATTEMPT TO COMMIT A CRIME, BROKEN TAILIGHT LENSES, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON

FOWLER        JAMES           EDWARD      W/M    56        OFFICER THOMASON        OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS – FELONY (3 COUNTS), SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER (2 COUNTS), SIMPLE ASSAULT

 

SIMPSON       MATTHEW    CODY W/M    29        OFFICER MULLIS RPD       PUBLIC DRUNK

PRICE TERRY           WAYNE         W/M    56        OFFICER BARRETT AGGRAVATED ASSAULT – FVA, BATTERY – FVA, FALSE IMPRISONMENT

HAIR  DEBORAH     JOHNSON      W/F     67        OFFICER CLARK     SIMPLE BATTERY - FVA

WOOD            HAILEY         ALLISON       W/F     20        REYNOLDS LPD      THEFT BY SHOPLIFTING – MISD, FAILURE TO APPEAR - FELONY

BIBLE DONNA          JANE  W/F     44        OFFICER BARKLEY            FLEEING TO ELUDE – MISD, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, LIGHTED HEADLIGHTS, TAILLIGHTS/LENSES, TAG LIGHT REQUIRED, NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION

BUCKLES      LARRY          BLAKE           W/M    35        OFFICER BARKLEY            POSSESSION OF METHAMPHETAMINE W/ INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECTS, OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISD


January 18, 2021

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Walker County Arrest Report For Jan. 11-17

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Walker County Arrest Report For Jan. 11-17

Here is the Walker County arrest report for Jan. 11-17: MCCLENDON ALECIA DAVAYNE W/F 33 OFFICER AGREDANO SIMPLE ASSAULT – FVA, SIMPLE BATTERY – FVA, CRUELTY TO CHILDREN 3RD DEGREE (2 COUNTS), CRIMINAL TRESPASS – FVA GEARING DEANGELO LEBRON B/M 30 OFFICER MILLER AGGRAVATED ASSAULT (3 COUNTS), ARMED ROBBERY (2 COUNTS) CALLAHAN ROBIN GRENEE W/F 41 GLOVER SIMPLE BATTERY ... (click for more)

Opinion

Let's Be Number One In Public Education

State Rep. Scott Cepicky frequently asks a compelling question: Why can’t Tennessee be the number one state in the nation for public education? Great question. Why can’t we be number one in education in the nation? So many “education reformers” cling to the industrial age model of education. We need to use our imagination and start thinking about out-of-the-box solutions. ... (click for more)

Roy Exum: We Ramp Up

As you know, federal and state employees will honor Dr. Martin Luther King’s birthday today (Monday) so it will be tomorrow (Tuesday) when the vaccination efforts to stop the spread of the COVID-19 virus in Hamilton County will really begin to ramp up. This week will also mark the start of “Round Two” for our First Responders, our medical providers, and others who were given their ... (click for more)

Sports

UTC Wrestlers Win Over Citadel, Gardner Webb

The University of Tennessee at Chattanooga wrestling team posted two wins in a tri-meet at Gardner-Webb today. The Mocs defeated The Citadel 17-15 and Gardner-Webb 23-13 to improve to 4-2 overall and 2-0 in Southern Conference action. Gardner-Webb is an affiliate member of the SoCon in wrestling and hosted the matches in Boiling Springs, N.C. Both were broadcast on ESPN+ with ... (click for more)

UTC's Five-Game Win Streak Comes To An End At Furman

The University of Tennessee at Chattanooga fell 52-46 at Furman Sunday afternoon in Southern Conference women’s basketball action, snapping the Mocs five-game win streak. UTC moves to 7-5 overall and 2-1 in league play while Furman improves to 5-7 on the year and earn its first SoCon victory to improve to 1-2. The Mocs got out to a quick start leading 11-4 in the opening frame, ... (click for more)


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